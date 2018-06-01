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الرئيسية | مال وأعمال | الحكومة تحذر من التداعيات السلبية للمقاطعة على الاقتصاد الوطني

الحكومة تحذر من التداعيات السلبية للمقاطعة على الاقتصاد الوطني

الحكومة تحذر من التداعيات السلبية للمقاطعة على الاقتصاد الوطني
هسبريس من الرباط
الخميس 31 ماي 2018 - 23:27

دعت الحكومة المواطنات والمواطنين إلى تقدير دقة الموقف والعمل على تفادي المزيد من الضرر للفلاحين والقطاع الفلاحي، والاستثمار الوطني عموما؛ وذلك على خلفية تطورات مقاطعة مادة الحليب.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، اليوم الخميس، أن هذه الأخيرة تتابع باهتمام بالغ تطورات مقاطعة مادة الحليب التي تميزت أساسا بقرار الشركة المعنية تقليص كمية الحليب التي تقتنيها من التعاونيات بنسبة 30 بالمائة، مع ما لذلك من تـأثير على الفلاحين والقطاع الفلاحي؛ إذ صدرت عن العديد من تعاونيات الحليب ومن المهنيين ردود فعل عديدة تطالب بتدارك الموقف.

وأشار البلاغ إلى التأثيرات السلبية لهذه المقاطعة على مستوى التشغيل في الشركة المعنية، وفي تعاونيات الحليب المرتبطة بها.

ومن منطلق مسؤوليتها، يقول البلاغ، فإن الحكومة تؤكد أن "قطاع الحليب يكتسي أهمية كبيرة في المنظومة الاجتماعية والاقتصادية ببلادنا، لأنه يهم شبكة من المتعاملين مع الشركة المعنية يصل إلى 120 ألف فلاح ومعهم أكثر من 600 ألف من أسرهم وعائلاتهم".

وأبرز المصدر ذاته أن استمرار المقاطعة من شأنه أن يلحق الضرر الجسيم بتعاونيات الحليب والمنتجين المنضوين فيها، وأغلبهم فلاحون صغار، وبالنسيج الاقتصادي الوطني في هذا القطاع وفي قطاعات مرتبطة به،

وأكد أن استمرار المقاطعة قد تكون له تأثيرات سلبية على الاستثمار الوطني والأجنبي، وبالتالي على الاقتصاد الوطني، مشددا على حرص الحكومة على القيام بمبادرات تهدف إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطنين وحزمها في مراقبة السوق وجودة المنتوجات، والتصدي للمضاربين والمحتكرين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (262)

1 - محرومة الخميس 31 ماي 2018 - 23:35
هداك الحليب تشربو الحكومة كلها و الباقي ديرو رايب
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2 - مواطن الخميس 31 ماي 2018 - 23:38
نقصوا فالثمن نساليو المقاطعة. المعادلة بسيطة.
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3 - said الخميس 31 ماي 2018 - 23:38
خدموهم عند الشركات الآخرين بلا بكا مقاطعوووووووزن
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569
4 - مراد الخميس 31 ماي 2018 - 23:38
8000 مقاولة صغرى تعلن إفلاسها كل سنة بعد تخلي الدولة عن دعمهم، إلى درنا كل شركة تشغل فقط 4 أشخاص فهناك 32000 عائلة تشرد كل سنة، لم نشاهد الحكومة تتبكى عليهم وعلى مصيرهم؟ ألأنهم ليسو بشركات فرنسية؟
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5 - الختار الخميس 31 ماي 2018 - 23:38
الفلاحين يبيعو للشركات الاخرين و هاهوما معندهم مشكيل
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6 - abf الخميس 31 ماي 2018 - 23:38
ما علا الشركة الا التخفيض من الثمن
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489
7 - ياسين الخميس 31 ماي 2018 - 23:38
2 درهم للتر هي لي معيشة 600.000 أسرة، بالله عليكم، فلاح هدر و قال عندو الرباح فالعجل يرضع هداك الحليب، رفعت الجلسة
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8 - مشاكيل الخميس 31 ماي 2018 - 23:38
دابا الحكومة واش بقاو فيها الفلاحة و التعاونيات ولا بقات فيها شركة سنطرال ؟؟
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9 - سعيد من الريف الخميس 31 ماي 2018 - 23:39
شركة سنترال مستعدة للقيام بكل شيء إلا التخفيض من ثمن الحليب. يجب على الحكومة أن تدعم هؤلاء الفلاحين الصغار وتساعدهم على إنشاء تعاونيات للحليب لبيع منتوجاتهم
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10 - مسلم ولله الحمد الخميس 31 ماي 2018 - 23:39
سبحان الله دبا شنو بغيتو نشريو الحليب صحا ولا شنو ؟؟؟ دبا نتوما بقا فيكم غير الفلاح مسكين و40 مليون ديال البشر مبقاش فيكم اسيدي الى بقا فيكم الفلاح رجعولينا الحليب ب 5 دراهم للتر ونشريوه منكوم
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384
11 - سمير الخميس 31 ماي 2018 - 23:39
نحن مستمرون في المقاطعة حتى تحقيق مطلبنا وهو تخفيض الأثمنة بشكل دائم أما العروض الرمضانية والمحاولات الإلتفافية لن تنطلي على الشعب.
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351
12 - سمير الخميس 31 ماي 2018 - 23:39
واش هاد الحكومة كتعرف غير لغة التهديد والتحدير والوعيد ! هاد لغة العصابات والبلطجية ماشي حكومة كتحترم الشعب
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317
13 - إلياس الخميس 31 ماي 2018 - 23:39
اوا نقصو الثمن و جيبو شي حل يرضي الشريحة المتوسطه و الضعيفة ......لاش هد قصوحية الرأس
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259
14 - مواطن غيور الخميس 31 ماي 2018 - 23:40
من يلحق الضرر بالفلاح؟ هل المواطن أم حكومتنا أم الشركة؟
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219
15 - marocain الخميس 31 ماي 2018 - 23:40
تقليص الإنتاج في صالح المنافسة الشريفة. لأن الشركة تحتكر السوق.
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225
16 - sadri الخميس 31 ماي 2018 - 23:40
هل تريد الحكومة من المواطنين ان يشتروا رغما عنهم؟! هذا لا يقع في اعتى الدول الديكتاتورية، المواطنون احرار في شراء او مقاطعة اي منتوج لم يعجبهم من حيث الجودة او السعر، المغاربة ضاقوا ذرعا من هول الاسعار الملتهبة في كل القطاعات....
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221
17 - عجيب أمرهم! الخميس 31 ماي 2018 - 23:40
عجيب أمر هذه ال(م)حكومة, الشعب لم يطالب سوى بخفض الثمن ليناسب القدرة الشرائية وبالتالي تعود الأمور إلى سابق عهدها, ولكنهم متعنتون ويعزفون الآن على وتر الوطنية ):
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204
18 - محمد الخميس 31 ماي 2018 - 23:40
ما وقع من مقاطعة فهو نتيجة للوعود الكاذبة التي ما فتئت الحكومة تقدمها للشعب المغربي المقهور كمسكن و لكن الشعب المغربي لم يعد جاهلا بل الجهل كل الجهل في المسؤولين الذين لا زالوا في سبات عميق. فانتظروا المزيد عاجلا.
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180
19 - Taha الخميس 31 ماي 2018 - 23:40
حبذا لو حذرت من التداعيات السلبية جداً على جيب المواطن البسيط بسبب الأسعار الملتهبة
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145
20 - الزمر الخميس 31 ماي 2018 - 23:40
طز في الاقتصاد الذي لأ يستفيد منه الشعب والذي لأ أثر إيجابي له في الحياة المعيشية للمواطن. الشعب إلا و الشركات في المرتبة الأخيرة. لأ نرى أي فائدة من هذه الشركات و لأ من الاستثمارات المزعومة. كل ما هنالك أن الشركات تمص دماء الشعب. و تجني الأرباح التي تهريبها إلى البنوك الخارجية. الحكومة والشركات وجهان قبيحان لعملة واحدة.
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169
21 - sam الخميس 31 ماي 2018 - 23:40
انا مع المقاطعة لي مفهمتش هو نقطعو سنطرال ونستهلكو حليب آخر بنفس ثمن ديال سنطرال المقاطعة الحقيقية نقطعوا حليب كامل ماشي نضرو شركة وتربح شركة أخرى
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77
22 - boussouf الخميس 31 ماي 2018 - 23:40
الربح للشركة!!!!!!! والخسارة للتعاونيات والفلاحين الصغار!!!!!،منطق خاطئ
لتر =4dh #مقاطعون
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101
23 - Bidawi الخميس 31 ماي 2018 - 23:41
و مع ذالك مقاطعون حتى تنقصو الثمن. وا الفلاحة، جيبو الحليب للمدينة و غادي يتباع طاير
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139
24 - brahim الخميس 31 ماي 2018 - 23:41
إنخافضو من الثمن ونحن سنى ستجيب لمطالبكم. مقاطعون حتى تنخفض الأثمن.
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96
25 - ماريو الخميس 31 ماي 2018 - 23:41
سنقاطع جميع المواد التي تتحكم فيها ، المافيا ضذ المواطن الفقير وأبناء شعب المغربي حر اتمني من لله ان شركة سنطرال ان تذهب الي افلاس وسنقاطع انشاء الله الي ان يتحقق مطلب شعبي مغربي
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115
26 - مونية الخميس 31 ماي 2018 - 23:41
عمرني ما شفت حكومة كتحمي الشركات على حساب المواطن اللي صوت عليهم ورشحهوم باش يدافعو على حقوقو الا في دولة اسمها المغرب.
مافهمتش واش غير انا اللي ما فهماش او كاينين مواطنين بحالي ما بقاو فهمين والو في هذ الحكومة المغربية اللي من نهار وصلت وهي كتطحن في المواطن. اسيدي ارا ما عندكوم حتى نشوفو واش حنى اللي مخدمينكوم ولا حنا اللي عبيد عندكم. مقاطعون
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130
27 - اﻻمر باديكم... الخميس 31 ماي 2018 - 23:41
كل كﻻم الحكومة وعود في وعود...سوف و سوف وسوف...عندما تفعلون ما تعدون به من تحسين القدرة الشرائية للمغاربة وتخفيض الظرائب و اﻻثمان...اانداك لن يكون هناك من داعي للمقاطعة.
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85
28 - Ahmed الخميس 31 ماي 2018 - 23:41
لا لضرر الفلاحين!!!!!!!!! و الشعب لي ما عجبو الحال يشرب البحر..الله يعطينا وجوهكم
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48
29 - منقطعون الخميس 31 ماي 2018 - 23:41
السلام عليكم ايتها الحكومة المحكومة ااريد ان اسألك سؤال مهو دورك على تعويض خسارة الفلاحين و نقص من نفقاتكم ان كان يهمكم الشعب لكن ادركنا انكم لستم الشعب او لستم مواطنين انكم وزراء ليكن فعلمكم منقطعون
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64
30 - azemmour الخميس 31 ماي 2018 - 23:41
Je me demande pourquoi certains citoyens continuent à acheter le lait à 7 dh le litre au lieu de 6 dh chez centrale.ca veut que ces personnes boycottent pour qq chose qu' il ne connaisse pas.continuez à boycotter d autres produits et vous allez voir la situation du pays plus tard.
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-74
31 - ر - ا زاوية الشيخ الخميس 31 ماي 2018 - 23:42
الحكومة تنظر لشركة على أنها الضحية بينما هي الظالم في كل هذا حكومة الذل والهوان
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72
32 - marokkii الخميس 31 ماي 2018 - 23:42
اغلبية المغاربة لاتستفيد من الاستثمار شيء والمستفيد الاكبر هم رؤوس الاموال الضخمة نرجعو للايام لقديمة القهوة كحلة واتاي بالنعناع
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71
33 - تاو الخميس 31 ماي 2018 - 23:42
لا و لم يقاطع أحد مادة الحليب. المقاطعة شملت شركات بعينها و أن أفلست سيظهر مستثمرون وطنيون لسد الخصاص، ما دام هناك إقبال على المنتوج. شخصيا اشجع المقاولات الجهوية و التعاونيات للاستثمار في إنتاج المواد الحيوية مثل الحليب. تعاونيات محلية ناجحة و تستحق التشجيع.
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63
34 - abdeladem الخميس 31 ماي 2018 - 23:42
ساهلة نقصو الثمن نشريو عليكم دابا باش ميضؤوش الفلاحة يتضرر الشعب باكمله سبحان من خلقكم
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43
35 - الاندلس الخميس 31 ماي 2018 - 23:42
انا اشتري من الفلاح كل يوم أو يومين 5 لتر حليب ب 20 درهما.... وكل الفلاحين مادام المواطن يشتري منا الحليب فنحن نربح اكتر من السابق وبكرامة
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54
36 - نعمان الخميس 31 ماي 2018 - 23:42
#مقاطعون حتى ينقصو الثمن
الحبيب 2.5 dh
الماء 4 dh
المازوت 7dh
او حتى واحد ما يتضرر وشكرا.
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53
37 - nour الخميس 31 ماي 2018 - 23:42
المغرب دولة فاسدة على جميع المستوايات ... إخوان خاصنا نديرو بحال اللي دارو اسبانيا في الاحتجاجات الأخيرة اديالهم ... دارو حزب الشارع اسمو بوديموس وانتاخبو على واحد منهم ودخلوه البرلمان صحة باش يكون ناطق باسم الشارع المحتج

من غير هاد الشي غادي يبقى مصيرنا مرهون بين المخزن.. و تستمر المقاطعة
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44
38 - abdellah الخميس 31 ماي 2018 - 23:42
صدقت الحكومة فيما قالت ، حيث لم تصرح هذا التصريح الا بعد ان اكتوت بنيران المقاطعة، والمتضرر دائما من قبل هم المواطنون المداويخ وأما الان ولله الحمد فالمتضرر حقيقة هم الرأسماليون الجشعون وأعوانهم وأبناؤهم من الرضاعة
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40
39 - ريفي وطني حر الخميس 31 ماي 2018 - 23:42
تقديم الدرس لشركة سنترال التي دخلت في المزايدة ضد الشعب المغربي الذي لم يقم سوى بالدفاع عن كرامته من خلال تخفيظ الأسعار.
نحن لن نطالب بتأميم انتاج الحليب ولكن على الأقل نطالب بحماية الفلاح ودعمه من خلال صندوق العالم القروي والمخطط الأخضر الذي أحدث من أجل هذا الغرض.كان بإمكان شركة سنترال أن تستمر في جمع الحليب من الفلاحين عبر التعاونيات، بل أن تعمل بجدية على تخفيظ أثمنة الحليب ومشتقاته. لكنها عوض ذلك لجأت لأسلوب آخر يتمثل في إغراق السفينة بما فيها والجمل بما حمل. وهذا السلوك الاستفزازي الذي يروم تعميق أزمة الفلاح المغربي المتوسط والصغير، لن يرد عليه سوى المسؤولون المغاربة و الحكومة المغربية ووزارة الفلاحة والصيد البحري
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38
40 - Naji الخميس 31 ماي 2018 - 23:42
يعقد الطاغية إلى افقار مواطنيه
حتي ينشغلون بالبحث عن قوت يوميهم
ومن قم لايملكون وقتا كافيا للثورة عليه
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22
41 - خالد سلاوي الخميس 31 ماي 2018 - 23:43
واخا أسي العثفاني باغي مانقطعوش كاين حل ساهل إلا خايف على أجنبي ليس عليك إلا حذف ضريبة أوهما مغاديش يبقى عندهم أي مشكل في تكاليف إنتاج ورخصو حليب وها مشكل تحل وندوز حاجة أخري والله ما مفكين يا إفلاس يا ناخضو حليب رخيس
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21
42 - مغربي الخميس 31 ماي 2018 - 23:43
لم تطبق مقولة عمر الفاروق "اتركوه يرخص " بل اترك هدا وخد هدا واحد سيفلس والآخر سيربح والثمن بقي في مكانه
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6
43 - و لد كريان سنطرال الخميس 31 ماي 2018 - 23:43
الحكومة هي المسؤول الأول و الأخير عن ما آلت اليه و ما ستؤول اليه الأوضاع الاجتماعية و الاقتصادية في البلاد ، و عن كل معاناة العباد، و بالتالي فتحذيرها يجب أن توجهه الى نفسها. و بالنتيجة و على رأي المرحوم الحسن الثاني، فهي ليست بالحكم الذي ترجى حكومته في مثل هاته المواقف.
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13
44 - مغربي الخميس 31 ماي 2018 - 23:43
حكومة بئيسة بكل ما للكلمة من معنى، تدعو المواطنين و المواطنات إلى كدا و كدا و تجنب الإستمرار في كدا، و من جهة أخرى ولا إجراء واحد ملموس في اتجاه مصلحة المواطن ..... حكومة بائسة تجلب لي الغثيان
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18
45 - مسؤول الخميس 31 ماي 2018 - 23:43
le gouvernement au lieu de pleurnicher devrait intervenir pour améliorer la situation des citoyens un simple citoyen et moins payer une situation critique tous les jours et a besoin d'améliorer ces conditions de vie mais en revanche le gouvernement approuve une action de protéger les riches à suivre.
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9
46 - سيمو الخميس 31 ماي 2018 - 23:43
ههههه مسكان بقات فيهم سنطرال حيت داك الشي لي ربحتوه فلمازوت مكفكومش ديرو شي صندوق سميوه صندوق نقد اسطرال
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14
47 - kac الخميس 31 ماي 2018 - 23:43
ههههههه الحكومة دائما تبحث عن الضعيف في الحلقة و هو الفلاح اسدي جيب لحليب نشريوه منكم كتر من تمان بش تتبعوه السنطرال هد الحكومة و الله مكتحشم لوجه القاصح و المصالح الشخصية
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22
48 - najib 5 sur 5 الخميس 31 ماي 2018 - 23:43
الحل موجود بيدي الحكومة عليها الزيادة في الأجور لتقوية القدرة الشرائية للمواطن و كدا محاربة البطالة . و بهدا سيتهافت المواطن على المنتوجات و بالتالي إنتهاء مسلسل المقاطعة تبعا للمقولة الشهيرة الله يعطينا من نعطيو
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23
49 - مواطن بسيط الخميس 31 ماي 2018 - 23:43
غريب أمركم هل حقا تهتمون لهؤلاء الفلاحين الحقيقة أنكم تهتمون فقط لجيوبكم و مصالحكم الشعب طالب فقط بتخفيض الأثمنة لأنها أكثر من مرتفعة مقارنة مع تكاليف الإنتاج والقدلاة الشرائية للمواطن ومقارنة بدول أخرى الحقيقة المرة أنكم تهوون إستنزاف الشعب وتعذيبه و إحتقاره و تكذبون عتدما تقولون أن مايؤلمنا يهمكم لكننا سناقطــــــــــــــــــــــــع حتى تقاطعوا الفساد مقاطعون لموازين و سنطرال وجودة وإفريقيا وعلي
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17
50 - انشري يا عزيزتي الخميس 31 ماي 2018 - 23:43
وخليه ليهم مابقيناش بغيناه كاع حتى ب 2 دراهم
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21
51 - مزابي الخميس 31 ماي 2018 - 23:43
الفلاح مواطن مول سنطرال مواطن والشعب يشري سنطرال بدقة لنيف ولا راه مدوخ وخاءن
سبحان الله
يجب على الحكومة أن تعالج مشكل ارتفاع الأسعار وتحارب المحتكرين
المواطن ورررررراه تقهر وصلات لعضم
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15
52 - agadir الخميس 31 ماي 2018 - 23:43
متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهم احرار، اسيدي فين ماشفنا الجواب ديال ارادة الشعب فما ازال مقاطع وخا اكون شيطان مول الفكرة، الا نقصات 30 في المئة الشركات لخرين ايطلعهوها ، براكة من النفاق على الشعب، اتقوا الله و يسرو الامور، راه كلكم اتيه يوم القيامة فردا
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13
53 - عامر الخميس 31 ماي 2018 - 23:44
المرجو تطبيق ما دكرتم في اخر المقال وسوف تعود الامور الى نصابها انشاء الله انا كمواطن مغربي لا اريد الضرر لبلادي لكن ....
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0
54 - hier الخميس 31 ماي 2018 - 23:44
كفى مغالطات المغاربة قاطعوا العلامات التجارية الثلاث و لم يقاطعوا المواد. انتعاشة غير مسبوقة للمنافسين و بالنسبة للحليب انتعشت كذلك تجارة بائعي حليب لعبار الطبيعي. خلينا من التباكي على مصلحة الفلاح الصغير راكم عقود و ناموا كتستغلوا فيه و بأبخس الأثمان. مقاطعة أثبتت ضعف الثقافة التسويقية للشركات لقد أضاعت فرصة تاريخية للتصالح مع الشعب عبر الإستجابة لمطالبه رابح-رابح. أما العناد و الالتفاف حول المطالب سيزيدنا عزيمة و تزيد خسائركم
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18
55 - الشياضمي الخميس 31 ماي 2018 - 23:44
يجب تفعيل مجلس المنافسة لكي يكون رقيبا حقيقيا على تلاعب الشركات
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14
56 - مول الحانوت اللي ف القنت الخميس 31 ماي 2018 - 23:44
بمساهمتكم في استهلاك المواد المغربية ستشاركون في اقتصاد البلاد اما اخنوش فهو رابح رابح بالحليب او بدونه
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-24
57 - مدوخ الخميس 31 ماي 2018 - 23:44
مقاطعون من اجل كرامة وحق الفلاح الصغير والعمال المتضررين
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11
58 - مواطن مغربي الخميس 31 ماي 2018 - 23:44
المواطن هو الآخر يتابع باهتمام استعدادات المنتخب الوطني لكأس العالم ههههه اسيدي راه المواطن بقا غير يخرج الشارع يقول واك واك اعباد الله تقهرت واش، كلشي غالي و الزيادة في الاجور مكايناش حتا لكانت تتزيدو 100 درهم من عشرين سنة لعشرين سنة ملي الحكومة تتابع باهتمام هادشي خفضوا الاثمنة راعيو بلي حتا داك المواطن عندو 6 دراري و تيشد 2000 درهم الكراء ب 1000 درهم اش بقا ليه يلاه قسموها نتوما الضحى و متعرفش تقسم هاد الاجر راه بزاف اما خفضوا ثمن اما زيدو في الاجور ماشي تتطالبوا المواطن بالحل و انتم الحل قدامك و مباغينش ديروه
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9
59 - مقاطع الخميس 31 ماي 2018 - 23:44
فات الاوان
يجب على الحكومة اقتراح حلول عملية لتفادي مقاطعات أخرى
إنها ليس إلا البداية
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14
60 - عزيزة مرواني الخميس 31 ماي 2018 - 23:44
اوا هي للقيتي حل اسي سعد لهاد التعونيات ولهاد الفلاحة وحبستي هاد المقاطعة وتهنيتي.
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10
61 - ali الخميس 31 ماي 2018 - 23:44
وشحال كتفكروا في الفلاح الله يجعلني نتيق مثل مغربي كيقول لو كان ما نعرفك يا ...... .ما نسميك.....
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13
62 - مقاطع الخميس 31 ماي 2018 - 23:44
أقسم بالله أني مقاطع،الضرر الأكبر للإحتلال الفرنسي أما الفلاح المغربي لديه موارد أخرى غير الحليب ،تحية ولاد الشعب
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16
63 - مغربي حر الخميس 31 ماي 2018 - 23:44
الآن بدأت المقاطعة التي يقودها بعض المرتزقة ويتبعهم فيها بعض المغفلين تعطي أكلها وذلك في تأثيرها على الطبقة الأكثر هشاشة في البلاد ..
وهذا التأثير لن يصيب الطبقة العليا حتى يمر بالطبقة السفلى ثم المتوسطة
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-35
64 - atis الخميس 31 ماي 2018 - 23:44
الا كان الاقتصاد الوطني هو نشريو الغلا باش نتوما ديرو لفلوس ، ما كاين معنى ! دعمونا كاملين ،او عفيونا كاملين من الضرائب بحال الفلاحا الكبار . تقهرنا بالغلا بزاف .خاص الشركات تكون تهي مواطنة
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18
65 - Mohamed الخميس 31 ماي 2018 - 23:44
أسيدي مشكوشي عليكم الفلاحين حيت ديك الحليب غيبيعوه لشركات المنافسة . ونبينا عليه السلام
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11
66 - مغربي الخميس 31 ماي 2018 - 23:44
بغيت غير نعرف واش الفلاحة شكاو عليهم، جيونا نيشان و قولو نطالب المغاربة بعدم الحاق مزيد من الضرر بنا.
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17
67 - خليلوفيتش الخميس 31 ماي 2018 - 23:45
هههههه هاد الحكومة عندنا كتعرف غير أتحذر الشعب ما تعرفش تحذر مصاصي الدماء. والملاحظ أن حكومتنا الموقرة عندها إنفصام في الشخصية تارة رئيسها يقول أنه مع الشعب و حاس بالشعب و اليوم يحذر الشعب إيوا فهم نتا
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8
68 - ضمير الخميس 31 ماي 2018 - 23:45
غادي نقولو لاحول ولا قوة إلا بالله والله ينتقم من الظالمين. قال الله تعالى إذا جائكم فاسق بنبأ فتبينوا يا أولي الالباب هذا خراب ماشي مقاطعة قاطع كلشي اولا خلي كلشي
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-9
69 - سعد من المحمدية الخميس 31 ماي 2018 - 23:45
لماذا لم تفكر الحكومة في عمال شركة لاسامير عندما شردتهم هم وعائلاتهم. .. لماذا لم تفكر في عمال شركات ميكا و بلاستيك عندما شردتهم ب 0 ميكا ؟؟؟
فكرو في خوتنا فلاحة مزيان ولاكن فكرو تا لينا حنا شعب ...بغينا تخفيض تمن او زيادة في أجور باش تولي عندنا قدرة شرائية. ...
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14
70 - maroc الخميس 31 ماي 2018 - 23:45
كلام فارغ ,لا يفيد في شيئ.
يجب على الحكومة ان تستجيب للمواطنين ,اي تخفيض الثمن ,حثى يكون في متناولهم,
الحل سهل,ولكن اصحاب الكراسي يفكرون مصالح بعضهم البعض.
للعلم,انا مقاطع مدى الحياة ,ولو يصبح ثمنه 1dh.
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11
71 - محمظ الخميس 31 ماي 2018 - 23:45
والله ماعندكم وجه والعمال ديال لاسمير مفكرتوش فيهم ولا بقا فيكم البراني شوفولنا حل لهاد لغلا والله ما كانشبعو حتى كرشنا مقاطعون مقاطعون مقاطعون
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12
72 - حسن الخميس 31 ماي 2018 - 23:45
هادشي كامل بسباب الجهل ديال الشعب
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-22
73 - fes driver الخميس 31 ماي 2018 - 23:45
منذ سنين عدة و أصحاب الشركات ينهبون من جيب المواطن بدون حسيب ولا رقيب ولا وازع أخلاقي او ديني و لم تحرك الحكومة أصبعا كدليل على مآزرتها للمواطن المغلوب على أمره أمام تواطؤ الشركات المحتكرة للسوق و لما أخذ هذا المواطن مبادرة عفوية و شعبية بدون خلفية سياسية و الذي لم يكن يحسب له حساب في سياسة الحكومة و الباطرونا هنا أصبح الاقتصاد الوطني في خطر . الله يعطينا وجه الناطق الرسمي و وجه المسؤول عن الحكامة.
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6
74 - طامو الخميس 31 ماي 2018 - 23:45
حكومة ديال جوج ديرال رئيس خواف مقادش اقوم بخدمتو. شحال قدك تسكت.
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8
75 - الشعب يحدر الحكومة من الظلم الخميس 31 ماي 2018 - 23:46
الحكومة لديها خياران : إما أن تقف مع الشعب ضد الظلم وضد المافيا التي تمتص خياراتها وإما أن تقدم استقالتها وترحل غير مأسوف عليها ...المخزن الاقتصادي امتص دماء الشعب المغربي لسنوات عديدة وقام بالمقابل بتجميد جميع وسائل الرقابة على السوق وأفرغ مجلس المنافسة من دوره وكرس سيطرة فئة قليلة على خيرات البلاد من الوقود والأبناك والتأمينات ...كما قام بإجهاض أية محاولة ليكون للشعب ممثلين له يدفعون عن مصالحه فقام بالانقلاب على من اختارهم الشعب ليمثلوه وثم بتنصيب بن عرفة رئيس للحكومة لأنه لا يستطيع أن يقول لا ...الان الشعب لا شئ يمثل مصالحه وبالتالي فإنه حينما قام بالمقاطعة فإنه الخيار الوحيد الذي أصبح أمامه ليسمع صوته ...وأنا أخشى أن الأمور ان تسوء لأنه حاليا هناك فراغ قاتل في الساحة السياسية فالمخزن أجهض جميع الشخصيات السياسية التي لها مصداقية وأصبح وجها لوجه مع الشعب بدون برشوك ...غي الله استر وصافي ...الان من يستطيع أن يقول للشعب أوقف المقاطعة ؟ ...لا أحد لأنه لا أحد يمثله الان في المؤسسات الدستورية والمخزن أصبح الان بوجه مكشوف في مواجهة الشعب ..وفكها يا من وحلتها
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10
76 - الهاشمي الخميس 31 ماي 2018 - 23:46
نرجوا من الحكومة تخفيف الضرائب عن سنطرال للحليب لتحافظ على هامش ربحها.
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-10
77 - بشرى الخميس 31 ماي 2018 - 23:46
هاد المقاطعة سببت في طرد 900 عامل وتقليص كميات الحليب من التعاونيات والمتضرر هنا هما هاد الناس
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-13
78 - jamal الخميس 31 ماي 2018 - 23:46
هناك شركات اسبانية و خليجية مستعدة للاستتمار في المجال . شراء ضيعات شاسعة و ابقار في اكتر مناطق المغرب خصوبة كما تفعل شركة المراعي السعودية. وحاجة خرى بغيت نفهم واش هادي بلاد لي كاتفرض كتر من 30 فالمئة على منتوجات غدائية ضرورية بحال الحليب و الما و الزيت؟بلا ما نساو جشع الشركات .
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8
79 - يسرى الخميس 31 ماي 2018 - 23:46
الحل هو انقصو لينا من الثمن وحنا معاهم
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6
80 - صلاح الخميس 31 ماي 2018 - 23:46
تحية طيبة لجميع المغاربة
إذا ارتأت الحكومة ان هناك خسائر جسيمة بالفلاحين والتعاونيات فعليها التدخل وتدارك الوضع وتجبر الشركات بتحسين المنتوج وتخفيض الثمن لما يرضي الجميع خاصة الطبقة الضعيفة وتعود المياه إلى مجاريها على أساس أن تكون هناك مصداقية وعدم التلاعب بالعبارات الغير مفهومة التي تعكر صفو المغاربة ويزدادو نفورا
والسلام عليكم.
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5
81 - ذائما مقاطع الخميس 31 ماي 2018 - 23:46
هذا الكلام سمعناه وعودتوه شحال من مرة .فلسنا بمداويخ كما تعتقدون #ذائما مقاطع
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4
82 - hakim الخميس 31 ماي 2018 - 23:46
أصل الداء هم مسيرو التعاونيات، إذ لا نجد الحكامة والشفافية التي تتحدث عنه الحكومة ولا تطبقه، فكيف يعقل أن تجد نفس الرئيس ونفس الأمين وأغلب أعضاء مكتب تعاونيات الحليب هم نفسهم منذ تأسيس التعاونية لأكثر من 20 سنة وبعلم السلطة المحلية ومكتي تنمية التعاون، فأين إذن الحكامة التي تتبجح بها الحكومة، أضف الى ذلك متاجرة أعضاء المكتب المسير للتعاونيات في الأعلاف التابعة للتعاونية،رغم منع القانون لهذا الأمر، أضف الى ذلك السمسرة والمتاجرة بأموال الفلاحين عند كل صفقة شراء للبقر، وسرقة الزبدة من التعاونيات خفية، فهل بهكذا أسلوب ستحمون الفلاح، وتأخذون حليبه ب 3،50 درهم فقط رغم المتاعب التي يكابدها بمفرده ومنذ عقود من الزمن،وبالتالي فعلى الحكومة تحمل مسؤوليتها كاملة أو انتظار المقاطعة لما لا نهاية
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2
83 - musta642 الخميس 31 ماي 2018 - 23:46
... مشددا على حرص الحكومة على القيام بمبادرات تهدف إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطنين وحزمها في مراقبة السوق وجودة المنتوجات، والتصدي للمضاربين والمحتكرين....
Que du Blabla, rien de réel, on attend de vous que des prélèvements de nos maigres salaires et l'augmentation des prix
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1
84 - ولد حميدو الخميس 31 ماي 2018 - 23:46
حتى و إن كانت مقاطعة فأنا استغرب كون المغاربة يتحدون ربما يتفقون على المسائل التي فيها الخسارة للمواطن اما المستثمر فسترحب به دول اخرى
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1
85 - انا الخميس 31 ماي 2018 - 23:46
الهضرة الهضرة الهضرة الافعال الله اجيب
#مقاطعات حتى ينقصو الثمن.
او باركة من دغدغة مشاعر المواطنون المواطنات.
راه بغينا غير الثمن ينقص او صافي والله ما نضسرو.
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1
86 - rodeo الخميس 31 ماي 2018 - 23:47
هاد الهضرة الخاوية ديال نضامنو مع الفلاحة و الله ما غادي تنفع معانا نقصو فالثمن ديال الحليب و ديال المحروقات و المواد الإستهلاكية و زيدو فالأجور و إلا راه مكان حل مقاطعين لقاو نتوما نيت الحل للفلاحة
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4
87 - مغربي حر الخميس 31 ماي 2018 - 23:47
للأسف هذه الحكومة لم تفي بما وعدت وعلى العكس فقد أثقلت كاهل المواطنين بالزيادات في كل شيء حتى جاءت مقاطعة الحليب ليس انتقاما من منتج الحليب ولاكن رسالة إلى حكومة العرقلة للتنمية بأن الناس لم تعد تطق صبرا على تجاهل مطالب الشعب كفى من الزيادات خنقتونا زيد زيد حتى إلى أين
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4
88 - Mo9aati3 ghchim الخميس 31 ماي 2018 - 23:47
ومادا استفدنا نحن من الاستتمارات،لاشيء
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4
89 - otman الخميس 31 ماي 2018 - 23:47
اتمنى من المغاربة مقاطعة مادة الحليب بشكل نهائي
كما قاطع النرويجيون البيض
قراو على مادة الحليب في اروبا و أمريكا باش تشوفو الفرق
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3
90 - الجغنديليفي الخميس 31 ماي 2018 - 23:47
بقا فيكم غير الفلاح مبقاش فيكم الشعب كامل ، على دبا حنا واقيلا كنلقاو الفلوس طايحين واقيلا راحنا كنوضو على الصباح باش كنصورو جوج دريال اذا ديك جوج ريالات من حقنا نشريو بيهم لي بغينا تسيدي والله لاشريت ديك سنطرال وكل واحد يدخل سوق راسو ويلا بقا فيكم الفلاح سير شري من سنطرال الحليب وصدقو
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3
91 - tanjaoui الخميس 31 ماي 2018 - 23:47
سنستمر في المقاطعة ولن نتراجع قيد انملة شئتم ام ابيتم وحينها ستعرفون حقيقتكم
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4
92 - شمس الخميس 31 ماي 2018 - 23:47
ايها المغاربة.....المسامح كريم..والعفو من شيم النبلاء...يكفيهم مقاطعة.
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-14
93 - زكرياء منجد الخميس 31 ماي 2018 - 23:47
سبب أزمة الحليب في الجزائر وضع لا يحسد عليه وعلى المغاربة توخي الحذر المقاطعة لا تنفع في شيء كفى من المقاطعة كفى الوضع لا يحسد عليه
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-16
94 - المتتبع الخميس 31 ماي 2018 - 23:48
ولماذا هذه الحكومة التي تفكر في الفلاحين لم تفكر من قبل في جيوب المواطنين الذين نخرها الغلاء الفاحش لهذا فالحكومة اذا ارادت ان يكف المقاطعون عن ما دعوا اليه ما عليها الا استجواب المدير العام لشركة سنطرال ليبين للمغاربة بما انه فرنسي لماذا الحليب يباع في فرنسا باقل من ثمنه بالمغرب لانه لا يعقل بتاتا ان التكلفة بفرنسا هي اقل من التي بالمغرب
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6
95 - موقاطع الخميس 31 ماي 2018 - 23:48
هههه زعما برافو كترطبونا بلا فلاح صغير حنا ما سوقنا ش حنا مقاطعين
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4
96 - منين انا الخميس 31 ماي 2018 - 23:48
والو هاد الحكومة مابغاتش تعلن الهزيمة ولكن نحن نعلن أننا منتصروووووون.برافو الشعب المغربي الحر
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7
97 - zora الخميس 31 ماي 2018 - 23:48
الامعقول x١
حملة المعقول على ماجرى من الامعقول في مقاطعة أهل الدجل و البهتان من المحرضين الغافلين أو المغفلين وحتى التابعين من شعب مقهور ضلل واستغبي في مقاطعته لحليب سنطرال:
اولا : لماذا مقاطعة ثلاث شركات وطنية دون غيرها وليس بينها اي رابط معقول وما فائدة ذلك اليس اضعافها.او قتلها يجعل اخرى تهيمن باسوء.
ثانيا : المواد المقاطعة ليست ضرورية في حياة محدودي الدخل بخلاف ماء الحنفية،والكهرباء ثم الدقيق الزيت والسكر.
ثالثا: المشكل عند كل المغاربة ليس في الاكل وإنما في الشغل والصحة ثم التعليم والسكن ، هذه هي المشاكل الحقيقية ومردها عند الدولة.اما الباقي فلتدويخ الشعب.
رابعا الغلاء : هناك غلاء في السكن والصحة والتعليم والسكن وفي الاكل كله لحم وسمك وخضر اما الحليب فبالله عليكم الماء المعدني يكاد يكون أغلى من الحليب.
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-3
98 - Mohamed الخميس 31 ماي 2018 - 23:48
المقاطعة ثم المقاطعة، المعادلة سهلة جدا، خفض أسعار الحليب سيشج المغاربة على اقتناء هذا المنتج ومن تم رفع المقاطعة.
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4
99 - فكري الخميس 31 ماي 2018 - 23:48
الحكومة ستدافع عن الشركات المقاطعة الى اخر رمق
العدالة و التنمية اغبى حزب عرفه المغرب
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5
100 - ميمون الخميس 31 ماي 2018 - 23:48
الشعب كره الحكومة وما يأتي منها...
لم يجد طريقة يعاقب بها العدالة والتنمية لأنهم ليسو من أصحاب الشركات...
فهو يعاقب من يتحالف معهم...
والرد الاقوى سيكون في الانتخابات المقبلة...
نسبة المشاركة لن تتعدى 20% في احسن الحالات...
وترقبوا...
تجربتا العدالة والتنمية قضت على أي أمل في التقدم...
تراجعات خطيرة...
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5
101 - Zohair الخميس 31 ماي 2018 - 23:49
أنا لي مابغاشي يتافهام ليا , علاش مقطاعة سنترال أو باشي شي شركة أخرى .. الثمن نفس الثمن و الجودة نفس الجودة !
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-6
102 - mouaten الخميس 31 ماي 2018 - 23:49
سبحان الله، إيلا الأقتصاد الوطني غادي يتضرر بشركة وحدة ولا تلاتة...ما بقا ما يتقال ! إقتصاد بلد على قدو مرهون بشركة، إيوا على هاد الحساب خاص شي حل أو مقترح سريع، ماشي كل شي ضارب الطم و يهدد بفقدان مناصب الشغل و الفلاحين إلخ...
أو كالعادة الشعب و قدرته الشرائية أقل أهمية من أرباح شركة أجنبية ؟ ؟؟
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103 - مول الحليب الخميس 31 ماي 2018 - 23:49
نقصو الثمن غاديا تسالي المقاطعة !
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2
104 - مغربي حر الخميس 31 ماي 2018 - 23:49
لماذا اللوم على الشعب!!!??الحل عندا المحكومة وهوا....تخفيض في الاثمن
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6
105 - الطنز البنفسجي الخميس 31 ماي 2018 - 23:49
الداودي داز فالاخبار وقال هاد الكلام..
وانا كنقول راكم مكتحشموش ومابقاش عندكم الوجه.. سولاتو على المقاطعة جاوبها على الحليب وتحاشى يتكلم على المحروقات والماء المعدني. وتحاشى يتملم على 1700 مليار.. راه وليتو كتضحكو.
الناس للي غادي يمشيو من سانطرال راه خاصكم توقفو معاهم وتضمنو ليهم حقوقهم كوزارة..
المقاطعة راه مستمرة ومشات حتى لموازين واخا غادي يحضرو شي بعضين.
الحكومة الى ماقدراتش تلبي المطالب للي وعدات بيها تستقل كيفما كيديرو المسؤولين للي كيحتارمو نفوسهم.
الشركات عندنا اقوى من الحكومة حيت اصلا هوما الحكومة.. الضحك صافي.
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3
106 - مهتم الخميس 31 ماي 2018 - 23:49
. la réaction de gouvernement n est pas fonctionnelle trop tard
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2
107 - انس الخميس 31 ماي 2018 - 23:49
من هادشي كامل الحكومة إذا بغات حل غادي تنقص من الحليب وتنقص من ليصانص وكولشي يكون مرتاح .. الشعب مرتاح والفلاح مرتاح
اما تعنت الشركة والحكومة را لا يجدي نفعا .. من عندي أنا راني مانشريش سنطرال إذا مادارتش 2.5 درهم للنصف لتر
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3
108 - souhail_2311 الخميس 31 ماي 2018 - 23:49
من غلقو معمل ديال بلاستيك مكنتش كتفكر فالمستخدمين لشردتموهم مسكن ا كين لمزوج او والد هاد الحكومة كالتفكر غير فالمصالح ديالها نحن مقاطعون حتى تحقق مطالبنا انشري يا هسبريس
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4
109 - عبد الله الخميس 31 ماي 2018 - 23:49
و انا اقول لهذه الحكومة أن الشعب كله مقهور ماشى غير الفلاح انا 15 عام أو انا ايطاليا مان نهار جية أو الحليب بي 56 سنتيم اي 5 دراهم او 12 ريال او كان شدو في الخلصة 1500 اورو يعني مليون أو نص اسي الحكومة
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3
110 - أبوحمزة الخميس 31 ماي 2018 - 23:50
باختصار وبدون فلسفة يا إما نستافدوا كاملين أولا حتى واحد .
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4
111 - وكواك الحق الخميس 31 ماي 2018 - 23:50
قاطعوا المزيد مم شركات الريع ؛ لقد بلغ المقصود و انتصرنا و سننتصر نحن المداويخ .
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6
112 - عمر الخميس 31 ماي 2018 - 23:50
منين كنت انا نبكي ونشكي
فين كنت الحكومة انتيا
ملي الشركات ولات تشكي وتبكي
عاد وليتي تشوفي فيا
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8
113 - مدوخة الخميس 31 ماي 2018 - 23:50
متخافوش نديرو شركة اخرى، تشري لحليب من الفلاح او بثمن معقول ،ويتباع للمواطن بتمن معقول ،المستتمرين المغاربة الغيورين مجودين، غي قولو لشركة ماما فرنسا تجمع شطيطها او تمشي،الما او لشطابة. احليبنا او قادين بيه ممحتاجين الصدقا ديالكم.
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9
114 - hamada-usa الخميس 31 ماي 2018 - 23:50
انا ابن فلاح طوال عمري و انا أرى ابي يبيع الحليب بدرهمين ،لو كانت هذه الشركة تراعي الفلاحين الصغار و مشاكلهم لاكتفت بهامش ربح معقول ، لتستفيد هي و الفلاح و المواطن ،المعادلة سهلة . خفضو الثمن يعود الزبائن . أما في ما يتعلق بحكومة الجبناء فإنها لا تمثلني شخصيا . و سقط قناعها . عاش الشعب متماسكا . اخوكم من أمريكا .
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8
115 - كريم الطنجاوي الخميس 31 ماي 2018 - 23:51
ولماذا لم تقدر الشركة الشعب المغربي وترضخ لمطلبه العادل .والذي لايمس هامش الربح للشركة. بمعنی لا ضرر وضرار . اوصي شعبنا المغربي الحبيب بمزيد من الصبر حتی تنجح المقاطعة حين ذاك ابشركم بمستقبل افضل ان شاء الله
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3
116 - سوسي الخميس 31 ماي 2018 - 23:51
الى مزبلة التاريخ يا تجار ابدين اخرجتوووو على البلاد الله اياخد فيكم الحق.
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4
117 - أحمد الخميس 31 ماي 2018 - 23:51
الله يرحم لكم الوالدين، والله يبارك فيكم يا فلاحين، تعالوا بيعوا لنا الحليب الطري الغير مغشوش ولو تزيدوا علينا درهم أو درهمين، فهو أحسن لكم مدخولا وربحا، وأحسن لنا صحة، ربما الكثير منا لم يشرب الحليب الحقيقي الغير مغشوش!
الله تعالى يجازيكم بخير حتى من جهة أخرى نسدوا الطريق على هؤلاء المافيوزات، ونسدوا فم حكومة اللوبيات!
راه حنا مقاطعين، وهذا هو الحل للفلاحين وللشعب المغربي، وشكرا
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2
118 - خالد الخميس 31 ماي 2018 - 23:51
#مقاطعون
.........................................................................
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3
119 - الريف الشامخ الخميس 31 ماي 2018 - 23:51
آخر ما نريد هو أن يتظرر اي فلاح أو شغيل أو الإقتصاد الوطني ولكن في نفس الوقت لا نحب كذلك أن يستحمرنا أو يستغلنا أحد، الكرة في مرمى الحكومة إذن، يجب أن تأتون بحلول ترضي الجميع، الشعب المغربي سئم التلاعب به من طرف الرأسماليين ومحتكري الأسواق.
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5
120 - آية دعاء الخميس 31 ماي 2018 - 23:51
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم كاع هذا عناد فيكم الثمن متنقصوهش وتقلصو نسبة اقتناء الحليب. ايوا غير زيدو فعنادكم فنحن أكثر عنادا. والفلاحين درتو فيهم الخير أصلا كنتم كتشريو الحليب من عتدهم بثمن قليل. خليوه للعجول تستافد منه أكثر.
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121 - جبلي حور الخميس 31 ماي 2018 - 23:52
لن يتضرر الفلاحون سيبيعون حليبهم لناس وبثمن أكثر مما يبعونه لتعونية بدرهمين لتر وكذلك الشعب سيشتري الحليب من عند الفلاح بثمن مناسب. أما سنطرال لا يهمنا أمرها حتى لو أفلست وهاد جزاء لمن يعصي أوامر الشعب مقاطعون حتى تستجيبوا لمطلبنا
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122 - ملحد الخميس 31 ماي 2018 - 23:52
هههه قولو ليهوم هاد اللعبة قديييمة
أصلا الفلاح متضرر أكثر فتعامله مع سنطرال
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2
123 - حبووبة الخميس 31 ماي 2018 - 23:52
هاد المقاطعة غادي تلحق ضرر كثيير بزاف الى ستمرات هكا لان دوك الناس غيتشردو مدنبهم حتى حاجة
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-10
124 - مقاطعون حتى آآآخر نفس الخميس 31 ماي 2018 - 23:52
مقاطعووووون حتى آآآخر نفس لأننا مدوخين و لا نعرف شيئأ و قطيع و جيعانين
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6
125 - Yassar الخميس 31 ماي 2018 - 23:52
ما كاين لا ضرر لا والو
نقصو في الثمن ها حنا معاكم
#مقاطعون
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126 - Rado الخميس 31 ماي 2018 - 23:52
مقاطعون إلى أن يتم تخفيض الأسعار
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2
127 - حلالة59 الخميس 31 ماي 2018 - 23:52
الحل ساهل ماهل خفظو الثمن مع مراعاة الجودة و حسب القدرة الشرائية للمواطن و الأمور غادة تمشي مزيان
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128 - العدلوني رشيد الخميس 31 ماي 2018 - 23:52
هذه شركة فاسدة اضطرت عامليها الى التعاقد معها باسم شركة اخرى، فلما انتهت العقود لم يعيدوا تجديدها مع العمال بحجة ان الشركة التي كانت مع سنطرال انسحبت، هناك عمال لم يُرَسَّموا وقد فاقت مدة عملهم مع الشركة الست سنوات الى عشر سنوات الى ستة عشرة سنة، هذا حصل قبل المقاطعة باكثر من سنة
لا شأن للحكومة بهذه المقاطعة لا من بعيد ولا من قريب، دورها يتجلى فقط في حماية المواطنين وليس الشركة، وذلك بتخفيض سقط ثمن الحليب ليناسب القدرة الشراءية للمغاربة، اما الفلاحون الكبار والمتوسطون فجلهم يتقاضون اربع الاف درهم كل سنة عند ولادة كل عجل جديد، واعلافهم التي يبيعهم اخنوش ويحتكرها مدعومة من طرف الحكومة باموال دافعي الضرائب،
الفلاح الصغير هو المتضرر الوحيد ليس من المقاطعة بل من الشركة، لانها اذا خفضت نسبة الحليب فسيكون على حسابه

زد على ذلك انها تبيع للمغاربة حليب اصطناعي مكون من حليب الصويا وسكر ودهن نباتي وبروتين نباتي وليس حيواني وهذا حليب خطير
اذن هذه ليست شركة وطنية بل مصلحتها هي مصلحة البلد المستعمر الذي يجني اموالا طائلة على حساب استعباد المغاربة وغشهم
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2
129 - ملاحظ للمقاطعة الخميس 31 ماي 2018 - 23:52
المهم من المقاطعة وهدفها هو تقليص اثمان تلك المواد المقاطعة لدالك لا ضير فى تخفيض اثمنة هده المواد تقديرا لابناء الشعب ومنعا لنهب الثروات من قبل هده الشركات وصونا للاقتصاد الوطنى
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130 - عبد الوافي الخميس 31 ماي 2018 - 23:52
غير نقصو لنا تمان وتتصالحو ولا خليه يريب
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2
131 - الرمضاني الخميس 31 ماي 2018 - 23:53
الم يلحقو الضرر بنا من كترة المواد الحافظة الم يلحقو بنا الضرر في جيوبنا سنطرال لم تعد لها مكان في المغرب صعيب ترجع التقى للمغاربة الماء والمواد الكيماوية
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132 - مراكش الخميس 31 ماي 2018 - 23:53
تدخلت الحكومة، تم تخفيض عدد العمال، الزهد في حليب الفلاحين، البيع بعلب شركة منافسة ، كل هذه الاجراءات من أجل عدم تخفيض 50 سنتيم . بلاد المداويخ ؛تحيا المقاطعة.
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2
133 - yassouki الخميس 31 ماي 2018 - 23:53
هادشي كولو باش ماينقصوش الثمن. زعما شادين معنا العكس. إوا خليه إريب
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134 - جاك لبلا الخميس 31 ماي 2018 - 23:53
على اساس انها كانت مبرعة الفلاح وتتخلصو بثمن مزيان راها كانت تتشفر فيه عروق وعلى عينك يا تاجر في وضح النهار تحت مباركة الحكومة نيت
اخي الفلاح نوض جمع راسك وبيع حليبك للمستهلك مباشرة ودوك 30% يديرو تعاونية ويديرو ماركة ديالهم خاصة ويسموها مقاطعون ههههه اسم تجاري وفنفس لوقت دير لحلاقم لسنطرال وغيرها
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135 - حسن القنيطري الخميس 31 ماي 2018 - 23:53
سُبْحَان الله ،تٰرغموننا على شراءِ ما غلى ثمنُهُ؟خافَ بنقرّان المنافقٰ المُلتحي على شركات توزيع الماء والكهرباء ،فأهلك الأمةَ برفع الفاتورة،وأفسد صندوق المقاصة ورفع ثمن المحروقات...والآن تريد حكومةُ الذئاب الملتحية..حكومةُ نحسُ الدين البكماني أن تتعاطفَ،وتضُمّ صوتها إلى صوت من وصفوا الشعبَ المغربيّ بالمداويخ والمجهولين ووو.ألا دوّخَهمُ اللهُ وقاتلهم من مارقين وخائنينَ ومُنقلبين على هذا الشعب الذي يحُبُّ وطنَهُ ويحب ملكَهُ الشابَّ،حفظه الله
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136 - مول الحانوت الخميس 31 ماي 2018 - 23:53
التعاونيات و الفلاحين الصغار
بامكانهم التعامل مع الشركات الاخرى
والحكومة ايضا يجب عليها فتح باب العروض لشركات جديدة للاستتمار
في مجال الحليب ومشتقاته
مع ضمان احترام الجودة
والقدرة الشراءية للمواطن
ك شركة المراعي مثلا....
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137 - وطني الخميس 31 ماي 2018 - 23:54
120 فلاح يواجهون التشرد والحصيلة في طريقها للارتفاع . يجب الحد من هذا العبث الاقتصاد في خطر والمستثمرون لن يثقو في المغرب مستقبلا
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-10
138 - خليد الخميس 31 ماي 2018 - 23:54
وهذا المحكومة ديال ..... لا تحذر من تداعيات غلاء المعيشة على المواطن و على الاقتصاد ، مقاطعووووووون للشفارة و اللوبيات ديال الفساد و الاقطاعيين الذين يستعبدون الشعب الحر.
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139 - Mohamed. الخميس 31 ماي 2018 - 23:54
من غرائب الاطوار في هذا البلد ..انه بدل من الاستجابة للشعب المقهور من كثرة الغلاء و الضغط على ادارة سنطرال بالتخفيض الدائم ليصبح ليتر الواحد ب5دراهم فقط ..و بذلك تكون الحكومة قد سمعت و احست بنبض قلب الشعب و ضعف قدرته الشرائية ..فبدل كل ذلك تلامس عواطف المقاطعين لأنهم هم السبب في افلاس الفلاحين و الاقتصاد برمته ...
لا حول و لا قوة الا بالله .. الشعب لم يخلق جديدا او بدعة ..فأنتم يا اهل العدالة و التنمية تعرفون جيدا ان عمر بن الخطاب قد نصح المشتكين من ارتفاع ثمن اللحم بقوله : ارخصوها بتركها .
فأنتم مع كل الاسف تعتمدون الدين اذا وافق تحركاتكم ..اما اذا خالفها فالسياسة بوقاحتها في المرجع الاساسي لقهر الشعب و تركيعه برؤية علاقة النبلاء الارستقراطيين و طبقة العمال و الفلاحين .
رجوع لله ..يا اهل لا عدالة و لا تنمية ..
بالمس بنكيران باع الشعب و اسقط المقاصة و حرر المحروقات فكانت هدية بالملايير لصديقه اخنوش الذي خان العهد بعده ...و انت يا سيد رئيس الحكومة اما الله و الوطن بشعبه او ان لم تستحي فاصنع ما شئت .
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140 - عبد الوافي الخميس 31 ماي 2018 - 23:54
غير ينقصو لنا ونتصالحو ولا خليه يريب
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141 - ابراهيم الوجدي الخميس 31 ماي 2018 - 23:54
ينقصو الثمن ايرجع المواطن يشري من عند ابدلشركات اللي مقاطعينها ساهلة ومتحتاجش تعقيد كبير 1+1=2
معادلة اسهل منها مكاين ينقص الثمن ترجع المياه لمجاريها وسلام على المرسلين.
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142 - Hassan maroc الخميس 31 ماي 2018 - 23:54
ايو هاد الحكومة خاصها تقلب على الحل ماشي المواطن لي وصلات ليه العظم
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1
143 - فريج لزاليم الخميس 31 ماي 2018 - 23:54
والمداويخ بدورهم يحذرون من التداعيات السلبية للمقاطعة على شركات النهب والجشع ويهددون بادراج شركات اضافية الى قائمة "الممنوعات" .. اصغوا الى مطالبنا ولو لمرة: نريد ان يكون الحليب والماء المعدني في متناول فقراء هذا الوطن الغالي.
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144 - مواطن بسيط الخميس 31 ماي 2018 - 23:54
حكومة تخاف ما تحشم .
أين كانت الحكومة أيام زيرو ميكا وشردت عشرات الآلاف من الأسر دون رحمة ولا شفقة.
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145 - مواطنة الخميس 31 ماي 2018 - 23:55
نقصو ثمان ويحسنو لجودة وشوووف تشوف ...
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146 - hamid الخميس 31 ماي 2018 - 23:55
الحل بسيط وبيد الشركة عليها التخفيض في الثمن بدل التعلق بمصالح الفلاح وكأنها تبتاع منه الحليب بأثمنة مناسبة بل تعطيع الفتات وتلعق الربح كله
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147 - Aziz Canada الخميس 31 ماي 2018 - 23:55
مقاطعه صنطرال تتضرر منه فئه قليلة من الفلاحين..والفلاحين عندهم بديل ببيعه للشركات الاخرى او للمحلابات... اما بيع صنطرال للماء والزغاريد بثمن عالي يتضرر منه الشعب كله والحكومة لم تتحرك لتدارك الموقف حتى جاء رد المقاطعة من الشعب
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148 - طالب الخميس 31 ماي 2018 - 23:55
ولماذا هدا التعنت بدلا من تخفيض في ثمن الحليب والكل اذن رابح رابح.
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149 - intidam الخميس 31 ماي 2018 - 23:55
المقاطعة مستمرة وستستمر إلى أن يصبح ثمن الحليب بِ 2،20 لنصف لتر هذا هو ثمنه المناسب
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150 - منير الخميس 31 ماي 2018 - 23:55
لم افهم ابدا تدخلات وبلاغات الحكومة الى جانب الشركة وليس في صالح الشعب.
اما بالنسبة للفلاحين ففي صالحهم اشباع عجوليهم. الصغيرة من اجل نمو افضل لها بهدف تسمينها
الاجدر بالحكومة لعب دور الوساطة بين الشركة والشعب و الفلاحين
مناقشة تمن الحليب لمناقشة هامش الربح الشركة زيادة استفادة الفلاحين اولا ونقصان هامش الربح بطريقة منطقية
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151 - Marocain musulman الخميس 31 ماي 2018 - 23:56
اين هم ممثلوا السكان ؟
ILS SONT OUT
ولذلك لجىء السكان الى فيسبوك
شيء مؤسف فعال وخطير
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
وامرهم شورى بينهم
صدق الله العظيم
يجب ان نعيد النظر في الشورى بيننا
الله الوطن الملك تجمعنا
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152 - متابع الخميس 31 ماي 2018 - 23:56
الحكومة بقا فيها الفلاح لي عندو البقر والفلاحة والغنم وما بقاش فيها المتقاعد والعاطل والفقير الذين لايجدون ما يشترون به لا الحليب ولا الخبز ولا غيرو اما الفلاح فله عدة مذاخيل اخري اما الحليب فيمخده اللبن ب5دراهم للتر والراءب 6دراهم والزبدة 70درهم لا نخاف علي الفلاح اكثر من غيره من المواطنين والظاهر ان الحكومة تخاف علي الشركات اكثر ماتخاف عاي الفلاح وغير الفلاح لوكانت تخشي علي الفلاح ماحررت الاسعار والغت الدعم عن الكازوال وتفكر البوطة كاز ايضا ان ترفع عنها الدعم
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153 - عتيق فايق الخميس 31 ماي 2018 - 23:56
نحن المداويخ نحن الشعب المقهور المهضوم الحقوق نحن من عبرنا عن رأينا فيمن يستنزفنا. ماذا جنينا من هذا الاقتصاد الوطني الا طبقة رأسمالية محتكرة تتحكم في السوق وتلقى الدعم منكم وخير دليل هو هذا المقال الذي نشرته هسبريس. اسي العثماني خليه يريب. اسي العثماني دافع عن الفقراء والبؤساء لا على من جعلنا بؤساء. مقاطعون بشكل حضاري.
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154 - Kafa الخميس 31 ماي 2018 - 23:56
كفى من الإحتكار و الإستحمار
أصلا اللي ضايع هما صحاب الفيرمات 100 رأس فما فوق ماشي الفلاح الصغير
كفى عنادا و إلا فلكم سلعكم و فلوسنا باش كديرو لاباس فجيبنا و لنرى من السيد
الشعب بعبع مصاصي الدماء المحتكرين لا غير
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4
155 - meme الخميس 31 ماي 2018 - 23:56
هذا الكلام سمعناه مليون مرة فكروا في بقية الشعب المتظرر المحروقات و الزيادات في الاسعار و الغلائ كاينين غي الفلاحة و الخدامة و نحن مكينينش لا زلنا مقاطعين نستسمحكم اللي غالي علينا نخليوه
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156 - زبدو في الاجرة الخميس 31 ماي 2018 - 23:56
و نحن نحث الحكومة على الزيادة الفورية في الاجرة و التراجع عن الاقتطاع من اجور الموظفين لملا صندوق التقاعد الم تتساؤل الحكومة كيف يمكن للمواطن ان يشتري السلع و جيبه شبه فارغ؟ ايتها الحكومة فيقي من الغفلة فنحن لم نمنحك اصواتنا لتفقيرنا
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3
157 - مغربي الخميس 31 ماي 2018 - 23:57
هادي حضرة خاوية، الشعب لم يقاطع الحليب، بل قاطع الشركة. الطلب على الحليب لم يقل وعلى الفلاحين أن يقومو بتزويد الشركات الأخرى التي زاد عليها الطلب
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158 - Rachid الخميس 31 ماي 2018 - 23:57
طلب الشعب واضح ادا ارادت نقد الموقف فعليكم استجابة لمطالب الشعب .اما ادا لم تستجيبو فانتم من تتحملو المسؤولية دلك.
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159 - اللوز عزوز الخميس 31 ماي 2018 - 23:57
المدارس الحرة تعطي إشارات مسبقة للرفع من الاجرة الشهرية بالنسبة للعام المقبل. اين الوزارة الوصية هل تفريطها في المدارس العمومية سيجعل آدانها صماء وايديها مشلوبة امام تفحش" البريفي.". اليس من حق" شعيبة" اأن ينعموا بتدريس محترم.,,, لكي لاتتم المقاطعة بشكل عام لايجب ان نرفع الدولة يدها عن ما هو مهم.واهم خبزنا حليبنا سكننا تعليمننا... ..
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160 - badr الخميس 31 ماي 2018 - 23:57
واخة نعم اس علاش متفتحوش التنافسية لشركات أخرى ويكونو عندنا 4 ولا 5 ديال الشركات و الماركات بحالي كاين فالعالم كامل اوكلا واحد يشري بالتمن لي كيناسبو ولا شريو من الماركة ديالي ولا شريو لبحر الله يخليها سياسة سياسة جوع كلبك يتبعك
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2
161 - خالد الخميس 31 ماي 2018 - 23:58
الفلاحين لمتظررين، يبيعوا الحليب لشركات الاخرى
الحكومة تنصح سنتار باش تنقص الثمن. والمشكل يحل
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162 - Yàss الخميس 31 ماي 2018 - 23:58
ضغطو على الشركة طيح الثمن بصفة دائمة و مريضنا معندو باس وكولشي غادي يستفد.الشركة غادي تبيع اكثر ملي كانت.المواطن غادي يستهلك اكثر الحليب.الفلاح غادي يبيع حتى هو.من غير هاد الحل فمقاطعون للابد علاش هاد الاقتصاد الوطني مبني على الحليب.ملي عندكم الفلاح عزيز فكرو حتى فالمستهلك
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0
163 - adil الخميس 31 ماي 2018 - 23:58
الله يهدي الاخوان انا صراحة ضد مقاطعة حليب هده الماركة والحليب بصفة عامة لانه مرتبط بالضعفاء واعتقد ان هامش الربح لو كان كبير كانت ستخفض السعر عوض التخلص من ثلاثين بالمائة من ارباحها
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-3
164 - امزدوغ ايفني الخميس 31 ماي 2018 - 23:58
هذا اسمه الضحك على الذقون..!
المغاربة قاطعوا شركة واحدة للحليب و مشتقاته،و ليس كل الشركات العاملة في القطاع،و بالتالي تستطيع هاته الاخيرة اقتناء فائض الحليب عند الفلاحين.
و للإشارة فالشركة المعنية تابعة لشركة فرنسية،يعني اننا نشجع الشركات الوطنية،الا اذا التماسيح و العفاريت و الدينصورات مازالوا يملكونها في الخفاء و لم يبيعوا اصولها كما سبق ان اعلنوا
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-5
165 - عبد الرحيم الخميس 31 ماي 2018 - 23:59
هده الخطوة الأخيرة التي تتخذها شركة سنطرال حتى يتعاطف المقاطعون مع الفلاح والعمال ويتراجعون عن فكرة المقاطعة هدا كله عناد حتى لا تقوم الشركة بتخفيض الثمن المهم نحن المقاطعون لن نتراجع ومستمرون في المقاطعة كل المواد التي ثمنها يتجاوز المنطق لن نستمر في غباءنا بشراء المواد رغم غلاءها وسندافع عن أنفسنا بنفسنا بعد فقدان الثقة في المسؤولون الدين همهم مصالحهم
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-2
166 - سعيد الخميس 31 ماي 2018 - 23:59
كما اجمع الكل, الفلاحون يمكنهم بيع منتوجهم للشركات المنافسه. الا بقات فيكم لالاكم فرنسا هاديك حاجه اخرى
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167 - Michab Benyounes الجمعة 01 يونيو 2018 - 00:00
مهمى بلغت هذه الشركة من معانات المقاطعة لم تصل الى ثُمن ما يعانيه المواطن منذ خمسين سنة من غلاء المعيشة و البطالة والتهميش ولا احدا يشعر بمعاناته لا حقوق في العمل لاحقوق في الصحة لا حقوق في التعليم لا حقوق في الحياة العامة واينما يولي وجهه يجد دينصور الضرائب ينهش فيه بلا شفقة ولا رحمة ولا احدا يحس بالمه حتى البرلمان اصبح منضومة لا تدافع عن المواطن بل يتواطأ مع الحكومة لسحقه فهل من حكومة تنظر بعين الاعتبار لهاذا المواطن الابي الذي لم يطلب من الدولة الا شيء بسيط وهو العيش الكريم ومسؤول يقدره ويعتبر انسان حي...
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-1
168 - abderrahim الجمعة 01 يونيو 2018 - 00:00
نحن ننتظر تدخل الحكومة لاجاد حل وخفظ الثمن وليس تحذيرنا من تداعيات المقاطعة. هل فكرت الحكومة في تداعيات الزيادات المتكررة في المواد الاستهلاكية؟
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1
169 - جلال الجمعة 01 يونيو 2018 - 00:00
الحكومة بيدها الحل تخفض الضرائب على الشركات مقابل اجبارها على تخفيض الاسعار أو الحل تفتح الباب المنافسة الشركات الأجنبية الوطنية القضاء على الشركات محتكرة تسيطر على السوق مثلا هناك الشركات الاسبانية تريد دخول بيع المياه المعدنية أرخص المياه سيدي علي زعيمة الباطرونا السابقة ترفض المنافسة الشريفة كي تستمر تبيع لنا قرعة المياه بي 7 دراهم لا نعرف مياه العين التي جفت أو المياه الآبار كذلك بالنسبة حليب يمكن السماح التعاونيات تشكل شركات بي انفسها بيع حليب مباشرة الى المواطن تسمح فلاحين بيع حليبهم بي أنفسهم بدون لجوء سنترال الاستغلال فلاحين تشري حليب 2 دراهم تبيعوها 7 دراهم ناقص الجودة الماء الزغارات اما الشركات الوقود يجب إعادة العمل مصفاة سامير فورا وضع سقف الأسعار ليصانص كازوال لا يجب تتعدى 10 دراهم في حالة ارتفاع الأسعار البترول إخراج المجلس المنافسة إعادة النظر في قانون الحرية والأسعار أصدره بنكيران أخطر المجرمين مرو في التاريخ هذا الوطن شفتوا التداعيات السلبية على الشركات التماسيح والمفترسين ما شفتوا التداعيات السلبية على المواطن المغربي مسكين يعاني الجحيم والنار الأسعار دخل الاسواق
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1
170 - aziz الجمعة 01 يونيو 2018 - 00:00
اكبر حكومة متعنتة تطالب المواطن ان يرجع عن قراره ويشتري سنطرال ولا تطغط على الشركة لنقص في التمن ويحل الموضوع اكي تعرفو ان الحكومة المغربية لايهمها المواطن يهمها شيئ واحد هما الكراسي الوزارية ويموت ليموت ويعيش ليعيش المهم سنبقى مقاطعون ولا تنسو مقاطعة موازين
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3
171 - zora الجمعة 01 يونيو 2018 - 00:00
المعقول عوض الامعقول.
هيا ايها الشعب الرجوع إلى الحق فضيلة.علينا وقف العبث بالاقتصاد الوطني
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1
172 - jamal الجمعة 01 يونيو 2018 - 00:01
Achetons le lait directement des coopératives de lait.
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3
173 - منتج الجمعة 01 يونيو 2018 - 00:01
الفلاح له الله صراحة الفلاح مكيضيعش في الحليب لان 15 لتر تعطي 1.200جرام من الزبدة او 1.250 سمن حار ويبقى اللبن للجميع حتى الكلاب تشربه والكل يتذكر في باب الدار نفرغه في جلة من اجل القطط والكلاب
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1
174 - بوشتة ايت عراب الجمعة 01 يونيو 2018 - 00:02
هل سوف تجبر الحكومة الناس على شراء الحليب و فرضه عليهم؟في كثير من البلدان الشركات تموت و تحيا و تفلس و تتعافى لان الامر يتعلق بقانون السوق و بالمستهلك و كثير من الشركات افلست بسبب المستهلك مثلا شركات التبغ او شركات الحواسيب التي تتجاوز الخ...الحليب ليس نافعا كليا بل ضرره اكثر من نفعه مثل الخمر و التدخين و السكر و غيرها من المواد و المنتجات ثم ان المستهلك يعي الاستهلاك و يغير سلوكه...فهل نحن في زمن السوفيات او النازية مثلا لفرض نوع من المنتوجات و السلوكات ثم ان غالبية الناس ليس لها المال الكافي لشراء الحليب و الغاز و الكهرباء و الكوستيمات و الكات كات و اليوخوت و الفيلات الخ ان رد الحكومة الفج يعطي شرعية للمقاطعة خاصة و اننا امام مواد محتكرة او سلع للراسمالية المتوحشة التي تفرضها علينا قسرا دزن الكلام عن الادوية و الاسلحة و الامور الاستهلاكية الغير ضرورية...في الغرب ثمة وعي استهلاكي رفيع و اما في المغرب و غيره فيريدون استغفال المستهلك و جهله لكي يعلف المسومات و المضرات و ما عاف السوق الدولي من منتجات غاملة او متجاوزة التاريخ او فاسدة او ممزوجة بشتى المواد القبيحة. يجب المحافزة على ثرات
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1
175 - مول الحانوت الجمعة 01 يونيو 2018 - 00:02
التعونيات والفلاحين الصغار
بامكانهم التعامل مع عدة شركات وطنية موجدة في السوق
الحكومة يجب عليها فتح باب عروض استتمار لشركات اجنبية في مجال الحليب ومشتقاته
مع ضمان الجودة واحترام القدرة الشرائية
للمواطنين. ( شركة المرعي) مثلا..
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2
176 - الرباطي الجمعة 01 يونيو 2018 - 00:02
يجب الرفع من اجور الموظفين الصغار حتى تصل الزيادة ال 600 دزهم كما فعلا حكومة عباس الفاسي حت يستطيعوا ان يسايرو ا ارتفاع الاسعار الملتهبة دون ان ننس تخفيض اسعار المحروقات
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3
177 - أمير الجمعة 01 يونيو 2018 - 00:02
للأسف 900 عامل في سنترال فقدوا عملهم هذا الأسبوع.أي 900 أسرة. و في أي شهر .شهر الرحمة و الغفران لكم الل. فالأرزاق بيده و الله ياخد الحق في لكان سببا مباشر في قطع أرزاقهم و الكذب على الشعب عبر الشبكات الإلكترونة.موعدكم يوم الحساب يا أصحاب الفتنة.
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-1
178 - محمد بن علي الجمعة 01 يونيو 2018 - 00:03
عجبا لحكومة تدافع عن الشركة والفلاحين المتعاملين معها ولا يهمها 40 مليون من الشعب ،عجبا لحكومة ليس لها أدنى تأثير على الشركة قصد تخفيض الأسعار في حين أنها أرادت التأثير في الشعب لكي يقبل بالأمر الواقع ،أقول للحكومة واللوبيات التي أنتجتها هيهات تم هيهات التأثير في الشعب المغربي فالمقاطعة قد عرتكم وأظهرتكم في خانة أعداء الشعب ،#مقاطعون
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3
179 - ابن طنجة الجمعة 01 يونيو 2018 - 00:03
الحليب ليس مادة غذائية ضرورية لجسم الانسان بل العكس هي مادة دسمة غنية بالدهنيات والكوليسترول تزيد في وزن الجسم وتسبب الامساك بسبب صعوبة امتصاصها عبر الامعاء الدقيقة الحليب ضروري فقط في مرحلة الرضاعة لدى الاطفال فمن الافضل الاستغناء عن الحليب عند الكبر أما خوفهم على أوضاع الفلاح الصغير كذب وبهتان فالفلاح يتم استغلال جهده في تربية وتعليف الابقار مقابل ثمن بخس دراهم معدودة لحليبه والدولة هي المسؤولة مباشرة عن استغلاله بالتواطئ مع الشركات المحتكرة
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5
180 - Qarfaoui Genova الجمعة 01 يونيو 2018 - 00:03
أين كانت الحكومة من قبل المقاطعة ؟ لماذا لم تتدخل من قبل و راقبت الأسعار و وضعت حدا لما تقوم به مافيا الحليب و غيرها من المنتوجات التي يستهلكها الواطن البسيط و التي أفرغت جيوب الفقراء التي فارغة أصلا . اليوم الحكومة تفكر في ضرر الاف الفلاحين و العاملين و لم تفكر من قبل في ملايين المغاربة قبل المقاطعة و هم يعانون الفقر و الغلاء ، حسبي الله و نعم الوكيل في حكومتنا .
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4
181 - البوهالي الجمعة 01 يونيو 2018 - 00:04
مقاطعون مقاطعون مقاطعون مقاطعون وأقسم بالله على ذلك
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9
182 - الشلح الجمعة 01 يونيو 2018 - 00:04
اولا "تحسين القدرة الشرائية للمواطنين وحزمها في مراقبة السوق وجودة المنتوجات، والتصدي للمضاربين والمحتكرين." تانيا الاعتذار على اهانت الشعب "المداويخ" بعدها عاد انتفاهموا على المقاطعة و اخيرا سنترال عندها كوطا في جمع الحليب وتترك الباقي للتعاونيات، بارك من الخاويات و نقصوا من التمن و احسنو الجودة هاداك غير الماء والغبرة والا "خليه اريب"
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5
183 - saadoun الجمعة 01 يونيو 2018 - 00:05
سنطرال غير ضحية . راه كتربح 150 مليون درهم من 7 ملايير درهم مبيعات. شركه اخرى معنية بالمقاطعة كتربح 200 مليون درهم من اصل مليار درهم واحد مبيعات. الفارق باين.
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3
184 - الحاج الصحراوي الجمعة 01 يونيو 2018 - 00:05
بسم الله الرحمان الرحيم ومابالك يارئيس الحكومة ب40 مليون مغربي فحساباتك خالية من الدقة لايهمكم إلا اللدين تكافؤهم ب4000 درهم عن كل مولود جديد اتقوا الله في المغاربة فنحن لسنا بقطع والأسماء الأخرى التي سميتم بها شعب المغربي راجع نفسك فنحن لسنا بحاجة إليك فهذه الدروس لقنها للدين يراجعونك في عيادتك وعاش محمد السادس ملك الفقراء فهو من يخاطبنا بشعبه العزيز ونحن نبادله نفس الشعور ونحب ملكنا الله يحفضو لينا مقاطعة مقاطعون حتى آخر نفس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
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1
185 - مواطن الجمعة 01 يونيو 2018 - 00:06
أصلا الاقتصاد اللي خايفة عليه الحكومة لا يستفيذ منه المواطن البسيط.
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5
186 - المعلم الجمعة 01 يونيو 2018 - 00:06
للأسف حكومة معدومة الحلول لا تفلح سوى في التنديد والتحذير والتهديد ، اما الحلول غائبة لان وزراء السب والشتم في ولاد الشعب ( داخت بيهم الدواخة) عِوَض تدخل الحكومة من اجل إيجاد حلول لتخفيض ثمن الحليب كخفض الضرائب على الشركات المنتجة إرسال خبراء اقتصاديين من اجل إيجاد مكامن الخلل التي اوصلت المواطن الى المقاطعة اما الفلاحين فلهم الله اما الحكومة عزاؤنا وعزاؤكم فيها واحد
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2
187 - Economiste الجمعة 01 يونيو 2018 - 00:06
تاتيرات المقاطعة على الشركات من السهل التعرف عليها و حتى تقييمها لكن تاتيراتها على الاقتصاد الوطني و على مناخ الاعمال و الاستثمار يصعب تقييمها. كل الاحتمالات واردة لان الاقتصاد مرتبط جدا بمناخ الاعمال و الاحداث الاجتماعية و السياسية.
اللهم فرج كروبنا و اهدنا سبل السلام.
اللهم ابعد عنا كل الفتن و اجعل بلادنا بلاد سلم و رخاء.
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0
188 - RALEUR الجمعة 01 يونيو 2018 - 00:06
الحكومة تحذر من التداعيات السلبية للمقاطعة على الاقتصاد الوطني، والحكومة لم تتعب من ترديد اسطوانة مشروخة عن فئة قيلة من الفلاحين وتتجاهل غالبية الشعب٠ ماذا تريد هذه الحكومة الصماء من الشعب؟ هل تريد منا أن نستهلك لإرضاء الشركات، ماكرهناش بغينا ندخلوا لسوبر مارشي نعمرو كروسة بالماء والحليب والفروماج والفواكه واللحم والحت وجفيل والزيت وزد وزيد ولكن الغالب الله ، الفلوس والو بح٠٠٠ ديروا لينا شي صالير مزيان وتشوفو المغاربا مكاين أشري ليا نشري ليك٠ هاذيك الخلصة يالله قادانا للكراء والما والضو والترانسبور٠ فكرو في شي حل آخر أما تبقاو تعاودو لينا ديما على الفلاح راه ماغادي توصلو لحتا نتيجة٠
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0
189 - Malika الجمعة 01 يونيو 2018 - 00:06
السلام عليكم اخوتي الموقف هنا يبدو لي غير واضح اذا كنتم تقاطعون الحليب ومشتقاته لانه مرتفع الثمن فحري بكم ان تقاطعوا كل منتجي الحليب وليس سنترال وحدها لانه على حد علمي ان ثمن الحليب والياغورت في المغرب بنفس الثمن ةفي جميع مناطق المغرب . اخوتي اردت ان اوضح فكرتي فقط وليس لي اي هدف من هذا سوى التوضيح .
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-3
190 - مصطفى الجمعة 01 يونيو 2018 - 00:07
هم هده الحكومة الباسلة سوى الشركات الفرنسية لا يهمها لا الفلاح ولا المواطن..خاصهوم اديرو كولشي باش ارضيو الفرنسويين المتكبرين. هادوك الفرنسويين شعب منحط متعحرف و متكبر دايرن راسهوم كيعرفو كولشي. اوحسن من كولشي تفو على حكومة.اسيدي مقاطعون جميع المنتوحات المستعمر الا معاجبكوم حال موتو بغيضكم .
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2
191 - ابوزيد الجمعة 01 يونيو 2018 - 00:07
الحكومة تدافع عن الشركة المعلومة بامتياز.
لماذا لا تتدخل الحكومة لحل معضلة باب سبتة حيت
حرب الفقراء يوميا لنساء ارملات و مطلقات يتضاربن يوميا للدخول إلى سبتة لكسب لقمة العيش لعائلتهن أو المغربيات بحقول الفراولة بإسبانيا وما يقع لهن من تحرش وابتزاز لكسب بعض الأورو.
المواطن فقد الثقة في الحكومة والسياسة.
و المسؤولون يخدمون مصالحهم بالدرجة الأولى للحفاظ على الامتيازات و هذا ما يفسر الانتخابات الأخيرة لامناء الأحزاب فلم يأتون بجديد اللهم وجوه
معروفة أكل عنها الدهر وشرب .وكان المغرب لا يتوفر على كفاءات عالية وشباب طموح للتجديد .
الله غالب.
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3
192 - زربان الجمعة 01 يونيو 2018 - 00:07
لماذا لم تواكب الحكومة تداعيات اغلاق مصفات لاسامير ومعامل البلاستيك ومعمل سيفيطا الم تتضرر عائلات من معمل سيفطا بمكناس اكثر من 1000 عائلة الاتشكل هاته العائلات قدرة شرائية منهم من تخلى عن المنازل المشترية عن طريق القروض ومنهم من باع ملابسه او الاثاث المنزلي وهل اغلاق لاسامير ليس له اثر على الاقتصاد المغربي وهل رعت الحكومة الظروف لعمال معامل البلاستيك .... والان نظرا لوجود اللوبي الفرنسي ولوبي اخنوش ولوبي بنصالح الحكومة تعطي تدق ناقوس الخطر
نحن من ندق ناقوس الخطر لأننا اصبحنا نحن المواطنون في خطر ولذا قررنا المقاطعة وعلى الحكومة التدخل بخفض الاسعار ولاتهمنا الطريقة الشعب اوعى
م م م
ق ق ق
ا ا ا
ط ط ط
ع ع ع
و و و
ن ن ن
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3
193 - nour nouri الجمعة 01 يونيو 2018 - 00:07
تجاهلكم لنا وتعنتكم لنا لا يزيدنا إلا إصرار لمقاطعتكم
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4
194 - مقاطع الجمعة 01 يونيو 2018 - 00:07
انا متفق مع الحكومة ... و لكن :

قطاع الحليب قطاع جد مهم و هو تروة وطنية يجب ان يستفيد منها الجميع بتكافؤ.

لكن الشركات تمتص دماء الفلاحين المنتجين و المواطنين المستهلكين.

الحليب الكامل الدسم اصبح عبارة عن مياه بيضاء و النصف ليتر (50cl) لا يحتوي إلا على 46cl. اما عبوة الليتر (1000cl=1L) فهي لا تحتوي إلا على 900cl و هده المعلومات مدونة على العلب و ليست من اختراع واحد من المداويخ.

اعتقد ان تمن 5 دراهم للتر الدي يقترحه المغاربة هو تمن معقول جدا جدا جدا.

انا اشتري لتر ب 5 دراهم من المحلبة و مزيان بزاف.

اسطورة الربح 20 سنتيم في اللتر التي تقولها الشركات لا تقنع حتى طفل في التحضيري. و الا كيف امكنهم نقصان 1 درهم الآن. فلا تقولو لنا ان الشركة تتصدق على المغاربة.

عدا هدا الشركات الكبيرة التي تحترم نفسها تبحت عن حلول لارضاء المستهلك و الحكومات التي تحترم نفسها تساند المواطن في قدرته الشرائية لأنه هو محرك الاقتصاد.

التباكي او الكدب او اكراه المواطن على شراء منتوج لن يفيد.

#خليه-يريب
#خليها_تحماض
#خليها_تصدا (من أجل سيارة داسيا المغربية التي تباع في اسبانيا ارخص من المغرب)
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4
195 - fattah rif الجمعة 01 يونيو 2018 - 00:07
استماتة المخزن في الدفاع عن الشركات التي تمتص دماء المغاربة تحمل أكثر من علامة استفهام .
توسلات الحكومة لدى الشعب المغربي على اعتبار المقاطعة تمس الإقتصاد الوطني خدعة مدروسة مع العلم حسب المختصين تستطيع شركات الألبان الأخرى أن تستحوذ على الفاءض من الحليب لدى الفلاحين !!! لكن تهديدها لباقي الشركات إن هي تجاوزت حصتها المسموحة تحمل أكثر من علامة استفهام أيضا.
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3
196 - ملاحظ الجمعة 01 يونيو 2018 - 00:07
هل تعتقد هذه الحكومة حقا أن أسلوب الاستجداء هذا يجدي لتجاوز ما تسميه بالتداعيات السلبية؟! إما أن هذه الحكومة غبية حقا أو أنها تتغابى على الشعب بتوجيه من جهات معلومة، لكن الشيء المؤكد هو أن المواطن قد تغير وعرف بوعي متنام كيف يقلب موازين القوة لصالحه، لكن هذه الحكومة فشلت فشلا ذريعا في مواكبة هذا التغيير، فلم تعد في مستوى وعي وتطلعات الشعب، ولا سبيل لها إلا السقوط عاجلا أو آجلا
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4
197 - عبد الجمعة 01 يونيو 2018 - 00:07
يجب محاسبة اللدين بدؤوا في المقاطعة لانها كانت سياسية في الاول ,اكثرالمقاطعين مقاطع من اجل المقاطعة ,لسنا في فرنسا او السويد,محتاجين استتمارات اجنبية,يجب ان يكون هناك وعي سواء عند الحكومة او عند المقاطعين
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-8
198 - العود لي تحركرو يعميك الجمعة 01 يونيو 2018 - 00:08
أين كانت الحكومة عندما كان المواطن يعاني الأمرين..أين كانت الحكومة عندما كان المواطن يستنجد باللي يسوا أو لي ما يسواش. ولاكن حتا دابا ماشي مشكل . واخا حنا خونة أو وخا مداويخ. والله ثم والله وماتجيو من جهة الشعب او دافعو عليه. لا ترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. طحنا ليكم على الدبرة يا رباعة الشفارة
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2
199 - حنظلة الجمعة 01 يونيو 2018 - 00:08
اللهم ضرر سنة ولا ضرر العمر كامل
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0
200 - Hicham الجمعة 01 يونيو 2018 - 00:09
المقاطعة توجه حضاري لكن قبل ذلك يجب ان نعرف من يجيش للمقاطعة، كيف نقاطع و لماذا نقاطع.
من يجيش : اغلب المواقع التي تحرض علي المقاطعة اصحابها غير معروفين للعلن. اذن هناك ايادي تتربص بالمغرب.
كيف نقاطع: ان أتخذ قرارا بمقاطعة منتوج فانا حرررررر . الكن أن أجبر الناس على ذلك بالقوة فقد تعديت الحرية.
لماذ نقاطع سنطرال لوحدها: هذا سؤال يؤكد الفرضية الأولى أي المؤامرة !!!! لعلمنا جميعا الحليب المعلب يباع في أوروبا بنفس ثمن المغرب، لماذا:: لأن الشركات تشتريه بثمن اقل من المغرب يعني الفلاح المغربي كيتخلص حسن من الفرنسي. هذا طبيعي لأن المنتوج المغربي قليل و عليه غالي.
كذب عليكم لي قال الحليب عند الفلاح ب 2 دراهم و غبي من صدق الخبر. لنفرض انه ب 2دراهم واش مكين نقال، نقل، عمال، خسائر عن اتلاف حليب فساد... اتحدكم و نفسي الى قدرنا نخرجو حليب باقل تكلفة هههه واعني ما اقول.
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-7
201 - مقاطع الجمعة 01 يونيو 2018 - 00:09
نهار دىتو زيرو ميكة على ود cop22 معقلتو على حاد سديتو الشركات او عباد الله ضاعت مقاطعون
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8
202 - سعيد برادة الجمعة 01 يونيو 2018 - 00:11
هههه ضرر الفﻻحة وليس بضرر للمواطن ما هذا الهراء ،مقاطعووووووووون إلى اﻷبد
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3
203 - مقاطعون الجمعة 01 يونيو 2018 - 00:12
مقاطعوووووون ...........خلييييه اريب
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5
204 - مواطن الجمعة 01 يونيو 2018 - 00:13
هل 600 الف نسمة أكثر من 32 مليون نسمة؟
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4
205 - سعيد الجمعة 01 يونيو 2018 - 00:13
واش هذ الحكومة معندها علاش تحشم ...
راه المغاربة گلولكم رخفوا علينا نقصوا من الغلاء أوتسلات المشكلة
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2
206 - الأستاذ الجمعة 01 يونيو 2018 - 00:14
أظن أن الحل لمشكل فقدان الشغل بالنسبة لعمال شركة سنترال بيد الحكومة. هناد التعويض عن فقدان الشغل لمدة 6 أشهر يعادل 75% من الأجر على ألا يتعدي الحد الأدنى للأجر.
أما فيما يخص التعاونيات الفلاحيه فعليها التوجه للشركات المنافسة و
أو تطبيق سياسة البيع المباشر للمواطنين بالثمن الذي يحقق لهم الربح.
أما نحن فلازلنا مقاطعين وعلى الحكوهة تحمل مسؤليتها أو تقديم استقالتها والسلام.
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4
207 - البقالي الجمعة 01 يونيو 2018 - 00:14
ما تقوم به الحكومة هو إشهار مجاني لشركة حليب معينة دون غيرها بما يضرب بمبادئ المنافسة عرض الحائط. المبررات المذكورة كلها واهية، وشهر رمضان أثبث بأن الشركات الوطنية الصغيرة كانت في مستوى التحدي وقامت بالتغطية، ولم يعرف رمضان أي خصاص في مادة الحليب.
ومع ذلك فحملة الحكومة تضر بالشركة المعنية أكثر، لأن هذه الحكومة لم تعد محل ثقة بخرجاتها التحقيرية للشعب المغربي.
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4
208 - محمد الجمعة 01 يونيو 2018 - 00:17
انا إنسان لم اشرب حليبا بعد حليب أمي و ناجح في الحياة و بصحة جيدة، طوال هذه السنين لم اشتكي من شيء في صحتي و لا اعرف ما معنا طبيب!!! الأطباء و الأدوية كلها نجاسات تحمل في مكوناتها شحم الخنزير...الخ. جدي عاش اكثر من 120 سنة و بصحة جيدة، عاش ايّام محمد الاول،و معركة بوكافر، علمني شيءا خاصا: بعد الْيَوْمَ الكل تجارة لربح المال باي طريقك، لاكن انت لديك مفتاح لا يعرفه احد؟؟؟
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2
209 - متضرر الجمعة 01 يونيو 2018 - 00:18
الحكومة لا تنظر لتضرر ملايين المواطنين من الزيادات في جميع المواد الاستهلاكية ، خصوصا التي يقتات منها الإنسان الفقير ، و هي في نفس الحين تنظر للزيادة في ثمن قنينات الغاز
اللهم إن هذا لمنكر ، و لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ، و إنا لله و إنا إليه راجعون ، و حسبنا الله و نعم الوكيل
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2
210 - سعيد برادة الجمعة 01 يونيو 2018 - 00:18
هههه انتما اﻷولين الذين يجب أن يراعي للفﻻحة والمواطنين مقاطعووووووووون دائما ﻷنكم معاندووووون
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2
211 - مدوخ عاقل الجمعة 01 يونيو 2018 - 00:18
حكومة فاشلة
والله هذا عبث
نفترض جدلا ان هذا القطاع افلس كليا و نهائيا
هل سنقول انتهى العالم
ما فائدة الصناديق السوداء
هم يخشون على حصصهم في البورصة
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0
212 - rachidoc1 الجمعة 01 يونيو 2018 - 00:19
سعدات هاذ الفلاّح اللي كيبيع الحليب للتعاونية،

ولاّت عندو قيمة و شان، و الحكومة كتدافع على المصالح ديالو و ديال وليداتو أكثر من النقابة
*
عشنا و شفنا
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0
213 - رياض الجمعة 01 يونيو 2018 - 00:20
لضمان حق الفلاح البسيط المنتج للحليب، يجب على الدولة التدخل لتقنين ثمن البيع التعاونية، هكذا يكون ثمن البيع للتعاونية مقنن بإطار مدروس لضمان حق هذا الفلاح البسيط، مع العلم ان جميع التعاونيات (تكلط )الفلاح في ثمن الزبدة نهاية الدورة السنوية،
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1
214 - monir الجمعة 01 يونيو 2018 - 00:20
الخوت تقاو الله في خوتكم كاين الفلاح اللي مسكين عايش غير بجوج ولثلاثة ومعيش بيهم وليداتو
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-6
215 - nachi Fth الجمعة 01 يونيو 2018 - 00:20
نقص من الثمن اديال المواد لمقاطعينها وغادي ترجع المياه المجاريها
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0
216 - far الجمعة 01 يونيو 2018 - 00:20
الكرة الان بين الحكومة و التماسيح والعفاريت.
نريد منافسة شريفة محاربة الاحتكار والوسطاء ربط المسؤولية بالمحاسبة وليس عفى الله عمى سلف.
استقيلوا ان لم تستطيعوا
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4
217 - مواطن الجمعة 01 يونيو 2018 - 00:21
أنا كمواطن أرى أن التوفر على سكن حلم بعيد المنال بسبب الغلاء خصوصا مع غلاء المواد الغدائية فهل حالي أحسن من حال الفلاحين الذين تدافع عنهم الحكومة.
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0
218 - مقاطع الجمعة 01 يونيو 2018 - 00:21
900 عامل مباشر ديال لسامير لم تفكر فيهم الحكومة؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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5
219 - Mohajir الجمعة 01 يونيو 2018 - 00:21
اذا كان القطاع يهم شبكة من المتعاملين مع الشركة المعنية يصل إلى 120 الف فلاح ومعهم أكثر من 600 ألف من أسرهم وعائلاتهم".
فالاثمنة الصاروخية تقيس القدرة الشرائية ل 30مليون مواطن ومواطنة ا يتها الحكومة .
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1
220 - م ع الجمعة 01 يونيو 2018 - 00:22
السنة القادمة لما سيصبح كيلو لحم البقر 120 درهم عندها يكون مات الميت. أما الفلاحون من يعيش من 3 بقرات و يبيع حليبهم يوميا يحصل 100 درهم يوميا فسيهاجرون للمدينة ليفعلون فراشة أو يستولون على شارع و يطالبون أصحاب السيارات بإتاوات. لينظافون للعمال التي طردتهم الشركة.
أما الحليب أو المحروقات ثمنهم هو ثمنهم لا يمكن لشركة أن تبيع بالخسارة لأن الثمن يعتبره المستهلك أكبر من طاقته. الشركات مسجلة في البورصة و كل المعطيات متوفرة للعموم.
لكي تحصل على كيلو زبدة تحتاج تقريبا 25 لتر حليب. لكي تحصل على كيلو جبنة تحتاج تقريبا 12 لتر حليب.
مع البيجيدي حطموا الأرقام القياسية في عدد البطالة و إدا إستمروا كل الشركات ستغلق.
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0
221 - حسن الري_ش الجمعة 01 يونيو 2018 - 00:23
نحن نقدر الفلاح الصغير والعمال البسطاء بهذه التعاونيات والشركات,ولسنا ضدهم ,نحن مشكلنا مع الاخطبوط نعلم انه بيليار دير ولن يتأثر بالمقاطعة ...وانه قادر على التعويض بالصيد البحري والفلاحة ومحطات الوقود.....الخ .لكننا سنتابع مقاطعتنا وان شاء الله مقاطعة موازين.............نعلم بان الحكومة دائما متأخرة في قرراتها وفهمها للامور ...هي اصلا مشلولة ووعودها مجرد كذبة لتهدئة الاوضاع.الفقيه اللي كان تسناوا بركاته دخل الى الجامع ببلغتو ....
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1
222 - مواطن مغربي الجمعة 01 يونيو 2018 - 00:23
إما نقصو من ثمن الحليب إما زيدو فالأجور. غير ذلك مقاطعون إلى حد الإفلاس التام. أما الفلاحون فسنتشتري منهم الحليب مباشرة.
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223 - إسماعيل الجمعة 01 يونيو 2018 - 00:24
هذا كلام مردود، بدل تفهم مطالب المقاطعين تحاول الحكومة الاصطفاف في جانب المحتكرين
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224 - Amine الجمعة 01 يونيو 2018 - 00:25
ياك حنا غير مداويخ الالة حكومة واش بغيت نشربوا لحليب بالقوة حنا هاداك الماء وزغاريد ماكنشربوش اصلا.
وسيروا الى لقيت على من ضحكوا راه الشعب عاق بكم. انا مدوخ او مبوق او مقاطع.
ضركم لحال على لالة فرانسا لتغضب عليكم او مالكم ملي كيسد شركات مغربية او كيتشرد العمال او العائلات ماكتكلموش او هاد شئ وقع لوالدي الله يرحموا مع الشرككة ديالهم وتواحد مانصفهم اسيروا الله يعطينا وجاهكم.
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225 - K-PAX الجمعة 01 يونيو 2018 - 00:27
دموع أمي اغلى من دموع أم بيرنار. الشعب كان سباقا للبكاء ولم يمسح دمعه أحد. لن نتراجع إلا بتخفيض الثمن. ولن نقبل بسلع مبالغ في ثمنها. ولن تفوتنا إفريقيا حتى لا نكيل بمكيالين كما تفعلون. تباكوا فلن يشفع لكم.
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226 - Yassine الجمعة 01 يونيو 2018 - 00:27
vous sous-estimer énormément le citoyen marocain, on est loin d'être des gens qui utilisent leur emotions pour faire des jugements

j'espere bien voir votre centrale laitière en bankruptcy
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227 - لمعنكر الجمعة 01 يونيو 2018 - 00:29
مقاااااطعون والله من نشريوه وخا اولي ب 1درهم
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228 - حماد الجمعة 01 يونيو 2018 - 00:30
علاش اوربا اقل تتبيع الحليب والياغورت باقل من الثمن المتداول في المغرب وكلشي رابح؟
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229 - Marocaine الجمعة 01 يونيو 2018 - 00:30
الحكو مة بيذق للبطرونا
العدالة و التنمية الى مزبلة الثاريخ
لا تقة فى الاحزاب
كا سنة ما يقرب 7000-8000 مقاولة تفلس و الحكومة ظاربة الطر و لكن للا رسمالية ساجذة

مقاطعة للا بب الى حين الر حيل لكندا
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230 - زنان الجمعة 01 يونيو 2018 - 00:31
حليبكوم شربوه اما حنا مقاطعون وعلي العهد باقون حتي ينقص التمن
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231 - karim الجمعة 01 يونيو 2018 - 00:33
الفلوس ديال موازين أوكأس العالم لي مغديش يتنظم في المغرب عونوا بها الفلاحين أو الأسر لي خداميين في هاذ الشركة قليك ياله نتصالحوا ستعمرونا قبل أوداب تهدونا الفرنسيس والله لي شربتوا هو ولي جودة ثمن ثمن
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232 - مواطن مدوخ الجمعة 01 يونيو 2018 - 00:34
هاد الحكومة كتعطيلينا غير الشفوي اما دير شي مبادرة و تخفض الضريبة على الاستهلاك و تحارب الاحتكار والووو # مقاطعون حتى افلاس الشركات الثلاث
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233 - youssef الجمعة 01 يونيو 2018 - 00:35
مقاطع. مقاطع. مقاطع. ما ينتظر هذه الحكومة وبال، وبال، وبال. الحكومة لاتمثلني، لا تمثل الشعب. اذا كانت هذه المقاطعة ستطيح بالحكومة فانا مقاطع حتى سقوطها.
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234 - مغربي من السعودية الجمعة 01 يونيو 2018 - 00:35
الفلاح كي يبيعوا بي درهمين ونصف وأصحاب النفوذ بضعفين ونصف يجب تطبيق القرار الشعبي المغربي رقم قانون المقاطعة 1..5..8..1..0..2 الفلاح المغربي الى كان مدرور يطلق العجولة يرضعوا أمهاتهم وحنا سالينا تحية الى الملك محمد السادس والشعب المغربي المقاطع
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235 - مواطن الجمعة 01 يونيو 2018 - 00:35
اللهم هذا منكر الشركات الفرنسية دايرة خربالة فبلادنا،واش ملاحضتوش DACIA قوات هاد ليام، غلاو الديوانة بشكل خيالي باش تسيطر على السوق؟؟ اوا العقبة لعندك ا لالة رونو انتي او بنتك داسيا دالكارطون
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236 - البيضاوي الجمعة 01 يونيو 2018 - 00:36
واش هذه الحكومة عندها شي منطق تتفكر بيه مزيّرة على الفقراء و طالقة اللعب الاغنياء الناس باغيين يعيشو ماشي يتزايرو ها السلطة ها الضراءب ها القوانين المجحفة...و ابغيتو الشعب يتعاطف معاكم راه مسكين كرّهتوه في بلادو
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237 - رشيد الجمعة 01 يونيو 2018 - 00:39
ههههه
بقا فيكم الشركة و الاقتصاد الوطني!!!!
و اين هي القدرة الشرائية للمواطن من كل هذا ؟؟ اين وعودكم يا تجار الدين ؟!!!!
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238 - MAGHREBI NAFSS الجمعة 01 يونيو 2018 - 00:40
خلاصة القول:الحكومة المحكومة مستعدة للتضحية ب40 مليون مغربي من أجل اللوبيات الجشعة.المواطن البسيط فهم كل ألاعيبكم التي تتمركز حول تفقير الفقير و إغناء الغني.هزلتم
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239 - farass الجمعة 01 يونيو 2018 - 00:40
قولتو: "حرص الحكومة على القيام بمبادرات تهدف إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطنين وحزمها في مراقبة السوق وجودة المنتوجات، والتصدي للمضاربين والمحتكرين."
أقول: مقاطعون حتى نشوفو هاد الشي على أرض الواقع
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240 - ADRAOU الجمعة 01 يونيو 2018 - 00:40
سبحان الله التأثيرات السلبية لهذه المقاطعة على مستوى التشغيل
والفلاحين والقطاع الفلاحي فقط لما يتعلق الأمر بمقاطعة مادة الحليب لكن قطاع الحبوب الذي ساهمت الحكومة في إصال التعاونيات التي تجمع الحبوب CAM
الى حافة الإفلاس وتشريد المستخدين وإلحاق الضرر بأغلب المزارعين بتركهم وجها لوجه مع السماسرة ولوبي تجارة الحبوب
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241 - ملاحظ الجمعة 01 يونيو 2018 - 00:44
يا حكومة. نفسنا طوييييييل. جريو تبعونا الى عندكم شي ركابي. يالله واحد ها العقبة جايا في الطريق.
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242 - زمان تطوان الجمعة 01 يونيو 2018 - 00:44
نرجو أن تتقدم الحكومة باقتراحات وحلول ترضي المواطن بدل من خطاباتها التهديدية بشتى أنواعها. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.انا لله وإنا إليه راجعون.حكومة فاشلة وضعت نفسها بنفسها في مأزق بتصرفاتها السلبية.
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243 - فلاح الجمعة 01 يونيو 2018 - 00:45
من قال ان الدولة أهمها اسر الفلاحين فقط يهمها ارباحها التي تحميها من سنطرال الا تعلم الحكومة أن هذه السنة القمح متوفر بامتياز والحكومة تستورد القمح للمطاحن من امريكا فاين سيبيع قمحه الاتهام ان المغرب اكثر من مليون فلاح صغير يسترزقون من زراعة القمح البورية وان اصحاب الحليب الذي تدعي الحكومة انها خاءفة على مستقبلها فهم بدورهم ؤنتجون الحبوب الدولة لا يهمها احد بقدر ما أهمها مصالحها والضراءب التي تغرق لها المواطنين اينما ذهبوا
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244 - Alami الجمعة 01 يونيو 2018 - 00:45
نقصو الضريبة نتما و ضغطو على الشركة تنقص التمن و السلام
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245 - simohammed الجمعة 01 يونيو 2018 - 00:47
il faut que l'état met dans ça petite tete que internet a ouvert les yeux aux marocains
tout le monde a compris la strategie et les astuces utilises pour nous rendre mdawikh
commencez d'abord a vous excuser au prés du peuple
regarder a droit et a gauche de vous
faites vos calculs combien d'année vous avez volez ce pays
nous dans le temps on continue a dire non a tout ce qui est cher et illogique
un peuple reuni a toujours gagne
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246 - احمد الجمعة 01 يونيو 2018 - 00:48
الشعب يريد 17 مليار درهم التي نهبت له طريق الزيادة في أسعار المحروقات.
أما شركة دانون فتؤدي ثمن الزيادة في ثمن الحليب مند سنين مدت. والمقاطعة لا تكف إلا إذا أحسنت هذه الشركة الجودة وراجعت اثمانها.
أما الحكومة فتمشي تنام كعادتها لانها لو كانت فاءقة لما وصلنا الى هذا الحال.
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247 - Hassan autoroute الجمعة 01 يونيو 2018 - 00:50
نحن مقاطعون وعلى العهد باقون. سوف نقصف منتوجات أخرى إن شاء الله حتى تكون لنا نحن المداويخ كلمتنا ومكانتنا في هذا الوطن العزيز على قلوبنا. ممفاكينش
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248 - اضرضور الجمعة 01 يونيو 2018 - 00:50
هل الحليب وحده من يهدد الاقتصاد الوطني
أما توقيف لاسامير ومعامل الميكا ومن قبلهم عدة معامل وشركات نخص منهم بالذكر جنرال التي خلفت العديد من الضحايا وكدالك باطا التي باقي يعاني الآلاف من تبعاتها كفانا كذبا وبهتانا نحن مستعدون للتضحية بكل شيء من أجل الوطن وكرامته وكرامة المواطن التي هي فوق كل اعتبار
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249 - هنا الرباط الجمعة 01 يونيو 2018 - 00:52
كان على الحكومة ان تفكر
مليا ..... هي من اعطت السكين بطريقة غير مباشرة للباطرونا لكي تنحر الشعب ....
عدم المراقبة و تحرير الاسعار هي السبب
و الشعب لم يعترض و يقاطع حتى وصلت له للعظم
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250 - حسونة الجمعة 01 يونيو 2018 - 00:53
منين كيجي بولحية اقول لك راه المقاطعة عندها تداعيات سلبية على الاقتصاد الوطني اما كيحسبونا نيت مداويخ ديال بالصح او هما مافاهمينش اصلا علوم الاقتصاد ... نحن لم نقاطع المنتوجات الوطنية اد لا زلنا نستهلك الحليب والماء والكازوال لشركات مغربية والدولة لازالت تربح الضرائب على هاته المنتوجات من جيبنا ... ادا فلست الثلاث الشركات فالشركات الاخرى سترتفع رقم معاملاتها وسيرتفع انتجاها وستضطر إلى الزيادة في عدد العمال وستقوم بتوظيف العمال الذين سرحتهم الشركات الثلاث لان ماكنا نستهلك لم يتغير ... اما ادا ارادت الدولة أن تحصن اقتصادها فعليها ان تحارب السلع المهربة من سبتة و مليلية والجزائر التي تدخل التراب المغربي بتواطء من المخزن المغربي اعني الجمارك وشرطة الحدود ... للتدكير نحن نقاطع شركات وليس منتوجات والهدف هو خفض اثمنة المواد حتى يتسنى الطبقة الكادحة العيش الكريم والقضاء على الربح الفاحش للشركات المغربية.
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251 - Gestionnaire الجمعة 01 يونيو 2018 - 00:54
التعاونيات يمكنلها تبيع الحليب للشركات المنافسة لي عندها دبا destockage. وهادشي ديال مراعاة الاقتصاد راعيوه نتوما و ضغطو على الشركة ماشي على الحيط القصير لي هو الشعب. زعما الى هبطات التمن اشغايوقع كاع فملك الله غيضربو مبيعات يردو بيها داكشي لي خسروه و اذا عدتم عدنا. يعني هما مايقدوش يطيحو هدرتهم وحنا خاصنا نحشمو و نخافو على الاقتصاد، غي خلي هاد الاقتصاد يطيح و نعاودو نبنيوه بطريقتنا، اصلا راه ماتما اقتصاد لي كيساين الشتا باش يكون مزدهر ولالا. حكومات هي ضيعات هاد البلاد، دبا نوبتنا نضيعو حنايا و نتوما لي تحملو أخطائنا دبا يالاه. مابقاش ياكل معانا هادشي ديال حافظو على اقتصاد. بالمقاطعة دبا ليكنحافظو عليه باش تاحد من بعد يجي يمص دمنا لا من المستهلك لا من الفلاح
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252 - عبدو الجمعة 01 يونيو 2018 - 00:54
انا لا اشرب الحليب ومشتقاته هادي 9سنوات قبل هاد المقاطعة. وكان دعي المغاربة كلهم مبقاوش يستهلكوا هده المنتوجات لانها مضرة بالصحة والجيب القدر تلشرائية.
ديرو الحساب شحال في % من الاجر الشهري يضيع في شراء هده المنتوجات الغير نافعة على الاطلاق.
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253 - hassan الجمعة 01 يونيو 2018 - 00:56
هاد الحكومة الا معندهاش مع الحلول تقدم الاستقالة خير لها
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254 - مقاطع الجمعة 01 يونيو 2018 - 00:56
الحل ساهل: تنقص من الثمن ديال المنتجات ديالها باش الشركات لخرين يتبعوها لأنها هي القاطرة ديالهم او ها المقاطعة سلات او نتصالحو بصح او من غير هاد الحل فسنبقى مقاطعين إلى أجل غير مسمى والله ولينا وهو نعم النصير.
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255 - مقاطعون الجمعة 01 يونيو 2018 - 00:56
الحل بيدهم و هو تخفيض الثمن إلى درهمين و نصف لنصف اللتر من مادة الحليب. دون ذلك لا تراجع.
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256 - 7859 رمضان الجمعة 01 يونيو 2018 - 00:57
الفلاح الصغير لا يعتمد على بيع الحليب وحده

الفلاح الصغير يربي المواشي ويبيعها للجزارين

وينتج الحبوب والخضراوات والفواكه

وحتى الحليب عندما لن يجد من يشتريه

سيستخرج منه الزبدة البلدية ويبيعها كزبدة

او يحولها الى سمن ويربح اكثر مما يربحه من التعاونيات
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257 - المداويخ الجمعة 01 يونيو 2018 - 00:57
اعطيونا الفلوس باش نشريوا ارى جيوبنا خواو
ها الحليب وفين هي الفلوس
تهلاوا في الشعب ورخصوا عليه مواد المعيشة
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258 - Josef الجمعة 01 يونيو 2018 - 00:59
قلت الوعي تخلف مجتمعا حاقدا ! أنظروا إلى هدا الكم من التعاليق ورغبتهم الجمة في رأية شركة تعلن إفلاسها مع العلم ان الشركات المنافسة لم تعر اهتمام لدعوات تخفيض الاثمنة، أم أن جيوش القاطعين سوف تتكفل بافلاس الباقي ريتما تنتهي من سنترال.
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259 - Med.x الجمعة 01 يونيو 2018 - 01:00
انا معنديش مع الحليب اصلا .ديال سنطرال ولا جودة ولاهم يحزنون.باركا عليا غير داكشي اللي رضعت ف صغري.اودبا عندي مع اتاي.
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260 - جلال الجمعة 01 يونيو 2018 - 01:00
الحمد لله نجحاة هاذ المقاطعة انا فارحان المهم يلا خفتو على الشركة نقصو من القمن او سلات الحفلة
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261 - Youssef الجمعة 01 يونيو 2018 - 01:01
Si on a répondu à l appel au boycott en un temps record et si ses effets sur l économie n ont pas tardé à se faire sentir par les responsables le gouvernement doit agir pour répondre aux revendications et non d énumérer les dégâts te et de lancer des priéres inutiles au citoyen qui est déterminé à arracher un minimum de dignité
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262 - مزلوط الجمعة 01 يونيو 2018 - 01:01
اصلا الحكومة مقاطعة المنتجات الوطنية شحال هادي
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