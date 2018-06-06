"ستيام" تستثمر 32 مليون درهم في حافلات ذكية

هسبريس من الدار البيضاء (صور: منير امحيمدات)

أعلن الزبير الرحيمني، الرئيس التنفيذي لشركة "ستيام"، استثمار ما يزيد عن 32 مليون درهم لإطلاق تشكيلة جديدة من الحافلات الذكية لنقل المسافرين.

وقال الرحيمني، في لقاء صحافي عقده بمدينة الدار البيضاء، إن الحافلات الجديدة التي عززت أسطول شركة "ستيام" تتوفر على مجموعة من النظم الذكية للفرملة الآنية ورصد العراقيل في الطرق، وإنذارات عاجلة بتغيير مسار الطريق لتنبيه السائق.

واعتبر المتحدث أن من شأن هذه الحافلات CTM Play أن تساهم في إحداث نقلة نوعية في جودة الخدمات التي تقدمها شركة "ستيام".

وأفاد الرئيس التنفيذي لـ"ستيام" بأن الشركة وفرت تطبيقا يتيح للزبناء اقتناء تذاكرهم بواسطة هواتفهم الذكية من خلال تحيين التطبيق الذي جاء للاستجابة لمتطلباتهم.

وتشير المعطيات الصادرة عن الشركة إلى أن 75 بالمائة من مستخدمي موقع الشركة يلجونه عبر هواتفهم الذكية، وهو ما دفع "ستيام" إلى تصميم تطبيق متطور يوفر مجموعة من الخدمات.

وأفاد مسؤولو شركة "ستيام" بأن الخدمات المتوفرة تتمثل في إمكانية الاطلاع على برنامج الرحلات بالتفصيل، وحجز الرحلة، وتحديد المقعد الذي يرغب الزبون في الجلوس عليه، إلى جانب الأداء الإلكتروني الآمن بفضل ارتباطه بمنصة CMI.

وتخطط شركة "ستيام" لأن يقوم ثلث زبائنها بحجز رحلاتهم عبر هذا التطبيق الجديد في غضون السنوات الخمس القادمة.