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كُتّاب وآراء
أخنوش يحذر من تداعيات حملة المقاطعة على الفلاحين الصغار
كشف عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، معطيات مهمة بخصوص تطور سلسلة إنتاج الحليب منذ إطلاق مخطط "المغرب الأخضر"؛ وذلك عقب تداعيات أزمة المقاطعة التي استهدفت ثلاث شركات رئيسية تنتج الماء والحليب ومشتقاته والوقود.
الوزير أخنوش، الذي كان يتحدث خلال اجتماع للجنة القطاعات الإنتاجية ليلة الثلاثاء، أكد أن سلسلة الحليب تعد مصدر عيش 1.4 ملايين مواطن مغربي، إذ تخلق ما بين 400 ألف و450 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، مسجلاً أن رقم الاستثمار الخاص بسلسلة الحليب بلغ 5.3 مليارات ما بين 2008 و2017.
وتطرق المسؤول الحكومي إلى الآثار السلبية لحملة المقاطعة على الفلاح الصغير، وقال إن هذه السلسة التي ساهم فيها المغرب بدعم مالي مهم منذ انطلاق مخطط "المغرب الأخضر" معرضة اليوم لـ"ضرر كبير عبر تفككها وعبر تطوير مسالك تسويق غير مهيكلة بالإضافة إلى انخفاض مداخيل السلسلة من حيث رقم المعاملات الفلاحية والمساهمة في الناتج الداخلي الخام الفلاحي، بالإضافة إلى المساهمات الضريبية".
وأوضح الوزير أن سلسلة الحليب بالمغرب "ستتأثر أيضا عبر فقدان مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة وإغلاق مواقع صناعية، ما من شأنه أن يؤثر على المنظومة المحيطة بالقطاع (النقل والخدمات)"، ولفت إلى أن "وقف عملية تجميع الحليب لدى مربي الماشية الحلوب سينعكس مباشرة على مداخيل الفلاحين والأنشطة الفلاحية الأخرى المرتبطة بسلسلة الحليب من زراعات وتربية الأغنام".
المعطيات الصادرة عن وزير الفلاحة كشفت أن تأثر السلسلة سيؤدي إلى صعوبة تسديد الديون المتعاقد عليها من قبل مربي الماشية الحلوب، كما أن "تسويق الحليب في المسلك الرسمي ستكون له عدة انعكاسات في مجال السلامة الصحية، وذلك عبر تراجع المكتسبات في المجال الصحي والمعايير الصحية، وإنتاج حليب فاسد لا يحترم سلسلة التبريد، مضر بصحة المستهلك، واحتمال ارتفاع الغش في مكونات الحليب، لاسيما عبر إضافة الماء ومواد خارجية".
وشدد أخنوش على أن المغرب منذ سنوات طوال وهو يعمل بجدية على تطوير سلسلة الحليب؛ كما أن الحكومات المتعاقبة جميعها اشتغلت بجدية من خلال مخطط "المغرب الأخضر" لتطوير الإنتاجية، مشيرا إلى أن "الحليب قبل حوالي 10 سنوات كان من الصعب العثور عليه بمحلات البيع في شهر رمضان المبارك".
وحذر أخنوش من تداعيات حملة المقاطعة على مستقبل الفلاح الصغير، قائلاً: "إذا توقف المجال ولم يعد هناك استهلاك سيصبح مصير هؤلاء مهددا، وقد يضطر الفلاح إلى بيع بقرته والتوجه نحو المدينة ليبحث عن عمل بديل"، مؤكداً أن الحكومة عبر وزارة الفلاحة تقوم بدورها لحل المشاكل الناتجة عن تداعيات المقاطعة.
وأكد الوزير أن "المشكل اليوم أكبر بكثير مما نتصور، لأن الفلاح يتساءل هل الحليب الذي سينتجه سيباع أم لا؟"، قبل أن يجيب: "هذه التطورات ستجعل جاذبية الاستثمار في نفق مسدود"، وزاد: "الأمر يتعلق بإشكالية جماعية وعلى الجميع أن يتحمل مسؤوليته للوصول إلى حلول عملية".
ووفقا للعرض الذي قدمه المسؤول الحكومي أمام أنظار الفرق البرلمانية بمجلس النواب فإن سلسلة الحليب تساهم بشكل فعال في الأمن الغذائي نظرا لارتفاع الإنتاج بنسبة 42 في المائة ما بين 2008 و2017، و"هو ما شكل قفزة نوعية من حيث تلبية الطلب الداخلي للإنتاج الوطني بنسبة 96 في المائة"، بتعبيره.
"كما أن تطور سلسلة الحليب تم بفضل سياسات مهمة لوزارة الفلاحة منذ العام 2008، إذ أطلق 68 مشروعا في إطار مخطط "المغرب الأخضر"، يضيف الوزير ذاته، الذي أورد أن "سلسلة الحليب تساهم بشكل كبير في النسيج الاقتصادي والاجتماعي، إذ تؤمن الدخل لأزيد من 200 ألف أسرة".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (103)
أولى علامات النصر بدت في الأفق
الحليب كانشريوه يوميا ولكن ماشي ديال سنطرال
هذا دورك
فأنصحك بهذه الوصفة
أو بالأحرى تنحى جانبا و عطينا التيساع و خلي الناس الأمناء و الصادقين الغيورين على البلد يقومون بعملهم
لو كانت مقاطع تشمل شركة جودة هل كان رد فعله سيكون مثل هاذا ??????
اخي توقف عن العمل هو ومايقرب 200 اجير اين رد دولة لمحاربتهم من الضياع والتشرد ام ان شركة مشغلة لهم ليس لهم فيها رأسل مال
نقصو ثمن ديل دوك المواد او تسالي المقاطعة
دب انتم شدين العكس مع الشعب او غتبقو هك حتى ايشد معكم الشعب العكس حتى بمعنى واخ تنقصو ثمن للمقاطعة غتبقى غير ضد فيكم اوصافي باش نوريكوم زكير كيفاش داير
لك الله يا وطني
يالاه الحل من عندك حيت انت هو المسؤول الاول على القطاع.
اظن ان المقاطعة معندهاش مسؤول و مكنظنش الحال غادي يتبدل الى مدرتيش الحل.
كلشي كيتسنا الحل من عند الحكومة.
الله يستر
و هو خفظ الاسعار و بنسبة ضئيلة جدا
الضررالاول للفلاح هو انتم وهضمكم لحقه واغراقه فالديون
نسيت بلى سنطرال كانت مغولة على التاعونيات او مانعة عليهم التعامل مع الشركات الاخرى او هدا هو الاحتكار او التسلط لي كانحاربوه بهاد المقاطعة
لا أفهم لماذا لا يذهب تفكير المسؤولين في اتجاه كيفية تخفيضه و بالتالي الرفع من القدرة الشرائية لأغلبية المواطنين
لا أفهم لماذا لم يخرج أي مسؤول ليشرح لنا لماذا سعر الحليب في أغلبية الدول،والتي القدرة الشرائية بها تفوقنا بكثير،هو أرخص منه عندنا بكثير
لا أفهم ،لا أفهم.........
الخلاصة،افهم تصطى.....
#خليه_يريب
حكومة كل أعضائها يحملون الجنسية الفرنسية بين العربون
آعلاش كتقلبوا نحن إلا خونة وقطيع مغلوب عن لأمره كل القرارات بيدكم آعلاش كطلبوا من الجيعانين باش آشريو الحليب ديال سنطرال هههههههههه
الحل زيدونا في الصلير يعني المانضا واش 50 أو 60 أو 80 ألف غدي نشريو الحليب مهزلة يالمحكومة .
راه واحد الشركة اللي مقاطعينها ماشي كاع الشركات و بالتالي داك الحليب اللي مبقاتش تشريه سنطرال اتولي تشريه جودة او بعض الشركات الجهوية وحتى هي تطور الانتاج ديالها
ارحموا ذكائنا المحدود الله يجازيكم بيخير