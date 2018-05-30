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الرئيسية | مال وأعمال | وزارة التعليم تطالب بإيقاف بث إشهار تلفزيوني

وزارة التعليم تطالب بإيقاف بث إشهار تلفزيوني

وزارة التعليم تطالب بإيقاف بث إشهار تلفزيوني
هسبريس من الرباط
الأربعاء 30 ماي 2018 - 19:35

طلبت وزارة التربية الوطنية من الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري وقف وصلة إشهارية تتعلق بشقق تابعة للشركة التجارية "الضحى" والتي تبث عبر القنوات التلفزية الرسمية.

واعتبرت الوزارة أن "هذه الوصلة الإشهارية تكرس صورا نمطية سلبية تحط من كرامة فئة الأساتذة، وتمس وضعيتهم الاعتبارية داخل المجتمع، حيث تقدم المدرسين بصورة المتهافتين الذين لا يهمهم الدرس أو مصلحة التلاميذ، بقدر ما تهمهم مصالحهم الخاصة".

واعتبرت رسالة وزير التعليم الموجهة لرئيسة الهيئة أن "هذا النوع من الإشهار يتضمن تشهيرا بمهنة؛ من خلال محاولة تعريضها لاحتقار الجمهور أو سخريته".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مراقب الأربعاء 30 ماي 2018 - 19:51
بالمناسبة ايضا المسلسلات التركية والبرامج المكررة التي تستضيف داءما نفس الوجوه
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29
2 - السي احمد الأربعاء 30 ماي 2018 - 20:11
تحليل وزير التربية الوطنية لهذا الاشهار مثل تحليل مراهق بسيط، اذا كنت تريد الا يتهافت الاستاذ على هذه الشقق الرخيصة فوفروا له السكن اللاىق لكي يؤدي رسالته التربوية في احسن الظروف
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13
3 - سعيد الأربعاء 30 ماي 2018 - 20:19
الآن نحن في طريق الصحيح ونتطلع لجودة أكثر وتلاحم بين الاستاذ والتلميد ونبذ التجاذب حتى نصل الى الجيل القادم المعول عليه
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26
4 - telemaque الأربعاء 30 ماي 2018 - 20:21
Ca fait longtemps meme tres longtemps que l enseignant a ete humilie et surnomme Al9o3allim ; l enseignement marocain , tres chers patriotes est au bord du gouffre. Il etait une fois ...... que dieu garde et benisse notre tres chere patrie waramadan karim
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0
5 - مهزلة الأربعاء 30 ماي 2018 - 20:22
اصلا التعليم عندنا وصل للحضيض الاشهار لايسمن ولا يغنيه بشيئ ادا كنتم باغين تردوا حقا للمدرس والمدرسة الاعتبار فخاص تغيير جدري في المنضومة التعليمية فكفانا استحمار للشعب مقاطعوووووووون
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2
6 - meme الأربعاء 30 ماي 2018 - 20:25
و الله يا وزير التعليم ان هذا الاشهار يعكس الواقع الذي يعيشه رجل التعليم الذي افنئ شبابه و عمره في تعليم كل الفئات و في الاخير وجد نفسه لا يحتكم علئ حتئ شقة ب 25 مليون
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0
7 - abdou الأربعاء 30 ماي 2018 - 20:27
Avec cette pub on comprend maintenant à quoi servent les maths hhh ...
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0
8 - رياض الأربعاء 30 ماي 2018 - 20:28
الاشهار علم ودراسة وتقنيات، الا عندنا فهو مجرد بركة الله كيفما جات، صراحة هاد اشهار لا يمت بصلة للاشهار.
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9 - صلاح الأربعاء 30 ماي 2018 - 20:28
التدخل جاء متأخرا
كانت معالجة الأمر قبل عرضه على الشاشة
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1
10 - larbi الأربعاء 30 ماي 2018 - 20:29
لقد لاحظنا ذلك مع بداية رمضان ، كل الوصلات الإشهارية تحط من كرامة المواطن ، يجب محاسبة الجميع ، من المسؤول على التلفزة والشركة المنتجة والممثلين ،
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0
11 - البهجة الأربعاء 30 ماي 2018 - 20:31
هده الوصلة الاشهارية لا تحط من مقدار اي احد بل تعبر بصدق عن الواقع المعاش عندنا
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0
12 - بنيوا المدارس الأربعاء 30 ماي 2018 - 20:33
التمس من الوزير انه يطالبهم بالتعويض ويأخذه من اجل بناء المدارس وإصلاحها ونديروا معاهم الاشهار ماشي مشكيل
الشركة بان ليها غير الاستاذ حيث غارق كريدي ما بان ليكم والو تصاوبو المدراس ولا انتوما ماضين غير في بناية الشششووووقققاا قققق المشقوقة وتبيعهم
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0
13 - ندى الأربعاء 30 ماي 2018 - 20:38
وأي صورة نمطية عند استاذ اليوم !!!!!!!؟ ؟ ؟ ؟ ؟! الاستاذ الذي أصبح همه الأساسي وهو الإضرابات بالتسلسل ومقاومة كل جيد في الاصلاحات التربوية والتعليمية .
اتركوا الوصلات الاشهارية تعبر عن واقع التعليم ببلادنا
ومن يريد تحسين النمطية الاستاذية فما عليه إلا إثبات العكس لأولاد الشعب.
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14 - مغربي الأربعاء 30 ماي 2018 - 20:39
أنا لست بمعلم وإنما أرى هذا الإشهار في صالح الأساتذة ،لتصل رسالتهم إلى أعلى المستوى وخصوصا الهيئة العليا المسؤول على هذا القطاع ، كما لا نفوتني الفرصة إن صلح أحوال الاستاذ صلح التعليم وإن تظهورت حالته فسد المجتمع
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15 - chouwafa الأربعاء 30 ماي 2018 - 20:41
وهل الأستاذ من المقدسات أو يدخل في الطابوهات
حتى لا نرسم صورة لا تعجب الوزارة الوصية عاى قطاع التعليم .
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16 - hier الأربعاء 30 ماي 2018 - 20:42
للأسف عقلية هاوية لتسويق منتجات الكل يعرف ردائتها. متى أصبحت الحقوق أحلاما و بئس الحلم تبيعون
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17 - ابن سوس المغربي، الفز الأربعاء 30 ماي 2018 - 20:44
بعد المرات أخطاء في نظر البعض تكون هي الحقيقة ربما مخرج الإعلان التلفزي لم ينقل سوى الحقيقة التي يراها نشكره على اللكمة التي اوصلها الى وزير التربية الوطنية حتى يعلم ان هذه النظرة السائدة في المجتمع التي يرى بها المسؤولين على هذا القطاع
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18 - Abdelghani à Lausanne الأربعاء 30 ماي 2018 - 20:48
Bonne initiative. L’aspect financier devient l’unique priorité chez les prétendus artistes dans notre pays .
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19 - bensaid الأربعاء 30 ماي 2018 - 20:49
ما يثير القلق أن يتم إيهام التلاميد الأطفال بالخصوص بحل تلك المعادلة بحسابات فارغة لا اسس لها في علم الرياضيات الدي لا يقبل التخربيق.
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20 - بهيجة الأربعاء 30 ماي 2018 - 20:50
مول الفز تيقفز عارفين المستوى ديال التعليم زيرو داك الشي علاش
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21 - عبدو الأربعاء 30 ماي 2018 - 21:00
يبدوا ان مهنة المعلم والاستاذ اصبحت رمزا للفقر والعوز المادي
ويزيد الطين بلة ااصورة التي يتم الصاقها بهم
انه لمن الانحطاط المس بمهنة صانعي الاجيال ورجال الغد
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