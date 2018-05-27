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الرئيسية | مال وأعمال | شركات العقار تواصل حصد الخسائر بالبورصة

شركات العقار تواصل حصد الخسائر بالبورصة

شركات العقار تواصل حصد الخسائر بالبورصة
هسبريس - محمد لديب
الأحد 27 ماي 2018 - 10:35

تكبدت الشركات المغربية العاملة في قطاعي الصناعات الغذائية والعقار، والمدرجة في بورصة الدار البيضاء، خسائر لافتة بالتزامن مع تسجيل مستويات متدنية على صعيد المعاملات بسوق الأسهم المغربية خلال الأسبوع الحالي.

وتراجع أداء الشركات العقارية بنسبة 33.34 في المائة، إذ تراجع مؤشرها القطاعي بالبورصة من 28740 نقطة، خلال نهاية الأسبوع الماضي، إلى 28461 نقطة بعد نهاية التداولات الخاصة بالأسبوع الحالي.

كما تراجع أداء الشركات العاملة في قطاع الصناعات الغذائية بنسبة 3.37 في المائة، في وقت سجل قطاع التوزيع انتعاشا بنسبة 18.76 في المائة، وبنسبة 5 في المائة للشركات العاملة في مجال تعبئة المشروبات.

ولم تتجاوز معاملات بورصة القيم المغربية 1.2 مليار درهم؛ وهو ما أثر سلبا على الأداء الأسبوعي لمؤشر مازي الذي تراجع بنسبة 1.03 في المائة، كما تراجع مؤشر ماديكس بنسبة 1.21 في المائة.

وسجلت أسهم ألومنيوم المغرب خلال تداولات الأسبوع الجاري ارتفاعا بنسبة 5 في المائة، و5.82 في المائة لسنترال المغرب، و4.4 في المائة في ما يخص أسهم أفما، و2.2 في المائة بالنسبة لأسهم شركة أفريك أندوستري.

وتراجعت أسهم أليانس بنسبة 4.16 في المائة، و2.65 في المائة بالنسبة لمصرف المغرب، و1.29 لشركة لافارج المغرب.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - مصطفى الأحد 27 ماي 2018 - 10:51
نتماو ديرو إفلاس إنشاء الله والله كان عليكم رقيبة صدق الله والعظيم
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2 - حقي الأحد 27 ماي 2018 - 10:54
اللهم زيد وبارك و انصر الضعفاء من كيد وبطش عمالقة الضلم والفساد
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5
3 - الوطنية الأحد 27 ماي 2018 - 11:02
الله يزيدهم خسائر ف خسائر خرجوا على الاراضي الفلاحية والمجالات الطبيعية الخضراء
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4 - khalid g الأحد 27 ماي 2018 - 11:07
ماذا ننتظر من شركات عقارات التي كلها مبنية على الغش و الربى و التطاول على المواطنين بذون حسيب او رقيب منذ الاستقلال لم نسمع على هذا القطاع فيه خلل و ما شبه حيت الكل على ما يرام من تفويت اراضي و التلاعب في الأسعار هذا مرتبط بجميع الحكومات التي مرت و اخذت نصيبها من هذا القطاع الفاسذ
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5 - كفاش الأحد 27 ماي 2018 - 11:13
كفاش سنطرال رابحة. ما فهمتش. هل تبيع منتجاتها لشركات أخرى في الخفاء
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