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الرئيسية | مال وأعمال | النشاط الصناعي للمملكة يتحسن خلال شهر أبريل

النشاط الصناعي للمملكة يتحسن خلال شهر أبريل

النشاط الصناعي للمملكة يتحسن خلال شهر أبريل
هسبريس - و.م.ع
الاثنين 28 ماي 2018 - 12:13

أفاد (بنك المغرب) بأن النشاط الصناعي شهد تحسنا في مجموع فروع الأنشطة خلال شهر أبريل 2018.

وتظهر نتائج الاستقصاء الشهري حول الظرفية في المجال الصناعي لشهر أبريل ارتفاعا ، من شهر لآخر ، في إنتاج ونسبة استخدام الطاقات.

وحسب الاستقصاء الذي شمل عينة تتكون من حوالي 400 مقاولة صناعية، فإن تحسن الإنتاج والمبيعات هم مجموع فروع الأنشطة، في حين يعكس نمو الطلبيات التحسن المسجل في "الصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية" و"الميكانيك والتعدين". أما الطلبيات الخاصة بقطاعي "النسيج والجلد" و"الصناعات الغذائية" فقد شهدت استقرارا. وسجل (بنك المغرب) أنه في هذه الظروف، ارتفعت نسبة استخدام الطاقات بنقطتين مئويتين لتصل إلى 62 في المئة.

وبخصوص المبيعات، أشار البنك إلى أن ارتفاعها في السوق المحلية شمل جميع الفروع، مشيرا إلى أن الشحنات نحو الخارج عرفت ارتفاعا بالنسبة لجميع فروع الأنشطة باستثناء "النسيج والجلد"، الذي استقرت فيه الشحنات نحو الخارج من شهر لآخر.

وفي ما يتعلق بالطلبيات، فقد سجلت ارتفاعا في جميع الفروع خلال أبريل 2018 باستثناء "الصناعات الغذائية" و"النسيج والجلد" التي شهدت استقرارا.

أما دفاتر الطلبيات، فظلت في مستوى أقل من العادي في مجمل فروع الأنشطة باستثناء "الصناعات الغذائية"، حيث بلغت مستوى أعلى من العادي.

وحسب المصدر ذاته، فقد أظهرت نتائج الاستقصاء بالنسبة للأشهر الثلاثة المقبلة أن أرباب المقاولات يتوقعون على العموم استقرار الإنتاج والمبيعات.

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