القرض الفلاحي يطلق منصة "البزطام الإلكتروني"

هسبريس من الدار البيضاء (صور: منير محيمدات)

أطلقت مجموعة القرض الفلاحي للمغرب حلاّ للأداء عبر الهاتف المحمول، "البزطام الإلكتروني"Beztam-E ، الذي يندرج إطار المشروع الوطني المتعلق بالأداء عبر المحمول الذي تشجّع عليه السلطات النقدية والذي يسعى إلى الإدماج المالي، ودمقرطة عمليات الأداء.

وقال عبد المنعم دينية، المدير العام المساعد بمصرف القرض الفلاحي للمغرب، إن هذا المنتوج الجديد يؤكّد مدى قوّة التزام مجموعة القرض الفلاحي للمغرب بالاستراتيجية الوطنية للإدماج المالي.

وأوضح دينية، خلال لقاء صحافي عقده اليوم الاثنين بالدار البيضاء، إن هذا الحلّ الوطني للأداء بالهاتف المحمول يسعى إلى دمقرطة عمليات الأداء، حيث اعتبره "خطوة أولى للإدماج المالي، وخاصة بالنسبة إلى الأشخاص غير المتعاملين مع الأبناك، ويهدف في النهاية إلى استبدال استخدام النقود، وامتصاص جزء مهم من النقد المتداول".

وتسمح محفظة النقود الإلكترونية، البزطام الإلكترونيBeztam-E ، المحمول في الهاتف، والمدعم بحساب بنكي، أو ببطاقة أداء، بإنجاز عمليات تحويل الأموال والأداء بطريقة بسيطة ومبتكرة طيلة الأيام وعلى مدار الأسبوع.

واعتمد تقنيو القرض الفلاحي طريقة استعمال مبسّطة تسمح باستخدام هذا الحل من لدن جميع فئات الزبناء، مع القدرة على المصادقة على التطبيق عن طريق بصمة رقمية تضمن الولوج السهل والسريع إلى الخدمات المعروضة، وكذا إمكانية إجراء مختلف عمليات الأداء وتحويل الأموال عن طريق مسح بسيط لرمز الاستجابة السريعة، QR Code .

ويؤكد المسؤولون أنّ المزايا الرئيسة لهذا الحل هي البساطة والأمان والمرونة والسرعة، حيث إن كلّ شيء تمّ بناؤه من أجل تقديم خدمة تتلاءم مع انتظارات المستعملين.

ويتيح البزطام الإلكتروني Beztam-E للزبون بإجراء عمليات أداء لدى أصحاب المتاجر، وتحويل الأموال من هاتف محمول إلى آخر، وأداء الفواتير، وتعبئة الهاتف، والديون العام إلى جانب إجراء عمليات سحب بدون بطاقة في أجهزة الصرف الآلي للقرض الفلاحي للمغرب؛ وهو موجه إلى كل المغاربة، سواء كانوا زبناء للمصرف أم لا.

ويمكن تحميل البزطام الإلكتروني Beztam-E المتوفر باللغتين العربية والفرنسية على AppStore وPlayStore ، وكذلك في مختلف نقاط البيع لمجموعة القرض الفلاحي للمغرب (الوكالات والوكالات المتنقلة) للحصول على مساعدة خاصة لتحميل التطبيق واستخدامه.