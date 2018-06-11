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الرئيسية | مال وأعمال | مكتب السلامة الصحية يؤكد جودة الحليب في السوق المغربية

مكتب السلامة الصحية يؤكد جودة الحليب في السوق المغربية

مكتب السلامة الصحية يؤكد جودة الحليب في السوق المغربية
هسبريس من الرباط
الاثنين 11 يونيو 2018 - 22:38

أكد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أن الحليب والمنتجات المشتقة منه تخضع للمراقبة بشكل منتظم.

وشدد المكتب، في بلاغ له اليوم الاثنين، على أنه "خلافا لما نشرته بعض وسائل الإعلام من معلومات تشير إلى غياب مراقبة منتجات الحليب ومشتقاته التي يتم تسويقها في المغرب، فإن الحليب والمنتجات الحليبية المصنعة على الصعيد الوطني تخضع لمراقبة صارمة على طول سلسة الإنتاج من تربية الماشية وحتى نقاط البيع".

وأوضح المصدر ذاته أن هذه المراقبة تهدف إلى التأكد من الحالة الصحية للماشية، ومن مصدر وجودة المواد المستخدمة في تغذية الحيوانات، وكذا من مدى احترام الممارسات الجيدة للتأطير البيطري وجودة الحليب الذي يتم إنتاجه وتسويقه من طرف مؤسسات التحويل، مشيرا إلى أن نقاط البيع تخضع بدورها للمراقبة للتأكد من احترام سلسلة التبريد ومطابقة وضع العلامات، وكل منتج غير مطابق يتم حجزه وإتلافه.

وبخصوص الاستيراد، أوضح المكتب أن الحليب ومشتقاته تخضع لمراقبة منتظمة على مستوى نقاط التفتيش الحدودية للتأكد من مطابقتها الصحية وجودتها، وكذا من عملية وضع العلامات، مؤكدا أنه لا يتم قبول ولوج المنتجات غير المطابقة إلى التراب الوطني.

وأضاف المصدر ذاته أن مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية قامت سنة 2017 بمراقبة 74 ألفا و688 طنا من منتجات الحليب عند الاستيراد، وتمت إثرها إعادة 250 طنا لعدم مطابقتها للمعايير، مشيرا إلى أن هذه المصالح قامت بـ162 زيارة تقييمية و332 زيارة تفتيشية لمؤسسات إنتاج الحليب ومشتقاته؛ كما قامت بـ30 ألفا و635 عملية مراقبة في الميدان على مستوى المحلبات ونقاط بيع القشدة المثلجة وبقالة ومراكز تجارية.

وأضاف البلاغ أن مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية قامت سنة 2017 بحجز 217 طنا من الحليب ومشتقاته لعدم مطابقتها للشروط الصحية، وأخذت 843 عينة من منتجات حليبية بغرض التحليل، كما قامت بتحرير 155 محضرا ضد المخالفين.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه مع متم شهر ماي 2018 قامت مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بمراقبة 28 ألفا و647 طنا من منتجات الحليب عند الاستيراد، وتمت إثرها إعادة 150 طنا لعدم مطابقتها، لافتا إلى أن هذه المصالح قامت بـ 40 زيارة تقييمية و83 زيارة تفتيشية لمؤسسات حليبية؛ كما قامت بـ10 آلاف 471 عملية مراقبة في الميدان على مستوى المحلبات ونقاط بيع القشدة المثلجة والبقالة والمراكز التجارية، وحجزت 7 أطنان من الحليب ومشتقاته لعدم مطابقتها للشروط الصحية.

وتمكنت مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، نهاية ماي 2018، فضلا عن أخذ 209 عينات من منتجات الحليب ومشتقاته بغرض التحليل، من تحرير 80 محضرا ضد المخالفين.

وإذ يطمئن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية المستهلكين، يضيف البلاغ، حول جودة وسلامة الحليب الذي تسوقه المؤسسات المعتمدة، فإنه "لا يمكنه ضمان الجودة الصحية لحليب الباعة المتجولين، الذي ينطوي على مخاطر صحية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (35)

1 - طزطز الاثنين 11 يونيو 2018 - 22:48
حليب الباعة ولبن الباعة احسن جودة ونتوما دخلو سوق راسكم
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20
2 - Yasser الاثنين 11 يونيو 2018 - 22:49
احقا يحسبوننا مداويخ؟؟؟ ايضحكون علينا ام على انفسهم
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21
3 - موطن يغار على شعبه الاثنين 11 يونيو 2018 - 22:50
. بدل ما تحميوا الصحة ديال الشعب ختارتوا تحميوا المصالح التجارية للشركات الكبرى ...
حنا مقاطعون
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19
4 - hicham الاثنين 11 يونيو 2018 - 22:50
الحمد لله منين بات المقاطعة و حنا كناخدوا حليب العبار ب 5 دراهم للتر فطنجة حليب جودته ممتازة. أما الغشاش تشري من عندو مرة حد مايرجع ليه. #مقاطعون
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14
5 - مواطن الاثنين 11 يونيو 2018 - 22:50
لا نيييشان حليب سنطرال حسن من حليب البقرة الطازج. راه الحليب الي ماكايفسدش بعد 3 ايام يعني راه عااامر مواد كيماوية خطيرة على الصحة.
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8
6 - مقاطعون الاثنين 11 يونيو 2018 - 22:51
الله يرحم الوالدين غيروا السكريبت رآه قداااااام
واااه نفس الفيلم نفس الكلام نفس القوالب. أصلا الحليب ليست ماذة أساسية و كل ما يقال كذب آمن به الناس بسبب الإشهار و كذب بعض الأخصائيين.
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5
7 - مغربي الاثنين 11 يونيو 2018 - 22:51
ميزال البقر بالمغرب يرعى ويتحرك عكس بعد الدول التي تضعه في استبلات مكيفة حتى الشمس لايراها
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4
8 - N.h الاثنين 11 يونيو 2018 - 22:52
كل هذه الأخبار و الأكاذيب للتغطية على الجرائم التي أصبحت ترتكبها جودة لإنتاج الحليب في حق المستهلك و ذلك بسبب إرتفاع الطلب فأصبح همها الوحيد جمع الثروة على حساب صحة المستهلك فلنقاطع حتى جودة مقاطعون صامدون
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7
9 - maro الاثنين 11 يونيو 2018 - 22:52
اه دايرين خدمتكم و الدليل كمية المواد الفاسدة التي تروج في الأسواق المغربية بما فيها الممتازة...خليوني ساكت.
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10 - كبور الاثنين 11 يونيو 2018 - 22:52
تحية لشعب المغربي الحر اللي عاق بيكم
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4
11 - حلالة 59 الاثنين 11 يونيو 2018 - 22:54
نعم هناك جودة في الحليب و ليس هناك جودة في التعامل مع المواطن . و نبقى مقاطعون لسونطرال دانون
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12 - مصطفى كاراطيكا الاثنين 11 يونيو 2018 - 22:55
مكتب السلامة الصحية و حماية المستهلك... هدو ناس باعو الماتش غير بلا صباغة وقلب الحقائق اما الي حليب المغرب بجودة عالية كما تتقولو صدروه لأوروبا كما تتصدرو ليهم أجواد الخضر والفواكه و السمك وغيره احياني عليكم القطاطعية
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13 - ملاحض الاثنين 11 يونيو 2018 - 22:56
المغاربة لا يهمهم جودة الحليب في السوق المغربية .. المغاربة يريدون شراء المواد الغذائية دون وسطاء كما كان الحال في العصر الحجري.
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14 - راصد الاثنين 11 يونيو 2018 - 22:56
عن أي جودة يتحدثون الحليب لا يترك أي أثر في الكأس كأنه ماء ملون لا أكثر.
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2
15 - escobar الاثنين 11 يونيو 2018 - 22:56
حليب سنطرال مزيان و حليب الأبقار الطبيعي فيه الجمرة الخبيثة الله يخد فيكم الحق تتكدبوا على الدراوش لقيتهوم مساكن قابلين ضيف الله.
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16 - واحد من الناس الاثنين 11 يونيو 2018 - 22:56
هناك شريط وصلني من ايطاليا يتداول على الواتساب من مدينة فينيزيا يا اخوة الصندوق من سرديل بي 5 أورو يعني 50 درهم وفي مملكة أمير المؤمنين الكيلو 30 درهم حللوا وناقشو واك واك بغينا حاكم كون كافر المهم ان يكون عادل. باراكا .
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17 - الياس الاثنين 11 يونيو 2018 - 22:57
شربنا الحليب د البقر حتى عينا ماوقع لينا والو و اللبن د مول المحلبة يا سلام في الصيف مع شي زلافة د الدشيشة صيكوك علي حقو و طريقو داك الحليب لي كتراقبو غير شدوه عندكم و بقاو تراقبو فيه حتى يريب.
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18 - ابن البادية الاثنين 11 يونيو 2018 - 22:57
الناس اللدين تربو في البادية بالحليب البلدي والزبدة البلدية لايعانون من اي مرض عكس اصحاب المدن يعانون من جميع الامراض بكدب المسؤولين عن مراقبة الجودة ودعم الحكومة لتلاعب الشركات بصحة المستهلك
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19 - Citizen الاثنين 11 يونيو 2018 - 22:57
كيف تفسرون اذن الفرق الهائل بين مئات الاف من اللترات المنتجة من طرف الشركة الرودانيه في مقابل عدم تجميع الحليب من التعاونيات الموردة للمشؤومة سنطرال؟؟
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20 - متابع الاثنين 11 يونيو 2018 - 22:57
لانشك في جودة الحليب المعلب والتاريخ والمكونات مكتوبة على العلبة ويبقى الإختيار للزبون لكننا شعب يصدق الخرفات بسرعة
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21 - حسن الاثنين 11 يونيو 2018 - 22:58
منذ صغري ونا اشرب حليب الباعه ماذا وقع لي لاشيئ بعد المقاطعه اصبح حليب الباعه غير صحي سبحان الله
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22 - هشام الاثنين 11 يونيو 2018 - 22:58
المخاطر الصحية توجد في شركة سنطرال المحتال لجيوب الشعب.
فأما الحليب الذي يبيعه الفلاح فهو طري وطازج.
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23 - مول الحانوت الاثنين 11 يونيو 2018 - 22:59
علاش الحليب الطري مني تاتفوت الصلاحية ديالو ب 48 كايتنفخ؟ ويلا خويتو فالارض وكانت الحرارة يفرز رائحة كريهة والله ماتقدر تبقى جالس فداك المكان في حين أن حليب البقر العادي وخا يبقى حتى شهر مافيهش الريحة اتقوا الله في المواطن المستشفيات ولاو عامرين24/24
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24 - Mo9ti3 الاثنين 11 يونيو 2018 - 23:00
هاد مكتب السلامة هو نفسو لي كال لينا را الاضاحي ديال العيد مزيانة ملي زراقو
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25 - المغرب المغضور الاثنين 11 يونيو 2018 - 23:00
حنا بغينا نموتوا غير عطيونا نتوما التيساع اوكي
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26 - Momo الاثنين 11 يونيو 2018 - 23:01
لم نعد نثق فيكم و لا في مكاتبكم،كل المسؤولين في المغرب من الكبير الى الصغير كذابين و على راسهم الوزير اليتيم.هل وزراء هذه الحكومة المشؤومة يستهلكون المنتجات الوطنية؟لا و الف لاااااا.
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27 - مغترب الاثنين 11 يونيو 2018 - 23:01
يذكرني هدا التصريح في البلاغ الذي صرحت به فيما يخص أضحية العيد
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28 - الحليب المعلب والطبيعى الاثنين 11 يونيو 2018 - 23:02
الحليب المعلب لايمكن أن نقارنه مع الطبيعى وخصوصا إذا اشتريته من عند شخص نزيه لا يغش فهو حليب كامل وصحى يكفيك أن تغليه فقط فإنك بذلك ستقضى على كل الجراثيم والميكروبات ... أما المعلب فإنه معقم ومبستر لكن غير كامل ومغشوش وغالى فلماذا تخادعون وتكذبون على المواطن ...
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29 - changement الاثنين 11 يونيو 2018 - 23:02
vous avez donner de la chance au français depuis des annees de vendre le lait de la vache marocaine melonger de l'eau contre votre peuple et encourager ceci a le vendre 3fois plus cher quand en Europe
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30 - صنطيحة السياسة الاثنين 11 يونيو 2018 - 23:03
..

في 2017 لقاو 217 طن حليب خاسر

وفي 2018 يالله لقاو 7 طن

مع العلم أن مكتب السلامة الصحية ما عندوش الموظفين بزاف اللي يقدرو يدورو على الشركات يوميا ... في حين ادا الشركة دارت غير يوم واحد حليب الغبرة وفرقاتو على المغاربة عندها ربح اديال الملايين ...


عاد هاد العشية مشيت نشري دانون بالشكلاط لولادي لقيت جودة دايرة 85 غرام ب 2 دراهم ودانون داير 80 غرام ب 2 دراهم ... وشكون غادي ينبه المواطن للترلاعب في الميزان ؟؟؟
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31 - حسن الاثنين 11 يونيو 2018 - 23:05
لماذا نشرب الحليب كأننا نشرب الوسكي مذاقه مر وغير طبيعي وعندما نشرب الحليب الطبيعي تجد فرق كبير في الطعم واللذة تماما كاللبن فاللبن المعلب لا يشبه اللبن لا في المذاق ولا في اللون أودي يقول المثل غير كور وعطي العور هد الجمعيات وهد المنظمات مهمتها هي الربح والتبزنيس ميهمهم لا مواطن ولا مواطنة غير الله الطف بينا الصافي
عيد مبارك سعيد لهيسبريس وزبنائها وجميع المسلمين
السلام عليكم
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32 - انس الاثنين 11 يونيو 2018 - 23:05
نفس المكتب الذي خرج لنا العام الماضي ببلاغ سلامة لحوم المواشي رغم انها اصبحت زرقاء ليتضح فيما بعد انها نتيجة تلاعب بالادوية .... فان كان مكتب السلامة الغذائية يدري فتلك مصيبة و ان كان لا يدري فالمصيبة اعظم
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33 - عبد الرحمان الاثنين 11 يونيو 2018 - 23:06
هي حنا في السويد ماشي في المغرب ههههههههههههههههه
راه كلنا عارفين بلي ماكاينة لا مراقبة و لا هم يحزنون
كاين غير كور و عطي للعور
المهم حنا راه مقاطعون، و باراكا من تضليل الشعب ، راه عاق وفاق
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34 - مغربي الاثنين 11 يونيو 2018 - 23:06
كيف تفسرون الكمية الهائلة للبودرة الشبه حليبية المستوردة من طرف جودة ؟
كيف يمكنها الرفع كمية الحليب المعروضة دون جمع الحليب من عند الفلاحة ؟
سيرو الله ينزل عليكم اللعنة يالكذابة !

#مقاطعون جودة
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35 - مقاطع الاثنين 11 يونيو 2018 - 23:08
عجيب أمركم كيف اصبحتم تنددون بالحليب المعلب وسلامته الهذا الحد اصبحت صحتنا تهمكم، ام هناك ما هو خفي... ؟؟؟ والعجيب في الامر والاكثر غرابة هو ما تصفون ان الحليب الباعة المتجولون اصبح مصدر خطر على صحتنا مع العلم ان جل المغاربة ترعرعو به... فلماذا تقطعون ارزاق هذه الفئة اليسو هم مغاربة والواجب تقنينهم ومد المساعدة اليهم حتى ينخرطون في السلامة الصحية .ام همكم هو ضرب سمعتهم .لكن لن ولن تنالو مرادكم فالله هو الحامي المغاربة اصبحو اكثر نضج وفطنة... مما تعتقدون
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