تراخيص في دار بوعزة تغضب وزارة المالية

هسبريس - محمد لديب

انتفض مسؤولون في مديرية الأملاك المخزنية، وهي هيأة تابعة لوزارة المالية تشرف على تسيير وتدبير الأملاك الخاصة للدولة المغربية وتسهر على حمايتها، بعد منح ترخيص لشركة بدار بوعزة تتيح تمرير قنوات الصرف الصحي عبر عقار يدخل ضمن الأملاك المخزنية.

وقال مصدر مأذون من مديرية الأملاك المخزنية إن الإقدام على منح ترخيص لتمرير قنوات للصرف الصحي غير قانوني، ولم تستشر فيه مندوبية الأملاك المخزنية التي تشرف على تسيير الملك الخاص التابع لوزارة المالية.

وشدد المصدر المسؤول على أن تعليمات صدرت من أجل وقف هذه "المهزلة" التي تمس بقدسية الملكية العقارية التي يضمنها الدستور المغربي والقوانين المنظمة للجوانب المرتبطة بتمرير الطرق وقنوات الصرف الصحي، التي تستلزم اتباع إجراءات نزع الملكية، حتى لو تعلق الأمر بالملك الخاص للدولة.

وكشفت معطيات حصلت عليها هسبريس أن مديرية الأملاك المخزنية بمدينة الدار البيضاء راسلت رئيس جماعة دار بوعزة لسحب تراخيص قانونية تتيح لرجل أعمال مغربي مثير للجدل، يوجد في لائحة المطلوبين من طرف الإنتربول، تمرير قنوات الصرف الصحي عبر عقارات توجد في ملكية الدولة.

وقال مصدر هسبريس إن المراسلة تضم إنذارا صريحا لرئيس جماعة دار بوعزة بأنه لا يحق له إصدار قرار من هذا النوع دون اللجوء إلى مسطرة نزع الملكية، لكونه يعتدي على عقارات توجد في ملكية الأملاك الخاصة التي يحميها القانون.

وشدد المصدر ذاته على أن القانون واضح في هذا الشأن، وقال: "يتوجب على رئيس الجماعة سلك مسطرة نزع الملكية في احترام تام للقانون ولعقارات الأملاك المخزنية التي لا يحق لأي كان الاعتداء عليها"، وفق تعبيره.