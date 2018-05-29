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الرئيسية | مال وأعمال | مباحثات حول خط كهربائي تجمع المغرب وإسبانيا

مباحثات حول خط كهربائي تجمع المغرب وإسبانيا

مباحثات حول خط كهربائي تجمع المغرب وإسبانيا
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 29 ماي 2018 - 15:15

أعلنت حكومتا المغرب وإسبانيا اليوم أنهما تدرسان، على المدى المتوسط، إنشاء خط ثالث من الشبكة الكهربائية التي تربط الجانبين لتلبية الطلب في البلد المغاربي.

ويعد هذا الملف أحد أبرز الشؤون التي جرى بحثها اليوم في الرباط خلال اجتماع بين عزيز رباح، وزير الطاقة، ونظيره الإسباني ألبارو نادال، ضمن زيارة تستغرق يوما واحدا إلى العاصمة المغربية.

وقال عزيز رباح في تصريحات لوسائل الإعلام عقب الاجتماع: "نحن مهتمون بتعزيز الربط الكهربائي مع إسبانيا، لأن ذلك يسمح لنا بالحصول على الكهرباء على أمثل وجه وضمان تزويد السوق الوطنية بها"، مضيفا أن "المغرب يستورد 17 في المائة من احتياجاته من الكهرباء من إسبانيا"، وأن "الطلب المحلي يرتفع سنويا بنسبة 5 في المائة".

وأبرز رباح أن هناك دراسات جارية لتنفيذ هذه الفكرة، مع الأخذ في الاعتبار المعايير المتعلقة بـ"الطلب المتزايد ورفع الإنتاج في إسبانيا والربط الكهربائي بين إسبانيا وأوروبا"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن المغرب يتفاوض على خط كهربائي مع البرتغال.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - طوريس الثلاثاء 29 ماي 2018 - 15:24
المغرب ليس بالبلد الصناعي اكثر مما هي عليه اسبانيا و البرتغال الغير بيتروليتين ولكن هذه الدول تنتج الكهرباء و تصدره لنا ،دولة فاشلة مع كامل الأسف
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2 - ورزازي الثلاثاء 29 ماي 2018 - 15:28
ان كنتم تتفاوضون من اجل خط ثالث فلماذا لا تتفاوضون من اجل شطر خامس من مشروع نور وخيرنا ما يديه غيرنا ما فهمت والو!!!!!!!
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3 - وجدي الثلاثاء 29 ماي 2018 - 15:32
حكومة وبلد فاشل غير قادر تلبية حاجاته من الكهرباء .تتغنون بالطاقة الشمسية ونحن لازلنا نتوسل اسبانيا والبرتغال .آه منكم سءمنا الى اين المفر؟؟
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