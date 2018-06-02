معرض متنقل يقود مقاولات عقارية وأبناك إلى لقاء مغاربة كندا

هسبريس – يوسف لخضر

من المنتظر أن ينتقل وفد مغربي يضم رجال أعمال وممثلي الأبناك المغربية والشركات العقارية إلى كندا للقاء الجالية المغربية والمسؤولين الكنديين، يوم السادس من يوليوز القادم، في إطار معرض Citex الذي تُنظمه سنوياً غرفة التجارة والصناعة المغربية بكندا.

وقال عبد الرحيم خيي بابا، رئيس غرفة التجارة والصناعة المغربية بكندا، إن معرض Citex الذي سيجمع رجال الأعمال الكنديين والمغاربة سيكون متنقلاً بين مدن كيبيك وأوتاوا ومونتريال، وسيعرف مشاركة الفاعلين في قطاع العقار والأبناك المغربية.

وأضاف المسؤول في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية أن المعرض يتميز هذا السنة بتحوله إلى وفد متنقل لمدة عشرة أيام، ويضم أنشطة مختلفة، تبتدئ بالمشاركة في احتفال اليوم الوطني لكندا في إقامة السفيرة في العاصمة الرباط يوم الخامس من يوليوز القادم.

وسيضم الوفد المغربي الذي سينتقل إلى كندا حوالي 50 فرداً، يمثلون رجال الأعمال المغاربة في مجال العقار، إضافة إلى ممثلي الأبناك المغربية التي تقدم خدمات خاصة لأفراد الجالية المغربية في الخارج.

وينظم معرض "سيتيكس" هذه السنة بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وسيكون فرصة أيضاً للقاء رجال الأعمال الكنديين ومسؤولي البلديات والمدن لبحث الفرص التي توفرها السوق الكندية للمقاولات المغربية في المدن الثلاث المحركة للاقتصاد الكندي.

وضمن برنامج التظاهرة، سيكون الوفد المغربي يوم السبت سابع يوليوز على موعد مع معرض تجاري ولقاء مع الجالية المغربية في مونتريال، إضافة إلى لقاء مسؤولي الجهة؛ فيما يرتقب أن ينتقل في التاسع من يوليوز إلى أوتاوا، ثم كيبيك يوم الثالث من يوليوز؛ على أن يتم اختتام الجولة في الرابع عشر من يوليوز.

ويندرج معرضCITEX في إطار تظاهرة سنة المغرب في كندا "ماروكان 2018"، التي انطلقت منذ الرابع عشر من أبريل الماضي، وهي مناسبة تعرف تنظيم عدد من الأنشطة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية الهادفة إلى تعزيز صورة المغرب.

وتسعى غرفة التجارة والصناعة المغربية بكندا، التي تأسست سنة 2001، إلى إبراز الغنى الثقافي للمملكة المغربية، التي أصبحت مركزاً اقتصادياً إقليمياً بالنسبة للمستثمرين. كما تستهدف الغرفة من خلال أنشطتها الجالية المغربية التي تقدر بـ130 ألف مغربي في كندا وكيبيك.