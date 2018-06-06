الاقتصاد الوطني يحقق انتعاشا .. وخبير: تعليم الفلاحين يرفع النمو

هسبريس - محمد الراجي

سجّل الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 4،1 في المائة خلال سنة 2017، في حين لم تتعدّ نسبة النمو في السنة التي قبلها 1،1 في المائة.

ويرجع سبب هذا الارتفاع في نسبة نمو الاقتصاد الوطني إلى الانتعاش الملحوظ للنشاط الفلاحي، سنة 2017، وفق ما جاء في مذكرة إخبارية حول الحسابات الوطنية المؤقتة لسنة 2017، صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط.

وحسب المعطيات الرقمية الواردة في المذكرة ذاتها، فإنّ القيمة المضافة للقطاع الفلاحي سجّلت ارتفاعا بنسبة 15،4 في المائة خلال سنة 2017، مقابل انخفاض بنسبة 13،7 في المائة سنة 2016.

وفضلا عن التأثير الإيجابي لانتعاش القطاع الفلاحي على النمو الاقتصادي الوطني في سنة 2017، أسهم ارتفاع القيمة المضافة لباقي قطاعات النشاط غير الفلاحي، والتي ارتفعت بنسبة 2،7 في المائة، عوض 2،2 في المائة سنة 2016، في ارتفاع نسبة النمو.

الفرق الكبير المسجّل في نسبة النمو بين 2016 و2017 يكرّس التأرجح الذي يعيش على إيقاعه النمو الاقتصادي في المغرب.

ويرى الخبير الاقتصادي عمر الكتاني أنَّ هذا التأرجح راجع بالأساس إلى اعتماد الاقتصاد المغربي على النشاط الفلاحي، الذي يشغّل 40 في المائة من اليد العاملة.

وتنتعش نسبة النمو حين تكون السنة الفلاحية ماطرة، حيث تتحسّن الوضعية المالية للفلاحين، فينزلون إلى المُدن لاقتناء أدوات التجهيز، ويسهمون بذلك في تحريك الاقتصاد الوطني، باعتبار أنَّ الطلب يُنعش الاقتصاد، ومن ثمّ ترتفع نسبة النمو، يشرح الكتاني.

وبالرغم من أنَّ النشاط الصناعي الذي يُعد العامل الرئيسي لتحقيق نسبة نمور عالية لا يزال ضعيفا، فإن الكتاني يرى أنَّ بإمكان المغرب أنْ يقلّص من الفجوة الكبيرة المسجّلة في نسبة النمو بين السنة الماطرة والسنة الجافة، بتوفير التعليم والتكوين للفلاحين.

"ما يجب القيام به هو أن يحصل الفلاحون على تعليم لائق؛ لأنّ الفلاح المتعلّمَ بإمكانه أن يرفع من الإنتاجية، ولا يظلّ مرتبطا بالأمطار، ذلك أنّه يتخذ مجموعة من الاحتياطات، من قبيل توفير الموارد المائية، وزراعة المُنتجات الفلاحية التي لا يحتاج ريُّها إلى كميات كبيرة من الماء"، يوضح الكتاني.

ويُضيف أنَّ ضعف السياسة التعليمية في المغرب، وخاصة في البوادي، حيث يعيش الفلاحون، يؤثر سلبا على إنتاج القطاع الفلاحي، المُشغّل لـ40 في المائة من اليد العاملة، مضيفا أنّ على الحكومة أن تعمل على توفير التعليم والتكوين للفلاحين، لتحسين إنتاجية القطاع الفلاحي.

توفير التعليم للفلاحين، حسب الكتاني، يجب أن يكون ممهّدا بتوفير الخدمات الاجتماعية الأساسية، وخاصة النقل، الذي يشكل غيابه أو ضعفه من أبرز العوائق التي تؤدي إلى الانقطاع عن الدراسة في الوسط القروي، وخاصة في صفوف الإناث.