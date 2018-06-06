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كُتّاب وآراء
الداودي يشارك في احتجاج عمال "سنطرال" لإيقاف حملة المقاطعة
لأول مرة منذ انطلاق حملة المقاطعة، خرجت شغيلة شركة "سنطرال"، مساء الثلاثاء، للاحتجاج أمام مبنى البرلمان بالعاصمة الرباط، مطالبة بوقف حملة المقاطعة التي أَدَّتْ إلى فصل العديد من المستخدمين، وخفض كمية إنتاج الحليب بنسبة كبيرة، ومنددة بما أسمته "الأعمال الإجرامية" التي طالتها.
وشهدت الوقفة التحاق وزير الحكامة والشؤون العامة، لحسن الداودي، رافعا بدوره وسط جموع المحتجين شعارات ضد حملة المقاطعة، من قبيل "هذا عيب هذا عار..الاقتصاد في خطر"، و"هذا عيب هذا عار..المقاولة في خطر"، "لا تقاطع لا تقاطع والعامل هو الضائع"، "المقاطعة ضراتنا..حنا ولاد الشعب".
وأشارت كلمة الوقفة التي حضرتها نقابتا الاتحاد العام للشغالين، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى أن العامل بشركة "سنطرال" يَعِيْشُ أوضاعاً اجتماعية مقلقة منذ شهر بسبب ما تعرفهُ منتوجات الشركة من كسادٍ ناتجٍ عن حملة المقاطعة، مناشدة ما أسمته كل "القيم الجميلة والصادقة للشعب" من أجل "إيقاف الحملة التي تسببت في أوضاع لا تسر الصديق ولا العدو".
وأضافت كلمة الوقفة أن "اللحظة تاريخية بامتياز، إذ يتوجه العمال إلى الجميع لتحكيم العقل وقراءة النتائج التي ستزداد سوءا وقسوة في حال استمرار الوضع"، مرسلة نداء إلى الشعب من أجل "مصالحة قلبية صادقة تَرْفعُ المحنة وتَمْنَعُ من حدوث كارثة اجتماعية ستكون لها حتما نتائج رهيبة".
وأكدت الكلمة أن "العمال والمستخدمين على حافة الإفلاس، وينتظرون التفاتة شعبية من لدن الجميع حتى يتمكنوا من الرجوع إلى وضعهم الطبيعي مع أسرهم وعائلاتهم"، داعين إلى حوار وطني جاد ومسؤول يضم كافة المتدخلين لتجاوز الوضع الحاصل وإعادة الاعتبار للمصلحة العامة.
واشتكى العديد من العمال، في تصريحات لجريدة هسبريس الإلكترونية، من حملة المقاطعة التي أضرت بهم بشكل كبير، بعد أن جرى تسريح 900 عامل الأسبوع الماضي، ومن المرتقب أن يتم طرد آخرين إذا استمرت الشركة في تكبد الخسائر، مشتكين من حالة الخوف التي تسود وسط عائلاتهم وأبنائهم جراء المستقبل المجهول.
وطالب العمال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بـ"التدخل لإنقاذ شريحة واسعة من الشعب المغربي، تعيل آلاف الأسر، وتشتغل بتفان من أجل وطنها وازدهار اقتصاده".
من جهته قال رشيد جورج، الكاتب الوطني للاتحاد المغربي للشغالين بشركة "سنطرال"، إن "الحشود الغفيرة التي حَجَّتْ إلى البرلمان عينة من عمال الشركة الذين خرجوا دفاعا عن مناصب الشغل المهددة، بعد حملة المقاطعة التي كبدت سنطرال خسائر كبيرة".
وأشار جورج إلى "أن النقطة الأولى التي خرج من أجلها العمال هي التعسفات التي يتعرض لها المئات من المستخدمين الذين يشتغلون في التوزيع ونقاط البيع، لا لشيء إلا لأنهم خدموا الشعب المغربي بتفان؛ ثم كذلك لتوضيح مدى الضرر الذي لحق العمال بعد تقليص الشركة لعددهم، بتشريد 900 منهم، في ظل صمت حكومي".
وأوضح المسؤول النقابي أن "المسألة التي تحز في القلب هي أنه لا مسؤول حكوميا تدخل من أجل إنقاذ العمال، فتركوا وحدهم رغم أنهم مواطنون أيضا ومتخوفون من مصيريهم".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (108)
وزير سونطرال في وقفة احتجاجية بدون ترخيص
هزلت
واش غان شري صحااااا
والله و ماي وقصو الثمن لا شريتو
يجب تعديل القانون بعدم السماح باستوزار متعددي الجنسيات
موعدنا الانتخابات المقبلة السي داودي
انشري يا حرة
أصبح مطلبنا إسقاط الحكومة
مفاطعون مقاطعون حتى سقوط الحكومة
يا عمال هل انتم اغبياء الى هذه الدرجة؟
خروج الوزير معكم هل حبا فيكم؟ و دفاعا عن مستقبلكم؟؟
اوا جمعونا و حلو لينا فامنا و شربونا سنترال بزز..!
ولا شربتوهنا بزز عادي نتقياوه....
هكذا سنستمر في المقاطعة أكيد لغاية خفض الأثمنة والسلام
#كلنا مقاطعون
صعيب هادشي على الفهم .
لن يتم الرضوخ بسهولة للمطالب الاجتماعية المشروعة .
العملية تستوجب النفس الطويل وعدم الغباء.
ممكن الدولة تتصيد المقاطعة في كمين مدبر . مثلا خلق المقاطعة المضادة كمواقع محافظون وبعض المظاهرات الموجهة بالإضافة إلى تعبئة الإعلام الجديد التابع لدهاليز الداخلية .
اتفهم ان الوضعية جد حرجة في تاريخ المغرب وتحتاج إلى تدخل العقلاء النافذين في الدولة المركزية اما الحمقى فهم من اوصلوا المغرب إلى هذه السكتة الدماغية كحزب النذالة تجار الدين.
صعيب هادشي على الفهم .
لن يتم الرضوخ بسهولة للمطالب الاجتماعية المشروعة .
العملية تستوجب النفس الطويل وعدم الغباء.
ممكن الدولة تتصيد المقاطعة في كمين مدبر . مثلا خلق المقاطعة المضادة كمواقع محافظون وبعض المظاهرات الموجهة بالإضافة إلى تعبئة الإعلام الجديد التابع لدهاليز الداخلية .
اتفهم ان الوضعية جد حرجة في تاريخ المغرب وتحتاج إلى تدخل العقلاء النافذين في الدولة المركزية اما الحمقى فهم من اوصلوا المغرب إلى هذه السكتة الدماغية كحزب النذالة تجار الدين.
وزير عوض اكون مع الشعب زايد فيها المرجو من جلالة الملك أن يتدخل لإزاحة هدا المخلوق المشلول من الحكومة قبل أن تصير الأمور إلا ما تحمد عقباه وزير دابا كيدير الفتنة .الشعب نائم وزير يوقد النار .مقاطعون مقاطعون هاد الوزير لا يمثلنا بتاتا.
حتى.تستقلون.انت.تجر.الحزب.الى.الهوة.السحيقة.
وتستخف.بالمغاربة.سوف.تتبرء.منك.حتى.الشريكة.
سنطرال.لانك.تاجج.الوضع.
انكم.تحتضرون.وماهيا.الى.ايام.معدودة.وتنزلوا.السولرت
حشموا واخا غير شوية، رمضان هذا زعما!!
حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم
واش هادو عمال بالاجرة ولا شركاء في الأرباح ؟
ادا كان تسريح العمال فهذا يعد طرد تعسفي يجب اللجوء إلى مفتش الشغل لا إلى الشعب المقاطع.
الشعب لم يقاطع الحليب و لكن قاطع علامة تجارية.
بالنسبة لنزول الوزير هدا ليس بجديد على البواجدة مرة وجه مع الحكومة و مرة وجه مع النقابات و مرة وجه مع المعارضة ضدا في الحكومة .
هدا عيب هدا عار قدرا شراءه في خطار
اعتقد ان شركة سانطرال والحكومة اشتروهم كي يعتصموا أمام البرلمان.
أولا.. لخصتي المقاطعة فالحليب واستثنيتي صاحبكم اخنوش وبنصالح.
ثانيا.. الحكومة هكذا ولا باينة سايبة ومشتتة وفيها حتى تنسيق حتى عمل مبرمج واقعي لتحاوز الازمة.
ثالثا.. هكذا كتزيدو على راسكم تهمة الخنوع لفرنسا.. فينك اسي الداودي من عمال لاسامير والبلاستيك؟
الحكومة ولا داكشي عندها مايع.. حيت المقاطعة ماغاديش تسالي ولربما غادي تبقى ديما واخا ينزلو الثمن حيت تحولات مع الوقت لحقد.
بينما خرج الوزير. كارثة
اصلا العمال سيتم تسريحكم لانهم يعملون بعقدة .
مضرورة
مالكوم ماتضامنوا مع المداويخ فالمقاطعة
الى عارفينكوم رجال
لانهم أكثر ضرر .حنا بعدا لنا الله
مقاطعون مقاطعون مقاطعون
حتا ايكون شي تاويل
ولماذا لم يدافع عن باقي الشركات اللتي شملتها المقاطعة مثل سيدي علي و افريقيا!!!
ولماذا لم يدافع اخنوش عن الفلاح المغربي مثلما يدافع عنه وزراء العدالة والتنمية!!
لماذا سيد الوزير يطنطن بنفس الكلام "استثمارات اجنبية ووو" بالسلامة شنوا تاتصنعنا هاد سونطرال؟؟ محركات الطائرة!! ياك غير حليب تايشريوه من عند الفلاح بثمن بخس ويعلبونه ويبيعونه!! أليس هناك شركات مغربية مواطنة تنتظر ازاحة الاخطبوط الفرنسي حتى تستثمر في الحليب!!
لماذا السيد الداودي يتكلم عن الافلاس وتشرد عمال سونطرال ولم يتكلم عن شركات البلاستيك المغربية اللتي افلست وشرد عمالها!!
لماذا لم يتكلم عن لاسامير!!
أين انت يا سيدي الوزير كي تجيب عن هاته التساؤلات
مقاطعون
تخرج فمضاهرة تطالب بحقوقك---> الزرواطة و الحبيسة.
تطالب بحقوقك بطريقة سلمية و راقية---> أجي نتصالحو وحقوقك نساها واسمح لنا وخضروري تسمح وخلينا نمصو ليك دمك.
الخلاصة: والله ممفاكين، وتجار الدين إلى مزبلة التاريخ، ومقاطعة الانتخابات أصبحت ضرورة ملحة
و بالعربية، إن لم تستحي فأفعل ما شئت.
ما بقا والو تايفاجئنا...فوضى عارمة و خواض و كدوب و نفاق و زيد و زيد...
لا حول ولا قوة إلا بالله.