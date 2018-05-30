استثمار كويتي في العقار يحط الرحال بالمغرب

محمود شميعة*

قال الرئيس التنفيذي لشركة "الأرجان" العالمية للعقار، خالد المشعان، إن الشركة تعتزم دخول سوق العقار المغربي باستثمار قدره 60 مليون دينار كويتي، على مدى أربع سنوات، في مساحة تقدر في 10 آلاف متر مربع.

وأضاف رئيس مجلس إدارة الشركة، في تصريح لجريدة "القبس" الكويتية، أن المشروع سيكون محله بمدينة الدار البيضاء في منطقة المعاريف، وسيوفر عدة مراكز ومساحات تجارية وخدماتية وسكنية، ومكاتب، وغرفاً فندقية طويلة الإقامة.

وزاد المتحدث أن "الشركة تستعد أيضا للدخول في مشاريع تطوير السكن للشريحة محدودة الدخل في المغرب، لا تتجاوز تكلفة الوحدة 250 ألف درهم مغربي، بالتعاون مع مستثمرين كويتيين، تبلغ حصة الشركة في المشروع 35%"، متوقعاً أن يحقق المشروع عائداً يصل إلى 19%، بينما تبلغ فترة التنفيذ بين 3 إلى 4 سنوات"

واعتبر الرئيس التنفيذي لشركة "الأرجان" أن "المناخ الاستثماري في المغرب بات مشجعاً اعتبارا لقوانين عدة جديدة أضفت نوعاً من الشفافية وأمّنت حماية للمستثمر، إضافة إلى ارتفاع حجم الطلب الداخلي في السوق العقاري بالمغرب، زيادة على سهولة الدخول والخروج من الاستثمارات، وهي عوامل مشجعة لاستثمار شركة الأرجان بالمغرب"، على حد قوله.

تجدر الإشارة إلى أن خالد المشعان سبق أن صرح لوكالة "رويترز" بأن شركة "الأرجان" قد بدأت في التخطيط لبدء المشروع سنة 2017، وقدرت قيمته في 75 مليون دولار.

وكشف الرئيس التنفيذي لشركة "الأرجان" أن "حصة الشركة في هذا المشروع ستكون 35 في المئة، والنسبة الباقية لشركاء آخرين، مشيرا إلى أن التمويل سيتم عبر المساهمين والبنوك المغربية، موضحا أن "الهدف النهائي لهذه الاستراتيجية هو الوصول إلى تحقيق أرباح صافية بمقدار 16.5 مليون دولار بحلول عام 2020".