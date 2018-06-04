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الرئيسية | مال وأعمال | بوسعيد: "تعويم الدرهم" لم يؤثر على المحروقات

بوسعيد: "تعويم الدرهم" لم يؤثر على المحروقات

بوسعيد: "تعويم الدرهم" لم يؤثر على المحروقات
هسبريس- محمد بلقاسم
الاثنين 04 يونيو 2018 - 14:10

بعد نصف سنة من اعتماد نظام تحرير سعر الصرف في المغرب، قدّم محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، حصيلة أولوية عن هذا القرار الذي أثار جدلا واسعا في المغرب والذي تم تأجيله لأشهر قبل اعتماده.

وفي مقابل تأكيد فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب على أن "تعويم" الدرهم الذي اتخذته الحكومة كانت له آثار كبيرة على مستوى الأسعار والبطالة وما رافق ذلك من تضخم، نفى وزير الاقتصاد والمالية ذلك، مؤكدا أنه "بالرغم من كل ما رافق القرار من تهويلات، فإن سعر الصرف في إطار ما تم تحديده لم يتجاوز التذبذب السابق".

وحسب ما صادقت عليه الحكومة، فإن سعر الصرف سيكون بين 2.5 في المائة زيادة ونقصانا؛ لكن الوزير بوسعيد كشف، خلال جوابه عن سؤال لفريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب اليوم الاثنين، ضمن جلسة الأسئلة الشفوية، أن هذه النسبة لم يتم الوصول إليها بعد نصف سنة من تنزيل قرار التحرير.

وفي هذا الصدد، قال بوسعيد: "نطاق التذبذب لم نصل إليه؛ بل لم نتجاوز النطاق القديم والذي كان في حدود 0.3 في المائة صعودا أو نزولا"، مشيرا إلى أنه "لم تكن هناك أي تأثيرات على الاقتصاد الوطني ولا على الأسعار ولا على المحروقات".

وأكد بوسعيد أن "هناك ارتفاعا طفيفا أمام الأورو، وانخفاضا قليلا أمام الدولار بعد هذا القرار"، مشيرا إلى أن هذه المعطيات تكشف ثقة المتعاملين في بلادنا وفي الاقتصاد الوطني.

وسبق اتخاذ القرار على المستوى الحكومي استطلاع رأي بنك المغرب، لتتم مصادقة محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، عليه، معلنا أنه يأتي في ظل التحسن الذي يعرفه المغرب على مستوى العملة الصعبة، بأزيد من 240 مليار درهم، ومعدل التضخم الذي نزل إلى حدود 0.6 في المائة.

العملية، التي سيتكلف بنك المغرب بتتبعها والتي ستكون أكثر مرونة حسب الحكومة، سبق أن وصفها بوسعيد بأنها "مشروع هيكلي وسيسمح للسوق المغربي بالمنافسة، وأن تأجيل القرار كان لاستكمال الدراسات واستكمال الصورة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (19)

1 - محمد الاثنين 04 يونيو 2018 - 14:23
هل يفهم السي بوسعيد في الاقتصاد ------ مشلال
ما هي نتائج المغادرة الطوعية
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28
2 - الأستاذ خالد الاثنين 04 يونيو 2018 - 14:26
تحرير الدرهم تحرير جزئي أثر على القدرة الشرائية وضربته القاضية ستكون حينما يتم تعويم الدرهم 100 في المئة .
ستصبح المواد الغذائية غالية جدا وترتفع أسعار الخضر والفواكه إرتفاعا مهولا وسيبقى الفقير و الموظف ذو الدخل المحدود في دائرة المعاناة اليومية .
أما الاغنياء المسؤولين الكبار فيزدادون غنى وثراء .
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41
3 - فيق وعيق الاثنين 04 يونيو 2018 - 14:28
لا أحد أصبح يتيق بحكومتكم وكلامكم.لقد عومتوا الدرهم وغرقتوا الشعب.
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45
4 - قراقوش الاثنين 04 يونيو 2018 - 14:30
بوسعيد يتحدث مع المداويخ. و نحن المداويخ نقول لك ارحل. وسترحل انشاء الله. اكفس و أقبح وزير مالية على الإطلاق.
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18
5 - tarik.uk الاثنين 04 يونيو 2018 - 14:34
je ne vois pas du tout le rapport. parois les parlementaires parlent juste pour parler sachant qu'ils n'ont aucune connaissance de l'économie ni de la finance. l'inflation se calcule sur un panier de produits et pas sur le pétrole tout seul. le pétrole a grimpé cette année à $77 du coup le prix à la station va augmenter mais pas de la même façon qu'on voit au Maroc car les sociétés de carburant profitent de cette situation pour hausser leur prix. le fait d'arrêter les subventions de l'état a aussi jouer en défaveur du citoyen marocain. le flooting du dirham n'a aucun impact jusqu'a maintenant, moi je vis à l étranger et je fais des transferts réguliers et je ne vois pas de changement du tout au niveau du change et même parfois le dirham est plus fort. peut être sur le long terme il peut y avoir un impact si l'économie si elle devient faible.
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0
6 - صنطيحة السياسة الاثنين 04 يونيو 2018 - 14:36
المسؤولين المغاربة ... الإنكار والكدب الانكار و الكدب

واش اللي قال ليكم بأن المقاطعة لا تؤثر على الشركات ومنني حماضت رجع اللور ... مازال غادي ثيقو بيه

ولكن العيب على اللي مازال مخليه في الوزراة ...

بالحق قالوها من قبلو نهار بغاو يرفعو الدعم على المحروقات ... كانو قالو أنها لا تؤثر على الفقراء ...
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10
7 - abd 1 الاثنين 04 يونيو 2018 - 14:38
لو كان اقتصادنا تنافسيا فعلا ولو كانت البورصة لدينا نشيطة وديناميكية ولو كنا مندمجين فعلا في الاقتصاد العالمي لكان لهذا التحرير الجزءي وقع على قطاع المال والاعمال الوطني لاكن والحال هكذا فقد انعدم التاثير وهذه نقطة سلبية وليست ايجابية وتشير الى اقتصاد شبه منغلق ولا يعطي هوامش حقيقية للمبادرة .
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5
8 - غريب في بلادي الاثنين 04 يونيو 2018 - 14:38
انت الذي أسأت واترت على المغاربة لا تستحيون لا أدري من اي طينة انتم وهذه الحكومة المشؤمة استقيلوا ودعونا نرتاح من تفاهاتكم اليومية .....عايشين بلا بكم.... يارب رحماك
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5
9 - وداع الاثنين 04 يونيو 2018 - 14:39
علاش مادويش على 170 مليار لي كليتوها باردة وساكتين عليها، أين وصل ملف المحروقات، هادشي ماكادويوش عليه. #مقاطعون حتى يبان الحق وتنقصوا من الأسعار وتزيدونا فالأجور وتحاربوا الإحتكار والريع وزواج المال بالسلطة. بغينا ناس تخدم وماشي تشفرنا من جيوبنا وديرنا مجرد وسيلة باش توصل للمصالح ديالها
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7
10 - جمال الاثنين 04 يونيو 2018 - 14:44
ياك حنا غير مداويخ و لاش كتشرح لينا هادشي و انت عارفنا ماغاديش نفهموه!؟
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6
11 - هذا أنا الاثنين 04 يونيو 2018 - 14:47
هذا أصلا يجب ان يقدم استقالته ويستحي على وجهه لا يمثل إلا نفسه
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8
12 - المواطن الاثنين 04 يونيو 2018 - 14:48
المحروقات ارتفعت اثمنتها بسبب تحرير الاسعار
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13 - simo الاثنين 04 يونيو 2018 - 14:48
و ما فاءدة من تعويم الدرهم. لمادا عومتوه اصلا
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6
14 - mouktadi abderrazak الاثنين 04 يونيو 2018 - 14:49
والله لم استطع النظر الى وجه اكبر عدو للمداويخ . ماعندوش الوجه.
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2
15 - الورداني الاثنين 04 يونيو 2018 - 14:50
لك كل الحق فيما تقوله لأن تعويم الدرهم ليس له أي تأثير على تماسيح وعفاريت هذا الوطن. لكن له أثر سلبي للقدرة الشرائية للمواطن وخصوصا المداويخ والقطيع والخونة و المجهولين....
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2
16 - نور الاثنين 04 يونيو 2018 - 15:01
هاد الوزير المفروض يمشي لمزبلة التاريخ
فهو لا يمثلنا نحن كشعب
فالذي يعاكس إرادة الشعب و لا ينصت إلى أوجاع و مشاكل الشعب و يلبي طلباتهم لا يمكن نعته إلا بأكبر و ألعن خائن للوطن
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1
17 - مريم الاثنين 04 يونيو 2018 - 15:02
السيد الوزير بوسعيد كنعرفو الكفائات ديالو اما المحروقات باين شكون السبب فارتفاع الاسعار.
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18 - ربيعة الرباطية الاثنين 04 يونيو 2018 - 15:02
بما ان تعويم الدرهم لم يؤثر بشكل سلبي او إجابي على الاقتصاد المغربي فلم التعويم اذن ؟؟؟!!! وقبل كل هذا وذاك علاش هاد السي الوزير مصدع راسو مسكين أ كيشرح لينا، ياك حنا هير مداويخ أ مكلخين.. #مقاطعون
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19 - Mohamed الاثنين 04 يونيو 2018 - 15:02
صافي سالا وقت الصيام عن الكلام بعد نعت المداويخ
الله يعطينا وجهكوم
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