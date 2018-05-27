شركات العقار تواصل حصد الخسائر بالبورصة

هسبريس - محمد لديب

تكبدت الشركات المغربية العاملة في قطاعي الصناعات الغذائية والعقار، والمدرجة في بورصة الدار البيضاء، خسائر لافتة بالتزامن مع تسجيل مستويات متدنية على صعيد المعاملات بسوق الأسهم المغربية خلال الأسبوع الحالي.

وتراجع أداء الشركات العقارية بنسبة 33.34 في المائة، إذ تراجع مؤشرها القطاعي بالبورصة من 28740 نقطة، خلال نهاية الأسبوع الماضي، إلى 28461 نقطة بعد نهاية التداولات الخاصة بالأسبوع الحالي.

كما تراجع أداء الشركات العاملة في قطاع الصناعات الغذائية بنسبة 3.37 في المائة، في وقت سجل قطاع التوزيع انتعاشا بنسبة 18.76 في المائة، وبنسبة 5 في المائة للشركات العاملة في مجال تعبئة المشروبات.

ولم تتجاوز معاملات بورصة القيم المغربية 1.2 مليار درهم؛ وهو ما أثر سلبا على الأداء الأسبوعي لمؤشر مازي الذي تراجع بنسبة 1.03 في المائة، كما تراجع مؤشر ماديكس بنسبة 1.21 في المائة.

وسجلت أسهم ألومنيوم المغرب خلال تداولات الأسبوع الجاري ارتفاعا بنسبة 5 في المائة، و5.82 في المائة لسنترال المغرب، و4.4 في المائة في ما يخص أسهم أفما، و2.2 في المائة بالنسبة لأسهم شركة أفريك أندوستري.

وتراجعت أسهم أليانس بنسبة 4.16 في المائة، و2.65 في المائة بالنسبة لمصرف المغرب، و1.29 لشركة لافارج المغرب.