البريد بنك يستحوذ على المعاملات بالهواتف الذكية

هسبريس - محمد لديب

أعلن مسؤولو مصرف البريد بنك نجاحهم في رفع حصتهم السوقية الخاصة بالمعاملات البنكية التي تتم عبر التطبيقات الذكية بالمغرب.

وقال رضوان نجم الدين، رئيس المجلس الجماعي للبريد بنك، في تصريح لهسبريس على هامش لقاء خاص عقده بالدار البيضاء، إن أزيد من 600 ألف مغربي يتعاملون بشكل منتظم من خلال التطبيق المصرفي الذكي الخاص بمصرف البريد بنك.

وأوضح نجم الدين، في التصريح ذاته، أن مصرف بريد بنك نجح في الاستحواذ على 70 في المائة من الحصة السوقية للمعاملات المصرفية التي تتم عبر الهواتف الذكية بالمغرب.

وشدد رئيس المجلس الجماعي للبريد بنك على أن الزبناء المغاربة بدؤوا يتجهون أكثر إلى إنجاز عملياتهم البنكية عن طريق هواتفهم الذكية أو عبر المنصات التفاعلية الإلكترونية عن طريق أجهزة الكمبيوتر.

وأكد الرئيس التنفيذي للمصرف التابع للدولة المغربية أن التطبيقات الذكية المصرفية ساهمت في تعزيز الأداء الإلكتروني عبر الهواتف الذكية.

وتشير التوقعات إلى أن الأداء عبر الهواتف النقالة سيساهم في مضاعفة رقم المعاملات التجارية الإلكترونية بنحو 300 في المائة خلال السنة القادمة، لتنتقل من 26 مليار درهم سنويا إلى ما لا يقل عن 77 مليار درهم في مرحلة أولى.

وقال رضوان نجم الدين لهسبريس: "زبناء مصرف البريد بنك أنجزوا ما يزيد عن 7 ملايين عملية بنكية عن طريق التطبيق الذكي الخاص بمؤسستنا البنكية، وهذا مؤشر واضح على مدى سرعة التطور الذي يشهده القطاع المصرفي في المغرب".

وقال المتحدث إن المغرب سجل تطورا كبيرا في مجال انخراط المغاربة في الخدمات المصرفية، والتي ارتفعت نسبتها إلى 74 في المائة.

وأشار نجم الدين إلى أن عدد زبناء بريد بنك يزيد عن 7 ملايين زبون، وهو ما يمثل 33 في المائة من حصة سوق الزبناء المغاربة المنخرطين في الخدمات المصرفية بالمملكة.