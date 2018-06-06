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الرئيسية | مال وأعمال | الداودي يشارك في احتجاج عمال "سنطرال" لإيقاف حملة المقاطعة

الداودي يشارك في احتجاج عمال "سنطرال" لإيقاف حملة المقاطعة

الداودي يشارك في احتجاج عمال "سنطرال" لإيقاف حملة المقاطعة
هسبريس– نورالدين إكجان (صور: منير امحيمدات)
الأربعاء 06 يونيو 2018 - 00:40

لأول مرة منذ انطلاق حملة المقاطعة، خرجت شغيلة شركة "سنطرال"، مساء الثلاثاء، للاحتجاج أمام مبنى البرلمان بالعاصمة الرباط، مطالبة بوقف حملة المقاطعة التي أَدَّتْ إلى فصل العديد من المستخدمين، وخفض كمية إنتاج الحليب بنسبة كبيرة، ومنددة بما أسمته "الأعمال الإجرامية" التي طالتها.

وشهدت الوقفة التحاق وزير الحكامة والشؤون العامة، لحسن الداودي، رافعا بدوره وسط جموع المحتجين شعارات ضد حملة المقاطعة، من قبيل "هذا عيب هذا عار..الاقتصاد في خطر"، و"هذا عيب هذا عار..المقاولة في خطر"، "لا تقاطع لا تقاطع والعامل هو الضائع"، "المقاطعة ضراتنا..حنا ولاد الشعب".

وأشارت كلمة الوقفة التي حضرتها نقابتا الاتحاد العام للشغالين، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى أن العامل بشركة "سنطرال" يَعِيْشُ أوضاعاً اجتماعية مقلقة منذ شهر بسبب ما تعرفهُ منتوجات الشركة من كسادٍ ناتجٍ عن حملة المقاطعة، مناشدة ما أسمته كل "القيم الجميلة والصادقة للشعب" من أجل "إيقاف الحملة التي تسببت في أوضاع لا تسر الصديق ولا العدو".

وأضافت كلمة الوقفة أن "اللحظة تاريخية بامتياز، إذ يتوجه العمال إلى الجميع لتحكيم العقل وقراءة النتائج التي ستزداد سوءا وقسوة في حال استمرار الوضع"، مرسلة نداء إلى الشعب من أجل "مصالحة قلبية صادقة تَرْفعُ المحنة وتَمْنَعُ من حدوث كارثة اجتماعية ستكون لها حتما نتائج رهيبة".

وأكدت الكلمة أن "العمال والمستخدمين على حافة الإفلاس، وينتظرون التفاتة شعبية من لدن الجميع حتى يتمكنوا من الرجوع إلى وضعهم الطبيعي مع أسرهم وعائلاتهم"، داعين إلى حوار وطني جاد ومسؤول يضم كافة المتدخلين لتجاوز الوضع الحاصل وإعادة الاعتبار للمصلحة العامة.

واشتكى العديد من العمال، في تصريحات لجريدة هسبريس الإلكترونية، من حملة المقاطعة التي أضرت بهم بشكل كبير، بعد أن جرى تسريح 900 عامل الأسبوع الماضي، ومن المرتقب أن يتم طرد آخرين إذا استمرت الشركة في تكبد الخسائر، مشتكين من حالة الخوف التي تسود وسط عائلاتهم وأبنائهم جراء المستقبل المجهول.

وطالب العمال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بـ"التدخل لإنقاذ شريحة واسعة من الشعب المغربي، تعيل آلاف الأسر، وتشتغل بتفان من أجل وطنها وازدهار اقتصاده".

من جهته قال رشيد جورج، الكاتب الوطني للاتحاد المغربي للشغالين بشركة "سنطرال"، إن "الحشود الغفيرة التي حَجَّتْ إلى البرلمان عينة من عمال الشركة الذين خرجوا دفاعا عن مناصب الشغل المهددة، بعد حملة المقاطعة التي كبدت سنطرال خسائر كبيرة".

وأشار جورج إلى "أن النقطة الأولى التي خرج من أجلها العمال هي التعسفات التي يتعرض لها المئات من المستخدمين الذين يشتغلون في التوزيع ونقاط البيع، لا لشيء إلا لأنهم خدموا الشعب المغربي بتفان؛ ثم كذلك لتوضيح مدى الضرر الذي لحق العمال بعد تقليص الشركة لعددهم، بتشريد 900 منهم، في ظل صمت حكومي".

وأوضح المسؤول النقابي أن "المسألة التي تحز في القلب هي أنه لا مسؤول حكوميا تدخل من أجل إنقاذ العمال، فتركوا وحدهم رغم أنهم مواطنون أيضا ومتخوفون من مصيريهم".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (108)

1 - محمد نبيل الأربعاء 06 يونيو 2018 - 00:54
مهزلة
وزير سونطرال في وقفة احتجاجية بدون ترخيص
هزلت
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375
2 - متابع الأربعاء 06 يونيو 2018 - 00:54
من حقو يطالب الشعب ..................
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-239
3 - الجهل الأربعاء 06 يونيو 2018 - 00:55
و الكااالاااااخ و الله
واش غان شري صحااااا
والله و ماي وقصو الثمن لا شريتو
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312
4 - أستاذ متعاقد الأربعاء 06 يونيو 2018 - 00:55
بانو ليكم غير 900 عامل ف'سنطرال ، و هادوك 55000 أستاذ فرض عليه التعاقد ماخايفينش عليهم الى جاب الله جراو عليهم من الخدمة، الحاصول دوزوا بخير
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312
5 - تازي حر الأربعاء 06 يونيو 2018 - 00:55
انه يحمل جنسية اصحاب الشركة
يجب تعديل القانون بعدم السماح باستوزار متعددي الجنسيات
موعدنا الانتخابات المقبلة السي داودي
انشري يا حرة
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328
6 - rodeo الأربعاء 06 يونيو 2018 - 00:55
مقاطعون و مصرون ولو خرح معكم العثماني و كل الوزراء حتى تخفضوا ثمن الحليب و المحروقات و المواد الأساسية الأخرى لن تنطلي علينا حيلتكم آسفين
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302
7 - نوفل الأربعاء 06 يونيو 2018 - 00:55
طبيعي جداً. فرنسي يدافع على بلده الذي يحمل جنسيته.
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282
8 - ر - ا زاوية الشيخ الأربعاء 06 يونيو 2018 - 00:56
ههههههه آش خصك أ السي لوزير....الله ينعل لي ما يحشم كما قلت سابقا الشركة تريد زرع الفتنة بين الشعب كي تتسنى لها الفرصة للعودة إلى السوق من جديد وتتجاوز خسائرها (الحرب خدعة) إنتبهو ياىشعب المداويخ
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167
9 - عبد الحفيظ الأربعاء 06 يونيو 2018 - 00:56
مقاطعون و لا استسلام حتى يتم استقالة هذه الحكومة الفاشلة
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174
10 - salah الأربعاء 06 يونيو 2018 - 00:56
!!!!!!!اذا لم تستحي فافعل ما شئت
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137
11 - فلاح الأربعاء 06 يونيو 2018 - 00:56
الفلاح يطالب بالتعويض أما الشعارات فلا تسمن ولا تغني من جوع البقر
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109
12 - عارف الأربعاء 06 يونيو 2018 - 00:56
اد لم تستحي ففعل ما تشاء مسكين كن خدم عندهم بالكنطرا الله ينعل لم يحشم مقاطعون حكومة الدل والعار
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104
13 - Said abd naser الأربعاء 06 يونيو 2018 - 00:56
وزير عندو 6000 وجه. والله مكاتحشمو
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111
14 - نسيتو الأربعاء 06 يونيو 2018 - 00:56
بنادم ولا يتمنى يكون كلب فاوروبا ولا هاد الذل اللي ولينا نعيشوه فهاد بلاد الذل
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101
15 - مقاطع الأربعاء 06 يونيو 2018 - 00:57
نتا معانا ولا مع غانا ...ولا مدورين معاك. مهم #مقاطعون
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97
16 - نافع الأربعاء 06 يونيو 2018 - 00:57
وزير يشارك في الإحتجاج. بالنهار في الأغلبية وفي الليل في المعارضة. ياسلام
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108
17 - مواطن مغربي الأربعاء 06 يونيو 2018 - 00:57
ياك لي دار إحتجاج تيضربوه مخازنية وتيكلو زرواطة قدام البرلمان إوا فين هاد مخازنية باش تعرفو أنها هاد الخرجة مخزنيية
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122
18 - شمس الأربعاء 06 يونيو 2018 - 00:57
وزير سنطرال دانون، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
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102
19 - مواطنة الأربعاء 06 يونيو 2018 - 00:58
أغبى وزير شفتو فحياتي . الله اغرقك
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117
20 - ولد البلاد الأربعاء 06 يونيو 2018 - 00:58
حكومة العار و أصحاب اللحي غدرت بالشعب المغربي و تخلت عنه للدفاع عن التماسيح و العفاريت ،
أصبح مطلبنا إسقاط الحكومة
مفاطعون مقاطعون حتى سقوط الحكومة
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100
21 - adil الأربعاء 06 يونيو 2018 - 00:58
مقاطع حتى تستقيل هذه المحكومة ويحاسب كل من نعت الشعب بالالفاظ المسيئة للشعب. وبعد سأظل مقاطعا صنترال حتى تخفض الثمن الى 5 dhs للتر
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84
22 - hayat الأربعاء 06 يونيو 2018 - 00:58
هذا الخروج لن يزيد الطين الا بلة.
يا عمال هل انتم اغبياء الى هذه الدرجة؟
خروج الوزير معكم هل حبا فيكم؟ و دفاعا عن مستقبلكم؟؟
اوا جمعونا و حلو لينا فامنا و شربونا سنترال بزز..!
ولا شربتوهنا بزز عادي نتقياوه....
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81
23 - عبدالاله الأربعاء 06 يونيو 2018 - 00:58
الصراحة أسي الداودي جبتي الدل لراسك. متوقعتكش توصل لهذه الدرجة من الغباء. وصمة عار للحكومة وأكيد ستكون هناك تداعيات علر خروجك هكذا. يجب أن يتم نفيك من هذا البلد لأنك لا تصلح لا كوزير ولا كمواطعون.
هكذا سنستمر في المقاطعة أكيد لغاية خفض الأثمنة والسلام
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80
24 - اعيان الأربعاء 06 يونيو 2018 - 00:58
واش هذا معنا و لا مع غانا، و بزززاف عاوتاني.. الناس ديال العدالة و التنمية يظهرون بوجه جديد. الرأسمالية الملتحية
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70
25 - marocain الأربعاء 06 يونيو 2018 - 00:58
الداودي معروف عند من عاشروه أنه انتهازي و تملقي و أناني إلى أبعد الحدود. ... يكفي أن تسأل صديقه المقرب منه
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67
26 - سوسية. الأربعاء 06 يونيو 2018 - 00:59
يا ويلاتي يا ويلاتي على وزير اخر الزمن عمري شفت شي وزير فحالك.
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60
27 - zyad الأربعاء 06 يونيو 2018 - 00:59
راه مسؤول حكومي يساندكم ماذا بعد؟ الحوار احسن مع سنطرال مع أفريقيا مع سيدي علي ومع مدير مهرجان موازين راه ضروري اكون حل اللي يرضي الجميع.
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29
28 - مدوخ الأربعاء 06 يونيو 2018 - 00:59
النفاق كون كان بنادم..، الشعب عاق وفاق بلا ماتبقاو تقراو علينا السماوي ديالكم، رمضان و ماتاقيتوش فينا وجه الله فما بالكم من ورا رمضان، حسبنا الله و نعم الوكيل
#كلنا مقاطعون
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50
29 - متساءل الأربعاء 06 يونيو 2018 - 00:59
الشغيلة لها كامل الحق في الاحتجاج لكن الوزير ما محله من الاعراب ؟؟
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50
30 - ahmed الأربعاء 06 يونيو 2018 - 00:59
الله اكبر الحكومة تشتمنا و الدولة تغمض عينها عنا و الشركات تهددنا و ترفع الاسعار و الوزير يحتج ضدنا و سنطرال تطرد العمال و تبتزهم من اجل استرجاع عملهم و عوض ان تقوم الدولة بمحاسبة الشركة من اجل الطرد التعسفي و معالجة مطالب المواطن لا انقلبت الاية ا نسيتم انها الباطرونا و هو اخنوش صديق القصر و هي فرنسا سنطرال هه اعداء اقوياء لكن عنادكم يزيدنا قوة
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43
31 - abdoo abdoo abdoo abdoo الأربعاء 06 يونيو 2018 - 00:59
بعد المقاطعة الشعبية الناجحة ، الدولة والحكومة والباطرونا والبرلمان والنقابات في صدمة عميقة لا يعرفون ما يحدث هل الشعب لديه الوعي السياسي اللازم لإسترجاع حقوقه وثرواته الضائعة، ام ان الأمر هو البزولة الكبيرة للوطن من الصعب تفهم فطم مسؤولين عن مليارات كانت تدخل جيوبهم بسهولة المتواطئ من حكومة ومؤسسات .
صعيب هادشي على الفهم .
لن يتم الرضوخ بسهولة للمطالب الاجتماعية المشروعة .
العملية تستوجب النفس الطويل وعدم الغباء.
ممكن الدولة تتصيد المقاطعة في كمين مدبر . مثلا خلق المقاطعة المضادة كمواقع محافظون وبعض المظاهرات الموجهة بالإضافة إلى تعبئة الإعلام الجديد التابع لدهاليز الداخلية .
اتفهم ان الوضعية جد حرجة في تاريخ المغرب وتحتاج إلى تدخل العقلاء النافذين في الدولة المركزية اما الحمقى فهم من اوصلوا المغرب إلى هذه السكتة الدماغية كحزب النذالة تجار الدين.
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50
32 - خديجة الأربعاء 06 يونيو 2018 - 00:59
الله اعطيك العز اما الدل راك عايش فيه.
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35
33 - ما بقات هضرة الأربعاء 06 يونيو 2018 - 00:59
هاد الداودي مرفوع عليه القلم....نساوه عافاكم.
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40
34 - عبدو الأربعاء 06 يونيو 2018 - 00:59
إنه من المخجل أن يقف وزير مع عشرات المتضررين ضد كل الشعب المغربي الأشد تضررا من الزيادات والاحتكار واللا مبالات من طرف الحكومة، عوض أن يكون محايدا في هذه القضية لأنه وزير كل المغاربة ويوفر وقته للبحت عن الحلول الناجعة لهذا المشكل، إننا أصبحنا أمما حكومة تحفر قبرها بيدها.
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32
35 - abdoo abdoo abdoo abdoo الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:00
بعد المقاطعة الشعبية الناجحة ، الدولة والحكومة والباطرونا والبرلمان والنقابات في صدمة عميقة لا يعرفون ما يحدث هل الشعب لديه الوعي السياسي اللازم لإسترجاع حقوقه وثرواته الضائعة، ام ان الأمر هو البزولة الكبيرة للوطن من الصعب تفهم فطم مسؤولين عن مليارات كانت تدخل جيوبهم بسهولة المتواطئ من حكومة ومؤسسات .
صعيب هادشي على الفهم .
لن يتم الرضوخ بسهولة للمطالب الاجتماعية المشروعة .
العملية تستوجب النفس الطويل وعدم الغباء.
ممكن الدولة تتصيد المقاطعة في كمين مدبر . مثلا خلق المقاطعة المضادة كمواقع محافظون وبعض المظاهرات الموجهة بالإضافة إلى تعبئة الإعلام الجديد التابع لدهاليز الداخلية .
اتفهم ان الوضعية جد حرجة في تاريخ المغرب وتحتاج إلى تدخل العقلاء النافذين في الدولة المركزية اما الحمقى فهم من اوصلوا المغرب إلى هذه السكتة الدماغية كحزب النذالة تجار الدين.
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18
36 - محكد الربيعي الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:00
شنو بغيتي تقول بلي راك مواطن وهامك مشاكل المواطنين الله اغرقك.
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20
37 - إلياس الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:00
كارثة سياسية بكل المقاييس ... المفروض العمال يحتجون ضد الحكومة و بالأخص الوزير الداودي ... و إذا به خرج يحتج معهم ضد الشعب المغلوب على أمره ... إنتضروا زلزال سياسي قريب . " لا أعتقد أن الملك سيضل ساكتا بعد هذه الفضيحة "
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23
38 - bonjour الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:01
الدي يرفض شراء اي منتوج بسبب غلاء المعيشة يعتبر جريمة هدا فقدان ميزان العقل لم اعد افهم شي ء
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21
39 - اكرم من الناظور الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:01
واش دابا بغيتو نشريو الحليب بزز منا ولا
وزير عوض اكون مع الشعب زايد فيها المرجو من جلالة الملك أن يتدخل لإزاحة هدا المخلوق المشلول من الحكومة قبل أن تصير الأمور إلا ما تحمد عقباه وزير دابا كيدير الفتنة .الشعب نائم وزير يوقد النار .مقاطعون مقاطعون هاد الوزير لا يمثلنا بتاتا.
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15
40 - mohamed الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:01
لإيقاف حملة المقاطعة يجب تخفيض ثمن الحليب و ماء سيدي علي و كذالك إفريقيا...
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26
41 - Hassan autoroute الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:01
لازلنا مقاطعون حتى تفلس كل اللوبيات المتحكمة في الاقتصاد الوطني وانت (لحسن الداودي )يا لعين اللهم اريني فيك عجائب قدرتك في هذه العشر الأواخر من رمضان المبارك. الله اسلط عليك جوع حتى تطلب الخبز الكارم من عند المساكين يارب.
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20
42 - hier الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:01
راه عند شي بكيرات و شي سهيمات فسنطرال السيد مقابل شغلوا بالنهار و بالليل. شداتو لاكريز مسكين
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15
43 - 3abir sabil الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:01
انا بغيت نفهم واش الوزير خدام فسنطرال ؟؟ خاف ايجرو عليه ؟؟؟
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22
44 - محمد جلال الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:01
سابقة في المغرب وعلى صعيد حكومات العالم أن وزيرا منتخبا من طرف الشعب يعانق الشركات ويحتج معهم ضد الشعب .يجب التدخل الملكي لإقالة محكومة العار التي كشرت على أنيابها ضد المغاربة أمام اللوبي الإقتصادي المتوحش.
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24
45 - rachid الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:01
و مع ذلك حل الازمة اسهل من هده المسلسلات. خفض السعر ب 0.5 درهم. تخسر قليلا في هامش الربح. لكن تعوض في الكميات المباعة لان زبناء الشركات الاخرى سوف يصبحون زبناء سنطرال. قسوحية الراس و الداودي مشي الحل اكيد
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5
46 - الرسام الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:01
التوظيف بالتعاقد مآله مثل هؤلاء الكل معني.. فيقو المغاربة.. هادشي بزززاف
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9
47 - مقاطع الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:01
.والله.ولو.تجي.تدق.علينا.فديور.لشربناه.مقاطعون.
حتى.تستقلون.انت.تجر.الحزب.الى.الهوة.السحيقة.
وتستخف.بالمغاربة.سوف.تتبرء.منك.حتى.الشريكة.
سنطرال.لانك.تاجج.الوضع.
انكم.تحتضرون.وماهيا.الى.ايام.معدودة.وتنزلوا.السولرت
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12
48 - جمال الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:01
هههههه سبحان الله خرج معاهم مسكين الله على محنة
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12
49 - بشرى الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:02
ههههه والله الى جاب ليا الضحك هاد خونا قالك حتى هو كيحتاج مع العمال والله يعطينا وجهك
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16
50 - شمس الربيع الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:02
15 شخصا....انها وقفة غير ناجحة...وهذا يؤكد ضعف شعبية العدالة والتنمية..مؤخرا....دوام الحال من الموحال..
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16
51 - tornadogut الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:02
هذا الذي يمارسه الدودي يسمى الطنز العكري
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15
52 - عتيق فايق الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:02
داودي انت لا علاقة لك بهذا الشعب العزيز الذي ابهر العالم بهذه المقاطعة الحضارية وجعلكم انتم المداويخ. جبدو لفلوس لي ديتوها لشعب اداودي وعطيوها لسيادكم سنطرال. حنا مقاطعين حتى يدخل ملكنا ويعفيكم من مهامكم.
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12
53 - لمياااء الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:02
ملي بغا مصلاحتو نزل كيحتج مع العمال وا باااز وجهو مقزددر
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11
54 - Ifrane A/a 81100 الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:02
للتصحيح ففط٠ فرنسي يشارك في احتجاج عمال "سنطرال" لإيقاف حملة المقاطعة
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17
55 - عبدو الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:02
أين هي الحشود الغفيرة التي تعد عينة من المتضررين؟!!
حشموا واخا غير شوية، رمضان هذا زعما!!
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14
56 - مواطن الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:02
خسارة فيك حتى هاته السطور...
حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم
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18
57 - rachid الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:03
مهزلة بكل معنى اين كنت مند سنوات وعمال شركة لاسامير في وضعية مقلقة.والعديد من الشركات تطرد عمالها ولم تقف معاهم.لمادا الان تريد شراء منصب على ظهر العمال والشعب اين هو من مواقفك والغلاء نار.لمادا لم تحتج على خفظ البنزين والكهرباء والماء وكل شيء.عجبا عجبا الوطن في مهب الريح من تصرفاتكم
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18
58 - يوسف سلا الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:03
دور الحكومة و الوزراء هو إجاد الحلول و ليس النزول إلى التظاهر أمام البرلمان ،الداودي إنتهت صلاحيته الوزارية ،الحكومة في تخبط و الحل بيد الملك.
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20
59 - غير دايز الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:03
السؤال المطروح
واش هادو عمال بالاجرة ولا شركاء في الأرباح ؟
ادا كان تسريح العمال فهذا يعد طرد تعسفي يجب اللجوء إلى مفتش الشغل لا إلى الشعب المقاطع.
الشعب لم يقاطع الحليب و لكن قاطع علامة تجارية.
بالنسبة لنزول الوزير هدا ليس بجديد على البواجدة مرة وجه مع الحكومة و مرة وجه مع النقابات و مرة وجه مع المعارضة ضدا في الحكومة .
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18
60 - هشام سلا الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:03
هدا عيب هدا عار ونقصو في تمان .
هدا عيب هدا عار قدرا شراءه في خطار
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14
61 - كوثر الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:03
آخر الزمان ولا سيدهم الوزير كيحتاج قدام البرلمان مع العمال وعيش نهار سمع خبار
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13
62 - حمزة مريرت الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:03
الداودي هو وزير فرنسي في حكومة مغربية صراحة صدمت لماذا لم يشارك في احتجاجات جرادة أو تنغير أو زاكورة الحاصول الله إسهل عليا بشي طيارة من هاد البلد السعيد
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15
63 - الادريسي الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:03
هؤلاء الأشخاص انانيون، لا يهمهم الشعب بأكمله الذي يكتوي بلهيب الاسعار المرتفعة.
اعتقد ان شركة سانطرال والحكومة اشتروهم كي يعتصموا أمام البرلمان.
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13
64 - صالح الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:03
حنا ماشي ضد العمال او لاحسدناهم على العمل ديالهم حنا نقصو لينا ثمن لحليب بسبكم انم اصبح الشعب المغربي يملك قدرة التغلب على الذل والحكرة... هاهو خرج معاهم وزير كاليك ماتقاطعوش انا مقاطع انقص الثمن مانبقاش مقاطع.
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10
65 - توفيق الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:04
واش الداودي كان خدام مع سونطرال.. علاش شاد الزحام مع العمال
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13
66 - خلدون الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:04
ما دمت في المغرب فلا تستغرب هل هظا وزير يمتل شعب وضعه في داك المنصب ام هو الناطق الرسمي لسنطرال وللشركات المتوحشة اللتي تنهب جيوب العباد وعوض ان يتضامن مع 40 مليون مغربي فضل ان يتضامن مع بضعة عمال او بالاحرى مع الشركة ضدا في الشعب وزير فرنسي يدافع عن شركة فرنسية ادا هناك شيء في الخفاء يعني عمولات يتقاضاها من اجل دعم الشركات للنهب الشعب مافيا تضم شركات ومسؤولين ووزراء تريد دبح الشعب المغربي لكن الان الشعب استفاق ولن يرضخ وسنقاطع ولو خفضتم التمن يجب ان تضع هده الشركة المفاتيح لانها تسرق قوت شعب مقاطعون مقاطعون لاخر رمق والى مزبلة التاريخ انت وحزبك
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18
67 - ابو صفوان الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:04
حكومة المداويخ والله وجب إقالتها خصوصا هاد قاصح الراس
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10
68 - مصطفي الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:04
ربنا يقوي إيمانك !! واش هاد مسؤلين شادينها ضض!! و علاش هادو ما كلاوش دق كدام برلمان? مهم را بهاد التصرفات عاد ما تاتزيدو فينا العزيمة و الإصرار باش نواصلو.... المقاااااااااااااااااااااااااطعة شكرا
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8
69 - nour الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:04
الحل بيد الحكومة والشركة نفسها من أجل خفض الأثمنة
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6
70 - khalil الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:04
les ministres du pjd ont perdu completement la raison
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10
71 - فرحان الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:05
تجار الدين يسخرون من المغاربة. سحقا لكم. تدخل ملكي يلوح في الافق. انهاء صلاحية حكومة العار
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8
72 - سعيد الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:05
هههههههه لا أستطيع استيعاب هذه الأخبار وزير في مظاهرة ضد الشعب و عمال ذوي الإعاقة الفكرية يشاركون أيضا ضد إخوانهم المغاربة أعترف الأن أنني في بلد العجائب.
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9
73 - khadija الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:05
نحن شيوخ التربية الوطنية من 2012 ونحن نحتج ولم نجد من يساندنا
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10
74 - نقطة في بحر الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:05
المقاطعة أصبحت ثقافة وتربية نربي عليها أبناءنا...ولى زمن الخنوع بلا رجعة..شخصيا نسيت شي حليب او منتج سميتو سنطرال ولاول مرة منذ سنوات أستبدل الإفطار بالتمر والحليب بالماء الدافئ والتمر فقط وبخيييييييير
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9
75 - الطنز البنفسجي الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:05
زعما... درتي فراسك الضحك.
أولا.. لخصتي المقاطعة فالحليب واستثنيتي صاحبكم اخنوش وبنصالح.
ثانيا.. الحكومة هكذا ولا باينة سايبة ومشتتة وفيها حتى تنسيق حتى عمل مبرمج واقعي لتحاوز الازمة.
ثالثا.. هكذا كتزيدو على راسكم تهمة الخنوع لفرنسا.. فينك اسي الداودي من عمال لاسامير والبلاستيك؟
الحكومة ولا داكشي عندها مايع.. حيت المقاطعة ماغاديش تسالي ولربما غادي تبقى ديما واخا ينزلو الثمن حيت تحولات مع الوقت لحقد.
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10
76 - المنصوري الرباط الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:05
بالامس عدد.من لمستمرين وشركات اجنبيه ومغىبيه كبرى تضامنت مع سركة سنترال ودعت الى اجاد.حل سريع ومن خرض على مقاطعة حليب سنترال دون غيره رغم انه مميز وله 143شهادة دوليه ووطنيه تاكد بان حلبب سنترال مميز وبمعاير دوليه خالي من تحفيص ومن لغبره وماء حتى تعاونيات والفلاحه التي تساعدهم سنطرال لاتريدمنهم الغش وقال لمستتمرين وشركات الكبرى ان بقي لوصع على حاله سنعلن رحيلنا من المغرب ونسرح حوالي 2مليون و456الف عامل وعامل وضرب 160الف فلاح مغربي في قوته اليومي رغم ان بنكران من زاد.في معانات لمغاربه حين حدف لمقاصه..وزاد في ثمن لغزوال 10دراهمو150سنتم اليوم 20رمضان وهكدى ستنتشر لبطاله لفقر طلاق الاجرام ولهدر لمدرسي ويحققو اهل لمقاطعه ولمحرضين هدفهم الفتنه لخرب والمشكل ان عدد منهم ليسرب الحليب وليس له سيارة ام يقاطع افريقيا
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-14
77 - رانية الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:05
كيقتلو الميت ويمشيو فجنازتو هاد الناس دالعدالة عندهم 10000 وجه
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10
78 - مزلوط الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:06
لم يخرج اي مسؤول فيةالشركة
بينما خرج الوزير. كارثة
اصلا العمال سيتم تسريحكم لانهم يعملون بعقدة .
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9
79 - salsa الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:06
لقد اصبحتم مهزلة وبعدوا عن اللحظات التاريخية راكوم شوهتوها المقاطعة مستمرة ولكم الخزي
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9
80 - ahmed الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:06
اببششششاخ على الحكامة وشؤون العامة...........
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12
81 - ali الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:06
وزير ينضم لحملة ضد المواطن . ما لم تشاهده في العالم ستشاهده في المغرب .
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15
82 - نور الدين الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:07
الوزراء ماشي بلاصتهم اماكن الاحتجاجات. خاصهم افكو المشاكل ماشي احتجو
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10
83 - عبدالرحيم الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:07
والله شي حليب سنطرال لا شربناه واخا تخرج الحكومة تحتج باراكا عليكم السيد الوزير غير هاد المهزلة واخا تكون الشركة ديالك مادير هادشي ولكن ماشي لخاطرك مغلوب على امرك
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7
84 - نشيط الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:07
قمة النفاق؛ لماذا لم يقف أحد من هؤلاء الوزراء أو ولاد الشعب بجانب المنتج الصغير ملي كاتخليه ليه الشركة تما؛ أو ملي كاتخلصو بدرهمين ونصف وقد بيع في الاصل بسبعة دراهم؛ لماذا لم يفكر احد في مصير هذا الفلاح الصغير وعائلته الكبيرة ؟ لماذا لم يهتم أحد بحالة الكسابة ملي تزادت 25 درهم في القنطار ديال العلف؟ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل.
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7
85 - مقاطع الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:07
الشعب يريد رحيل الداودي إلى مزبلة التاريخ
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6
86 - N.H الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:07
هل انتم الأولون أم الأخيرون الذين تم طردهم كفى من إستحمار الشعب إنكم تزيدون الطين بلة بهذه السياسة الصبيانية على ما أعتقد أن الوزراء الذين يدافعون عن سنطرال لديهم أسهم في هذه الشركة التي تمتص دماء الشعب مقاطعون مقاطعون للتذكير فقط إياكم أن يشتت إنتباهكم عن سيدهم علي و إفريقيا
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8
87 - ابو اسامة الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:07
والله الى تبهديلة هاذي... الحل راه واضح... هو تخفيض ثمن الاسعار المنتوجات التي تمت مقاطعتها... وصافي ها المشكل تحل ...مطالب عادية .... علاش كاع تمارة وهاد المظاهرة لشارك فيها الوزير الاحمق..
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7
88 - هزلت الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:08
واو هادو عندهم الحق فالاحتجاج بدون تدخل قوات القمع كون مشاو المواطنين لي تيطالبو بخفض الأسعار ومطالب إجتماعية كنا انشوفو كيفاش ايفرقوهم الحاصول عندكم حليبكم وعندنا فلوسنا نشرو لي بغينا #مقاطعوون
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7
89 - مقاطعون الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:08
مهزلة هادي بان ليكوم غير هاد الفئة لي
مضرورة
مالكوم ماتضامنوا مع المداويخ فالمقاطعة
الى عارفينكوم رجال
لانهم أكثر ضرر .حنا بعدا لنا الله
مقاطعون مقاطعون مقاطعون
حتا ايكون شي تاويل
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8
90 - المتتبع الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:08
يا للغباء هل بمشاركة الداودي في وقفة احتجاجية مع عمال سنطرال ستوقف المقاطعة والله انه الغباء السياسي هل انت وزير ام موظف لدى شركة سنطرال بعد عملك هذا استفززت المقاطعين وستكون مقاطعة الى الابد واخر مسمار دق في نعش حزبكم باي باي باي باي ولن نرى مستقبلا اي حكومة يشارك فيها للعدالة والتنمية
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9
91 - حليد الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:08
والله واخا تخرج المحكومة كاملة مقاطعووووووون و على العهد باقون حتي تتحقق المطالب و ينقص الثمن و الرفع من الجودة ماشي الما و الزغاريت
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8
92 - عبد الحميد البكري، الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:09
يصراحة ماعرفتش هذا واش وزير المغاربة أو وزير سنطرال؟
ولماذا لم يدافع عن باقي الشركات اللتي شملتها المقاطعة مثل سيدي علي و افريقيا!!!
ولماذا لم يدافع اخنوش عن الفلاح المغربي مثلما يدافع عنه وزراء العدالة والتنمية!!
لماذا سيد الوزير يطنطن بنفس الكلام "استثمارات اجنبية ووو" بالسلامة شنوا تاتصنعنا هاد سونطرال؟؟ محركات الطائرة!! ياك غير حليب تايشريوه من عند الفلاح بثمن بخس ويعلبونه ويبيعونه!! أليس هناك شركات مغربية مواطنة تنتظر ازاحة الاخطبوط الفرنسي حتى تستثمر في الحليب!!
لماذا السيد الداودي يتكلم عن الافلاس وتشرد عمال سونطرال ولم يتكلم عن شركات البلاستيك المغربية اللتي افلست وشرد عمالها!!
لماذا لم يتكلم عن لاسامير!!

أين انت يا سيدي الوزير كي تجيب عن هاته التساؤلات
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8
93 - مدوخ الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:09
بغيت غير نعرف قصة الداودي وسنطرال.! ؟ هدشي بزاااف.
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6
94 - hamad الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:09
لحسن الداودي ربما يحلم بقيادة الحكومة في 2021 لدا يعد هذا التصرف دعاية انتخابية في نظري
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3
95 - من القطيع الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:10
الداودي مزال كنحسب شحال من وجه عمدك قهرتينا والله.
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7
96 - اوز الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:10
من يريد الخير للمواطنين عمالا أو غير العمال، يأتي بحلول حقيقية و واضحة لتجاوز الوضع البئيس الذي يعيشه المواطن. و ليس هذا العمل المسرحي المفبرك المفضوح. الإنتهازيون يقومون بما هو أسوأ من هذا لإخفاء نتائج الفشل إجتماعيا و إقتصاديا و تنمويا. لا تنخدعوا بالعواطف ...
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6
97 - مغربي حر الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:11
والله العظيم منشري منتجات سنطرال دانون ما دمت حيا أرزق أضعف حكومة في تاريخ المغرب تتدافع بقوة عن شركات اﻷجنبية الجشعة عن مصالح الشعب المغربي المقهور
مقاطعون
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7
98 - مقاطع الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:11
دبا الوزير الدودي فضحنا بعمال سنترال واش نسا عمال شريكة البلاستيك وعمال سمير او زيد عليها هؤلاء الفلاحين لي برزطونا بيهم الفلاحين رهم لباس عليهوم راه لي عندو البقرة راه ما خاصو حتى خير أما الناس لي معندهم ما يكلو او الناس المشردين لي كاينعسو مساكين فالزنقة أو زيد عليها لي خدام او شهر مكيلقا خوه او تلقاه عامر كريديات علاش اسي داودي متدافع علا هاؤولاء إيوا كول عوتني معندي مندير بالكلام الشعباوي دبا واش هداك وجهك اولا كفاك حسبي الله ونعم الوكيل فيكم
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6
99 - Ayoub الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:11
زعما بقاو فيه ناس ههههههه هوا خايف علا بلاستو تمشي حيت حكومة فآآآاشلة وتعديل لحكومي جاي جاي
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7
100 - Zouita الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:12
الشعب صاحب القلب الكبير، عبارة لا يتم تذكرها إلا عند إشتداد المحن فهو المدافع عن الوطن في الحرب وهو المتحمل لكوارث الحكومات عند إفلاس سياساتها وهو الشماعة التي تعلق عليها كل المشاكل صغيرها قبل كبيرها....وفي المقابل ماذا يكون جزاؤه؟؟؟..لك الله يا وطني
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5
101 - يجب إسقاط الحكومة الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:13
يجب اقاف هذه المهزلة اصبح ضروري ومؤكذ إسقاط هذه الحكومة التي تجري ضذ مصلحة الشعب،الحمد لله نهار على نهار تيتبين لينا مع من نحن لتسقط الحكومة وكل من باع الشعب.
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9
102 - ادريس فاس الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:13
زمن المسخ السياسي..رفعوا الدعم،حرروا الأسعار، خلاو المداويخ فوجه موجااات الغلاء و احتكار الشركات الأجنبية، ودبا خارجين الباجدة كيحتجوا مع ضحايا السياسات البنكيرانية..ولكن اللي خرجو فعيد العمال كيحتجو على نفوسهم عادي يخرجو عاود مع عمال سنطرال والأساتدة و الأطباء و غدا مع كاع المداويخ فاش تجي نوبة البوطة..الباجدة ديكاج.
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7
103 - عبدو الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:13
الآن يخرج الوزير للاحتجاج إلى جانب شركة سنترال الفرنسية، أين كان حينما شرد عمال لاسمير، أين كان حينما شرد عمال مصانع الاكياس البلاستيكية، أين هو هذا الوزير ومعه الحكومة من إفلاس الآلاف من المقاولات الصغرى والمتوسطة سنويا مع ما يترتب عن ذلك من انتشار للبطالة والمعاناة بين عمالها. مختصر الكلام حكومة رأس المال
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5
104 - عزيز الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:14
سؤال بريء: اتساءل ماذا لو كانت الشركة اىتي تمت مقاطعتها هي جودة او شركة وطنية اخرى؟ اسيكون للحكومة نفس التعامل؟
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5
105 - Driss Lmarouki الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:16
فقط في المغرب:
تخرج فمضاهرة تطالب بحقوقك---> الزرواطة و الحبيسة.
تطالب بحقوقك بطريقة سلمية و راقية---> أجي نتصالحو وحقوقك نساها واسمح لنا وخضروري تسمح وخلينا نمصو ليك دمك.
الخلاصة: والله ممفاكين، وتجار الدين إلى مزبلة التاريخ، ومقاطعة الانتخابات أصبحت ضرورة ملحة
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5
106 - kamal الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:16
الشيئ الذي لم يفهم هل نحن المداويخ ام هم .اين كانت الحكومه حينما كانت الحكومة حينما كانت سنطرال تتغطرس على جميع الأصعدة (مع الفلاح) بشرائها المنتوج بثمن بخس (ومع الشغيله) الكل يعلم ضروف العمل ومع الزبناء في اخر المطاف صدق من قال# صياد النعام يلقاها يلقاها # .
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4
107 - محمد الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:17
او فينا هما عمال لاسمير او دياول الميكا او زيد او زيد اولا هما ماشي اولاد الشعب
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4
108 - mouaten الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:19
le ridicule ne tue pas...mais lá, ça sent le pourrie.
و بالعربية، إن لم تستحي فأفعل ما شئت.
ما بقا والو تايفاجئنا...فوضى عارمة و خواض و كدوب و نفاق و زيد و زيد...
لا حول ولا قوة إلا بالله.
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