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الرئيسية | مال وأعمال | مهنيو النقل يطالبون بخفض ضرائب المحروقات

مهنيو النقل يطالبون بخفض ضرائب المحروقات

مهنيو النقل يطالبون بخفض ضرائب المحروقات
هسبريس - محمد لديب
الخميس 31 ماي 2018 - 09:37

طالب مهنيو قطاع النقل بالمغرب الحكومة بخفض الضرائب التي تفرضها على الغازوال من أجل تحسين تنافسية المقاولات المغربية العاملة في القطاع، وتخفيف ارتفاع التكلفة التي تتسبب في خسائر مادية للقطاع بشكل خاص، وبالنسيج الاقتصادي الوطني بشكل عام.

وقال عبد الإله حفظي، رئيس فيدرالية النقل رئيس فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين، إن الرسوم الجبائية المطبقة على المحروقات والتقلبات التي تعرفها أسعار الغازوال تثقل كاهل مقاولات النقل الطرقي للبضائع والمسافرين بشكل خاص، وهو ما يستدعي من الحكومة العمل على إيجاد آلية حقيقية لحل هذا الإشكال الذي يضر بالقطاع.

وأكد حفظي في حديث لهسبريس مساء الأربعاء، على هامش لقاء نظمته فيدرالية النقل احتفاء بفوز صلاح الدين مزوار بمنصب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن المحروقات تمثل 50 في المائة من رقم معاملات شركات النقل، وما يقارب 35 في المائة من الكلفة الإجمالية لنقل البضائع.

واعتبر رئيس فيدرالية النقل رئيس فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين أن من شأن إيجاد حلول ناجعة للإشكاليات التي تطرحها الضريبة الداخلية على استهلاك المحروقات، وتوفير غازوال مهني لقطاع النقل البري، على غرار ما هو معمول به في قطاع النقل البحري والجوي، تخفيف ارتفاع التكلفة وتحسين تنافسية المقاولات.

وطالب رئيس فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين بضرورة العمل على إيجاد حلول لمجموعة من المشاكل المرتبطة بمصادرة الشاحنات في حالة ارتكاب مخالفة أو جنحة، التي ينص عليها ظهير 1974 المتعلق بنقل البضائع.

وقال عبد الإله حفظي إن "مهنيي قطاع النقل بالمغرب يعملون من أجل إيجاد حل للمشاكل المرتبطة بهذا الظهير الذي يضر مباشرة بمصالح الناقلين والعاملين في القطاع"، مضيفا: "نحن نريد إصلاحا حقيقيا للنقل الطرقي للبضائع، من أجل المساهمة في بناء اقتصادنا الوطني".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - متتبع الخميس 31 ماي 2018 - 10:14
الطريقة الملتوية من أجل إيجاد حل لمشكلة إرتفاع ثمن المحروقات. عوض نقص الشركات من هامش الأرباح، فالدولة هي التي يجب ععليها تحمل الارتفاعات المحولة للمحروقات بالنقص في قيمة الضرائب.
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2 - فريد الخميس 31 ماي 2018 - 10:16
تخفيض ضريبة الدخل من اجل التنافسية ولا من اجل ان يبقى هامش الربح مائة في المائة الدولة كانت تزيد 4ريال في الكازوال واصحاب الحافلات تيزيدو 5دراهم فالتذكرة هادي هي التنافسية والعمل بما يرضي الله
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5
3 - خالد الخميس 31 ماي 2018 - 10:21
لا نريد تخفيض الضرائب نريد تخفيض هامش الربح اولا خفتي تقولها حيت داخل فالمعمعة ديال مقاولات المغرب
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4 - أمغرابي الخميس 31 ماي 2018 - 10:28
و ما دخل مهنيي النقل في ضرائب المحروقات؟
ما يهم الناقل هو ثمن المحروقات و من حقهم المطالبة بخفضه . هل يعلم الناقلون سبب ارتفاع التكلفة؟
فتركيبة الثمن تضم اصلا نسبة ضئيلة من الضرائب. لماذا لا يتم خفض هامش الربح عوض حرمان الخزينة من مذاخيل مهمة؟
الناقلون اذن مدفوعون لابتزاز الدولة. و يدافعون عن مصالح شركات المحروقات. و نحن نعلم أن خفض الضرائب سيؤدي بالشركات الى رفع الاسعار مستغليت العامل النفسي للمستهلك الذي ألف الاسعار المرتفعة و قد عشنا هذا لما بلغ البرميل دولار حيث بقيت الاسعار مرتفعة رغم التحرير
الموطفون يدفعون أعلى نسب ضرائب في البلاد و سترتفع هذه النسب اذا استمر مهنيوا المحروقات في ابتزاز الدولة سواء مباشرة أو باستخدام شركات النقل التي يملكون اصلا معظمها.
على النقابات أن تكون وطنية و مواطنة و تاخد في الحسبان مصالح الوطن و المواطنين و المستثمرين.
المطلوب عدالة في نحمل التكاليف
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5 - ماسين الخميس 31 ماي 2018 - 10:35
ها المعقول ، لأن يجب على الحكومة أن تعترف بأن الضرائب و الرسوم الثقيلة المؤدة مسبقا هي التي تثقل ثمن المحروقات نهيك عن أرباح الشركات الغير مراقبة و محددة، و عندنما يتحرك ثمن المحروقات تتحرك الزيادات في جميع المواد
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6 - هشام الخميس 31 ماي 2018 - 10:40
الحكومة المغربية تلتزم الصمت ازاء الاوضاع الحالية بالبلاد
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