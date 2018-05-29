الحكومة تأذن لمجمع "الفوسفاط" بالمساهمة في شركة رواندية

هسبريس - عبد السلام الشامخ

من أجل دعم تموقعها داخل السوق الإفريقية وتوسيع شبكة توزيع منتجاتها، أَذِنَتِ الحكومة المغربية لشركة "OCP AFRICA S.A"، التابعة للمجمع الشريف للفوسفاط، بالمساهمة بنسبة 57.4% في رأسمال شركة رواندية سيتم إحداثها قريبا، في إطار القانون الرواندي والمسماة "Rwanda Fertilizer Company S.A ".

وحسب الجريدة الرسمية الصادرة، الاثنين 28 ماي الجاري، فإن مشروع إحداث الشركة التابعة، الذي صادق عليه إدارة شركة "OCP AFRICA S.A" خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ فاتح فبراير 2018، يندرج في إطار بروتوكول التفاهم الموقع بين يدي الملك محمد السادس والرئيس الرواندي بتاريخ أكتوبر 2016.

وسيمكن هذا المشروع من تطوير منتجات ملائمة للمحاصيل والتربة في رواندا، ومن فتح السوق الرواندية في وجه مجموعة المجمع الشريف للفوسفاط، التي ستوسع شبكة توزيع منتجاته ودعم تموقع الأخيرة في السوق الإفريقية.

وسيتم إحداث هذه الشركة برأسمال يبلغ 6.348.650 دولارا أمريكيا، أي ما يعادل 58.871.031 درهما، بحيث تبلغ حصة "OCP AFRICA S.A" فيه ما قدره 57.4% بينما تعادل حصة شركة APTC LTD 30% وتمتلك الدولة ممثلة في وزارة الفلاحة والموارد الحيوانية نسبة 12.6.%

ويتمثل النشاط الرئيسي لشركة "Rwanda Fertilizer Company S.A " في تصنيع وتسويق وتصدير واستيراد الأسمدة وتقديم الخدمات التي تمكن من تطوير القطاع الفلاحي في رواندا.

وكانت شركة"OCP AFRICA S.A" ، التابعة للمجمع الشريف للفوسفاط، قد طلبت الإذن المنصوص عليه في المادة الـ8 من القانون رقم 39.99 المأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص، كما وقع تغييره وتتميمه، من أجل المساهمة في رأسمال الشركة التي سيتم إحداثها في إطار القانون الرواندي والمسماة "Rwanda Fertilizer Company S.A ".

وكان المجمع الشريف للفوسفاط قد أكد، قبل سنتين، أنه سيبني وحدة خلط في رواندا لإنتاج الأسمدة المناسبة لأنواع التربة المحلية.

وكان مصطفى التراب، مدير مكتب الشريف للفوسفاط، قد صرّح بأن هذه المذكرة، التي وقعت خلال حفل إطلاق هذا البرنامج للشراكة، برئاسة الملك محمد السادس والرئيس الرواندي بول كاغامي، تهدف إلى منح رواندا قدرة على الإنتاج المحلي لتتمكن من تكييف هذه الأسمدة بشكل جيد مع الظروف المحلية.

ووقع الاتفاق الرواندي مسؤولون من المجمع الشريف للفوسفاط ووزارة الزراعة الرواندية، خلال زيارة للبلاد قام بها الملك محمد السادس.

وقال المجمع الشريف إنه يبني ثلاث وحدات أخرى في الجرف الأصفر، بطاقة إنتاجية تبلغ مليون طن من الأسمدة من كل وحدة منها.