24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|31
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|03:29
|05:14
|12:30
|16:10
|19:37
|21:08
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- انقلاب "البوينغ الملكي" .. هل اعترضت الجزائر طائرة الحسن الثاني؟
- لو صححوا الرؤية لاتحدوا غالبا
- فجر بامي
- استخدام مشاهد مسروقة يتسبب في حذف ملحمة "أبطال الوطن"
- خلافة الرئيس أبو مازن بين القانون والسياسة
"موائد الرحمن" .. فرصة روحية تخطب "ود السياسة" في رمضان (5.00)
تقرير يرسم "صورة قاتمة" عن أوضاع حقوق الإنسان في المملكة (5.00)
- استخدام مشاهد مسروقة يتسبب في حذف ملحمة "أبطال الوطن" - (99)
- رصيف الصحافة: العثماني يضع سقفا لهامش ربح شركات المحروقات - (70)
- رونار يعد بإسعاد الجماهير المغربية ويحذر المنتخب من مفاجأة إيرانية - (67)
- دعوة الحوامل والمرضى إلى الصيام تجرّ انتقادات على الفايد - (61)
- مسيحيون مغاربة يعلقون آمال تحقيق مطالبهم بزيارة البابا للمملكة - (58)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
مهنيو النقل يطالبون بخفض ضرائب المحروقات
طالب مهنيو قطاع النقل بالمغرب الحكومة بخفض الضرائب التي تفرضها على الغازوال من أجل تحسين تنافسية المقاولات المغربية العاملة في القطاع، وتخفيف ارتفاع التكلفة التي تتسبب في خسائر مادية للقطاع بشكل خاص، وبالنسيج الاقتصادي الوطني بشكل عام.
وقال عبد الإله حفظي، رئيس فيدرالية النقل رئيس فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين، إن الرسوم الجبائية المطبقة على المحروقات والتقلبات التي تعرفها أسعار الغازوال تثقل كاهل مقاولات النقل الطرقي للبضائع والمسافرين بشكل خاص، وهو ما يستدعي من الحكومة العمل على إيجاد آلية حقيقية لحل هذا الإشكال الذي يضر بالقطاع.
وأكد حفظي في حديث لهسبريس مساء الأربعاء، على هامش لقاء نظمته فيدرالية النقل احتفاء بفوز صلاح الدين مزوار بمنصب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن المحروقات تمثل 50 في المائة من رقم معاملات شركات النقل، وما يقارب 35 في المائة من الكلفة الإجمالية لنقل البضائع.
واعتبر رئيس فيدرالية النقل رئيس فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين أن من شأن إيجاد حلول ناجعة للإشكاليات التي تطرحها الضريبة الداخلية على استهلاك المحروقات، وتوفير غازوال مهني لقطاع النقل البري، على غرار ما هو معمول به في قطاع النقل البحري والجوي، تخفيف ارتفاع التكلفة وتحسين تنافسية المقاولات.
وطالب رئيس فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين بضرورة العمل على إيجاد حلول لمجموعة من المشاكل المرتبطة بمصادرة الشاحنات في حالة ارتكاب مخالفة أو جنحة، التي ينص عليها ظهير 1974 المتعلق بنقل البضائع.
وقال عبد الإله حفظي إن "مهنيي قطاع النقل بالمغرب يعملون من أجل إيجاد حل للمشاكل المرتبطة بهذا الظهير الذي يضر مباشرة بمصالح الناقلين والعاملين في القطاع"، مضيفا: "نحن نريد إصلاحا حقيقيا للنقل الطرقي للبضائع، من أجل المساهمة في بناء اقتصادنا الوطني".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
ما يهم الناقل هو ثمن المحروقات و من حقهم المطالبة بخفضه . هل يعلم الناقلون سبب ارتفاع التكلفة؟
فتركيبة الثمن تضم اصلا نسبة ضئيلة من الضرائب. لماذا لا يتم خفض هامش الربح عوض حرمان الخزينة من مذاخيل مهمة؟
الناقلون اذن مدفوعون لابتزاز الدولة. و يدافعون عن مصالح شركات المحروقات. و نحن نعلم أن خفض الضرائب سيؤدي بالشركات الى رفع الاسعار مستغليت العامل النفسي للمستهلك الذي ألف الاسعار المرتفعة و قد عشنا هذا لما بلغ البرميل دولار حيث بقيت الاسعار مرتفعة رغم التحرير
الموطفون يدفعون أعلى نسب ضرائب في البلاد و سترتفع هذه النسب اذا استمر مهنيوا المحروقات في ابتزاز الدولة سواء مباشرة أو باستخدام شركات النقل التي يملكون اصلا معظمها.
على النقابات أن تكون وطنية و مواطنة و تاخد في الحسبان مصالح الوطن و المواطنين و المستثمرين.
المطلوب عدالة في نحمل التكاليف