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الرئيسية | مال وأعمال | الداودي يعترف بارتفاع أسعار السمك في بعض الأسواق المغربية

الداودي يعترف بارتفاع أسعار السمك في بعض الأسواق المغربية

الداودي يعترف بارتفاع أسعار السمك في بعض الأسواق المغربية
هسبريس– نورالدين إكجان
الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 09:30

إثر الانتقادات الكبيرة التي أثارتها الخرجة البرلمانية لوزير الحكامة والشؤون العامة، لحسن الداودي، بخصوص أسعار الأسماك، والتي أورد فيها أن ثمنها لا يتجاوز 10 دراهم في الأسواق المغربية، خرج الوزير الإسلامي للتأكيد أن المبلغ المعلن خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب مرتبط بالحد الأدنى لأسعار السمك في مختلف الأسواق، وهناك أسواق أخرى تتجاوز السعر المصرح به.

وأوضح الداودي أن مصالح وزارته قامت بزيارة ميدانية في 29 ماي 2018 الماضي من أجل معاينة أسعار السمك بمجموعة من الأسواق الشعبية بعدة مدن، موردا: "بلغ ثمن الأسماك بسوق عزيب الدرعي، بآسفي، وفي السوق البلدي الرحيبة بالعيون، 7 دراهم، وفي سوق سيدي مومن بالبيضاء، وسلا الجديدة، وسوق التقدم بالرباط، 10 دراهم؛ فيما وصلت أسعار المادة ذاتها إلى 12 درهما بسوق الغديرة الحمراء ببني ملال".

وفي السياق ذاته "بلغ ثمن الأسماك بكل من السوق البلدي بواد زم، وسوق مسرور 2 بتمارة، وحي واد الذهب بالمدينة ذاتها، 13 درهما؛ في حين وصلت الأسعار في سوق العكاري بالرباط، وسوق السمك بالعرائش، إلى 15 درهما، كما بلغت مستويات قياسية بكل من القصر الكبير، حيث سجلت الوزارة 18 درهما للسمك؛ فيما كانت فاس على رأس المدن الأكثر زيادة في الأسعار بمبلغ 20 درهما"، وفق المصدر ذاته.

وكانت خرجة الداودي جرت عليه وابلا من الانتقادات، بعد أن أكدت العديد من التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي أن الأسعار المعلنة غير صحيحة، حتى في المدن المعروفة بتزويد السوق الوطنية بالأسماك، مثل الحسيمة وسيدي إفني وغيرها، مشيرة إلى أن سعر 10 دراهم لن يقتني به المستهلك سوى أسماك رديئة وغير صالحة للأكل.

من جهته، أكد كمال صبري، رئيس غرفة الصيد البحري بالدارالبيضاء، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الوسطاء هم الذين يقفون وراء هذه الزيادة، مشددا على أن السمك لا يتجاوز سعره 8 دراهم على أبعد تقدير.

وأشار كمال صبري إلى أن منتجي السمك في سوق الجملة بالدارالبيضاء يتوصلون بالسردين من مدينتي آسفي والجديدة بثمن في حدود 8 دراهم، إلا أن الوسطاء والسماسرة يعمدون إلى المضاربة والرفع من ثمنه، ودعا مصالح وزارة الفلاحة والصيد البحري، وباقي الجهات المختصة، إلى التدخل الحازم لتحديد ثمن البيع على الأقل في الأسواق النموذجية والتابعة للجماعات المحلية.

وأكد رئيس غرفة الصيد البحري بالدارالبيضاء أن المصالح المختصة صارت ملزمة، اليوم، بـ"تقنين مناطق تسويق الأسماك، وأن يتم فيها تحديد أثمان البيع من طرف أمناء الأسواق، حتى لا يظل التسيب سيد الموقف، ويستمر الوسطاء في البيع بالثمن الذي يضر بجيب المواطن".

وأضاف المتحدث أن "الأسماك بمجرد خروجها من سوق الجملة تختفي المعلومات حول أثمنتها، ما يجعل الوسطاء يرفعون أسعارها، ويتحكمون في بيعها في الأسواق الشعبية بالأحياء، إلا أن فرض أثمان للبيع سيلزم الجميع باحترامها، ويجعل المواطن يقتنيها حسب قدرته الشرائية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - قهرتونا الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 09:40
وفي الحقيقة بحال السردين ماخاصوهش يفوت 4 دراهم للكيلو وفي المغرب كله
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2 - El hachimi الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 09:42
والله العظيم التمن ديال السردين في سلا 25dh اما في العماري 30dh بلا ماتكدبو
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3 - kimo الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 09:44
في خضم هداالأسبوع اقتنيت السردين ب 25 درهم للكيلو وطفت على كل الباعة فوجدت الصنف الردئ ب 15 درهم أما الأنواع الأخرى لا للحديث عنها هدا كان في سوق الصالحين في سلا يتوجه اليه ساكنة سلا والرباط و هدا في جميع اسواق سلا نفس الأمر السردين 20 درهم كمعدل متوسط الشطون 35 درهم ولكم كل التعليق
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4 - نينجا الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 09:45
المغربي يلا طحتي بين يديه غير ترحم على روحك... بلاد النصابة مكرهش يريح فبيت النعاس مع مرتو ويربح الفلوس باطل....
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5 - مافيا السمك الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 09:48
السلام عليكم نتكلم على السمك وكان خيرات المحيطين لا يوجد بها الي السردين والباقى لهم حسبنا الله ونعم الوكيل في الحكومة المحكومة
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6 - مضحكون الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 09:48
واقيلا راه سلا رمضان السي الداودي...غير بشويا عليك راك راجل كبير
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7 - مغريبي الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 09:49
المغاربه يكلو غير السردين صافي والاتحاد الأوروبي يكلو باقي الانواع بتمن زهيد والله الا خصنا وقفا وحده جميع المغاربة منحقهوم يكلو الحوت بتمن رخيص من طنجه الگويره جميع الانواع لزم تعرض فالاسواق بتمان لا يتجاوز 40 درهم علا جميع انواع حتى يتسنى الفقراء العيش الكريم رآه الشعب بده كيحس بالدقه مزيييان قادو الأمور محدها قدره تقاد انشري هيسبريس مشكوره
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8 - mohamed الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 09:51
يعترف او لا يعترف فنحن نعيش الواقعة كل يوم السمك غالي......غالي..
خرجت مصالح الوزارة إلى الأسواق .اذن لم تكن له اي دراية من قبل بالاثمنة حتى تحرك الشعب واستنكر هذه الاثمنة.
ولماذا استثنية الجهة الشرقية من الزيارة رغم اننا نعلم علم اليقين بان لا استفادة منها!!.
كان عليهم استفسار السلطات المحلية بشأن هذا الموضوع والسلام؟
لماذا الخروج؟!!!
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9 - ملاحظ الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 09:51
bla, bla, bla. pour uniquement distraire le citoyen des affaires sirieuses.
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10 - الودغيري الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 09:53
الحكومة الاخرى في الدول المجاورة تتحدث عن المشاريع الكبرى للنهوض بالاقتصاد وخلق وظائف جديدة مستقبلا وانتم ما زلتم تتحدثون عن سعر السردين والحليب ، دع المنافسة والمقاطعة تحدد الاسعار
مهمة الحومة ليست الانشغال داخل البرلمان لمناقشة أسعار السردين حيث تم تحويل البرلمان الى سوق للاسماك
الناس في حاجة الى عمل والى ديمقراطية والى مستوى معيشي كريم والى صحة وتعليم وامن وشغل هذه هي انشغالات المواطنين التي يجب أن تناقش داخل البرلمان ، جعلتم من الشعب المغربي قطعانا تلث وراء الاكل في حين أن التغلب على الاسعار يكون بتوفير العمل وليس بتوفير السردين
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11 - Simo الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 09:53
نهار قالينا الداودي اليردين ب 10 دراهم انا لقيتو ب 20 درهم او لقيت سردين قديم غير صالح للاستهلاك ب 12درهم
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12 - Réda الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 09:54
ارتفاع أسعار السمك ناتج عن ارتفاع أسعار المحروقات
لمذا سيادة الوزير يتكلم عن أسعار السمك و يتحاشى الكلام عن أسعار المحروقات ؟
نريد من سيادة الوزير أن يجبرنا عن سؤال واحد :
ما محل مجلس المنافسة من الإعراب ؟ الله يوفق
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13 - Rifland الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 09:55
Mr Benkiran a passé son temps a trancher les oignons pendant 5 ans??? et maintenant ce sont ses camarade de classe qui en pleurent forcer d'inventer des rustines pour colmater une roue déjà complètement tordu on en a pas fini avec Mr Dawdi chaque jour il nous sort une bien bonne farce un poisson par ci un litre par là et viva la vie
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14 - ولد الفشوش الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 09:57
وماذا بوسع هذه المحكومة فعله أمام أباطرة الريع والمضاربة فهم مجرد كراكيز يتم تحريكها عن بعد لتمرير قرارات صعبة ومجحفة بحق الشعب لتفقيره والضغط عليه. انشري يا هسبريس
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