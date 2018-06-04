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كُتّاب وآراء
"سنطرال" تتوقع خسائر قيمتها 15 مليارا بسبب "حملة المقاطعة"
قالت شركة سنطرال دانون إنها تتوقع تراجعاً في رقم معاملاتها وأرباحها، في النصف الأول من السنة الجارية، بسبب حملة المُقاطعة التي طالتها ابتداء من العشرين أبريل الماضي.
وأشارت الشركة، في بيان صحافي أصدرته اليوم الاثنين، إلى أنها تتوقع انخفاضاً حتى بالنسبة إلى السنة بكاملها، وتراجعاً في أنشطتها متمثلاً في تقهقر رقم المعاملات الموحد بـ50 في المائة.
وتفيد توقعات الشركة بأن الفصل الأول من السنة الجارية سيعرف انخفاضاً بـ20 في المائة في رقم معاملاتها وعجزاً بقيمة 150 مليون درهم (15 مليار سنتيم)، مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية.
وقالت الشركة إنها قررت، بناءً على هذا التأثير الكبير لحملة المقاطعة، تقليل حجم جميع الحليب الخام من 120 ألف فلاح شريك لها عبر ربوع المملكة ابتداءً من 29 ماي المنصرم.
كما أوضحت الشركة، في بلاغها، أن اضطرت لوضع حد لعقود العمل المؤقتة ذات المدة القصيرة؛ لكنها أكدت على اتخاذها لجميع الإجراءات لضمان إرضاء المستهلك والقرارات اللازمة للتخفيف من آثار المقاطعة على مردوديتها.
وأكدت سنطرال دانون، وفق المصدر نفسه، أن "عملت دائماً من أجل مصلحة المستهلك المغربي من خلال تطوير سلسلة الحليب وتطبيق معايير الجودة والنظافة والسلامة الغذائية بمعايير دولية".
وشددت الشركة، المملوكة لـ"دانون" الفرنسية، على أنها "ستُواصل تنفيذ طموحاتها التنموية من أجل خدمة المستهلكين والمضي في الابتكار في جودة منتجاتها".
جدير بالذكر أن شركة سنطرال دانون، الموجودة في المغرب منذ سبعين سنة، مُدرجة في بورصة الدار البيضاء، وتملك دانون الفرنسية 99.68 في المائة منها.
وكانت الحكومة المغربية قد دعت، منذ أيام في بلاغ لها، إلى "العمل على تفادي المزيد من الضرر للفلاحين والقطاع الفلاحي، والاستثمار الوطني عموماً"، بعدما تضررت الشركة من موجة مقاطعة انطلقت من مواقع التواصل الاجتماعي.
وتخشى الحكومة، بعد تعاظم موجة المقاطعة المطالبة بتخفيض ثمن لتر الحليب، من الإضرار بقطاع الحليب لكونه يهم شبكة من المتعاملين مع الشركة المعنية يصل إلى 120000 فلاح ومعهم أكثر من 600 ألف من أسرهم وعائلاتهم.
وتفاعلاً مع هذه المستجدات، من المقرر أن تُنظم نقابة عمال سنطرال دانون وقفة أمام مقر البرلمان في الرباط، مساء غد الثلاثاء، للمطالبة بوقف المقاطعة، معتبرين أن استمرار الحملة سيؤدي إلى فقدان المزيد من مناصب الشغل داخل الشركة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (168)
شركة سنطرال إلى نقصت التمن واش كانت غادي تخسر هاد الخساره؟
دابا الشركة خسرت الفلوس و السمعة و الشعب.
انتهى
ساهلة اسيدي ديرو 5 دراهم لليتر
و غادي نخدوه عندكم غابحدكم د ديك ساعة رابحو حتى تشبعوا
حينئذ الكل سيشتري من سنترال أما إذا استمرت على هذا التعنت فحتى وإن خفضت ثمن البيع فربما ستستمر في التقهقر
انا لست من المقاطعين لانه الا كنت ساقاطع فانني ساقاطع الحليب او اكازوال او الماء بصفة عامة. جميع الماركات يعني.
هاد الشركات فيها خدامة مغاربة خوتنا. ادن را احنا كان نسبو ليهم الازمة .
بالنسبة للشركات هاد الحملة راه دارت ليكم العقل باش تراجعو انفسكم . من ناحية الارباح و الجودة و بالاخص خدمة الزبون لانه كون كنتو كتراعيو الزبناء ديالكم ما يديروش ليكم هاد الشي.
ادن عفا الله عما سلف و عواشركم مروكة
ينقص الثمن الى 3دراهم لنصف لتر و الاهم تكون جودة الحليب رفيعة جدا بحيث إلا بقا عندك لحليب فدار يصبح رايب ومايضيعش و حنا معاكم ديما
Car finalement, dans cette équation c'est le paysan, la vache et le lait qui sont les paramètres les plus importants, le reste c'est juste des intermédieres .
Il est temps de trouver d'autres alternatives, revenez à l'ancienne méthode et vendez directement le lait à mahlabate, 4 dh par exemple, et mahlabate le vend au citoyen 4dh50, tout le monde est gagnant et on n' plus besoin de centrale
ولن ترفع المقاطعة حتى تستجيب الشركة لطلبات المداويخ والقطيع بحفظ ثمن الحليب إلى 5 دراهم للتر الواحد هدا هو مطلبا ولن نتراجع عنها مهما كلفنا دالك الكلمة الأولى والأخير هي للشعب وليس لمصاص الدماء ولا للحكومة ولا البرلمان مفهوم وتستمر المقاطعة بإذن الله حتى النهاية
ما رايكم أن نسبب لهذه الشركة الإفلاس
ان يقوم مستثمر مغربي اوتقوم الدولة بشرائها بثمن بخس ثم تشغل هذه البنية ؟
اش غادي يوقع كاع؟
وبفضل السياسة الاقتصادية المبهمة والعشوائية كين اللي فقد مصدر رزقوا او حد ما ساق ليه خبار وما اكثرهم. الشعب عاق ولكن صوب المقاطعة في الاتجاه الخطأ خصوصا لحليب و الماء.
أنا متأكد أن الحكومة متواطأة في العكوس لي دايراه سنطرال، لأنهم يعلمون علم يقين أنه إذا انتصر الشعب في هذه الحملة سيتبعها حملات أخرى على شت المنتوجات و ربما ت تتطور لقضية لمقاطعة حاجات خرى ... ، داكشي علاش باغين يفشلوا المقاطعة مهما كان الثمن ، و حنا لكم بالمرصاد مقاطعون إلى يوم يبعثون
لحسن الداودي اعترف ل medi1 بان بعض شركات المحروقات زادت على المواطن 1 درهم في اللتر و لازال كيمص على المغاربة الحامض و
كايقول المغاربة معاه و تايتيقو فيه شكون هاد المغاربة الله اعلم
حكومة فاشلة بكل المقاييس غير قادرة على تدبير الازمات.
لا تهمنا الوقفات و لا حتى البرلمان لأن لا احد يتعاون معنا ولو ب درهم واحد اتكلم كا مواطن مغربي صالح
""الحكومة،البرلمان،النقابة....""* لا احد يفكر كيف يعيش الشعب بل يفكروا فقط في الزيادات و الإحتكار ها نحن اليكم يا اعداد الشعب و الوطن
هل هناك أسباب أخرى!! كبح المقاطعة في منتوج وحيد
اذا كان ربحكم 20 سنتيم في اللتر فهذا يعني انكم تبيعون 750 مليون لتر في شهرين او 375 مليون لتر في الشهر .. اذا كنا 33 مليون من السكان ..فمعدل الحليب المستهلك لكل مغربي من عند سنترال هو 30 لتر في الشهر او لتر واحد يوميا..اي عائلة من 5 أفراد تقتني 5 لترات كل يوم... يتبقى سؤالان
هل نحن عُجول حتى نشرب هاته الكمية؟
اذا فرضنا ذلك..هل توجد شركة واحدة تنتج الحليب في المغرب حتى تكون هذه خسارتها؟
ارقامكم تدل على ان هامش ربحكم اكبر من 20 سنتيم و بكثيير.. رمضان مبارك
على المستهلكين الاستمرار في مقاطعة منتوجات هذه الشركة و فتح الطريق لشركات اخرى و سنرى منافسة حقيقية في الجودة و الاثمان... هذه هي احسن لغة للرد على هذه الشركة
دائما مقاطعون ...
فاش كانت الأرباح بالملايين كانوا افرقوا معنا !؟
يجب على حكومة النائمة ان تعلم ان العديد من منتحات بدأت في طور المقاطعة وعلى رأسها موازين ولوسيور.
وحنى ماطالبين غير الثمن ينقص اللهم إنقصوه ولا يخسرو ويخسرو معاهم الفلاحا حتى هما .
مهزلة .
تحية للشعب المغربي الذي عاق وفاق
واش نشريو هاد حليب سانترال بززز؟!
يا حبيبي لا نريد شركة "يركع"لها وزير،المفروض انه يمثل الدولة المغربية.عيب و عار،اسي الداودي،اذا كانت حكومتك تضخع ل"مولات الحليب" لماذا"تطعطع"امام الجزائر و ايران؟واش عندكم القوة باش تواجهوهوم؟
احيلك يا حكومتنا الموقرة على الفيديو الذي يوثق ل بوتن الرئيس ديال بصح،الذي ركع ملاك شركة الاسمنت،و خيرهم اما ان يعالجوا مشاكل الشركة و العمال واما يروحو ي..........و الدولة تحل محلهم.
مافيا الحليب
مافيا الزيت و السكر
مافيا المحروقات
مافيا العقار
المستهلك لا يعتدي على أحد
فإدا أعتدي عليه برفع الأثمنة و قلة الجودة
فإنه يقاطع .
الفيلة و العفاريت و الدينصورات الدين يسفون دماؤنا سنردهم فئران بالمقاطة
حدار .
هدي هي المقاطعة الحقيقية
# نعيشو بالخبز و اتاي
الحكومة فشلت في احتواء الموقف منك البداية وهي السبب الرئيسي في نجاح المقاطعة لان الشعب ليس بمداويخ وليس بقطيع وليس خائنا وليس وليس وليس , بل بالعكس قد يكون اكتر وطنية من الكتير منكم لانه ولد وترعرع في هده الارض الكريمة بحلوها ومرها على عكس الكتير منكم الدي يعتبر المغرب مشروعا لا اقل ولا اكتر لان كل حاجياته وعلاجه وعطله في اوروبا .
نصيحتي قبل فوات الاوان اكتر انصتو للشعب وافعلوا ما يريد.
وباراكا من الخرجات البهلواني وديرو شي حاجة اللي تنفعنا راه ها تاتزيدو الزيت العافية
يضننون أنهم يستحمروننا وهم المستحمرون
يعرفون الحل وهو خفض الأسعار لكن آذانهم صماء
بهذه العقلية إلى الإفلاس إن شاء الله
#خليه اخنز "السمك"
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مقاطعوووووووون
لمن لم يفهم بعد، المقاطعة ليست من أجل تخفيض ثمن الحليب و الماء و البترول فقط و إنما من أجل أولا تخفيض الأسعار عامة و من أجل رفع القدرة الشرائية لكل المواطنين. و الأهم من ذلك" ضرب ألف حساب" للمواطن المغربي عند التفكير في اتخاذ أي قرار مستقبلا.
فالمواطن هو صاحب القرار و الحكام موظفون عند الشعب. و عاش الشعب
ديرو 5دراهم 1L نحبسو المقاطعة ونتصالحو معاكم
مابغيتوش حنا ماخاسرين والو
أتاي و قهوة كحلا و بيييييييييخر
انا مقاطع مدة الحياة
لا يجب الاستسلام. في الحياة دائما هناك ابواب اخري. والرزاق هو الله وليس المقاطعين
-ضرر اقتصاد البلاد
-تراجع الاستثمارات لان المستثمرون سيخافون من نفس المصير
-طرد العمال
-تراجع التنافسية...
والله يهدكم خاصكم تكونو واعيين بالنتاءج قبل مادرو المقاطعة....
نقصو الثمن
تنتهي المقاطعة ساااهلة
اما بالنسبة لحزب تجار الدين معمركم تحلمو بالحكومة
الشعب سخط عليكم
اذا وجدت في السوق حليبا جيدا وبثمن مناسب فان مقاطعته لا تعنيني
انها فرصة للشركات الوطنية لتوسيع انشطتها. لان الحملة مستمرة و الشركات الاخرى بدات تكبر و ستكبر و بالتالي تكون المنافسة
اللي كان خدام معا سنطرال يولي يخدم مع شركات اخرين. ماشي مشات سونطرال صافي يموت، الرزاق هو الله ماشي "سنطرال الفرنسية".
والشعب غادي ديما تحت واغلبيته ماعندو درهم في الجيب. ..
استغلال وسائل التواصل الاجتماعية بنوع من المكر لا يمكن فيه للمرء "العادي" التمييز بين الخبر والإشاعة! وكل هذا في ظل غياب المصداقية عن اجهزتنا الإعلامية الرسمية وغير الرسمية !!
يجب على الجميع مراجعة الأوراق لان اللاستقرار قد يأتي من حيت لايتوقع احد! فان كان هناك نوع من التوافق السياسي الذي يفرض نفسه رغم التباين بين الأقطاب المتكتلة فهناك أمور تخرج عن طار الوصاية أو التحكم !!
فنفس الوسائل التي استعملت لإفراغ "حراك الريف" من مصداقيتها هاهي نفس الوسائل توظف للإجهاز على شركات/شخصيات دون اخرى من خلال حملة شعبوية تتدعي انها تتكلم باسم الشعب !!
من خول لها ذلك! ومنً أين جاءت المصداقية...
وماذا عن الأفق السياسي لهذه المقاطعة؟ من يتفاوض مع من ؟ وكيف سنخرج من هذه المقاطعة سياسيا واقتصاديا ؟
أين غاب هذا الإحساس بالوعي الاقتصادي حينما تمت تصفية صندوق الدعم بأساليب ومغالطات ...كشعار تحرير الأسعار الذي هو مجرد ضوء اخضر للمضاربات ....
وماذا عن الفلاحين الذين سيتضررون هم الآخرون من حملة المقاطعة من سيعوضهم ؟؟
....
دون ننسى الاستغلال البشع الممارس على الفلاحين بشراء حليب جاهز بدون صوائر كالعلف و حراسة المواشي و السفر لاميال بطرق تقليدية لبيع حليب طري بثمن بخس.
الداودي للمقاطعين: جمعو لفلوس للمطرودين فسنطرال لن تخفض الأسعار ,
حكومة فاشلة ما قداش على السياسة وتسيير البلاد.
الجالية :مقاطعة ارسال العملة الصعبة الى البنوك المغربية على ابواب .
هل قاطعتم من أجل إفلاس الشركة ام انهم قاطعتم لخفض ثمن الحليب.
اضن انكم تفضلون إفلاس الشركة على خفض ثمن الحليب.
المنافسة الشريفة من خلال دخول شركات جديدة في مجال الحليب و مشتقاته هو الدي سيؤدي إلى تخفيض الاسعار و رفع الجودة.
ليفهم شي حاجة يفهمنا معاه.
هذا دليل على ان اصحاب هذه الشركة متنفذون في الدولة و هذا شيء خطييييييييييييييير!
حليبنا احنا قادين نجمعوه من الفلاحة ونبيعه للمغاربة بأرخض ثمن
Plutôt que d'essayer de semer la zizanie entre les marocains, le gouvernement devrait réfléchir dès aujourd'hui à comment aider ces éleveurs à monter des coopératives vivables. Ils prendraient leur destin en main et pourraient gagner plus tout en vendant leur lait et ses dérivés éventuels moins chers. Afriquia, eaux minérales Sidi Ali et compagnie ainsi que le lait, nous n'en voulons pas et plus ...surtout aux prix d'aujourd'hui. Vous avez une occasion en or de vous comporter intelligemment en écoutant enfin les revendications des consommateurs et assumer vos vraies responsabilités et justifier vos salaires
ففكرو في حراك الانترنت وبداو بشركات كبار الغرض ماشي نقصان التمن ولكن خلك البطالة و تازيم الوضع في المغرب
النتيجة اضرابات العمال .ازمة اقتصادية .حراك مغربي من الشمال الي الجنوب ..تورة
وا. فيك ايها الشعب ماشي لي ورا شي فكرة نتبعوه
كتبوا كتاب كامل و جملة وحيدة لي ماغاديش تفهم ليهوم هي يولي لحليب ل 5 دهرم للتر
vive le Maroc