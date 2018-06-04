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الرئيسية | مال وأعمال | "سنطرال" تتوقع خسائر قيمتها 15 مليارا بسبب "حملة المقاطعة"

"سنطرال" تتوقع خسائر قيمتها 15 مليارا بسبب "حملة المقاطعة"

"سنطرال" تتوقع خسائر قيمتها 15 مليارا بسبب "حملة المقاطعة"
هسبريس ـ يوسف لخضر
الاثنين 04 يونيو 2018 - 12:05

قالت شركة سنطرال دانون إنها تتوقع تراجعاً في رقم معاملاتها وأرباحها، في النصف الأول من السنة الجارية، بسبب حملة المُقاطعة التي طالتها ابتداء من العشرين أبريل الماضي.

وأشارت الشركة، في بيان صحافي أصدرته اليوم الاثنين، إلى أنها تتوقع انخفاضاً حتى بالنسبة إلى السنة بكاملها، وتراجعاً في أنشطتها متمثلاً في تقهقر رقم المعاملات الموحد بـ50 في المائة.

وتفيد توقعات الشركة بأن الفصل الأول من السنة الجارية سيعرف انخفاضاً بـ20 في المائة في رقم معاملاتها وعجزاً بقيمة 150 مليون درهم (15 مليار سنتيم)، مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية.

وقالت الشركة إنها قررت، بناءً على هذا التأثير الكبير لحملة المقاطعة، تقليل حجم جميع الحليب الخام من 120 ألف فلاح شريك لها عبر ربوع المملكة ابتداءً من 29 ماي المنصرم.

كما أوضحت الشركة، في بلاغها، أن اضطرت لوضع حد لعقود العمل المؤقتة ذات المدة القصيرة؛ لكنها أكدت على اتخاذها لجميع الإجراءات لضمان إرضاء المستهلك والقرارات اللازمة للتخفيف من آثار المقاطعة على مردوديتها.

وأكدت سنطرال دانون، وفق المصدر نفسه، أن "عملت دائماً من أجل مصلحة المستهلك المغربي من خلال تطوير سلسلة الحليب وتطبيق معايير الجودة والنظافة والسلامة الغذائية بمعايير دولية".

وشددت الشركة، المملوكة لـ"دانون" الفرنسية، على أنها "ستُواصل تنفيذ طموحاتها التنموية من أجل خدمة المستهلكين والمضي في الابتكار في جودة منتجاتها".

جدير بالذكر أن شركة سنطرال دانون، الموجودة في المغرب منذ سبعين سنة، مُدرجة في بورصة الدار البيضاء، وتملك دانون الفرنسية 99.68 في المائة منها.

وكانت الحكومة المغربية قد دعت، منذ أيام في بلاغ لها، إلى "العمل على تفادي المزيد من الضرر للفلاحين والقطاع الفلاحي، والاستثمار الوطني عموماً"، بعدما تضررت الشركة من موجة مقاطعة انطلقت من مواقع التواصل الاجتماعي.

وتخشى الحكومة، بعد تعاظم موجة المقاطعة المطالبة بتخفيض ثمن لتر الحليب، من الإضرار بقطاع الحليب لكونه يهم شبكة من المتعاملين مع الشركة المعنية يصل إلى 120000 فلاح ومعهم أكثر من 600 ألف من أسرهم وعائلاتهم.

وتفاعلاً مع هذه المستجدات، من المقرر أن تُنظم نقابة عمال سنطرال دانون وقفة أمام مقر البرلمان في الرباط، مساء غد الثلاثاء، للمطالبة بوقف المقاطعة، معتبرين أن استمرار الحملة سيؤدي إلى فقدان المزيد من مناصب الشغل داخل الشركة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (168)

1 - أبو زياد الاثنين 04 يونيو 2018 - 12:20
سؤال:
شركة سنطرال إلى نقصت التمن واش كانت غادي تخسر هاد الخساره؟
دابا الشركة خسرت الفلوس و السمعة و الشعب.
انتهى
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427
2 - اللهم زيد في ذلك الاثنين 04 يونيو 2018 - 12:20
قبلتو الخسارة ديال 15 مليار و مقبلتوش تنزلو من سعر الحليب ليستفيد المواطن و الفلاح، الله يزيد ليكم خسارة في خسارة (صياد النعام يلقاه يلقاه)
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414
3 - مجهول الاثنين 04 يونيو 2018 - 12:21
هادي شي كامل معندو حتى معنا
ساهلة اسيدي ديرو 5 دراهم لليتر
و غادي نخدوه عندكم غابحدكم د ديك ساعة رابحو حتى تشبعوا
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252
4 - سعيد من الريف الاثنين 04 يونيو 2018 - 12:22
لو خفضت ثمن الحليب بدرهم واحد لنصف اللتر لن تصل حجم الخسائر إلى 15 مليار، ولن تقوم بالتقليص من العمال ولا من كمية الحليب، لكن من يريد أن يتعاند مع الشعب المغربي، فهذا ما سيكون مصيره.
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267
5 - ابو امال الاثنين 04 يونيو 2018 - 12:22
استجيبوا لمطالب الشعب وباراكا من قصوحية الراس يهمكم 120000فلاح ولا يهمكم 40مليون مغربي?
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241
6 - nor الاثنين 04 يونيو 2018 - 12:22
وحنا ايه الخبر واش مشتوا غير سنطرال والمعامل لتسدات كلها بمدينة فاس وصبح فيها الاجرام ليلا نهارا والبطالةوالسعية كترة فيه بلاقياس في كانت غايبة الحكومة انداك.
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145
7 - hier الاثنين 04 يونيو 2018 - 12:22
كان بالإمكان تفادي الخسائر و الإستمرار في المقدمة لو استجابت الشركة لمطالب الحملة. #مقاطعون
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131
8 - al3arandass الاثنين 04 يونيو 2018 - 12:23
قوموا بتخفيض الثمن ومريضنا ما عندو باس
حينئذ الكل سيشتري من سنترال أما إذا استمرت على هذا التعنت فحتى وإن خفضت ثمن البيع فربما ستستمر في التقهقر
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105
9 - سيف الاثنين 04 يونيو 2018 - 12:23
نحن نفكر في مقاطعة شركات اخرى اما سنطرال .علي . افريقيا. فقد قاطعتهم للأبد بدون رجعة.
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160
10 - مواطن الاثنين 04 يونيو 2018 - 12:23
اسطوانة مشروخة و قديمة الى فلاح مضرور راه حكومة خاصها تلقى ليه الحل اما من جهتي انا كاين غير مقاطعة مولف خبز و اتاي كبرنا به ما كاينش مشكل سؤال اخنوش و ربعتو يقدوا يعيشوا بخبز واتاي
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111
11 - عثمان الاثنين 04 يونيو 2018 - 12:24
عفا الله عما سلف .
انا لست من المقاطعين لانه الا كنت ساقاطع فانني ساقاطع الحليب او اكازوال او الماء بصفة عامة. جميع الماركات يعني.


هاد الشركات فيها خدامة مغاربة خوتنا. ادن را احنا كان نسبو ليهم الازمة .

بالنسبة للشركات هاد الحملة راه دارت ليكم العقل باش تراجعو انفسكم . من ناحية الارباح و الجودة و بالاخص خدمة الزبون لانه كون كنتو كتراعيو الزبناء ديالكم ما يديروش ليكم هاد الشي.

ادن عفا الله عما سلف و عواشركم مروكة
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-267
12 - هشااام الاثنين 04 يونيو 2018 - 12:24
بخييييييير. العقبة ل 50 مليار اخرى.
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123
13 - ghandi الاثنين 04 يونيو 2018 - 12:24
باغيين تشدو الصف على الحليب دابا توصلو ليها الحليب منذ سبع سنوات والثمن ماتغيرش مما يؤكد ان هذه الحملة ورائها اياد خفية بحسابات سياسية ضيقة فحكموا عقولكم ، أما مشاكل غلاء المعيشة فهي قابلة للحل لكن دون الطعن في عمود من أعمدة الوطن وهو الاقتصاد المغربي وإذاك لن ينفعكم الندم لأن المستثمر سيحمل أمواله ويدخل بها إلى أي مكان يضمن فيه الأمن لأمواله وقد تكون الجزائر أو تونس وَلِمَ لا فالحذر الحذر
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-288
14 - كيمو الاثنين 04 يونيو 2018 - 12:25
ياك الدولة كتضغط باش ما تنقصوش الثمن حيت ما بغاوش الشعب يضسر.اوا قولو ليها تعوض ليكم الخسارة.لاش مرة مرة كتخرجو تبكيو علينا
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116
15 - منير الاثنين 04 يونيو 2018 - 12:25
الجواب ساهل..لانهاء المقاطعة ':
ينقص الثمن الى 3دراهم لنصف لتر و الاهم تكون جودة الحليب رفيعة جدا بحيث إلا بقا عندك لحليب فدار يصبح رايب ومايضيعش و حنا معاكم ديما
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14
16 - idane الاثنين 04 يونيو 2018 - 12:25
a mon avis au lieu que le gouvernement defend central danone il pourra subventionner les autres marques marocaines pour pouvoir prendre le relais et couvrir la totalite du royaume.
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21
17 - RÉGLEMENT DE COMPTE الاثنين 04 يونيو 2018 - 12:26
وكم ربحت هده الشركة طيلة 70 سنة..دائما متل هده الشركات تبكي عند الخصارة ولكن تقلل الكلام عن الربح المهول . وفي الاخير سؤال لمادا الحكومة تدافع عن استرال ولا تدافع عن مولات الماء ومول المازوط. هل هي RÈGLEMENT DE COMPTE عندما كان أخنوش يعرقل تكوين الحكومة. بعد الانتخابات. وكدلك بنصالح التي كانت ضد حكومة بنكيران في أغلب الأحيان.
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45
18 - مصطفى كاراطيكا الاثنين 04 يونيو 2018 - 12:26
الحمد لله شعب المدوايخ في الطريق الصحيح و وجاي الدور على ليسيور
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104
19 - abybakk الاثنين 04 يونيو 2018 - 12:26
Il est temps que les paysans qui vendaient leur lait à la centrale laitière de s'unir pour avoir d’autres idées sur la commercialisation de leur produit
Car finalement, dans cette équation c'est le paysan, la vache et le lait qui sont les paramètres les plus importants, le reste c'est juste des intermédieres .
Il est temps de trouver d'autres alternatives, revenez à l'ancienne méthode et vendez directement le lait à mahlabate, 4 dh par exemple, et mahlabate le vend au citoyen 4dh50, tout le monde est gagnant et on n' plus besoin de centrale
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30
20 - اضرضور الاثنين 04 يونيو 2018 - 12:27
على شركة سنترال لتيير دانون الفرنسية أن تعلم علم اليقين أن لا أحد يريد لها أن تضرر ولكن جيوب المواطنون تضرروا كثيرا ويعانون مند أمد طويل
ولن ترفع المقاطعة حتى تستجيب الشركة لطلبات المداويخ والقطيع بحفظ ثمن الحليب إلى 5 دراهم للتر الواحد هدا هو مطلبا ولن نتراجع عنها مهما كلفنا دالك الكلمة الأولى والأخير هي للشعب وليس لمصاص الدماء ولا للحكومة ولا البرلمان مفهوم وتستمر المقاطعة بإذن الله حتى النهاية
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66
21 - kader الاثنين 04 يونيو 2018 - 12:27
99,68 في المائة تملكها دانون الفرنسية يعني الفتات المتبقي هو 0,32 أين مغربة الشركات و المعامل 51/49 في المائة
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47
22 - عثمان الاثنين 04 يونيو 2018 - 12:27
أش غادي يوقع كاع ؟
ما رايكم أن نسبب لهذه الشركة الإفلاس
ان يقوم مستثمر مغربي اوتقوم الدولة بشرائها بثمن بخس ثم تشغل هذه البنية ؟
اش غادي يوقع كاع؟
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67
23 - مشاكيل الاثنين 04 يونيو 2018 - 12:28
15 مليار ستافدات منها شركات اخرى ما ضاعتش. تسرحوا 1000 عامل شركات الحليب اللى نتاعشات تخدم 1000 واحد.
وبفضل السياسة الاقتصادية المبهمة والعشوائية كين اللي فقد مصدر رزقوا او حد ما ساق ليه خبار وما اكثرهم. الشعب عاق ولكن صوب المقاطعة في الاتجاه الخطأ خصوصا لحليب و الماء.
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20
24 - ismail الاثنين 04 يونيو 2018 - 12:28
ما هذا الاستخفاف بالطبقة الشغيلة يتم طردهم بدون وجه انساني ،عِوَض الردخ للمطالب الشعبية ، وتخفيض الاثمان للمادة الاساسية والتي نرى اثمنتها في متناول المستهلك في العالم بأسره لكونه من المواد الاساسية فعلى الدولة تحمل المسؤولية # حليب سنطرال خليه أريب # سنطرال دكاج #
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37
25 - سعد المحمدية الاثنين 04 يونيو 2018 - 12:28
اظن ان شركة سنطرال المغربية سابقا و دانون الفرنسية حاليا قد فقدت مكانتها في السوق المغربي الى الابد. .. ولو يخفضو تمن الحايب لمغاربة را ماتايتقوش ... يبقا فيهم وسواس لا يديرو ليهم فيه شي حاجة .... لابد من البديل ترجع لدولة سوارت اوترجه ايام مركز الحليب واخا كان قليل ولاكن زين ورخيص...
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36
26 - oussama الاثنين 04 يونيو 2018 - 12:29
هاد لعكس كولوا علاش زعما ؟ راه غير غادي تزيدوكم خسائر على خسائر ...
أنا متأكد أن الحكومة متواطأة في العكوس لي دايراه سنطرال، لأنهم يعلمون علم يقين أنه إذا انتصر الشعب في هذه الحملة سيتبعها حملات أخرى على شت المنتوجات و ربما ت تتطور لقضية لمقاطعة حاجات خرى ... ، داكشي علاش باغين يفشلوا المقاطعة مهما كان الثمن ، و حنا لكم بالمرصاد مقاطعون إلى يوم يبعثون
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49
27 - مجاز فاهم الاثنين 04 يونيو 2018 - 12:30
لايعقل أن شركة ترضى بالخسارة على ان تخفض هامش ربح و بالتالي فتفسير الوحيد هو انها تحت ضغط من جهات عليا لكي لاتنقص من ثمن الحليب، هذه الجهات التي هي على الأرجح تخاف ان يتم "تضسير" المغاربة ويتم نقل المقاطعة لمنتوجات اخرى من اجل تخفيض ثمنها ايضا وبتالي الإضرار بارباحهم الخيالية التي يجنونها على ظهر هذا شعب المقهور، السؤال الآن هو من هي هذه الجهات؟
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40
28 - مقاطع الاثنين 04 يونيو 2018 - 12:30
لماذا تصر الحكومة على استغباء الشعب و لا تحاول الانصات الى نبضه باحترام رايه الا يستحق هذا
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25
29 - الفينال الاثنين 04 يونيو 2018 - 12:31
واك واك اعباد الله آش من استثمار وطني علاش كتهضرو وانتما كتقولو أن دانون الفرنسية كتملك 99.68 في المائة من شركة سنطرال دانون شحال تيبقى للمغرب 0.32 هذا هو الاستثمار الله يعطينا وجهكم... وأن الحكومة المغربية دعت إلى العمل على تفادي المزيد من الضرر للاستثمار الوطني آش من استثمار بحال هاد الشركات اللي تيسرقو فلوسنا ويعيثون في الاقتصاد الوطني فسادا ما عندنا ما نديرو بهم ... دائما مقاطعون حتى ينقصو درهم من لترو
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18
30 - abdel الاثنين 04 يونيو 2018 - 12:32
الوحيدة التي تملك القدرة على ايقاف المقاطعة هي شركة سنطرال وذلك بتخفيض الثمن الى 5دراهم للتر
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31
31 - marocaine الاثنين 04 يونيو 2018 - 12:32
رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي قدم استقالته، اليوم الاثنين، بعد اتساع رقعة الاحتجاجات الشعبية التي تعصف بالبلاد.
لحسن الداودي اعترف ل medi1 بان بعض شركات المحروقات زادت على المواطن 1 درهم في اللتر و لازال كيمص على المغاربة الحامض و
كايقول المغاربة معاه و تايتيقو فيه شكون هاد المغاربة الله اعلم
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26
32 - غيور الاثنين 04 يونيو 2018 - 12:32
تعنت الشركة والحكومة لن يزيدنا الا اصرارا في مواصلة المقاطعة.
حكومة فاشلة بكل المقاييس غير قادرة على تدبير الازمات.
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27
33 - el khattabi الاثنين 04 يونيو 2018 - 12:32
لمادا لا يتم الاستثمار في مصانع تجفبف الحليب كما هولندا وفرنسا وكندا. كم من الاف الاطنان من الحليب المجفف يستورد المغرب من الخارج سنويا. باثمان خيالية وبالعملة الصعبة. داءما ما يتم اللجوء الى الحلول السهلة. تسريح العمال.........
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13
34 - يوسف الاثنين 04 يونيو 2018 - 12:32
السلام عليكم يا إخوان الى كل المقاطعون سوف نبقى صامدون و لا اخد يغير لنا طريقنا الصحيح...
لا تهمنا الوقفات و لا حتى البرلمان لأن لا احد يتعاون معنا ولو ب درهم واحد اتكلم كا مواطن مغربي صالح
""الحكومة،البرلمان،النقابة....""* لا احد يفكر كيف يعيش الشعب بل يفكروا فقط في الزيادات و الإحتكار ها نحن اليكم يا اعداد الشعب و الوطن
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22
35 - youx الاثنين 04 يونيو 2018 - 12:32
لمادا كل هده المقاومة وتكبد كل هده خسائر ، لو طرحت عرض دائم وتعويض أرباح في المواد الأخرًى دانون وزبدة ... لمادا هدا عناد
هل هناك أسباب أخرى!! كبح المقاطعة في منتوج وحيد
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7
36 - salim الاثنين 04 يونيو 2018 - 12:33
و تستمر المقاطعة حتى انخفاض ثمن الحليب الى 4 دراهم. سبعين سنة و سنطرال حالبا الشعب المغربي. الله يزيدك افلاس كثر من هذا. الا بقاو فيكم الخدامة نقصوا من ثمن الحليب و لا خايفين من مماكم فرنسا, مقاطعون.
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20
37 - صلاح الدين الاثنين 04 يونيو 2018 - 12:33
خدمة المستهلك هي التخفيض في ثمن الحليب(2.5 درهم لنصف لتر) وأي حاجة غير هادشي غانبقاو مستمرين فالمقاطعة ونتوما مستمرين فالخسارة تانشوفو شكون يعيا
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20
38 - Seebach الاثنين 04 يونيو 2018 - 12:33
من المقرر أن تُنظم نقابة عمال سنطرال دانون وقفة أمام مقر البرلمان في الرباط، مساء غد الثلاثاء، للمطالبة بوقف المقاطعة، ....تمسك غريق بغريق...هادوك البرلمانيين نفسهم النوبة ديالهم جاية.
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17
39 - مصطفى الاثنين 04 يونيو 2018 - 12:33
راسكم قاسح نقصوا من تمن الحليب الى 2.50 درهم وغادي تحبس المقاطعة
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15
40 - سائح الاثنين 04 يونيو 2018 - 12:33
سنطرال قالت ليك 70 سنة من العمل، دابا خاصك التقاعد الحاجة ، احتكرت السوق هاد المدة كاملة دابا عندك الحل غادي تنقص من الموظفين او تنقص من الرواتب او تغلق الشركة بسبب العناد
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16
41 - riad الاثنين 04 يونيو 2018 - 12:34
خسارة قدرها 15 مليار سنتيم في ظرف شهرين.. مزيان
اذا كان ربحكم 20 سنتيم في اللتر فهذا يعني انكم تبيعون 750 مليون لتر في شهرين او 375 مليون لتر في الشهر .. اذا كنا 33 مليون من السكان ..فمعدل الحليب المستهلك لكل مغربي من عند سنترال هو 30 لتر في الشهر او لتر واحد يوميا..اي عائلة من 5 أفراد تقتني 5 لترات كل يوم... يتبقى سؤالان
هل نحن عُجول حتى نشرب هاته الكمية؟
اذا فرضنا ذلك..هل توجد شركة واحدة تنتج الحليب في المغرب حتى تكون هذه خسارتها؟
ارقامكم تدل على ان هامش ربحكم اكبر من 20 سنتيم و بكثيير.. رمضان مبارك
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25
42 - sadraoui الاثنين 04 يونيو 2018 - 12:34
الشركة متعنتة و تعمل بالضد مع المستهلكين، هي تفضل الخسارة على ان تخفض الاسعار و تحسن جودتها..
على المستهلكين الاستمرار في مقاطعة منتوجات هذه الشركة و فتح الطريق لشركات اخرى و سنرى منافسة حقيقية في الجودة و الاثمان... هذه هي احسن لغة للرد على هذه الشركة
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8
43 - عبدو الاثنين 04 يونيو 2018 - 12:34
ألالة سانترال لا تبتكري لاتديري حتى حاجة أخرى، اجمعي الحليب من عند الفلاح وبيعيه بتمن مناسب للمغاربة وربحي ربح معقول، وگولي للوزراء الموضفين عندك يسدوا فمهوم وبس، وترجع المياه لمجراها، ويتبعوك الشركات الاخرين في نفس الطريق والسلام.
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5
44 - youssef Meknès الاثنين 04 يونيو 2018 - 12:34
هي ليست بشركة مواطنة هي تمتص جيوب المغاربة وتعوض خسائرها بفرنسا. 15 مليار خسارة لا يهمنا لانها عندما كانت تربح الملايين لم تتسم معنا هذا شئنها . أتمنى نفس الشيء لأي شركة تحترق المغاربة. وكذا موازين
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8
45 - المعقول الاثنين 04 يونيو 2018 - 12:34
ان شاء الله مزيد من الخسائر و الافلاس مصيركم يا مصاصين الدماء.
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10
46 - مواطن الاثنين 04 يونيو 2018 - 12:35
قامت سنطرال و بمساعدة من الحكومة أو العكس (لأني لم اعد اعرفة هل الحكومة فرع لسنطرال ام لا)٫ بخلق فزاعة سيتم طرد ازيد من الف مستخدم حتى يلعبو على وتر مشاعر و شفقة المواطنين ٫ اريد اعرف مثل باقي المواطنين ٫ لماذا لم تقف الحكومة مع عمال شركة لاسامير او العمال الذين يحتجون منذ فترة بمكناس و الذين يفوق عددهم الاجمالي ضعف عدد عمال سنطرال الذين يقولون تم طردهم٫ الارزاق بيد الله و اذا كان طرد 1000 مستخدم سيكون هو سبب تخفيض سعر الحليب فاعتقد انها تضحية ضرورية لانه الحليب مادة استهلاكية بالدرجة الاولى يستهلكها 40 مليون مغربي كل يوم.
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4
47 - moha الاثنين 04 يونيو 2018 - 12:35
ابزيييييو هاداك الفلوس اللي سرقت للشعب
دائما مقاطعون ...
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5
48 - البهالي الاثنين 04 يونيو 2018 - 12:35
خسائر بالملايين
فاش كانت الأرباح بالملايين كانوا افرقوا معنا !؟
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9
49 - علال الاثنين 04 يونيو 2018 - 12:36
كيف ستوقف الحكومة المقاطعة؟؟؟!!!هل ستجبرنا على شراء حليب سنترال ؟؟؟!!!ولكننا أوضحنا موقفنا، فلم هذا التعنت؟ نحن من سيجبر الشركة على الرحيل والحكومة على الإستقالة، والله إلى بداو يطلعو لينا فالدم!!! ونحن؟ من يهتم لأمرنا؟ بقاور فيكم الفلاحة زعما؟ وهادوك الأرقام زعما حنا تقناكم؟ أسيرو تحطو السوارت! الأجور البئيسة مجمدة وأسعار كل شيئ ملتهب وقالك أشرب سنترال بسيف!!!!أولاّ، لا، لا، نحن مقاطعون إلى الأبد، ودبرو الحل للفلاحة بعيدا عن الشعب!الشعب يريد إسقاط الحكومة الفاشلة!!
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7
50 - مقاطعة الاثنين 04 يونيو 2018 - 12:36
نقصو الثمن و احتافظو بنفس الانتاج و بالعمال و حصة السوق من غير هكا غير حطو السوارت مقاطعون لكم و الدور جاي على منتوجات اخرى
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4
51 - الشعب الاثنين 04 يونيو 2018 - 12:36
شيء طبيعي جدا المقاطعة تؤدي للإفلاس في العالم
يجب على حكومة النائمة ان تعلم ان العديد من منتحات بدأت في طور المقاطعة وعلى رأسها موازين ولوسيور.
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6
52 - احمد المغربي الاثنين 04 يونيو 2018 - 12:36
لا يمكن للبرلمان او الحكومة وقف المقاطعة!! لوقف المقاطعة يجب تحسين الجودة و مراجعة الأسعار و التواصل مع المستهلك و احترامه
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6
53 - حسناء الاثنين 04 يونيو 2018 - 12:36
أودي لوكان إديرو عقلهم وينقصو فالثمن خاسرين خاسرين
وحنى ماطالبين غير الثمن ينقص اللهم إنقصوه ولا يخسرو ويخسرو معاهم الفلاحا حتى هما .
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4
54 - سعد عدنان الاثنين 04 يونيو 2018 - 12:36
سيذكر التاريخ ان حكومة العثماني كانت حكومة تعتمد على سنتطرال للنهوض باقتصاد البلاد
مهزلة .
تحية للشعب المغربي الذي عاق وفاق
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8
55 - محمد الاثنين 04 يونيو 2018 - 12:37
تخفيض اثمنة المواد الاساسية يشكل عام . الدقيق السكر الزيت الحليب الخضر السمك اللحم المحروقات .......................او الزيادة في الاجور. او استمرار المقاطعة . مافهمتش هذه الحكومة فين باغا اتوصلنا . ماكينش حل اخر
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7
56 - Fedri الاثنين 04 يونيو 2018 - 12:37
La société a la possibilité d’éviter les dégât par réduire le prix au lieu de réduire le production.
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-1
57 - خالد الاثنين 04 يونيو 2018 - 12:37
مقاطعون إنشاء الله. الشعب يصنع التاريخ
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8
58 - عبدو الاثنين 04 يونيو 2018 - 12:37
شوفو شي طريقة أخرى للاقناع، هاذ الهضرة راه گالها لينا المحامي و الناطق الرسمي تاع سنطرال :لحسن الداودي وأكذه الموضف السامي لنفس الشركة العتماني.
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4
59 - abghazi الاثنين 04 يونيو 2018 - 12:37
بدلا من إثارة شفقة المغاربة على الفلاح والعامل بسانترال هل باشرت الحكومة ونقابة العمال مشاورات مع الشركة لحل الأزمة بتخفيض الثمن ؟ أين كانت الحكومة حين تم إغلاق شركة حليب سايس وأدماج شركة حليب تادلة قصرا والتي توفي صاحبها إثر ذلك واللواتي لم يكترث أحد لفصل عمالهما ؟ إننا ننتظر تدخل فعلي للحكومة لدى الشركة وليس فقط الكلام في المنابر الإعلامية التي لا تجدي شيئا سوى التعنت في المقاطعة.
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9
60 - عادل الاثنين 04 يونيو 2018 - 12:37
الأولوية للطبقة الفقيرة سنطرال تبحث عن مصالحها ونحن الشعب الفقير نبحث عن مصالحنا ليس في مصلحتي وليس من استطاعتي أن اشتري لتر من الحليب ب 7 دراهم. واش بزز نشري الحليب والحماق هذا. على هاد الحالة لي درتوأن في الشعب اقسم بالله مباقي ادخل اندي للدار حاجة سميتها سنترال لا حليب لا لبن لا عصير الزين ديالكم لا فرماج ولا سيدي علي ولا سايس مقاطع للأبد. حقرتونا بزاف
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7
61 - . مقاطع الاثنين 04 يونيو 2018 - 12:38
خبر سار مزيدا من المقاطعة الدائمة
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10
62 - أمازيغ الاثنين 04 يونيو 2018 - 12:38
"وتفاعلاً مع هذه المستجدات، من المقرر أن تُنظم نقابة عمال سنطرال دانون وقفة أمام مقر البرلمان في الرباط، مساء غد الثلاثاء، للمطالبة بوقف المقاطعة"!!!!
واش نشريو هاد حليب سانترال بززز؟!
يا حبيبي لا نريد شركة "يركع"لها وزير،المفروض انه يمثل الدولة المغربية.عيب و عار،اسي الداودي،اذا كانت حكومتك تضخع ل"مولات الحليب" لماذا"تطعطع"امام الجزائر و ايران؟واش عندكم القوة باش تواجهوهوم؟
احيلك يا حكومتنا الموقرة على الفيديو الذي يوثق ل بوتن الرئيس ديال بصح،الذي ركع ملاك شركة الاسمنت،و خيرهم اما ان يعالجوا مشاكل الشركة و العمال واما يروحو ي..........و الدولة تحل محلهم.
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0
63 - ياسين الاثنين 04 يونيو 2018 - 12:38
بيان تهديدي للمحامي "الوزير" مبقا والو و يقولو أنسدو الشركة و نزيدو، و كنقولو لوزير، عطى الله المنافس من غدا يجي يحل، بحال شركة المراعي، 99.68% فرنسية، زوينة هدي، خبز الدار ياكلو البراني و يجي يقولك الوزير خفتهم يسدو، 120.000 فلاح لي كيهضر عليها كيشريو من عندهم الحليب ب 2 دراهم للتر، دبا عائلة عندها جوج بقرات كيعطيوهم 15 20 لتر غيعيشو ب 40 درهم فنهار، علامن كضحك ؟ أسيدي حنا نشريو من عندهم الحليب ب 5 دراهم للتر و نفيضوه فالدار، براكا من داك ديسك ديال 120.000 فلاح 500.000 عائلة راك حفيتيه شوف ليك شي كدبة جديدة، و راك طحتي مع شعب راسو قااااصح و عكسي، غيقاطعو ضد فيك نتا خصوصا، و راه مقاطعون للأبد.
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4
64 - o-z الاثنين 04 يونيو 2018 - 12:38
بوادر انهيار الحكومة الحالية بدأت تظهر
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2
65 - haamid الاثنين 04 يونيو 2018 - 12:38
و نحن كمواطنين مغاربة أحرار نتمنى الإفلاس لكل من يكوي جيوبنا و يحتكر السوق. ..أما بالنسبة للفلاحين هناك حلول بديلة.
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2
66 - حدار . الاثنين 04 يونيو 2018 - 12:38
المقاطة سلاح فتاك ضد الطغاة

مافيا الحليب
مافيا الزيت و السكر
مافيا المحروقات
مافيا العقار


المستهلك لا يعتدي على أحد
فإدا أعتدي عليه برفع الأثمنة و قلة الجودة
فإنه يقاطع .


الفيلة و العفاريت و الدينصورات الدين يسفون دماؤنا سنردهم فئران بالمقاطة

حدار .
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7
67 - INVESTISSEUR الاثنين 04 يونيو 2018 - 12:39
Mais où est l'action de notre gouvernement ? il faut agir d'urgence avant qu'il ne soit trop tard ! baisser les prix à la consommation...imposer l'affichage des prix et surtout baisser les prix des carburants....vite....vite le temps passe vite.
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1
68 - مواطن الاثنين 04 يونيو 2018 - 12:39
المقاطعة تستمر حتى تحقيق المطالب
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3
69 - le voyageur الاثنين 04 يونيو 2018 - 12:40
إذا كانت الحكومة تكترت الى الفلاحين و إلى عمال سنطرال،لماذا لا تنقص من الضريبة على الحليب و بتالي ينخفض ثمنه مقاطعون
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3
70 - نور الدين الاثنين 04 يونيو 2018 - 12:40
حسبنا الله ونعم الوكيل في من كان سببا في هده المقاطعة لان نتائجها سيؤديها الفقراء . اما رجال الاعمال فالعالم. اوسع فلوسهم فجيبهم .لي عندو عندو لي ماعندو اتصنت. تحيا سنطرال وتحيا افريقيا وتحيا سيدي علي .
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-12
71 - Hicham الاثنين 04 يونيو 2018 - 12:41
يجب مقاطعة كل ما هو غالي في التمن ليس فقط سنطرال
هدي هي المقاطعة الحقيقية
# نعيشو بالخبز و اتاي
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7
72 - GHADAYZ الاثنين 04 يونيو 2018 - 12:41
بالطبع ماغديش ينزلو عليهم بالزرواط كيفما كيعملو للمعطلين وناس المثقفة .
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2
73 - Marocaine pure الاثنين 04 يونيو 2018 - 12:41
لماذا لا تجعلون ثمن اللتر من الحليب ب 5 دراهم ... خفض الثمن هو الحل حتى لا تفلس الشركة .. لان افلاس الشركة سيفتح الباب امام مستثمرين اخرين ...
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4
74 - ingénieur الاثنين 04 يونيو 2018 - 12:41
نتمنى من الشركات الأخرى تعلم الدروس قبل فوات الأوان #مقاطعون
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7
75 - عصام الاثنين 04 يونيو 2018 - 12:41
احترامي للعمال بالشركة لكن الوطن والشعب اكبر بكتير من شركة فرنسية, واصلا لا مجال المقارنة بينهم .
الحكومة فشلت في احتواء الموقف منك البداية وهي السبب الرئيسي في نجاح المقاطعة لان الشعب ليس بمداويخ وليس بقطيع وليس خائنا وليس وليس وليس , بل بالعكس قد يكون اكتر وطنية من الكتير منكم لانه ولد وترعرع في هده الارض الكريمة بحلوها ومرها على عكس الكتير منكم الدي يعتبر المغرب مشروعا لا اقل ولا اكتر لان كل حاجياته وعلاجه وعطله في اوروبا .
نصيحتي قبل فوات الاوان اكتر انصتو للشعب وافعلوا ما يريد.
وباراكا من الخرجات البهلواني وديرو شي حاجة اللي تنفعنا راه ها تاتزيدو الزيت العافية
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4
76 - رشيد الاثنين 04 يونيو 2018 - 12:42
السلام عليكم إخواني المغاربة ، المقاطعة مستمرة، لكن لاحظت أن أعداء المغرب كثير فتات شمالا و فتات جنوبا و غول شرقا... فاحذروا من تربص أعداء الداخل و العدو الجار. دعواتكم للمقاطعة يجب أن تكون متعقلة ، و أخيرا مصلحة المغرب هي الأساس رغم أن المستفيدين هم التماسيح لكن احذروا من الاعداء إنهم يريدون تدمير الوطن و يحقدون علينا، و نلمس ذلك في بعض المدن و لا تخفى على أحد. تحية لإخواني المقاطعين.
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-3
77 - عبدالإله الاثنين 04 يونيو 2018 - 12:42
ههه قالك سنسعى لإرضاء المستهلك
يضننون أنهم يستحمروننا وهم المستحمرون
يعرفون الحل وهو خفض الأسعار لكن آذانهم صماء
بهذه العقلية إلى الإفلاس إن شاء الله
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5
78 - mhidouu الاثنين 04 يونيو 2018 - 12:42
# خليه اريب
#خليه اخنز "السمك"
.
.
.
.
.
مقاطعوووووووون
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7
79 - فؤاد الاثنين 04 يونيو 2018 - 12:43
قررت انني غادي نقاطع كل حاجة جاتني غالية عليا بالامس كنت كنحشم نتشطر في الاسواق الكبرى اما الان الجاة الغاليا معاندي ماندير بيها كبرت بالخبز و الزيتون و اتاي اما سنطرال مقاطع مدى الحياة و غادي ربي ولادي على المقاطعة البناءة شكرا لصاحب فكرة المقاطعة وخا يكون لبغا يكون بما انها في صالح الشعب
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3
80 - جميل جدا الاثنين 04 يونيو 2018 - 12:43
مسكينة شركة سنترال دانون .قطعت ليا قلبي .بغيت لكم الافلاس لكي تتدوقوا مرارة الخسارة. اما نحن كشعب عندنا كيف رباح كيف لخطية.موالفين . او بحالكم هم السبب في خسارة تلشعب هدا في حالة مان عندنا ما نخسرو. رته جيوبنة تقبتوها بزيادة الاسعار .انشري عزيزتي هسبريس
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3
81 - مصطفى الاثنين 04 يونيو 2018 - 12:43
سنترال الى مزبلة التاريخ سوف سنقضي على بقايا الاستعمار الفرنسي
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3
82 - هشام الاثنين 04 يونيو 2018 - 12:44
ياك حنا غير مداويخ و خونة اشنو بغيتو عندنا.
لمن لم يفهم بعد، المقاطعة ليست من أجل تخفيض ثمن الحليب و الماء و البترول فقط و إنما من أجل أولا تخفيض الأسعار عامة و من أجل رفع القدرة الشرائية لكل المواطنين. و الأهم من ذلك" ضرب ألف حساب" للمواطن المغربي عند التفكير في اتخاذ أي قرار مستقبلا.
فالمواطن هو صاحب القرار و الحكام موظفون عند الشعب. و عاش الشعب
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5
83 - farida الاثنين 04 يونيو 2018 - 12:45
جميع أنواع الحليب في المغرب بنفس الثمن وتدعو لمقاطعة نوع واحد فقط إذا كان السبب هو ارتفاع سعر الحليب لأن هذه التفرقة تعني بالواضح إشهارا مجانيا لباقي أنواع الحليب وتكون موقفا سياسيا مفضوحا نحو الشخص صاحب المنتوج وليس احتجاجا على ارتفاع سعر الحليب ، الشجاعة تقتضي الدعوة لمقاطعة كل أنواع الحليب لأنه غالي الثمن وليس مقاطعة نوع واحد
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-7
84 - زغلول الاثنين 04 يونيو 2018 - 12:46
السلام عليكم

ديرو 5دراهم 1L نحبسو المقاطعة ونتصالحو معاكم
مابغيتوش حنا ماخاسرين والو
أتاي و قهوة كحلا و بيييييييييخر
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7
85 - ابو عمر الاثنين 04 يونيو 2018 - 12:46
سنطرال تتوقع خساءر بينما الشعب يتوقع افلاسها في القريب اذا هي لم تستجب لمطلب خفض الاثمنة لان الشعب لن يخسر شيءا و سيكون لديه النفس الطويل علي الاقل لانه السلاح الوحيد المتبقى لديه لقهر الظلم
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5
86 - Moule Jabil الاثنين 04 يونيو 2018 - 12:46
اللي غلب يعف الإخوان...عواشر هادي، أنا من رٱيي المتواضع نوقفو مقاطعة الحليب....الحليب فقط
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-8
87 - Hayat الاثنين 04 يونيو 2018 - 12:47
This is so weird and shameful. Where is the hell ( Staghferu Allah) these people are living?!! Why you don’t hear our legitimate demanding ???
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-1
88 - ali الاثنين 04 يونيو 2018 - 12:47
voila comment detruire l economie marocaine par son peuple lui meme. c est malheureux comment l ignorance pilulle dans ce bled .
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-3
89 - تازي حر الاثنين 04 يونيو 2018 - 12:47
و درهم مبغاتش تنقصهل
انا مقاطع مدة الحياة
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3
90 - مقاطع الاثنين 04 يونيو 2018 - 12:47
المواطن هو المتضرر الكبير المرجو من الحكومة ان تجد حلا لجل المواطنين
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4
91 - رشيد أبو السمح الاثنين 04 يونيو 2018 - 12:48
كفانا من العبث. إذا كنا فعلا متضررين من الغلاء فعلينا مقاطعة المواد المعنية بذاتها لا مقاطعة شركة دون شركة ومستثمر دون آخر لأن هذا فيه نوع من الظلم والجور، وتشجيع شركات ومتجين على حساب أخرين. وتيقنوا اننا لو قاطعنا مثلا مادة الحليب مقاطعة حقيقية تشمل جميع المنتجين لكان ثمنه انخفص منذ الاسبوع الأول إلى السعر الذي نريد. فالسلاح الذي لا يقهر هو مقاطعة المواد لا مقاطعة منتجين وشركات دون أخرى
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-4
92 - مول الحانوت الاثنين 04 يونيو 2018 - 12:48
نداءي إلى الإخوة الملتزمين الذين هم في خانة المقاطعين الا ينساقوا إلى الأكاذيب التي يروجها البعض في منصات التواصل وان يتجنبوا الذغينة والحقد فهذه الخصال ينهى عنها الله وخصوصا في هذا الشهر الفضيل.. لأن تلك المنتجات مواد حلال وجلها مغربية وإذا تضررت فنحن المتضررون وسنكون كالذين قيل فيهم ((يخربون بيوتهم بأيديهم))
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-5
93 - مودوخ الاثنين 04 يونيو 2018 - 12:48
الشركة الفرنسية بنسبة 99.96 لاحول ولاقوة الا بالله في المغرب، لن ادعم متل هذه الشركة التي تتعامل معنا بعقلية استعمارية محظة نحن نظغط بالمقاطعة لأننا نريد إنصاف في التمن و بدل الاستجابة فظلت الضغط علينا بالفلاحين. مقاطعين فالمغاربة أحرار و زمن الاستعمار ولى إلى غير رجعة، استجابة بغير شروط أو خرابكم في تكبركم الاستعماري
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6
94 - said الاثنين 04 يونيو 2018 - 12:48
يمكن للشركة كسر المقاطعة والحملة الغوغائية المغرضة بتصدير الحليب المعلب نحو الخارج.

لا يجب الاستسلام. في الحياة دائما هناك ابواب اخري. والرزاق هو الله وليس المقاطعين
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-12
95 - ام ياسين ام ياسين الاثنين 04 يونيو 2018 - 12:49
هذ الشيء كامل غير باش الحكومة تحسن الدخل وترفع من الأجور ...ولكن لا حياة لمن تنادي صعيب إلا استمرت المقاطعة لتصل الى باقي الشركات
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2
96 - حيدان الاثنين 04 يونيو 2018 - 12:49
هذا ناتج عن غباء و تعنت المسيرين، لو خفظو 20% من الثمن لكان خيراً من إيقاف 30% من الانتاج، بالتالي و بحكم مصداقية المطالب الشعبية فإن الشركة وحدها تتحمل تبعات هاته الأزمة.
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2
97 - مقاطعة الاثنين 04 يونيو 2018 - 12:50
سنترال بقاي تنقصي فالإنتاج ديالك مزياااااااان هدشي كيشجعنا كمقاطعين باش نزيدو نقاطعو حتي ميبقا عندك متنتجي...#مقاطعون
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2
98 - محمد الاثنين 04 يونيو 2018 - 12:50
من نتاءج المقاطعة.:
-ضرر اقتصاد البلاد
-تراجع الاستثمارات لان المستثمرون سيخافون من نفس المصير
-طرد العمال
-تراجع التنافسية...
والله يهدكم خاصكم تكونو واعيين بالنتاءج قبل مادرو المقاطعة....
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-4
99 - Molod الاثنين 04 يونيو 2018 - 12:50
مقاطعون إلى أجل غير مسمى لأن لا الشركة تريد تخفيض التمن ولا الحكومة تستجيب خليه اريب##
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1
100 - mohamed الاثنين 04 يونيو 2018 - 12:50
تدوقوا نكهة المداويخ القاسية مزلنا في البداية هانحن بدون منتوجكم صحتنا تحسنة الحمد الله
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1
101 - zaroual الاثنين 04 يونيو 2018 - 12:51
عجيب امر سنطرال تخسر 15مليار و متنقصش درهم او نصف درهم
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1
102 - محمد نبيل الاثنين 04 يونيو 2018 - 12:51
مبغيتوش تفهموا
نقصو الثمن
تنتهي المقاطعة ساااهلة
اما بالنسبة لحزب تجار الدين معمركم تحلمو بالحكومة
الشعب سخط عليكم
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1
103 - ملاحظ الاثنين 04 يونيو 2018 - 12:51
بكل صراحة لا اقتني هذا الحليب موضوع المقاطعة ليس لان جودته ضعيفة بل لانه يسمى حليبا وهو ليس كذلك
اذا وجدت في السوق حليبا جيدا وبثمن مناسب فان مقاطعته لا تعنيني
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1
104 - Oujdi الاثنين 04 يونيو 2018 - 12:51
قاطع يقاطع مقاطعون ................
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0
105 - البوهالي الاثنين 04 يونيو 2018 - 12:51
مقاطعون مقاطعون مقاطعون مقاطعون ووالله لن يدخل حليبكم بطني
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1
106 - الكرناوي الاثنين 04 يونيو 2018 - 12:51
لوكان نقصات الثمن كون ربحات الملايير لكن قسوحيت الراس والأنا غادي تخليهم يخسرو اكثر
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1
107 - Adam الاثنين 04 يونيو 2018 - 12:52
70 من العمل. هل المغرب لا يقدر على تعليب الحليب؟
انها فرصة للشركات الوطنية لتوسيع انشطتها. لان الحملة مستمرة و الشركات الاخرى بدات تكبر و ستكبر و بالتالي تكون المنافسة
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0
108 - citoyen الاثنين 04 يونيو 2018 - 12:52
كون غير ديك 15 مليار بالدرهم... وا والو مقاطعون يعني مقاطعون راه بزاف هاد الغلاء والظلم، واش ملي كان فعمري خمس سنين إلى عشر سنوات أواسط التسعينات الحليب كانعقل عليه بخمسين سنتيم وكلشي كايشريه هاني تاواحد ما يسول، غير فهاد السنوات الأخيرة كانشوفو زاغ وطلع فالثمن، رجعوه كيما كان وكلشي يشريه، الأمر بسيط جدا ولا يحتاج لكل هذا التعقيد، على سنطرال تحمل مسؤوليتها عوض التوجه للفلاحين ورمي الضرر على أكتافهم، وزايدون دوك الفلاحين خوتنا، يجيو هوما يبيعو لينا الحليب وأنا نشريه من عندهم بأربع دراهم لكل نصف لتر! الحليب الخام دون بسترة ومواد حافظة أحسن للذات والجيوب...
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1
109 - يوسف من مراكش الاثنين 04 يونيو 2018 - 12:53
فلتكن 200 مليار .. سنبقى مقاطعين للأبد .. إلى أن يظهر منافسين جدد و ينخفظ ثمن الحليب ( حتى و ان ظهروا سنبقى مقاطعين لكم ) .. #لا_للإحتكار #لا_لشركات_الاستعمار
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3
110 - محمد مرزاق الاثنين 04 يونيو 2018 - 12:53
على سنطرال ان تدفع ثمن نعتها المغاربة بالخونة. صارت شركات المستعمر تعطينا دروسا في الوطنية.
اللي كان خدام معا سنطرال يولي يخدم مع شركات اخرين. ماشي مشات سونطرال صافي يموت، الرزاق هو الله ماشي "سنطرال الفرنسية".
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3
111 - Observer الاثنين 04 يونيو 2018 - 12:53
هده الشركة الفرنسبة اﻻحتكارية لها النفس الطويل ومن اﻻمكانات المادية التي تحصلت عليها من جيوب المغاربة مايكفيها لعشرات السنين... . واهتمام اﻻعﻻم بها وتركيز الحكومة وباقي المسرولين عليها راجع لنفودها واللوبي الدي يتلقى بسخاء وهدا مايفسر تعنتها وعجرفتها....
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112 - Saad الاثنين 04 يونيو 2018 - 12:54
باش تعرفو الغباء التسييري للشركة٠ لو خفضتم من ثمن الحليب بنسبة درهمين وتفاهمتم مع الحكومة لخفض نسبة الضريبة لما خسرتم هذا المبلغ الخيالي٠ لكن أنتم كامونيين ريعيين شادين الضد مع الشعب الذي تحلبونه باش ما يضصرش كما يوهمكم المخزن٠ أنا ضاصر و#مقاطع
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2
113 - أكاديري من المانيا الاثنين 04 يونيو 2018 - 12:54
أها هاكشي للي كتربحو ديما سنين هدي ...
والشعب غادي ديما تحت واغلبيته ماعندو درهم في الجيب. ..
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114 - simo الاثنين 04 يونيو 2018 - 12:54
اذا كانو تيربحو 15mlyarفنص عام
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115 - مفتاح الاثنين 04 يونيو 2018 - 12:54
نحن مقاطعون الى ان يتم خفض ثمن الحليب ويصبح مطابقا لثمنه مقارنة مع دول غربية , فلا يعقل ان يكون ثمن اللتر الواحد هو 7 دراهم في حين يتم شراءه من الفلاح بدرهمين ونصف . كما انه يجب وضع حد للاحتكار الذي تمارسه هذه الشركة وتدخلها المباشر في فرض ثمن اللتر الواحد على باقي الشركات المنافسة , وبان تتدخل الدولة باعلان ثمن الحليب بشكل عام في السوق الوطنية, ووضع حد للاحتكار وانعدام الجودة
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116 - NOUMRI الاثنين 04 يونيو 2018 - 12:54
على شركة سنطرال إغلاق كل معاملها و تسريح العمال بعد ان يحصلوا على حقوقهم كاملة و البحت عن سوق جدبدة سبعون سنة و أنتم متواجدون بالمغرب الله إجعل شي بركة المداويخ قالوا لكم خليه إروب و أنتم قولوا لهم خلوا العمال إسرحوا في الزناقي
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117 - rodéo الاثنين 04 يونيو 2018 - 12:54
شركة سنطرال تحتكر سوق الحليب في المغرب بنسبة تفوق 50% و منه فهي التي تحدد الأسعار و الشركات الأخرى تابعة للسعر المرجعي لسنطرال !!! خفضوا سعر منتجاتكم و كفانا غوغاء و كلام فارغ من قبيل عروض خاصة .... تريدون امتصاص الغضب بالكذب و هذا من الموحال
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118 - pallshoot الاثنين 04 يونيو 2018 - 12:55
العز للمغاربة الأحرار..............
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119 - youssef الاثنين 04 يونيو 2018 - 12:56
اللهم زد و بارك هذا خبر مفرح . على المغاربة الإستمرار في المقاطعة لا بل يجب أن تشمل المقاطعة مواد أخرى
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120 - عبد اللطيف العطاوية الاثنين 04 يونيو 2018 - 12:57
لماذا لانشتري جميعا نحن المغاربة الحليب مباشرة من الفلاح ?
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121 - ANWAR الاثنين 04 يونيو 2018 - 12:58
الفلاح ادى نزل بالحليب الطري إلى السوق يعود خاوي الوفاض،لا بل يبيع كل منتوجه مباشرة للمستهلك،بثمن جد مناسب أرخص في معضم الأحيان من سنترال،الرزق عند الله ماشي عند الشركات أو أشخاص،لعل هده المقاطعة تكون خير على الفلاح الصغير الدي كان يبيع اللتر من الحليب ب-2.5 إلى 3 دراهم لسنترال،والأن يبيعه ب-5 أو 6 دراهم للمواطن.
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122 - الجغندي الاثنين 04 يونيو 2018 - 12:59
وتتوقع حتى 70 الف مليار جنيه استرليني كاع ، حنا يديرو لينا ثمن مزيان عاد نشريو منهم ولا من غيرهم
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123 - hassannnnnnn الاثنين 04 يونيو 2018 - 12:59
شفو شحال كيربحو 15000000 درهم على ضهر المواطن المغربي المسكين. بصراحة بغينا الحليب ب 2dh ....ولازلنا مقاطعون حتى تحقيق المطالب. اماتنساوش بلي سلاح المقاطعة سلاح قوي..
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124 - berdale الاثنين 04 يونيو 2018 - 12:59
المقاطعة ! شعار فيه نوع من الدهاء !!
استغلال وسائل التواصل الاجتماعية بنوع من المكر لا يمكن فيه للمرء "العادي" التمييز بين الخبر والإشاعة! وكل هذا في ظل غياب المصداقية عن اجهزتنا الإعلامية الرسمية وغير الرسمية !!
يجب على الجميع مراجعة الأوراق لان اللاستقرار قد يأتي من حيت لايتوقع احد! فان كان هناك نوع من التوافق السياسي الذي يفرض نفسه رغم التباين بين الأقطاب المتكتلة فهناك أمور تخرج عن طار الوصاية أو التحكم !!
فنفس الوسائل التي استعملت لإفراغ "حراك الريف" من مصداقيتها هاهي نفس الوسائل توظف للإجهاز على شركات/شخصيات دون اخرى من خلال حملة شعبوية تتدعي انها تتكلم باسم الشعب !!
من خول لها ذلك! ومنً أين جاءت المصداقية...
وماذا عن الأفق السياسي لهذه المقاطعة؟ من يتفاوض مع من ؟ وكيف سنخرج من هذه المقاطعة سياسيا واقتصاديا ؟
أين غاب هذا الإحساس بالوعي الاقتصادي حينما تمت تصفية صندوق الدعم بأساليب ومغالطات ...كشعار تحرير الأسعار الذي هو مجرد ضوء اخضر للمضاربات ....
وماذا عن الفلاحين الذين سيتضررون هم الآخرون من حملة المقاطعة من سيعوضهم ؟؟
....
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-2
125 - Morad الاثنين 04 يونيو 2018 - 12:59
شركة سنطرال كباقي الشركات لا تهمها الا مصلحتها المتعلقة بالربح دون مراعاة القدرة الشرائية أيضأ لموظفيها العاملين بعقد مؤقت و براتب منخفض.
دون ننسى الاستغلال البشع الممارس على الفلاحين بشراء حليب جاهز بدون صوائر كالعلف و حراسة المواشي و السفر لاميال بطرق تقليدية لبيع حليب طري بثمن بخس.
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126 - Mohajir الاثنين 04 يونيو 2018 - 13:00
"سنطرال" تتوقع خسائر قيمتها 15 مليارا بسبب "حملة المقاطعة"
الداودي للمقاطعين: جمعو لفلوس للمطرودين فسنطرال لن تخفض الأسعار ,
حكومة فاشلة ما قداش على السياسة وتسيير البلاد.
الجالية :مقاطعة ارسال العملة الصعبة الى البنوك المغربية على ابواب .
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2
127 - محمد مونتريال الاثنين 04 يونيو 2018 - 13:00
مقال اقل مايمكن القول فيه انه مضحك رغم تعاطفي مع الفلاحين حسب ماتزعم سنطرال انهم تضررو واسرهم لكنهم هم ايضا فءة من الشعب، الغريب هو ان سنطرال دانون تبحث عن مصلحتها من خلال اصوات عمالها والفلاحين، والمثير هو الوقفة التي ينوي العمال اتخادها امام البرلمان وكأن الحكومة هي اللتي اعلنت المقاطعة. فسنطرال تظن ان الشعب المغربي والعمال والفلاحين مكلخين، تود فعل اي شيء الا تخفيض اسعار منتوجاتها.
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128 - Ali الاثنين 04 يونيو 2018 - 13:01
مبروك علينا هذ البداية و مزال مزال.
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129 - L autre الاثنين 04 يونيو 2018 - 13:02
شركة دانون الفرنسية تملك سنطرال : يعني الاستعمار لا زال قائما ... حسنا اذا المقاطعة ستصبح الان مقاومة ... الى ان يخرج المستعمر ... ولو كره الكارهون ...
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130 - غامسطي الاثنين 04 يونيو 2018 - 13:02
يُحكى أن بخيلا ضاع منه درهم في جنح الظلام فأشعل ورقة من فئة عشرين درهما حتى يبحث عن الدرهم المفقود
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3
131 - محمد الاثنين 04 يونيو 2018 - 13:04
سنوات و نحن نعاني و نخسر ا شكون داها فينا،والان عندما بدات الشركة الفرنسية في خسارة بعض اسهمها،كل افراد الحكومة مجندين للدفاع عنها،الله يعطيها الغرق هي و الحكومة ف نهار واحد.
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3
132 - الزير سابم الاثنين 04 يونيو 2018 - 13:04
الى المعلقين.

هل قاطعتم من أجل إفلاس الشركة ام انهم قاطعتم لخفض ثمن الحليب.

اضن انكم تفضلون إفلاس الشركة على خفض ثمن الحليب.
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2
133 - Rachid الاثنين 04 يونيو 2018 - 13:07
المغاربة قاطعوا سنطرال لانها شركة إحتكارية
المنافسة الشريفة من خلال دخول شركات جديدة في مجال الحليب و مشتقاته هو الدي سيؤدي إلى تخفيض الاسعار و رفع الجودة.
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2
134 - هشاااام الاثنين 04 يونيو 2018 - 13:07
لوكان عرف الكتماني شنو واقع اليوم في الاردن كون تدخل وعطى المداويخ حقهم ويخاف على بلاصتو. اليوم بسبب غلاء الاسعار و الاحتجاجات المتواصلة لشعب الاردن.قدم رئيس الحكومة استقالته. المعنى عليييك يا الملون الابيض.تحية من ابو ريحان ميدلت
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5
135 - Bouqzqaz الاثنين 04 يونيو 2018 - 13:07
120000 فلاح ومعهم أكثر من 600 ألف من أسرهم وعائلاتهم.
ليفهم شي حاجة يفهمنا معاه.
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-1
136 - أمير الاثنين 04 يونيو 2018 - 13:08
اللي عندو شي منصب او شي مدخول ممسوق نهائيا دوك لغدي تشردو او حبسوا من العمل ديالهم. قطاعتوا رزق الناس حشوما عليكم.تخيل راسك قاطعوا خدمتك او البضاعة ديالك او منتوج شركة ديالك او جريو عليك من خدمتك . حسبي الله و نعم الوكيل.
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-1
137 - سعيد السوسي الاثنين 04 يونيو 2018 - 13:08
نحن لا نحاري شركة بعينها و انما نبحث عن ثمن مناسب . و ما راي الشركات الاخرى في المقاطعة ؟ الم يحن الوقت لتنقص من ثمن اللتر ؟ ام ننتضر الدور على من
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3
138 - عمر الاثنين 04 يونيو 2018 - 13:08
الشيء الذي لم استسغه بعد لماذا المسؤولين في المغرب يدافعون عن هذه الشركة بالضبط . كل يوم تفلس شركات و تنشآ شركات ؟؟؟؟؟؟
هذا دليل على ان اصحاب هذه الشركة متنفذون في الدولة و هذا شيء خطييييييييييييييير!
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4
139 - عبدالرحيم الأزماني الاثنين 04 يونيو 2018 - 13:08
ونحن شعب المداويخ سنواصل المقاطعة
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3
140 - kader الاثنين 04 يونيو 2018 - 13:09
مالكوم على قصحييت الراس تبعو هدوك اللي كيقولو لكم متنقصوش حثى تخرجو على راسكم ها حنا ها انتما مقاطعون مقاطعون
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141 - ABC الاثنين 04 يونيو 2018 - 13:11
كيف لشركة تنتزع جميع المواد المكونة للحليب الدهنيات ....وتستخرج منه الزبدة وووو ، وتقوم ببيعه بنفس الثمن وكأنه حليب كامل بجميع عناصر الغدائية الطبيعية ، باركا من الكذوب والنفاق في البع وأنكم متضظررون راه المتضر هو المستهلك اللي كيشرب الحلبي بمضافات ومكملات صناعية ، الحليب 2ليتر بتمن 5دراهم هذا هو الثمن البيع في الحليب الحالي الشركة استخرجت كل المواد الأساسية في الحليب ، والمستهلك يشرب فقط الماء بلون أبيض . 2 ليترو بتمن 5دراهم وتحسين عملية التعبئة
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142 - simo الاثنين 04 يونيو 2018 - 13:11
مزال العاطي اعطي ٠٠٠٠٠٠روسكم قاصحين
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143 - ما نعرف الاثنين 04 يونيو 2018 - 13:12
سنطرال خاصها تمشي بحالنا

حليبنا احنا قادين نجمعوه من الفلاحة ونبيعه للمغاربة بأرخض ثمن
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144 - mowatine الاثنين 04 يونيو 2018 - 13:12
وغير دعاية باش تبقى فيكم را الشركة رابحة ما خسرت والو
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145 - quesion الاثنين 04 يونيو 2018 - 13:14
استجيبوا لمطالب الشعب وباراكا من قصوحية الراس يهمكم 120000فلاح ولا يهمكم 40مليون مغربي w charika samir wcomanav w...?
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1
146 - جلال الاثنين 04 يونيو 2018 - 13:16
احنا مالنا علاش تبكي علينا تخسر 15 مليار أو 100 مليار كاع رغم كل هذه الخسائر ما بغاتش تهبط التمن من أجل تخفيض درهم فقط الشركة اختارت الخسائر والخطر الإفلاس الله يزيدها الخسائر المتضرر واحد من المقاطعة الإدارة الشركة الغبية جشعة غادي يخرج عليها جشعها وعنادها الفلاحين عندهم البدائل ييبعو الحليب الشركات الحليب منافسة زاد عليها الطلب الشركات الأخرى استغلت المقاطعة حققت الأرباح القياسية غير مسبوقة ارتاحت من المنافسة غير الشريفة وحش السوق سنترال كي تفرض شروطه المجحفة في حق فلاحين وعلى الشركات المنافسة تتحكم في السوق حتى العمال الشركة غير متضررين غادي يمشون يخدموا في الشركات الأخرى عندما تزيد الطلب الشركات الأخرى تكون مجبرة باش تزيد حليب والعمال أيضا تأخذ الحصة سنترال في السوق الاقتصاد الوطني لن يتضرر المقاطعة لا تستهدف كل الشركات تستهدف الشركة واحدة فقط إذا مشات سنترال سدت كاع تجي بلاصتها الشركات المغربية والأجنبية أخرى مكانها ترضي المستهلك والفلاح صغير أيضا ماشي الأصحاب الضيقات والاقتطاعين كبار فقط علاش خايفين سنترال تصنع النووي بغيت عرف علاش تبيع حليب دانون فرنسا أغلى من المغرب
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147 - خطأ مخترع الاثنين 04 يونيو 2018 - 13:17
خطأ مخترع المقاطة هو مقاطعة الحليب رغم انه لم يعرف أي زيادة
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-2
148 - أبو الزغب الاثنين 04 يونيو 2018 - 13:17
ومادا عن أنواع الأسماك التي تزخر بها المياه المغربية و التي تعرف أثمان خيالية هدا عن الأسماك الشعبية أما عن الأسماك المحسوبة على السلك الديبلوماسي فلا نعرف خبرا عنها و نكتفي بمشاهدة صورلها في القواميس اللغوية و المجلات الأروبية و الأشرطة الوثائقية
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3
149 - BATLIMOSS الاثنين 04 يونيو 2018 - 13:18
شركة سنطرال دانون شركة فرنسية تقوم ببيع منتجاتها بأثمنة أغلى مما تبيع به في فرنسا مع العلم أن المادة الأولية ي الحليب هو إنتاج وطني، هذه الشركة تقوم بتحويل أرباحها نحو فرنسا بالعملة الصعبة و تنهج سياسة تشغيل للمغاربة بعقود قصيرة الأمد في قمة الإستغلال البشري ، مستقبلا كل من لا يراعي للمواطن المغربي و يحس به و بهمومه سيتلقى خسائر فادحة ، المغاربة شعب بدأ يرى الطريق الصحيح
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150 - مقاطع الاثنين 04 يونيو 2018 - 13:21
لا أظن أن شركة دولية وفيها لخواض صراحا خصنا نفوتو علينا الحليب
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151 - كوي الاثنين 04 يونيو 2018 - 13:21
مخطيء من يقارن جودة منتوجات سونطرال بجودة منتوجات التعاونيات. الفرق كبير جدا..
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152 - bernoussi الاثنين 04 يونيو 2018 - 13:21
On ne fait pas d'omelette sans casser des oeufs. Mr Daoudi doit bien connaître cet adage!!! les effets escomptés de la compagne de boycott seront bénéfiques pour tout le monde alors que les employés de la centrale laitière veulent juste sauver leurs emplois au détriment des millions de consommateurs que cette société arnaque depuis des décennies
Plutôt que d'essayer de semer la zizanie entre les marocains, le gouvernement devrait réfléchir dès aujourd'hui à comment aider ces éleveurs à monter des coopératives vivables. Ils prendraient leur destin en main et pourraient gagner plus tout en vendant leur lait et ses dérivés éventuels moins chers. Afriquia, eaux minérales Sidi Ali et compagnie ainsi que le lait, nous n'en voulons pas et plus ...surtout aux prix d'aujourd'hui. Vous avez une occasion en or de vous comporter intelligemment en écoutant enfin les revendications des consommateurs et assumer vos vraies responsabilités et justifier vos salaires
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153 - khadija الاثنين 04 يونيو 2018 - 13:22
نحن نفكر في مقاطعة شركات اخرى اما سنطرال .علي . افريقيا. فقد قاطعتهم للأبد بدون رجعة.
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154 - imy الاثنين 04 يونيو 2018 - 13:23
فشل حراك الريف وحراك جرادة
ففكرو في حراك الانترنت وبداو بشركات كبار الغرض ماشي نقصان التمن ولكن خلك البطالة و تازيم الوضع في المغرب
النتيجة اضرابات العمال .ازمة اقتصادية .حراك مغربي من الشمال الي الجنوب ..تورة
وا. فيك ايها الشعب ماشي لي ورا شي فكرة نتبعوه
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-1
155 - chihab الاثنين 04 يونيو 2018 - 13:24
بعض الناس استفحل بهم الجهل وسيطر على عقولهم لدرجة لا يمكن تخيلها شركة سنطرال كانت تبيع الحليب بفس الثمن الذي كانت تبيع به جل الشركات العاملة في القطاع المبررات التي ساغها النشطاء هي مبررات واهية من أساسها الهدف من كل ما يقع مجهول وغير معروف اتجاهاته أدعوا جميع المغاربة إلى الوقوف في وجه المهزلة هناك مغاربة فقراء وعمال هم من سوف يتضرر هل فكرنا في هؤلاء قطعا لا
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-1
156 - العبقري الاثنين 04 يونيو 2018 - 13:26
***عملت دائماً من أجل مصلحة المستهلك المغربي من خلال تطوير سلسلة الحليب وتطبيق معايير الجودة والنظافة والسلامة الغذائية بمعايير دولية***
كتبوا كتاب كامل و جملة وحيدة لي ماغاديش تفهم ليهوم هي يولي لحليب ل 5 دهرم للتر
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0
157 - الكادحون الاثنين 04 يونيو 2018 - 13:27
احنا بغينا هذا الشركات التي يقاطعها الشعب تفلس ويشدوا الصف مع الطبقة الكادحة المفلسة من الشعب
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1
158 - عبد الحق الاثنين 04 يونيو 2018 - 13:30
الفلاحون يطالبون الشعب المغربي بالاستمرار في المقاطعة لان شركة سنطرال تستغلهم وتشتري منهم الحليب باقل الاثمنة وتبيعه للشعب بأغلاها
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159 - متتبع الاثنين 04 يونيو 2018 - 13:32
ما قلتوش لينا شحال وصلات الخسائر ديال المعامل ديال الميكا ، وشحال العدد د العمال اللي تسرحوا و مابقاوش خدامين فيها ؟؟؟
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160 - شوف تشوف الاثنين 04 يونيو 2018 - 13:33
علاش متقولش لينا هاد شركة سنترال ليتيير كم من الأرباح جنت من جيوب المغاربة هادي 60 عام واش كيتفكرونا غير فالخسارة ويقول لينا شحال هربات لماماها فرنسا من عملات الدرهم بعد تحويلها للدولار وبعدها الأورو وكم هي أسهم معاملاتها في سوق البرصة وكم من مشاريع وإستثمارات خرجت من ظهور وفقر المغاربة ولا يفرق بين الفلاح والشعب كلنا بقر حلوب فالكل لا يزال يقبع في مكانه وفقره والمستفيد الوحيد هي شركة سنترال ليتيير المتعهدة على إبتزازنا بعد الإستعمار لأن لهم من يحميهم ومعهم شركات أخرى مستغلة بذالك صمت الدولة وفساد اللوبيات الإقطاعية وسخاء المغاربة .
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161 - مغربي الاثنين 04 يونيو 2018 - 13:34
إلى كانت هذه الشركة الفرنسية رأسها قاسح بحال الحجر.راه حنا المغاربة المقاطعون رأسنا أكثر من الحديد.لو هذه الشركة في فرنسا قاموا بالإضراب لسارعت بنقص ثمن الحليب.مقاطعون...مقاطعون.الفلاح يخرج بالحليب ديالو للشارع يربح فيه أكثر ما يربح معاكم.والله ومانقصتي من ثمن الحليب والله مانشريون.خليه يروب.أنت أشنو خاسرة كل شيء عندك رباح.تأخذي الحليب رخيص وتاخذي منه الزبدة ورايبي ودانون وتخلي الماء وتبيعي بالثمن.بغيتي قصحيت الراس هاهي عندنا.جيتي حتى رحبت الصابون البلدي وبغيتي تعلمي تزلقي.مقاطعين شركة سنطرال للأبد ماشي سنة أو سنتين.راحنا مغاربة وعارفين روسنا علاش قادين.الماء والشطابة حتى القاع البحر.
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162 - مغربي حر الاثنين 04 يونيو 2018 - 13:35
إدا كانت الشركة في ضرف شهر ونصف خسرة 15 مليار سنتيم بمعنى هدي خسارة من ربحها وليس من رأس مالها سؤالي هو كم تربح في اللتر الواحد من الحليب العملية سهلة تربح اكثر من ثﻻث الارباع ويستحمرون الشعب ب 20 سنتيم اﻻ لعنة الله على الكادبين وتدعون بحكومة اسﻻمية وانهي كﻻمي بمقاطعون رغم كل اقوالكم وتبريراتكم
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163 - وطنيي حر الاثنين 04 يونيو 2018 - 13:36
ردا على مقال غاندي :اسمع يا غاندي ،الشركات الأجنبية و خاصة سنطرال راها منذ 70 سنة اوهي كتحول الأرباح الطائلة ديالها لفرنسا سواءا ابقات أو مشات فالرابح الأول و الأكبر هي فرنسا ماشي حنا او زيد على ذلك أن جودة الحليب سنطرال ناقصة لدرجة أنهم كيضيفوا فيه الصودا و الماء دون مراعاة الشروط الصحية للمواطنين و هذا استهزاء بالمغاربة قاطبة .اسمع اغاندي لا تستحمر الناس بمقالك التافه المقاطعة مستمرة مع سنطرال إلى الأبد نظرا لاحتقارها للشعب المغربي الحر المقاطع و لتعنتها و على الحكومة الفاشلة أن تجد لها الحل المقاطعة المقاطعة ثم المقاطعة.
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164 - المتتبع الاثنين 04 يونيو 2018 - 13:37
بما ان السركة هي ممكوكة لشركة دانون فرنسا ليخرج مديرها العام ويبين لنا لماذا الحليب في فرنسا يباع باقل من المغرب
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165 - hicham الاثنين 04 يونيو 2018 - 13:37
Un message aux marocains raisonnables et surtout responsables arrêtons ce boycott qui fait que nuir à l'image de notre cher pays vis à vis des investisseurs étrangers. les vrais patriotes font des actions crédibles et justiciers pas n'importe quoi.
vive le Maroc
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166 - maghribi libre الاثنين 04 يونيو 2018 - 13:38
مادام المغاربة شبعو الخبز خاص الشركة ديال سنطرال تصدرو للدول المحتاجة
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167 - فلاح صغير الاثنين 04 يونيو 2018 - 13:38
قاطعوا كل ما هو فرنسي أو له صلة بفرنسا لأنها هي رأس الأفعى واصلوا الحملة الناجحة وخسارة الشركة وإفلاسها أصبح إجباري حتى تسقط هذه الحكومة الفاشلة.
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168 - Anti FRANsa الاثنين 04 يونيو 2018 - 13:38
Anti FRANSA , Danone, Peugeot , Citroën , Renault , tous , les compagnies dyal Fransses .
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