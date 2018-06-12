تقرير أمريكي: المغرب يتفوق مغاربيا في السياحة

هسبريس - أمال كنين

استطاع المغرب أن يحرز مكانة متقدمة على مستوى القارة الإفريقية من حيث البنية التحتية في المجال السياحي، والتوفر على عدد غرف مهمة لاستقبال السياح؛ لكن في الوقت الذي حل فيه في الرتبة الأولى مغاربيا في هذا الجانب لم يستطع التفوق على ثلاثة بلدان إفريقية أهمها مصر ونيجيريا.

وحسب تقرير حديث للمجموعة الأمريكية "group w-hospitality" المتخصصة في المجال السياحي والفندقي، بالأساس، فقد كانت المملكة من بين الدول التي حققت تطورا خلال السنوات الأخيرة من حيث الرفع من عدد الغرف الفندقية.

وحل المغرب في الرتبة الرابعة ضمن أفضل الدول الإفريقية من حيث التوفر على أكبر عدد غرف فنادق، إذ أوضح التقرير توفره على 33 وحدة فندقية تشمل 5456 غرفة؛ فيما حلت مصر في الرتبة الأولى بتوفرها على 43 وحدة فندقية تشمل 13636 غرفة، متبوعة بنيجيريا التي تضم 57 وحدة فندقية تتضمن 9603 غرف، ثم إثيوبيا بتوفرها على 31 وحدة فندقية تضم 5717 غرفة.

وحلت جنوب إفريقيا في الرتبة الخامسة بغرف وصل عددها إلى 4311، فيما حلت تونس في الرتبة السادسة بعدد غرف قدر بـ4279 و21 وحدة فندقية، تليها الجزائر التي تضم 19 وحدة فندقية و4151 غرفة.

التقرير، الذي يغطي 54 دولة إفريقية، أوضح أنه منذ عشر سنوات كانت الدول التي تملك أكبر عدد من السلاسل الفندقية هي مصر ونيجريا والمغرب وجنوب إفريقيا وليبيا، مشيرا إلى تطور عدد الغرف بالمملكة على مر السنوات الماضية؛ فقد انتقل من حوالي 3000 غرفة عام 2016 ليصل إلى 4000 غرفة السنة الماضية، ثم 5456 غرفة خلال العام الحالي.

وأكد المصدر نفسه على التطور الذي تشهده القارة السمراء فيما يتعلق بالرفع من الطاقة الاستيعابية للسياح، موضحا أنه يوجد بإفريقيا في الوقت الحالي حوالي 76332 غرفة قيد الإنشاء بارتفاع يقدر بحوالي 14 في المائة مقارنة مع العام الماضي.