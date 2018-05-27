هل سدد "مكتب الفوسفاط" مبلغا ماليا في بريتوريا؟

هسبريس ـ عبد السلام الشامخ

في رواية جديدة تأتي لإزاحة النقاب عن تفاصيل عملية استرجاع المغرب لشحنة الفوسفاط، التي كانت محجوزة في المياه الإقليمية لجنوب إفريقيا، كشفت مجلة "جون أفريك" الفرنسية في عددها الأخير أن "مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط دفعت مبلغاً كبيراً مقابل عودة الحمولة المحجوزة التي تبلغ 55 ألف طن.

وفي قصاصة حديثة لها سلطت الضوء على معطيات جديدة بخصوص استرجاع شحنة الفوسفاط التي احتجزتها سلطات جنوب إفريقيا، بعدما تمَّ توقيف السفينة "NM Cherry Blossom"، التي تحمل علم جزيرة مارشال، مُحمّلة بشحنة الفوسفاط المغربي، في ميناء "بورت إليزابيث" بجنوب إفريقيا في ماي الماضي، قالت مجلة "جون أفريك" إن "المكتب الشريف للفوسفاط، بقيادة مصطفى التراب، دفع ما قدره 79 ألف دولار (أي 750 ألف درهم) للشركة المنظمة للمزاد العلني من أجل ضمان استرجاع الكميات المحجوزة من الفوسفاط".

وكانت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط أكدت في وقت سابق أن "المزاد العلني آل إلى الفشل"، مجددة إدانتها للحجز بوصفه "انتهاكا خطيرا للمبادئ الأساسية للقانون وتهديدا لحرية التجارة العالمية"، كما استنكرت ما وصفته بـ "العمليات التي من شأنها الإضرار بالساكنة المحلية التي تعتبر المستفيد الأول من نشاط المجموعة بالمنطقة"، مجددة "التزامها اللامشروط إزاء هذه الساكنة".

وأورت "جون أفريك" أن جبهة البوليساريو "التي كانت المستفيدة من هذه المصادرة"، قد جربت في البداية فتح مزاد علني لبيع الحمولة المحجوزة، لكنها لم تنجح في إيجاد المشترين؛ إذ بلغت قيمة الشحنة حوالي 9.4 ملايين درهم (مليون دولار)، كما أعلنت وكالة الأنباء "رويترز"، موردة أن "صفقة بيع أخرى للمحكمة، تم تنظيمها فيما بعد بمبادرة من شركات الشحن، هي الأخرى قد فشلت".

وفي بيان نشرته بموقعها الرسمي، قالت شركة "المكتب الشريف للفوسفاط" إن "سفينة NM Cherry Blossom التي جرى حجزها بشكل غير قانوني في جنوب افريقيا في فاتح ماي من سنة 2017، قد أعيدت حمولتها إلى صاحبها الشرعي"، وأضافت أن "عدم تقدم المشترين لاقتناء الحمولة المحجوزة دليل على عدم شرعية مناورات ميناء بورت اليزابيث".

من جانبها، رحبت الجبهة الانفصالية بعملية بيع الحمولة المحجوزة من قبل المكتب الشريف للفوسفاط، وقالت إنها "استقبلت خبر بيع هذه الحمولة بفرحة كبيرة"، ملوحة باتخاذ إجراءات ومعارك قانونية جديدة لمنع المملكة من الاستفادة من الثروات الطبيعية الموجودة في الصحراء".

وكان مسؤول في جبهة البوليساريو قال إنهم "سيكونون سعداء بأي نتيجة تحصل من البيع"، في حين أكد مسؤول آخر في الجبهة الانفصالية أن "أي أموال تم جمعها ستنقل إلى جبهة البوليساريو ويمكن أن تستخدم في قضايا مماثلة"، على حد تعبيره.

وكان المغرب عبّر عن رفضه قيام سلطات جنوب إفريقيا بحجز شحنة الفوسفاط، وقالت الحكومة إن "خطوة حجز الفوسفاط المغربي تمثل مناورة جديدة من طرف خصوم الوحدة الترابية للمملكة المغربية"، في إشارة إلى جبهة البوليساريو والجزائر التي تدعمها، معتبرا أن "هذه المناورة سيكون مصيرها الفشل كما فشلت مناورات سابقة".