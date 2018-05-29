مباحثات حول خط كهربائي تجمع المغرب وإسبانيا

هسبريس من الرباط

أعلنت حكومتا المغرب وإسبانيا اليوم أنهما تدرسان، على المدى المتوسط، إنشاء خط ثالث من الشبكة الكهربائية التي تربط الجانبين لتلبية الطلب في البلد المغاربي.

ويعد هذا الملف أحد أبرز الشؤون التي جرى بحثها اليوم في الرباط خلال اجتماع بين عزيز رباح، وزير الطاقة، ونظيره الإسباني ألبارو نادال، ضمن زيارة تستغرق يوما واحدا إلى العاصمة المغربية.

وقال عزيز رباح في تصريحات لوسائل الإعلام عقب الاجتماع: "نحن مهتمون بتعزيز الربط الكهربائي مع إسبانيا، لأن ذلك يسمح لنا بالحصول على الكهرباء على أمثل وجه وضمان تزويد السوق الوطنية بها"، مضيفا أن "المغرب يستورد 17 في المائة من احتياجاته من الكهرباء من إسبانيا"، وأن "الطلب المحلي يرتفع سنويا بنسبة 5 في المائة".

وأبرز رباح أن هناك دراسات جارية لتنفيذ هذه الفكرة، مع الأخذ في الاعتبار المعايير المتعلقة بـ"الطلب المتزايد ورفع الإنتاج في إسبانيا والربط الكهربائي بين إسبانيا وأوروبا"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن المغرب يتفاوض على خط كهربائي مع البرتغال.