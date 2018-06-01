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كُتّاب وآراء
الحكومة تحذر من التداعيات السلبية للمقاطعة على الاقتصاد الوطني
دعت الحكومة المواطنات والمواطنين إلى تقدير دقة الموقف والعمل على تفادي المزيد من الضرر للفلاحين والقطاع الفلاحي، والاستثمار الوطني عموما؛ وذلك على خلفية تطورات مقاطعة مادة الحليب.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، اليوم الخميس، أن هذه الأخيرة تتابع باهتمام بالغ تطورات مقاطعة مادة الحليب التي تميزت أساسا بقرار الشركة المعنية تقليص كمية الحليب التي تقتنيها من التعاونيات بنسبة 30 بالمائة، مع ما لذلك من تـأثير على الفلاحين والقطاع الفلاحي؛ إذ صدرت عن العديد من تعاونيات الحليب ومن المهنيين ردود فعل عديدة تطالب بتدارك الموقف.
وأشار البلاغ إلى التأثيرات السلبية لهذه المقاطعة على مستوى التشغيل في الشركة المعنية، وفي تعاونيات الحليب المرتبطة بها.
ومن منطلق مسؤوليتها، يقول البلاغ، فإن الحكومة تؤكد أن "قطاع الحليب يكتسي أهمية كبيرة في المنظومة الاجتماعية والاقتصادية ببلادنا، لأنه يهم شبكة من المتعاملين مع الشركة المعنية يصل إلى 120 ألف فلاح ومعهم أكثر من 600 ألف من أسرهم وعائلاتهم".
وأبرز المصدر ذاته أن استمرار المقاطعة من شأنه أن يلحق الضرر الجسيم بتعاونيات الحليب والمنتجين المنضوين فيها، وأغلبهم فلاحون صغار، وبالنسيج الاقتصادي الوطني في هذا القطاع وفي قطاعات مرتبطة به،
وأكد أن استمرار المقاطعة قد تكون له تأثيرات سلبية على الاستثمار الوطني والأجنبي، وبالتالي على الاقتصاد الوطني، مشددا على حرص الحكومة على القيام بمبادرات تهدف إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطنين وحزمها في مراقبة السوق وجودة المنتوجات، والتصدي للمضاربين والمحتكرين.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (262)
لتر =4dh #مقاطعون
مافهمتش واش غير انا اللي ما فهماش او كاينين مواطنين بحالي ما بقاو فهمين والو في هذ الحكومة المغربية اللي من نهار وصلت وهي كتطحن في المواطن. اسيدي ارا ما عندكوم حتى نشوفو واش حنى اللي مخدمينكوم ولا حنا اللي عبيد عندكم. مقاطعون
الحبيب 2.5 dh
الماء 4 dh
المازوت 7dh
او حتى واحد ما يتضرر وشكرا.
من غير هاد الشي غادي يبقى مصيرنا مرهون بين المخزن.. و تستمر المقاطعة
نحن لن نطالب بتأميم انتاج الحليب ولكن على الأقل نطالب بحماية الفلاح ودعمه من خلال صندوق العالم القروي والمخطط الأخضر الذي أحدث من أجل هذا الغرض.كان بإمكان شركة سنترال أن تستمر في جمع الحليب من الفلاحين عبر التعاونيات، بل أن تعمل بجدية على تخفيظ أثمنة الحليب ومشتقاته. لكنها عوض ذلك لجأت لأسلوب آخر يتمثل في إغراق السفينة بما فيها والجمل بما حمل. وهذا السلوك الاستفزازي الذي يروم تعميق أزمة الفلاح المغربي المتوسط والصغير، لن يرد عليه سوى المسؤولون المغاربة و الحكومة المغربية ووزارة الفلاحة والصيد البحري
حتي ينشغلون بالبحث عن قوت يوميهم
ومن قم لايملكون وقتا كافيا للثورة عليه
سبحان الله
يجب على الحكومة أن تعالج مشكل ارتفاع الأسعار وتحارب المحتكرين
المواطن ورررررراه تقهر وصلات لعضم
يجب على الحكومة اقتراح حلول عملية لتفادي مقاطعات أخرى
إنها ليس إلا البداية
وهذا التأثير لن يصيب الطبقة العليا حتى يمر بالطبقة السفلى ثم المتوسطة
فكرو في خوتنا فلاحة مزيان ولاكن فكرو تا لينا حنا شعب ...بغينا تخفيض تمن او زيادة في أجور باش تولي عندنا قدرة شرائية. ...
يجب على الحكومة ان تستجيب للمواطنين ,اي تخفيض الثمن ,حثى يكون في متناولهم,
الحل سهل,ولكن اصحاب الكراسي يفكرون مصالح بعضهم البعض.
للعلم,انا مقاطع مدى الحياة ,ولو يصبح ثمنه 1dh.
إذا ارتأت الحكومة ان هناك خسائر جسيمة بالفلاحين والتعاونيات فعليها التدخل وتدارك الوضع وتجبر الشركات بتحسين المنتوج وتخفيض الثمن لما يرضي الجميع خاصة الطبقة الضعيفة وتعود المياه إلى مجاريها على أساس أن تكون هناك مصداقية وعدم التلاعب بالعبارات الغير مفهومة التي تعكر صفو المغاربة ويزدادو نفورا
والسلام عليكم.
Que du Blabla, rien de réel, on attend de vous que des prélèvements de nos maigres salaires et l'augmentation des prix
#مقاطعات حتى ينقصو الثمن.
او باركة من دغدغة مشاعر المواطنون المواطنات.
راه بغينا غير الثمن ينقص او صافي والله ما نضسرو.
كما قاطع النرويجيون البيض
قراو على مادة الحليب في اروبا و أمريكا باش تشوفو الفرق
حملة المعقول على ماجرى من الامعقول في مقاطعة أهل الدجل و البهتان من المحرضين الغافلين أو المغفلين وحتى التابعين من شعب مقهور ضلل واستغبي في مقاطعته لحليب سنطرال:
اولا : لماذا مقاطعة ثلاث شركات وطنية دون غيرها وليس بينها اي رابط معقول وما فائدة ذلك اليس اضعافها.او قتلها يجعل اخرى تهيمن باسوء.
ثانيا : المواد المقاطعة ليست ضرورية في حياة محدودي الدخل بخلاف ماء الحنفية،والكهرباء ثم الدقيق الزيت والسكر.
ثالثا: المشكل عند كل المغاربة ليس في الاكل وإنما في الشغل والصحة ثم التعليم والسكن ، هذه هي المشاكل الحقيقية ومردها عند الدولة.اما الباقي فلتدويخ الشعب.
رابعا الغلاء : هناك غلاء في السكن والصحة والتعليم والسكن وفي الاكل كله لحم وسمك وخضر اما الحليب فبالله عليكم الماء المعدني يكاد يكون أغلى من الحليب.
العدالة و التنمية اغبى حزب عرفه المغرب
لم يجد طريقة يعاقب بها العدالة والتنمية لأنهم ليسو من أصحاب الشركات...
فهو يعاقب من يتحالف معهم...
والرد الاقوى سيكون في الانتخابات المقبلة...
نسبة المشاركة لن تتعدى 20% في احسن الحالات...
وترقبوا...
تجربتا العدالة والتنمية قضت على أي أمل في التقدم...
تراجعات خطيرة...
أو كالعادة الشعب و قدرته الشرائية أقل أهمية من أرباح شركة أجنبية ؟ ؟؟
وانا كنقول راكم مكتحشموش ومابقاش عندكم الوجه.. سولاتو على المقاطعة جاوبها على الحليب وتحاشى يتكلم على المحروقات والماء المعدني. وتحاشى يتملم على 1700 مليار.. راه وليتو كتضحكو.
الناس للي غادي يمشيو من سانطرال راه خاصكم توقفو معاهم وتضمنو ليهم حقوقهم كوزارة..
المقاطعة راه مستمرة ومشات حتى لموازين واخا غادي يحضرو شي بعضين.
الحكومة الى ماقدراتش تلبي المطالب للي وعدات بيها تستقل كيفما كيديرو المسؤولين للي كيحتارمو نفوسهم.
الشركات عندنا اقوى من الحكومة حيت اصلا هوما الحكومة.. الضحك صافي.
اما تعنت الشركة والحكومة را لا يجدي نفعا .. من عندي أنا راني مانشريش سنطرال إذا مادارتش 2.5 درهم للنصف لتر
فين كنت الحكومة انتيا
ملي الشركات ولات تشكي وتبكي
عاد وليتي تشوفي فيا
الله تعالى يجازيكم بخير حتى من جهة أخرى نسدوا الطريق على هؤلاء المافيوزات، ونسدوا فم حكومة اللوبيات!
راه حنا مقاطعين، وهذا هو الحل للفلاحين وللشعب المغربي، وشكرا
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أصلا الفلاح متضرر أكثر فتعامله مع سنطرال
نقصو في الثمن ها حنا معاكم
#مقاطعون
لا شأن للحكومة بهذه المقاطعة لا من بعيد ولا من قريب، دورها يتجلى فقط في حماية المواطنين وليس الشركة، وذلك بتخفيض سقط ثمن الحليب ليناسب القدرة الشراءية للمغاربة، اما الفلاحون الكبار والمتوسطون فجلهم يتقاضون اربع الاف درهم كل سنة عند ولادة كل عجل جديد، واعلافهم التي يبيعهم اخنوش ويحتكرها مدعومة من طرف الحكومة باموال دافعي الضرائب،
الفلاح الصغير هو المتضرر الوحيد ليس من المقاطعة بل من الشركة، لانها اذا خفضت نسبة الحليب فسيكون على حسابه
زد على ذلك انها تبيع للمغاربة حليب اصطناعي مكون من حليب الصويا وسكر ودهن نباتي وبروتين نباتي وليس حيواني وهذا حليب خطير
اذن هذه ليست شركة وطنية بل مصلحتها هي مصلحة البلد المستعمر الذي يجني اموالا طائلة على حساب استعباد المغاربة وغشهم
اخي الفلاح نوض جمع راسك وبيع حليبك للمستهلك مباشرة ودوك 30% يديرو تعاونية ويديرو ماركة ديالهم خاصة ويسموها مقاطعون ههههه اسم تجاري وفنفس لوقت دير لحلاقم لسنطرال وغيرها
بامكانهم التعامل مع الشركات الاخرى
والحكومة ايضا يجب عليها فتح باب العروض لشركات جديدة للاستتمار
في مجال الحليب ومشتقاته
مع ضمان احترام الجودة
والقدرة الشراءية للمواطن
ك شركة المراعي مثلا....
لا حول و لا قوة الا بالله .. الشعب لم يخلق جديدا او بدعة ..فأنتم يا اهل العدالة و التنمية تعرفون جيدا ان عمر بن الخطاب قد نصح المشتكين من ارتفاع ثمن اللحم بقوله : ارخصوها بتركها .
فأنتم مع كل الاسف تعتمدون الدين اذا وافق تحركاتكم ..اما اذا خالفها فالسياسة بوقاحتها في المرجع الاساسي لقهر الشعب و تركيعه برؤية علاقة النبلاء الارستقراطيين و طبقة العمال و الفلاحين .
رجوع لله ..يا اهل لا عدالة و لا تنمية ..
بالمس بنكيران باع الشعب و اسقط المقاصة و حرر المحروقات فكانت هدية بالملايير لصديقه اخنوش الذي خان العهد بعده ...و انت يا سيد رئيس الحكومة اما الله و الوطن بشعبه او ان لم تستحي فاصنع ما شئت .
معادلة اسهل منها مكاين ينقص الثمن ترجع المياه لمجاريها وسلام على المرسلين.
أين كانت الحكومة أيام زيرو ميكا وشردت عشرات الآلاف من الأسر دون رحمة ولا شفقة.
اما بالنسبة للفلاحين ففي صالحهم اشباع عجوليهم. الصغيرة من اجل نمو افضل لها بهدف تسمينها
الاجدر بالحكومة لعب دور الوساطة بين الشركة والشعب و الفلاحين
مناقشة تمن الحليب لمناقشة هامش الربح الشركة زيادة استفادة الفلاحين اولا ونقصان هامش الربح بطريقة منطقية
ILS SONT OUT
ولذلك لجىء السكان الى فيسبوك
شيء مؤسف فعال وخطير
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
وامرهم شورى بينهم
صدق الله العظيم
يجب ان نعيد النظر في الشورى بيننا
الله الوطن الملك تجمعنا
أصلا اللي ضايع هما صحاب الفيرمات 100 رأس فما فوق ماشي الفلاح الصغير
كفى عنادا و إلا فلكم سلعكم و فلوسنا باش كديرو لاباس فجيبنا و لنرى من السيد
الشعب بعبع مصاصي الدماء المحتكرين لا غير
الحكومة تنصح سنتار باش تنقص الثمن. والمشكل يحل
المغاربة قاطعوا شركة واحدة للحليب و مشتقاته،و ليس كل الشركات العاملة في القطاع،و بالتالي تستطيع هاته الاخيرة اقتناء فائض الحليب عند الفلاحين.
و للإشارة فالشركة المعنية تابعة لشركة فرنسية،يعني اننا نشجع الشركات الوطنية،الا اذا التماسيح و العفاريت و الدينصورات مازالوا يملكونها في الخفاء و لم يبيعوا اصولها كما سبق ان اعلنوا
هيا ايها الشعب الرجوع إلى الحق فضيلة.علينا وقف العبث بالاقتصاد الوطني
بامكانهم التعامل مع عدة شركات وطنية موجدة في السوق
الحكومة يجب عليها فتح باب عروض استتمار لشركات اجنبية في مجال الحليب ومشتقاته
مع ضمان الجودة واحترام القدرة الشرائية
للمواطنين. ( شركة المرعي) مثلا..
اللهم فرج كروبنا و اهدنا سبل السلام.
اللهم ابعد عنا كل الفتن و اجعل بلادنا بلاد سلم و رخاء.
لماذا لا تتدخل الحكومة لحل معضلة باب سبتة حيت
حرب الفقراء يوميا لنساء ارملات و مطلقات يتضاربن يوميا للدخول إلى سبتة لكسب لقمة العيش لعائلتهن أو المغربيات بحقول الفراولة بإسبانيا وما يقع لهن من تحرش وابتزاز لكسب بعض الأورو.
المواطن فقد الثقة في الحكومة والسياسة.
و المسؤولون يخدمون مصالحهم بالدرجة الأولى للحفاظ على الامتيازات و هذا ما يفسر الانتخابات الأخيرة لامناء الأحزاب فلم يأتون بجديد اللهم وجوه
معروفة أكل عنها الدهر وشرب .وكان المغرب لا يتوفر على كفاءات عالية وشباب طموح للتجديد .
الله غالب.
نحن من ندق ناقوس الخطر لأننا اصبحنا نحن المواطنون في خطر ولذا قررنا المقاطعة وعلى الحكومة التدخل بخفض الاسعار ولاتهمنا الطريقة الشعب اوعى
م م م
ق ق ق
ا ا ا
ط ط ط
ع ع ع
و و و
ن ن ن
قطاع الحليب قطاع جد مهم و هو تروة وطنية يجب ان يستفيد منها الجميع بتكافؤ.
لكن الشركات تمتص دماء الفلاحين المنتجين و المواطنين المستهلكين.
الحليب الكامل الدسم اصبح عبارة عن مياه بيضاء و النصف ليتر (50cl) لا يحتوي إلا على 46cl. اما عبوة الليتر (1000cl=1L) فهي لا تحتوي إلا على 900cl و هده المعلومات مدونة على العلب و ليست من اختراع واحد من المداويخ.
اعتقد ان تمن 5 دراهم للتر الدي يقترحه المغاربة هو تمن معقول جدا جدا جدا.
انا اشتري لتر ب 5 دراهم من المحلبة و مزيان بزاف.
اسطورة الربح 20 سنتيم في اللتر التي تقولها الشركات لا تقنع حتى طفل في التحضيري. و الا كيف امكنهم نقصان 1 درهم الآن. فلا تقولو لنا ان الشركة تتصدق على المغاربة.
عدا هدا الشركات الكبيرة التي تحترم نفسها تبحت عن حلول لارضاء المستهلك و الحكومات التي تحترم نفسها تساند المواطن في قدرته الشرائية لأنه هو محرك الاقتصاد.
التباكي او الكدب او اكراه المواطن على شراء منتوج لن يفيد.
#خليه-يريب
#خليها_تحماض
#خليها_تصدا (من أجل سيارة داسيا المغربية التي تباع في اسبانيا ارخص من المغرب)
توسلات الحكومة لدى الشعب المغربي على اعتبار المقاطعة تمس الإقتصاد الوطني خدعة مدروسة مع العلم حسب المختصين تستطيع شركات الألبان الأخرى أن تستحوذ على الفاءض من الحليب لدى الفلاحين !!! لكن تهديدها لباقي الشركات إن هي تجاوزت حصتها المسموحة تحمل أكثر من علامة استفهام أيضا.
من يجيش : اغلب المواقع التي تحرض علي المقاطعة اصحابها غير معروفين للعلن. اذن هناك ايادي تتربص بالمغرب.
كيف نقاطع: ان أتخذ قرارا بمقاطعة منتوج فانا حرررررر . الكن أن أجبر الناس على ذلك بالقوة فقد تعديت الحرية.
لماذ نقاطع سنطرال لوحدها: هذا سؤال يؤكد الفرضية الأولى أي المؤامرة !!!! لعلمنا جميعا الحليب المعلب يباع في أوروبا بنفس ثمن المغرب، لماذا:: لأن الشركات تشتريه بثمن اقل من المغرب يعني الفلاح المغربي كيتخلص حسن من الفرنسي. هذا طبيعي لأن المنتوج المغربي قليل و عليه غالي.
كذب عليكم لي قال الحليب عند الفلاح ب 2 دراهم و غبي من صدق الخبر. لنفرض انه ب 2دراهم واش مكين نقال، نقل، عمال، خسائر عن اتلاف حليب فساد... اتحدكم و نفسي الى قدرنا نخرجو حليب باقل تكلفة هههه واعني ما اقول.
راه المغاربة گلولكم رخفوا علينا نقصوا من الغلاء أوتسلات المشكلة
أما فيما يخص التعاونيات الفلاحيه فعليها التوجه للشركات المنافسة و
أو تطبيق سياسة البيع المباشر للمواطنين بالثمن الذي يحقق لهم الربح.
أما نحن فلازلنا مقاطعين وعلى الحكوهة تحمل مسؤليتها أو تقديم استقالتها والسلام.
ومع ذلك فحملة الحكومة تضر بالشركة المعنية أكثر، لأن هذه الحكومة لم تعد محل ثقة بخرجاتها التحقيرية للشعب المغربي.
اللهم إن هذا لمنكر ، و لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ، و إنا لله و إنا إليه راجعون ، و حسبنا الله و نعم الوكيل
والله هذا عبث
نفترض جدلا ان هذا القطاع افلس كليا و نهائيا
هل سنقول انتهى العالم
ما فائدة الصناديق السوداء
هم يخشون على حصصهم في البورصة
ولاّت عندو قيمة و شان، و الحكومة كتدافع على المصالح ديالو و ديال وليداتو أكثر من النقابة
*
عشنا و شفنا
نريد منافسة شريفة محاربة الاحتكار والوسطاء ربط المسؤولية بالمحاسبة وليس عفى الله عمى سلف.
استقيلوا ان لم تستطيعوا
فالاثمنة الصاروخية تقيس القدرة الشرائية ل 30مليون مواطن ومواطنة ا يتها الحكومة .
أما الحليب أو المحروقات ثمنهم هو ثمنهم لا يمكن لشركة أن تبيع بالخسارة لأن الثمن يعتبره المستهلك أكبر من طاقته. الشركات مسجلة في البورصة و كل المعطيات متوفرة للعموم.
لكي تحصل على كيلو زبدة تحتاج تقريبا 25 لتر حليب. لكي تحصل على كيلو جبنة تحتاج تقريبا 12 لتر حليب.
مع البيجيدي حطموا الأرقام القياسية في عدد البطالة و إدا إستمروا كل الشركات ستغلق.
وسيروا الى لقيت على من ضحكوا راه الشعب عاق بكم. انا مدوخ او مبوق او مقاطع.
ضركم لحال على لالة فرانسا لتغضب عليكم او مالكم ملي كيسد شركات مغربية او كيتشرد العمال او العائلات ماكتكلموش او هاد شئ وقع لوالدي الله يرحموا مع الشرككة ديالهم وتواحد مانصفهم اسيروا الله يعطينا وجاهكم.
j'espere bien voir votre centrale laitière en bankruptcy
العدالة و التنمية الى مزبلة الثاريخ
لا تقة فى الاحزاب
كا سنة ما يقرب 7000-8000 مقاولة تفلس و الحكومة ظاربة الطر و لكن للا رسمالية ساجذة
مقاطعة للا بب الى حين الر حيل لكندا
بقا فيكم الشركة و الاقتصاد الوطني!!!!
و اين هي القدرة الشرائية للمواطن من كل هذا ؟؟ اين وعودكم يا تجار الدين ؟!!!!
أقول: مقاطعون حتى نشوفو هاد الشي على أرض الواقع
والفلاحين والقطاع الفلاحي فقط لما يتعلق الأمر بمقاطعة مادة الحليب لكن قطاع الحبوب الذي ساهمت الحكومة في إصال التعاونيات التي تجمع الحبوب CAM
الى حافة الإفلاس وتشريد المستخدين وإلحاق الضرر بأغلب المزارعين بتركهم وجها لوجه مع السماسرة ولوبي تجارة الحبوب
tout le monde a compris la strategie et les astuces utilises pour nous rendre mdawikh
commencez d'abord a vous excuser au prés du peuple
regarder a droit et a gauche de vous
faites vos calculs combien d'année vous avez volez ce pays
nous dans le temps on continue a dire non a tout ce qui est cher et illogique
un peuple reuni a toujours gagne
أما شركة دانون فتؤدي ثمن الزيادة في ثمن الحليب مند سنين مدت. والمقاطعة لا تكف إلا إذا أحسنت هذه الشركة الجودة وراجعت اثمانها.
أما الحكومة فتمشي تنام كعادتها لانها لو كانت فاءقة لما وصلنا الى هذا الحال.
أما توقيف لاسامير ومعامل الميكا ومن قبلهم عدة معامل وشركات نخص منهم بالذكر جنرال التي خلفت العديد من الضحايا وكدالك باطا التي باقي يعاني الآلاف من تبعاتها كفانا كذبا وبهتانا نحن مستعدون للتضحية بكل شيء من أجل الوطن وكرامته وكرامة المواطن التي هي فوق كل اعتبار
مليا ..... هي من اعطت السكين بطريقة غير مباشرة للباطرونا لكي تنحر الشعب ....
عدم المراقبة و تحرير الاسعار هي السبب
و الشعب لم يعترض و يقاطع حتى وصلت له للعظم
ديرو الحساب شحال في % من الاجر الشهري يضيع في شراء هده المنتوجات الغير نافعة على الاطلاق.
الفلاح الصغير يربي المواشي ويبيعها للجزارين
وينتج الحبوب والخضراوات والفواكه
وحتى الحليب عندما لن يجد من يشتريه
سيستخرج منه الزبدة البلدية ويبيعها كزبدة
او يحولها الى سمن ويربح اكثر مما يربحه من التعاونيات
ها الحليب وفين هي الفلوس
تهلاوا في الشعب ورخصوا عليه مواد المعيشة