وزير الاستثمار البريطاني يقوم بزيارة إلى المغرب

هسبريس من الرباط

يقوم غراهام ستيوارت، وزير الاستثمار البريطاني، بزيارة إلى المغرب تمتد إلى غاية 2 يونيو 2018؛ وذلك ضمن سلسلة من الزيارات الرسمية لعدد من المسؤولين الرسميين البريطانيين إلى المغرب.

وتعد زيارة المسؤول البريطاني الأولى من نوعها منذ توليه منصبه الوزاري في يناير 2018، يطالع خلالها مختلف مشاريع تنمية البنيات التحتية في مدينة طنجة، كميناء طنجة المتوسط والمنطقة الحرة، ويجتمع مع مختلف المسؤولين الحكوميين لمناقشة الفرص القائمة والجديدة التجارة والاستثمار بين البلدين.

وبهذه المناسبة، قال وزير الاستثمار البريطاني: "المغرب تجمعه والمملكة المتحدة علاقات تجارية متنامية قُدّرت قيمتها بـ 2.6 مليار جنيه استرليني سنة 2016"، مضيفا أن المملكة المتحدة تمتلك المزيد من الامكانيات والخبرات التي يمكن أن تستفيد منها المملكة المغربية في العديد من المجالات الحيوية كالتعليم والطاقة.

من جانبه، وتعليقا على زيارة الوزير غراهام ستيوارت، قال السفير البريطاني المعتمد لدى المملكة المغربية، توماس رايلي، إن زيارة غراهام تأتي بعد زيارة سابقة لموريسون، مبعوث رئيس الوزراء للتجارة، في شهر فبراير 2018.

وأضاف المتحدث أن هنالك إمكانية حقيقية لتعزيز نسب التبادل التجاري بين المغرب والمملكة المتحدة، "ولقد ظهرت مؤشرات كثيرة على هذه الإمكانيات من خلال الزيارة الأخيرة التي نظمتها غرفة التجارة البريطانية إلى المجمع الشريف للفوسفاط، وملتقى التجارة والاستثمار المغربي ــــ البريطاني الذي نُظم شهر مارس الماضي، وملتقى الرساميل الذي نُظم شهر أبريل الماضي".

وختم رايلي كلمته بالإشارة إلى أن نسبة التبادل التجاري بين المغرب والمملكة المتحدة التي تقدر بـ 2 مليار جنيه استرليني، مرشحة للارتفاع، "خصوصا والمملكة المتحدة في خضم مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي، حيث تمثل زيارة الوزير ستيوارت فرصة للدفع بهذه العلاقات نحو أفق جديدة لجعل المملكة البريطانية شريكا للمقاولات والشركات المغربية بامتياز".