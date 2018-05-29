مشروع فيكتوريا يقدم فرصة للمستثمرين في العقار

هسبريس من الدار البيضاء

بات بإمكان المستثمرين المتوسطين والصغار الاستثمار في المجال العقاري ضمن مشروع فيكتوريا بمدينة بوسكورة، والذي تشرف عليه مجموعةGaran العقارية.

ويضع هذا المشروع فرصة ثمينة للمستثمرين من أجل إطلاق مشاريع عقارية في هذا الصدد، حيث يتكون المشروع من ثلاثة مراحل ويوفر أيضاً بقعاً أرضية فضلاً عن الشقق الفاخرة.

وتضع مشروع فيكتوريا أمام المستثمرين أثمنة بالنسبة للبقع الأرضية ابتداءً من 6000 درهم للمتر مربع بالنسبة للمخصصة لأربعة طوابق، أمام بالنسبة لخمسة طوابق سيبدأ الثمن بـ5000 درهم.

وبالنسبة للبقع المخصصة لستة طوابق سيكون معدل ثمنها بـ7000 درهم للمتر مربع، حيث يمكن للثمن أن يتغير حسب الموقع.

وقد قامت مجموعة Garan بتسويق الشطرين الأول والثاني بنسبة 90 في المائة أما الشطر الثالث فلا يزال في مرحلة التسويق، وقد تم تسويق حوالي 85 في المائة من البقع الأرضية الخاصة للفيلات. ولا تزال هناك فرص بالنسبة للبقع الأرضية البالغة مساحتها 375 متر مربع.

وفيما يخص الشقق، فإن إقامة كاردينيا لقيت نجاحاً كبيراً، ولذلك سعت كاران إلى إطلاق إقامة جديدة تحت اسم "Dahlia"، وهي إقامات بمعايير عالية ويبدأ سعرها من 890.000 درهماً، وتتضمن مساحات ما بين 90 و150 متر مربع.

ويمتد مشروع فكتوريا على مساحة قدرها 250 هكتار وسيشمل 150 ألف نسمة في حي يجمع بين الهدوء والفضاء النقي، ويخلق التوازن بين السكن والخدمات العمومية والأنشطة الاقتصادية.

وقد تم تطوير مشروع فيكتوريا لينشط دينامية التجارة وأيضاً لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية للساكنة، ويوفر إمكانيات هامة لتطوير العديد من المهن في مختلف القطاعات.