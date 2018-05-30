وزارة التعليم تطالب بإيقاف بث إشهار تلفزيوني

هسبريس من الرباط

طلبت وزارة التربية الوطنية من الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري وقف وصلة إشهارية تتعلق بشقق تابعة للشركة التجارية "الضحى" والتي تبث عبر القنوات التلفزية الرسمية.

واعتبرت الوزارة أن "هذه الوصلة الإشهارية تكرس صورا نمطية سلبية تحط من كرامة فئة الأساتذة، وتمس وضعيتهم الاعتبارية داخل المجتمع، حيث تقدم المدرسين بصورة المتهافتين الذين لا يهمهم الدرس أو مصلحة التلاميذ، بقدر ما تهمهم مصالحهم الخاصة".

واعتبرت رسالة وزير التعليم الموجهة لرئيسة الهيئة أن "هذا النوع من الإشهار يتضمن تشهيرا بمهنة؛ من خلال محاولة تعريضها لاحتقار الجمهور أو سخريته".