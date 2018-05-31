مهنيو النقل يطالبون بخفض ضرائب المحروقات

هسبريس - محمد لديب

طالب مهنيو قطاع النقل بالمغرب الحكومة بخفض الضرائب التي تفرضها على الغازوال من أجل تحسين تنافسية المقاولات المغربية العاملة في القطاع، وتخفيف ارتفاع التكلفة التي تتسبب في خسائر مادية للقطاع بشكل خاص، وبالنسيج الاقتصادي الوطني بشكل عام.

وقال عبد الإله حفظي، رئيس فيدرالية النقل رئيس فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين، إن الرسوم الجبائية المطبقة على المحروقات والتقلبات التي تعرفها أسعار الغازوال تثقل كاهل مقاولات النقل الطرقي للبضائع والمسافرين بشكل خاص، وهو ما يستدعي من الحكومة العمل على إيجاد آلية حقيقية لحل هذا الإشكال الذي يضر بالقطاع.

وأكد حفظي في حديث لهسبريس مساء الأربعاء، على هامش لقاء نظمته فيدرالية النقل احتفاء بفوز صلاح الدين مزوار بمنصب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن المحروقات تمثل 50 في المائة من رقم معاملات شركات النقل، وما يقارب 35 في المائة من الكلفة الإجمالية لنقل البضائع.

واعتبر رئيس فيدرالية النقل رئيس فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين أن من شأن إيجاد حلول ناجعة للإشكاليات التي تطرحها الضريبة الداخلية على استهلاك المحروقات، وتوفير غازوال مهني لقطاع النقل البري، على غرار ما هو معمول به في قطاع النقل البحري والجوي، تخفيف ارتفاع التكلفة وتحسين تنافسية المقاولات.

وطالب رئيس فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين بضرورة العمل على إيجاد حلول لمجموعة من المشاكل المرتبطة بمصادرة الشاحنات في حالة ارتكاب مخالفة أو جنحة، التي ينص عليها ظهير 1974 المتعلق بنقل البضائع.

وقال عبد الإله حفظي إن "مهنيي قطاع النقل بالمغرب يعملون من أجل إيجاد حل للمشاكل المرتبطة بهذا الظهير الذي يضر مباشرة بمصالح الناقلين والعاملين في القطاع"، مضيفا: "نحن نريد إصلاحا حقيقيا للنقل الطرقي للبضائع، من أجل المساهمة في بناء اقتصادنا الوطني".