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كُتّاب وآراء
انقطاع خدمة السداد ببطاقات "فيزا" في أوروبا
تعرضت خدمة السداد الإلكترونية ببطاقات "فيزا"، اليوم، إلى عطل في جميع أنحاء أوروبا، مما أسفر عن مشاكل في بعض العمليات، وفقا لمتحدثة باسم الشركة.
وذكرت المتحدثة ذاتها أن "بطاقات فيزا تشهد انقطاعا في الخدمة"، مضيفة أن "هذا الحادث يمنع من إجراء بعض العمليات في أوروبا".
وأكدت الشركة، ومقرها الأوروبي بلندن، أنها تحقق في أسباب المشكل، وتعمل "بأكبر سرعة ممكنة من أجل حل الوضع". فيما أكدت متحدثة باسم "رويال بنك أوف سكوتلاند" أن "بعض العملاء يعانون مشاكل لدى استخدام بطاقات الائتمان".
وأوضحت أن عملاء البنك "يمكنهم الحصول على مبالغ نقدية عبر شبكة الصرف الالكترونية".
من جانبها، ذكرت مجموعة "لويدز" المصرفية أنها على علم بـ"مشكلة واسعة في الصناعة تؤثر على السداد بالفيزا"، موضحة أن "العمليات في أجهزة الصرف الالكترونية وماستر كارد لم تتأثر".
وأكد متحدث باسم "بنك إنجلترا" أنه على اتصال بـ"فيزا"، وأنه يعمل مع الشركة لتحديد الأسباب والحلول الممكنة لمشكلة تم اكتشافها في الساعات الأولى من صباح اليوم في أوروبا.