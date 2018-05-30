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كُتّاب وآراء
وزارة التعليم تطالب بإيقاف بث إشهار تلفزيوني
طلبت وزارة التربية الوطنية من الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري وقف وصلة إشهارية تتعلق بشقق تابعة للشركة التجارية "الضحى" والتي تبث عبر القنوات التلفزية الرسمية.
واعتبرت الوزارة أن "هذه الوصلة الإشهارية تكرس صورا نمطية سلبية تحط من كرامة فئة الأساتذة، وتمس وضعيتهم الاعتبارية داخل المجتمع، حيث تقدم المدرسين بصورة المتهافتين الذين لا يهمهم الدرس أو مصلحة التلاميذ، بقدر ما تهمهم مصالحهم الخاصة".
واعتبرت رسالة وزير التعليم الموجهة لرئيسة الهيئة أن "هذا النوع من الإشهار يتضمن تشهيرا بمهنة؛ من خلال محاولة تعريضها لاحتقار الجمهور أو سخريته".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (21)
كانت معالجة الأمر قبل عرضه على الشاشة
الشركة بان ليها غير الاستاذ حيث غارق كريدي ما بان ليكم والو تصاوبو المدراس ولا انتوما ماضين غير في بناية الشششووووقققاا قققق المشقوقة وتبيعهم
اتركوا الوصلات الاشهارية تعبر عن واقع التعليم ببلادنا
ومن يريد تحسين النمطية الاستاذية فما عليه إلا إثبات العكس لأولاد الشعب.
حتى لا نرسم صورة لا تعجب الوزارة الوصية عاى قطاع التعليم .
ويزيد الطين بلة ااصورة التي يتم الصاقها بهم
انه لمن الانحطاط المس بمهنة صانعي الاجيال ورجال الغد