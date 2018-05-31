شركات المغرب ترفع وارداتها من الزبدة والجبن

هسبريس – محمد لديب

رفعت الشركات المغربية من حجم وارداتها من الزبدة والجبن بشكل لافت خلال الشهور الثلاثة الأخيرة من العام الجاري، استعدادا لسد الحاجيات المتزايدة للمستهلكين خلال شهر رمضان.

وقامت الشركات المغربية العاملة في مجال استيراد وتسويق المواد الغذائية بزيادة وارداتها من مادة الزبدة بـ20 في المائة خلال الفترة الممتدة ما بين يناير وأبريل من السنة الحالية، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

واستورد المغرب ما يقارب 6210 أطنان من الزبدة، بقيمة 317 مليون درهم، في الشهور الأربعة الأولى من العام الحالي، مقابل 5116 طنا بقيمة 207 ملايين درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأظهرت الإحصائيات التي حصلت عليها هسبريس تسجيل زيادة كبيرة في واردات المغرب من الجبن، إذ ارتفعت الكميات المستوردة من الخارج بنسبة 23 في المائة خلال السنة الجارية.

وقامت الشركات المغربية باستيراد ما يقارب 6139 طنا من الجبن بقيمة 257 مليون درهم في الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري، مقابل 4970 طنا بقيمة 194 مليون درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وتظهر البيانات تناميا كبيرا في حجم استهلاك المغاربة من القهوة، والتي ارتفعت وارداتها بنسبة 50 في المائة؛ إذ استورد المغرب ما يناهز 12413 طنا من القهوة بقيمة 272 مليون درهم في الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري، مقابل 8400 طن بقيمة 235 مليون درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي.