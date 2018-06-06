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الرئيسية | مال وأعمال | أخنوش يحذر من تداعيات حملة المقاطعة على الفلاحين الصغار

أخنوش يحذر من تداعيات حملة المقاطعة على الفلاحين الصغار

أخنوش يحذر من تداعيات حملة المقاطعة على الفلاحين الصغار
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:21

كشف عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، معطيات مهمة بخصوص تطور سلسلة إنتاج الحليب منذ إطلاق مخطط "المغرب الأخضر"؛ وذلك عقب تداعيات أزمة المقاطعة التي استهدفت ثلاث شركات رئيسية تنتج الماء والحليب ومشتقاته والوقود.

الوزير أخنوش، الذي كان يتحدث خلال اجتماع للجنة القطاعات الإنتاجية ليلة الثلاثاء، أكد أن سلسلة الحليب تعد مصدر عيش 1.4 ملايين مواطن مغربي، إذ تخلق ما بين 400 ألف و450 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، مسجلاً أن رقم الاستثمار الخاص بسلسلة الحليب بلغ 5.3 مليارات ما بين 2008 و2017.

وتطرق المسؤول الحكومي إلى الآثار السلبية لحملة المقاطعة على الفلاح الصغير، وقال إن هذه السلسة التي ساهم فيها المغرب بدعم مالي مهم منذ انطلاق مخطط "المغرب الأخضر" معرضة اليوم لـ"ضرر كبير عبر تفككها وعبر تطوير مسالك تسويق غير مهيكلة بالإضافة إلى انخفاض مداخيل السلسلة من حيث رقم المعاملات الفلاحية والمساهمة في الناتج الداخلي الخام الفلاحي، بالإضافة إلى المساهمات الضريبية".

وأوضح الوزير أن سلسلة الحليب بالمغرب "ستتأثر أيضا عبر فقدان مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة وإغلاق مواقع صناعية، ما من شأنه أن يؤثر على المنظومة المحيطة بالقطاع (النقل والخدمات)"، ولفت إلى أن "وقف عملية تجميع الحليب لدى مربي الماشية الحلوب سينعكس مباشرة على مداخيل الفلاحين والأنشطة الفلاحية الأخرى المرتبطة بسلسلة الحليب من زراعات وتربية الأغنام".

المعطيات الصادرة عن وزير الفلاحة كشفت أن تأثر السلسلة سيؤدي إلى صعوبة تسديد الديون المتعاقد عليها من قبل مربي الماشية الحلوب، كما أن "تسويق الحليب في المسلك الرسمي ستكون له عدة انعكاسات في مجال السلامة الصحية، وذلك عبر تراجع المكتسبات في المجال الصحي والمعايير الصحية، وإنتاج حليب فاسد لا يحترم سلسلة التبريد، مضر بصحة المستهلك، واحتمال ارتفاع الغش في مكونات الحليب، لاسيما عبر إضافة الماء ومواد خارجية".

وشدد أخنوش على أن المغرب منذ سنوات طوال وهو يعمل بجدية على تطوير سلسلة الحليب؛ كما أن الحكومات المتعاقبة جميعها اشتغلت بجدية من خلال مخطط "المغرب الأخضر" لتطوير الإنتاجية، مشيرا إلى أن "الحليب قبل حوالي 10 سنوات كان من الصعب العثور عليه بمحلات البيع في شهر رمضان المبارك".

وحذر أخنوش من تداعيات حملة المقاطعة على مستقبل الفلاح الصغير، قائلاً: "إذا توقف المجال ولم يعد هناك استهلاك سيصبح مصير هؤلاء مهددا، وقد يضطر الفلاح إلى بيع بقرته والتوجه نحو المدينة ليبحث عن عمل بديل"، مؤكداً أن الحكومة عبر وزارة الفلاحة تقوم بدورها لحل المشاكل الناتجة عن تداعيات المقاطعة.

وأكد الوزير أن "المشكل اليوم أكبر بكثير مما نتصور، لأن الفلاح يتساءل هل الحليب الذي سينتجه سيباع أم لا؟"، قبل أن يجيب: "هذه التطورات ستجعل جاذبية الاستثمار في نفق مسدود"، وزاد: "الأمر يتعلق بإشكالية جماعية وعلى الجميع أن يتحمل مسؤوليته للوصول إلى حلول عملية".

ووفقا للعرض الذي قدمه المسؤول الحكومي أمام أنظار الفرق البرلمانية بمجلس النواب فإن سلسلة الحليب تساهم بشكل فعال في الأمن الغذائي نظرا لارتفاع الإنتاج بنسبة 42 في المائة ما بين 2008 و2017، و"هو ما شكل قفزة نوعية من حيث تلبية الطلب الداخلي للإنتاج الوطني بنسبة 96 في المائة"، بتعبيره.

"كما أن تطور سلسلة الحليب تم بفضل سياسات مهمة لوزارة الفلاحة منذ العام 2008، إذ أطلق 68 مشروعا في إطار مخطط "المغرب الأخضر"، يضيف الوزير ذاته، الذي أورد أن "سلسلة الحليب تساهم بشكل كبير في النسيج الاقتصادي والاجتماعي، إذ تؤمن الدخل لأزيد من 200 ألف أسرة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (103)

1 - مريم الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:33
سعداتنا بهذا الوزير اكاد لا اتذكى عدد المرات التي زار فيها وزير الفلاحة منطقتنا ... هذا احسن وزير في نظري في تاريخ المغرب يجوب ارض الوطن باستمرار و يتفاعل مع همومو المواطنين ربافو ارفع لكم القبعة احتراما معالي الوزير.
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-285
2 - جواد الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:33
بدأت المقاطعة تخرجكم من جحوركم
أولى علامات النصر بدت في الأفق
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227
3 - سنبلة مريم الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:34
الحليب مادة اساسية للمغاربة، و اذا كانت المقاطعة تهم جزء من المغاربة. ف 120 الف فلاح مغربي اغلبهم فلاحين صغار و تعاونيات فلاحية ناشئة تضررت من هذه المقاطعة.
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-212
4 - هشام صفوي الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:34
وزارة الفلاحة تحاول ان تجد دائما حلولا للمشاكل التي يجب رئيس الحكومة الانتباه اليها و التي تعتبر بمثابة قنبلة اجتماعية.
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-175
5 - ahmed الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:34
لو أرادوا الفلاحين الصغار أن يكبرو لباعوا الحليب مباشرة للمواطن و استغلوا عن تلك الشركة الفرنسية المحتكرة للسوق
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186
6 - بشرى الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:35
إنتاج قطاع الحليب انتقل من 1,25 مليار لتر سنة 2007، إلى 2,5 مليار حاليا، أي ما يعادل ضعف العرض على الصعيد الوطني
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-49
7 - فلاح مغربي الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:35
الفلاح الصغير هو الوحيد المتأثر بالاوضات الحالية بعد مقاطعة منتوج الحليب
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-175
8 - ياسمين الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:35
الفلاحة الصغار دائما ما كانوا في حاجة الى المواكبة و المساندة و الوزارة تقوم بالمستطاع لمواكبة و هيكلة هذه الفئة الا ان مثل هذه الحملات تحول دون تحقيق الهدف من تقوية قدرات و انشطة هذه الفئة. بالتوفيق للسيد الوزير عزيز أخنوش ،نثق بك و نعتز بك.
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-161
9 - هاكاك الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:35
الى متى سيظل وزير الفلاحة رجل اطفاء، يتدخل من اجل اخماد غضب المغاربة من حكومة غير فعالة و ربما غير مهتمة.
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-173
10 - sanae الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:35
Le ministère de l'Agriculture a met en oeuvre des stratégies efficaces pour augmenter la production nationale des produits agricole , nottament la production du lait , qui réalise un éxcédent ces dernières années
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-121
11 - الحاج ابراهيم الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:35
الشعب مقاطع سنطرال ماشي مادة الحليب
الحليب كانشريوه يوميا ولكن ماشي ديال سنطرال
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192
12 - ayman الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:35
الحل الامثل للخروج من الازمة السياسية و الاقتصادية هو ان يوزع صندوق المقاصة على جميع الشعب المغربي دون استثناء بحال مولات البقرة بحال رءيس الحكومة ورفع الدعم علا جميع المواد انذاك لن يعاني الفقير من السعر المرتفع لانه اخذ الدعم مباشر في نفس الوقت لم ولن يستغل الغني المواد المدعومة وقد اخذ نصيبه ايضا لانه مواطن مغربي شاءنه شان الفقير وهما لا يختلفان في الوطنية ملاحظة هنا يجب على الدولة تحديد سقف هامش الارباح للمواد و ضمان المنافسة و التوزيع للصندوق يكون على عدد النسمات بالمملكة مثل الطفل الرضيع مثل العجوز مثلا انا خديت الدعم ديالي شريت بوطا وحدا قداتني شهر كولو حيت انا فقير تنقتاصد فداري و الغني دوزات ليه سمانة اذن هو يمشي يشريها بتمنها الحقيقي ومن تما مستفدش من الدعم ديالي انا كفقير اكبر دوخة على الفقير مسكين هي ملي تيقولك بغينا نستهدفوا واحد الفءة من الشعب فقيرة هي الي تستفد من الدعم تتولي هديك الفءة هي المقصية اسيدي استهدف كلشي وسربيني
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59
13 - Ahmed de Rabat الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:35
بغيت نعرف ملي قررتو تزولو الميكا اشنو درتو مع المصانع و العمال ..واش بقاو فيكم بحالهم بحال الفلاحة ؟
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152
14 - هذا انا الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:36
المغرب بحاجة الى اشخاص اكفاء امثال السيد عزيز اخنوش الذي يتفانى فؤدي خدمة وطنه.
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-183
15 - اسماعيل الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:36
إلا كانت مقاطعة الحليب ستضر بالفلاحين الصغار. فمن سيتضرر من مقاطعة محروقات افريقيا؟؟ و طوطال في الطريق.
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114
16 - صومالي عزيز الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:36
تبين أن سلسلة الحليب  في حالة جيدة وتعد نموذجا لتنمية سلاسل الإنتاج الفلاحي محليا وقاريا على صعيد الإنتاج والتنظيم. « خلال الفترة 2007-2015، عرف إنتاج الحليب الإجمالي زيادة بنسبة 38%، بينما عرف إنتاج الحليب المصنع زيادة بنسبة 45% خلال نفس الفترة، مما مكن من تطور الاستهلاك من 54 إلى 72 مكافئ لتر حليب/ساكن/سنة ».
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-67
17 - فلاح محكور الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:36
الفلاحة الصغار دائما ما كانو في حاجة الى المواكبة و المساندة ووالوزارة تقوم بالمستطاع لمواكبة و هيكلة هذه الفئة الا ان مثل هذه الحملات تحول دون تحقيق الهدف من تقوية قدرات و انشطة هذه الفئة
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-94
18 - رضوان الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:36
القطاع الفلاحي يسير في ثبات و هذا جيد لنا جميعا. لكن خاصنا نتعاونو كاملين باش كلشي استافد و حتى واحد ميتضرر.
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-67
19 - samia الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:37
مشاريع برنامج المغرب الاخضر حققت نتائج ايجابية و نجاحات متوالية بمختىف مناطق المغرب و المواطن البسيط يلتمس هذه الانجازات بفضل سياسة السيد وزير الفلاحة في التواصل و المواكبة و لهذا السبب اصبحت التجربة المغربية رائدة و يحق لنا الافتخار و الاعتزاز بها امام التجارب الاجنبية
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-93
20 - abdo الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:37
اخنوش لا يخاف اصلا على الفلاحة لا الصغار و لا الكبار يخاف على جيوبه التي بدأت في الخسارة لو حقا اهتم بهم لكان حقا استتمر اموال الدعم التي دابت في يديه
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109
21 - رضوان الشافعي الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:37
مقاطعون مكيهمناش الحكومة ولا غيرها إلى كان الفلاح متضرر رآه حتى المستهلك كدالك ماشي سوقنا
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94
22 - معلقة الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:37
مسكين قلبو على الفلاح ولا على ضيعات ديالو قطع ليا فقلبي
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89
23 - mansoor الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:37
وزير الفلاحة المغربي بدل اقصى مجهوداته لتدبير هذا القطاع البالغ الاهمية و الذي يعم شريحة كبير من المغارب باعتباره القطاع المعول عليه في الاقتصاد الوطني
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-94
24 - fador الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:38
هههه بغاو ادوخونا وصلات ليهم العظم سؤال : واش سنطرال هي لي هازا الاقتصاد هي لي كاينا اسيدي جيبو لينا شركات اخرى مابغيناش سنطرال
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83
25 - moqati3 الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:38
نعم متفق، لكن مقاطع حتى النخاع. اصمد أيها المقاطع والمقاطعة، النصر قريب بإذن الله، ثم المقاطعة. كل عام وأنتم بمقاطعون!
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83
26 - med الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:39
لم يتم التفاعل من قبل الحكومة مع ملف مقاطعة شركة سانطرال في الوقت المناسب وبالكيفية المناسبة لدا وجب عليها تحمل المسؤولية كاملة والبحث عن حلول بديلة ترضي تطلعات الشعب المغربي
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54
27 - عيسى الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:39
السيد وزير الفلاحة يولي أهمية خاصة لتحسين مردودية الفلاحين من خلال مجموعة من الاجراءات و التدابير العملية المبنية على الدراسات و تقييم النتائج المنتظرة.
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-76
28 - نور الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:39
إذا كنت تريد مصلحة الفلاحين فما عليك إلا أن ترفع الأجور و تحسن الوضع الإجتماعي للعمال من تأمين صحي و ضمان إجتماعي و حفظ كافة حقول العمال
هذا دورك
فأنصحك بهذه الوصفة
أو بالأحرى تنحى جانبا و عطينا التيساع و خلي الناس الأمناء و الصادقين الغيورين على البلد يقومون بعملهم
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54
29 - فندن الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:39
الوزير الاكثر فعالية في حكومة سعد الدين العثماني هو عزيز اخنوش.. الحضور الميداني قوي جدا لدى هذا الرجل.
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-65
30 - سعيد الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:39
مجرد سؤال شركة سنطار شركة خاصة ام شركة تابعة للدولة . اين هي حرية المنافسة نحن احرار نقاطع اي شرك نريد . صراحة ماينشر في الفايسبوك ان مسؤولين الكبار لهم رأسمال في شركة يتاكد بفعالهم للوقف مقاطعة مشروعة .
لو كانت مقاطع تشمل شركة جودة هل كان رد فعله سيكون مثل هاذا ??????
اخي توقف عن العمل هو ومايقرب 200 اجير اين رد دولة لمحاربتهم من الضياع والتشرد ام ان شركة مشغلة لهم ليس لهم فيها رأسل مال
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46
31 - عبدالاله الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:40
باراكا من النفاق. المقاطعة تضر الفلاح الكبير وليس الصغير. وتضركم نتوما بشكل أكبر. خاصكم تحسو بالضرر اللي كنحسو بيه باش تنقصو من الاثمنة
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48
32 - Soukaina الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:41
هاذ الهدر معندنا مانديرو بيه
نقصو ثمن ديل دوك المواد او تسالي المقاطعة
دب انتم شدين العكس مع الشعب او غتبقو هك حتى ايشد معكم الشعب العكس حتى بمعنى واخ تنقصو ثمن للمقاطعة غتبقى غير ضد فيكم اوصافي باش نوريكوم زكير كيفاش داير
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30
33 - الحافيظ البودراري الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:42
كيف لحكومة أن تحقق النتائج المرجوة و هي مشكلة في أغلبها من تجار الدين الذين لا تهمهم سوى مصالحهم الشخصية، البواجدة هم سبب كل المأسي و المشاكل التي تتخبط فيها البلاد، فمنذ اعتلائهم لمراكز القرار و الأمور تسير من أسوء إلى أسوء بسبب القرارات و السياسات الفاشلة لزعيم الذئاب الملتحية.
لك الله يا وطني
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15
34 - نور الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:42
مهم جدا دعم الفلاح البسيط لانه يعيل افراد اسرة بكاملها و ربما محيط اسري كامل
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-11
35 - محمد جلال الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:42
المشكل ليس مشكل الفلاح الصغير وإنما مشكل من يملك الآلاف من البقر الحلوب بالضيعات الكبيرة ويستثمر مع شركة سنطرال وأغلبهم برلمانيين ووزراء.
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28
36 - متتبع الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:42
الخوف على الفلاحين الصغار يبتدئ من دعمهم و تشجيعهم و تطوير ظروف عملهم بإدخال الآلات والمعدات الحديثة للرفع من إنتاجيتهم و مردوديتهم، أما والحالة هاته فإن الفلاح يستطيع تسويق منتوجه ولو في ضيعته أو بالمحلبات دون وساطة. .....
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19
37 - مغربي الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:42
يجب على الحكومة ان تجد حلا وليس المواطن المقهور فهناك شركات وطنية يمكنها ان تفي بالغرض اذا لقيت دعم من الحكومة ( بديتو بالسبان اوكملتها بالرغيب ا منين شفتو داكشي مامسلاكش حاولتو تخلقو الفتنة بين الشعب ) اخفضو ثمن الحليب وستنتهي هذه المقاطعة
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14
38 - محمد الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:42
هدشي لي قلتي كلو صحيح. انا معاك.
يالاه الحل من عندك حيت انت هو المسؤول الاول على القطاع.
اظن ان المقاطعة معندهاش مسؤول و مكنظنش الحال غادي يتبدل الى مدرتيش الحل.
كلشي كيتسنا الحل من عند الحكومة.
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12
39 - سليمان الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:43
الفلاحة المغربية تعرف انتعاشة قوية بفضل المجهود الكبير الذي تبذله وزارة الفلاحة
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-23
40 - محسن الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:43
مقاطعون حتى تتحقق المساواة الشعب عاق وفاق.....حنا مبقيناش عاطفين دغيا تلعبو لينا بمشاعرنا واه راه مقاطعون وخا تخفضو الاثمنة الانكم حتاقرتونا ومتسوقتوش لينا ....والله يخلف على فيسبوك
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15
41 - Mohamed Amin الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:43
عينا من هاد أسطوانة ديال فلاح غدي ضرر شفتي غير هاد مقاطعة والله لا وقفت وخا ينزل مسيح دجال
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15
42 - مواطن الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:44
والشعب راه كتر من 35 مليون نسمة لي راها متضررة بسبب ارتفاع الأسهار.
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15
43 - wafaa الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:44
نتمنى أن لا يتفقم الامر اكتر لأنه المتضرر اكيد هو الفلاح أو التعاونيات التي تنتج الحليب و هذا ليس في صالح احد و لا نريد أن نزيد الطين بلة عوض إيجاد حل سوف نجد زيادة البطالة
الله يستر
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-18
44 - autochtone الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:44
أود أن أشير هنا بالسؤال التالي: هل حين وقفت يا خنوش السير العادي للحكومة لمدة لا تقل عن ستة أشهر ؟ هل فكرت في تضرر أحد القطاعات الاقتصاديه للبلاد و العباد؟! لا أظن . . فالمقاطعة مستمرة بحول الله تعالى و على الدولة أن تجد الحلول المناسبة و لذلك شكلت و خليه يريب مقاطعون حتى النصر بحول الله تعالى.
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18
45 - يوكا الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:45
مزيان تحمل وزارة الفلاحة مسؤوليتها في انتاج سلسلة الحليب التي حقق فيها المغرب اكتفاء ذاتيا.
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-5
46 - عدول الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:45
إمتى طاحت على المغاربة فكرة المقاطعة؟ المغاربة فكروا اول مرة فالمقاطعة لما لقاو ان اسعار المحروقات مبالغ فيها وان المسيطر على سوق المحروقات هو سيادتكم..وبداو بالشركة ديالكم من تم زاد الوعي ديالهم وتمدد نحو مواد اخرى اللي هي الماء والحليب ومازال موازين ومازال منتوجات اخرين فالمستقبل.. راه الجشع ديال شركتكم هو اللي اطلق الشرارة الاولى
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19
47 - مقاطع الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:45
والله واخا تقولوا لينا راه المقاطعة كدير ايبولا....مقاطعون
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18
48 - هناء صفريوي الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:45
كلام الوزير على صواب لأنه صرنا نرى المتضرر الخالي هم العمال و الفلاحين الصغار
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-17
49 - متتبع الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:46
"الحليب قبل حوالي 10 سنوات كان من الصعب العثور عليه بمحلات البيع في شهر رمضان المبارك" .. هذا صحيح مائة في المائة .. أتوقع إذا استمرت المقاطعة أن يرتفع ثمن الحليب بشكل مخيف في الأشهر المقبلة و السلام عليكم.
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-9
50 - Ftah الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:46
المال و السلطة لا يجتمعان ..... الاستقالة افضل حل تقدمه و المحاسبة افضل جزاء يجب ان تأخذه
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13
51 - مراكشي الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:47
مواطنين حتى النخاع خائفين فقط على الفلاح الصغير
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3
52 - ملاحظ عن كثب الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:47
اذا الدولة المغربية دعمت سونطرال باموال دافعي الضرائب فلماذا لا تضغط على الشركة من تجل الرضوخ لمطالب الشعب وتخفض الثمن، انا اشك ان هناك فساد كبير وراء دفاع الحكومة على هذه الشركة
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11
53 - Akram IFNAWI الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:47
إن ما يتعرض له الفلاح المغربي اليوم من جراء نتائج مقاطعة الحليب و مشتقاته جاء نتيجة لمجموعة من القرارات الفاشلة التي اتخذها بنزيدان أثناء رئاسته للحكومة، فمسألة رفع دعم صندوق المقاصة و تحرير الأسعار لم يكن قرارا صائبا آنذاك، و بالتالي فالمواطن المغربي اليوم يدفع ثمن قرارات سياسية فاشلة لم تستحضر مصلحة المواطن في نهاية الأمر.
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8
54 - ابتاس الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:47
على الجميع ان يتحمل مسؤوليته فعلا.. ماشي لعب الدراري.. انه من العيب ان تكون الحكومة في واد و اشعب في واد اخر
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55 - الخفاش الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:47
منذ متى و الحكومات المغربية المتعاقبة تدافع على صغار الفلاحين كونو صريحين و اعترفو بأن هاذه المقاطعة الحقت بكم الضرر الى النخاع و تهدد عروشكم رغم ان الحل في متناولكم و بسيط للغاية.
و هو خفظ الاسعار و بنسبة ضئيلة جدا
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56 - med-jr الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:48
للاسف البعض لم يصل لوعي أو ثقافة المقاطعة و النتيجة نراها الآن
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57 - salsa الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:48
نفس الكلام و سيناريو المحروق شوفو اصل المشكل لي تتجنبوه دايما بحال المغاربة غير رشقات ليهم و قاطعوا
الضررالاول للفلاح هو انتم وهضمكم لحقه واغراقه فالديون
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58 - أحمد الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:48
الحل بيدكم سيد الوزير, وبيدك أنت بالذات ارحمونا و خفضوا الاسعار ارحموا هذا البلد الأمين كفاكم جشعا اتقوا الله فما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور
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59 - Khalid الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:49
اسيدي المغاربة راه مامقاطعينش الحليب كمنتج راه مقاطعين علامة تجارية لي هي سنطرال اما هاد الكلام فهو تغليط و تضليل للراي العام ولي نقص رقم معاملات سنطرال راه الشركات الاخرى غدي تملأ الفراغ اه
نسيت بلى سنطرال كانت مغولة على التاعونيات او مانعة عليهم التعامل مع الشركات الاخرى او هدا هو الاحتكار او التسلط لي كانحاربوه بهاد المقاطعة
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60 - مواطن الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:49
لا أفهم لماذا لا يثار السبب الرئيسي للمقاطعة و هو السعر المرتفع الذي يباع به الحليب
لا أفهم لماذا لا يذهب تفكير المسؤولين في اتجاه كيفية تخفيضه و بالتالي الرفع من القدرة الشرائية لأغلبية المواطنين
لا أفهم لماذا لم يخرج أي مسؤول ليشرح لنا لماذا سعر الحليب في أغلبية الدول،والتي القدرة الشرائية بها تفوقنا بكثير،هو أرخص منه عندنا بكثير
لا أفهم ،لا أفهم.........
الخلاصة،افهم تصطى.....
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61 - مهاجر باسبانيا الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:49
انا بصفتي فلاح كنت عضوا في تعاونية الحليب سينترال كنّا نبيع الحليب لهذه الشركة ب2,5 درهم للتر الواحد استثمرت مبالغ مهمة في هذا المشروع واجهزته احسن تجهيز ولم تصلني أية مساعدة ممن تسمونها المغرب الأخضر وكل شيء ذهب سدا من المستحيل ان يربح الانسان او ان يأتي حتى بالتعادل في ظل هذا الثمن الذي نتقاضاه ووووووو كنّا نحن الفلاحين نوزع فقط الخسارة يجب على الحكومة او الأفضل المسؤولين ان يراجعوا هذه السياسة يراعى فيها القوي والضعيف ان يكون هناك توازن
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62 - مغربي الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:49
الوزير عارف هاد الأضرار كاااملة و مبغاش ينقص الأسعار. حشومة هادشي. نتوما مين عارفين أن البلاد غادا الهاوية و فيديكم الحل و ماباغينش تستعملون فهدا يعني أنكم أيضا مشاركون في الاطاحة بالبلاد. سنبقى مقاطعين حتى تنقص الأسعار
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63 - الحبيب التافراوتي الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:51
أنتم السيد معالي الوزير تتحدثون بلغة رجل دولة صادق و عارف بخبايا الأمور و مطلع على كل تفاصيل الواقع الحقيقي... عكس غالبية المقاطعين؛ هداهم الله؛ الذين يلعبون بالنار و بمصير الملايين من الأسر و العائلات و يهددون هدم و نسف ما تم تأسيسه و بناؤه على سنوات و عقود... فقط عن جهل و عناد لا غير ...
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64 - يونس شوقي الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:51
هذا الشي لا يبشر بالخير لأنه عائلات تتضرر بالفعل من هذه المقاطعة مع اننا نعلم خلفياتها
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65 - الياس الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:51
#مقاطعون
#خليه_يريب
حكومة كل أعضائها يحملون الجنسية الفرنسية بين العربون
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66 - سليمان المقهور الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:51
للأسف الشديد أصبحنا اليوم نشاهد المغاربة ينتفيضون ضد إخوانهم، و أصبح الكل يتحدث عن الشعب و حماية حقوق الشعب، متناسيين بأن هناك فئة مظلومة و متضررة من هذه المقاطعة المشؤومة، نعم إنها مشؤومة لكونها قطعت علينا أرزقنا و أرزاق أولادنا، فبين عشية و ضحاها أصبحنا في وضعية نحسد عليها، و الحقيقة أن هذه المقاطعة ما هي إلا صراع سياسي يتزعمه أتباع ابن كيران الذين لا تهمهم سوى مصالحهم الحزبية الضيقة.
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67 - med yass الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:51
آ شريف ... واش كتفهم نحن مقاطعون .. نقص من ثمن و زيد فالاجرة و نشروا حليبكم و السلام. انتهى الكلام
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68 - عدنان الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:52
اخنوش يحذرنا من الزيادات الانتقامية اليوم المازوط ولا ب 10.50 ماراعاش اخنوش للمواطنين الصغار و الراكبين الصغار
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69 - khadija الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:52
إن المغرب في الطريق الصحيح من أجل منافسة الدول الرائدة في هذا المجال مستقبلا وان المغرب يعد تجربة نموذجية بل التجربة الأولى على الصعيد الإفريقي ، وهناك أسواق واعدة في إفريقيا لتسويق الحليب المغربي من قبيل دول إفريقيا جنوب الصحراء ( السنيغال، بوركينافاصو، غينيا، ساحل العاج ) إضافة الى ليبيا التي تستورد حاليا منتجات حليبية مغربية.
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70 - انس من تطوان الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:52
اللي بغيت نقول نالسي اخنوش وزير التجارة والصناعة والفلاحة والصيد البري والبحري ان المغارية لم يقاطعوا استهلاك الحليب. وانما قاطعوا علامة تجارية محددة
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71 - Rachid الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:52
ادا اردت مصلحة الفلاح و الشركة فعليكم بنقص تمن تلك المواد المقاطعة .ام ادا اردت دفاع عن الشركات بمبريرات غير واقعية فتحملو مسؤوليتكم . "لأن الثور لي غادي اضرب المغرب را باقي رجع لور .او المشكلة دب ولا كيشرب الحليب ديال امه" نحن مقاطعوووووون حتى ينقص الثمن
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72 - imane الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:52
ارى انه من الافضل ان يتم التعامل مع حالات الفلاحين الصغار بنوع من الانسانية و عدم تركهم للامر الواقع
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73 - غوالي الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:53
هدي هي التصريحات اللي بغينا، تصريحات مسؤولة و شجاعة تدافع عن مصلحة المغاربة.. لاضرر و لا ضرار
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74 - اسماعيل الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:53
اسيدي ماقلتي عيب المهم ردوه ب 5 الدراهم مع للتر مع احترام الجودة ومستعدون نحبسو المقاطعة ديال هدا المنتوج من غدا
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75 - نعيمة الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:53
غاليك اخنوش "الأمر يتعلق بإشكالية جماعية وعلى الجميع أن يتحمل مسؤوليته للوصول إلى حلول عملية"حنا اسي الفاهم تحملنا مسؤوليتنا وقطعنا ودبا الدور عليكم تحملوا مسؤوليتكم وتجيبوا الحل ولا قدموا استقالتكم
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76 - الحسناوي الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:53
القطاع الفلاحي و خاصة الفلاحين الصغار أكبر المتضررين من هذه المقاطعة؛ أرجو أن يتفهم المغاربة وضعية إخوانهم و يشوفو من حالهم قبل فوات الأوان ...
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77 - sana الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:53
المغرب بحاجة الى اشخاص اكفاء امثال السيد عزيز اخنوش الذي يتفانى فؤدي خدمة وطنه.
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78 - mouktadi abderrazak الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:54
لم يتطرق لا هو ولا الحكومة إلى شركة سنطرال .رسائلهم كلها موجهة إلى الخونة المداويخ لك الله يا شعب المغرب
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79 - oumayma الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:54
وزارة الفلاحة تحاول ان تجد دائما حلولا للمشاكل التي يجب رئيس الحكومة الانتباه اليها و التي تعتبر بمثابة قنبلة اجتماعية.
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80 - طاير الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:54
يا سي أخنوش نقص درهم في لتر لحليب و نقص ثمن المحروقات في افريقيا و نقص للمغاربة ثمن السمك من غير السردين أنا أتكلم عن الصول و الميرنة التي رأيتها بأم عيني في اسبانيا أرخس من المغرب و و نقص شوية في ثمن الخضر و القطاني مع انشاء لجنة نزيهة لمراقبة الأسعار حين ذالك المغاربة غدي يفرحو و المقاطعة تنتهي و يعود الماء الى مجاريه كاين و لا ماكايناش
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81 - ahmed الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:54
نقول لخنوش نقص من ليصانص باش كلشي انقص . النقل الضريبة ووووووو
آعلاش كتقلبوا نحن إلا خونة وقطيع مغلوب عن لأمره كل القرارات بيدكم آعلاش كطلبوا من الجيعانين باش آشريو الحليب ديال سنطرال هههههههههه
الحل زيدونا في الصلير يعني المانضا واش 50 أو 60 أو 80 ألف غدي نشريو الحليب مهزلة يالمحكومة .
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82 - مغربي الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:54
وشهد شاهد من اهلها "إذا توقف المجال ولم يعد هناك استهلاك سيصبح مصير هؤلاء مهددا، وقد يضطر الفلاح إلى بيع بقرته والتوجه نحو المدينة ليبحث عن عمل بديل"الحكومة دائما تخاطب الشعب بالوعد والوعيد السيد اخنوش يريد ان يقول لنا يا اهل المدينة ادا ما استمريتم في تعنثكم ومقاطعتكم فان الفلاح سيقوم بهجرة من المجال القروي الى الحضري وسيكون عالة عليكم، ونقول له بالعكس نحن نرحب به فرب ضارة نافعة (للفلاح) فهو مقهور مقهور اللهم يبيع البقرة ديالو ويجي يستتمر عندنا ونوفروليه لي بغى يجيب نيت البقرة ديالو يبيع لينا حليب طازج، هدا كدب على الدقون كيتكلمو على الفلاح بحال الى عايش عيشة ديال (عمدة فالصعيد المصري)، سيدي الفلاح مرحبا بيك فالمدينة جيب البقر ديالك كاين المدارس كاين سبيطار كاين الويفي كاين الابناك كاين كاين....كلشي حتى النشاط غي جي خليهم هوما والمخطط الاخضر....
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83 - Hafid Bangallou الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:54
الفلاحة المغربية تحقق نتائج متوالية رغم كل الظروف الصعبة التي تواجه القطاع من جراء مختلف العوائق، و ذلك بفضل اليقظة و العمل الميداني للوزارة الوصية.
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84 - مدوخة الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:54
الموضوع ليس مرتبط بسنطرال اساسا شركة سنطرال هي النقطة التي افاضت الكأس ليس الا و دوام حال الفساد و الاحتكار من المحال فلا بد ان يأتي يوم للظلم لينحني امام ارادة الشعب و لا بد لقيد الاحتكار ان ينكسر المواطن المغربي ضاق درعا من الفساد يكفي يكفي يكفي ....سنظل مقاطعون حتى يسقط الاحتكار اقتناء منتوج من سنطرال بات مسألة حياة او موت بالنسبة لي اما الفلاح الصغير عليه ان يعي ان سنطرال لايهمها امره بل هو مجرد قنطرة عبور لتحقيق اهدافها اما فيما يخص باقي العمال يجب عليهم الانضمام للشعب و ترك العمل لدى سنطرال و لا بد من تضحيات لتحقيق دولة الحق و القانون و دولة تحكمها ارادة الشعب #كلنا مداويخخخخخ
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85 - وسيم الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:54
على عكس باقي الوزراء.. عزيز اخنوش اظهر جانبا ايجابيا من التعقل و التباث و دراسة الاحداث، و لا تخرج تصريحاته عن ما فيه مصلحة المغرب و المغاربة
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86 - Faouzi الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:54
هذا إن دل عاى شيء فإنه يدل على تعنت الحكومة. سنبقى إذن ندور في حلقة مفرغة. ماذا لو نقصت الشركة ولو 50 سنتيما فيصبح ثمن نصف لتر ب 3 دراهم. على الأقل سيتبثون حسن نواياهم
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87 - aniss الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:55
95 في المائة من مربي الأبقار يتوفرون على أقل من 10 أبقار ( صغار الفلاحين ) وبالتالي حشومة نديرو فيهم هاد الحالة بسبب مقاطعة غير محسوبة العواقب
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88 - ابن القراقرة الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:55
الله ياسي اخنوش عاد بان لك بأن الفﻻح غادي يتضرر مابانش لك انه تحمل الضرر مند ان قفز ثمن المازوط من 8دراهيم الى مايفوق 10دراهيم وأن الفﻻح ﻻيمكنه اﻻستغاء على المازوط لحظة واحدة ومزال العاطي يعطي هاديك الساعة مابقاش فيك الفﻻح حيث كانت اسهم شركاتك طالعة في البرصة ولما بدأت تتقهقر عاد بقا فيك الفﻻح فنعلة الله على المنافقين اعلم ان سبب اﻻزمة ليس ﻻالحليب وﻻ الماء اﻻزمة سببها سي اخنوش ومازوطو
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89 - رضى السوسي الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:55
لا يختلف اثنان ان المقاطعة تضرر منها جزء كبير من المغاربة وهذا لن ينكره احد ولعل الفلاحين الصغار اكبر المتضررين
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90 - farid الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:56
شفناك كتهضر غير عالحليب ،وديك أفريقيا تاعك زعما إلى نقصتي ماغاديش يتحلو كاع المشاكل،راك نتا راس المشكلة،وكوولشي عالبترول يتزاد كولشي يتزااد،من نهار تحرير اسعار الوقود والعافية نايضة فجيوب الناس،سكتنا حسن،وخليينا مستمرين فالمقاطعة ديالنا تكفينا
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91 - al3arandass الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:56
المرجو مشاهدة فيديو لمحمد تيجيني يتحدث فيه عن تحليل ما يحدث لشركة سنترال التي لا تستثمر إلا مبلغ قليل بل هي فقط موزع للحليب، وإذا رحلت ستأتي شركة أخرى مكانها لتوزيع الحليب ومشتقاته
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92 - Ahmed NIZAR الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:56
العدالة والتنمية مسؤولة عما يجري في هذا الوطن السعيد، الله يفك الجرة على خير مع هاذ الذئاب الملتحية.
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93 - Zouita الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:57
زعما قلوبكم على الفلاح الصغير !!!؟ اين كنتم عندما كان الفلاح الصغير يرهن ارضه للقرض الفلاحي من اجل تدبر امور فلاحته المعيشية فيعجز المسكين عن السداد فتأخذ منه ارضه أو يضطر لبيعها بثمن بخس. اين كنتم عندما يقدر الله سبحانه حبس المطر فترتفع اثمان الاعلاف على مرأى ومسمع منكم. بل اين انتم من الدعم الذي لا يستفيد منه إلا امثالكم أو من دار في فلككم...زيد فلبوطة زيد فلمازوط زيد فلانكري واضحك على الفلاح الصغير.
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94 - محمد الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:57
كل عاقل لديه دراية بالاقتصاد يعلم ان هذه الحملة لها عواقب وخيمة على الاستثمار و التشغيل أما الشركة المعنية فستوجه أموالها نحو قطاعات أخرى أو دول أخرى والاكيد أن الثمن لن يتغير لأن هامش الربح لايسمح بذالك
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95 - مختار ولد عبدو الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:57
حقيقة المخطط الأخضر برنامج كبير و مهم استفاذ منه الفلاحين الصغار؛ غير أن مع هذه المقاطعة أصبح الفلاح الصغير يعاني من جراء تكبد الخسائر و قد تشرد العديد من الأسر ...
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96 - خان الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:57
واخا تقولينا غنموتو لمشربناش الحليب فنحن مقاطعين و بماء البئر و سيدي الروبيني قانعين
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97 - محمد رسموكي الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:57
ميمكنش نكونو جاحدين ونقولو ان المقاطعة كلها ايجابيات بل ان جزء كبير منها سلبي خاصة ان استهدفت شركات بعينها فلو تضررت جميع الشركات لكان عدلا وسيؤتى اكله لكن تسييس المقاطعة اخرجها من اهدافها
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98 - abraham lincoln الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:57
واش مبغتوش تفهمو راه ماشي الاستهلاك اللي نقص
راه واحد الشركة اللي مقاطعينها ماشي كاع الشركات و بالتالي داك الحليب اللي مبقاتش تشريه سنطرال اتولي تشريه جودة او بعض الشركات الجهوية وحتى هي تطور الانتاج ديالها
ارحموا ذكائنا المحدود الله يجازيكم بيخير
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99 - صوفيا الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:58
ستتوقف المقاطعة اذا نقص ثمن الحليب غير ذلك فخرجاتكم المتباكية لا فائدة منها الله يعز المغاربة فينما كانو والله حتى ابنتم عن مستوى وعي عال جدا مقاطعووووون
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100 - bensaid الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:58
دوارنا كله فلاحون صغار.والكل يشتكي من قلة مردودية الحليب التي لا تلبي حتى مصاريف العلف.اما ما يقوله الوزير عن مخطط المغرب الأخضر فهو يعني الفلاحين الكبار وهم من يستفيد من الدعم المخصص للمخطط وليس صاحب بقرة او بقرتين يقضي صاحبها يومه في البحث عن الكلإ دون أن يتمكن من اشباعها.و غالبا ما لا تحمل و تلد عجلا لقلة الإمكانيات الخاصة بالعلف و الاصطبل و الأدوية.
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101 - مغربي الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:58
إلى بقاو فيك الفلاحة تنازل على نصف ممتلكاتك
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102 - خالد الأربعاء 06 يونيو 2018 - 01:59
الحليب زوين إلا ولى ب 2،5 دراهم
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103 - هند الأربعاء 06 يونيو 2018 - 02:03
إلى متى ستظل مثل هذه الحملات تحول دون تحقيق الهدف من تقوية قدرات و انشطة هذه الفئة.
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