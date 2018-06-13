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الرئيسية | مال وأعمال | وزارة الفلاحة: مسحوق الحليب لا يمثل خطرا صحيا

وزارة الفلاحة: مسحوق الحليب لا يمثل خطرا صحيا

وزارة الفلاحة: مسحوق الحليب لا يمثل خطرا صحيا
هسبريس من الرباط
الأربعاء 13 يونيو 2018 - 00:50

أكدت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن استخدام مسحوق الحليب أو مستحضرات مسحوق الحليب في جميع أنواع الأطعمة "لا يمثل أي خطر صحي"؛ وذلك بعد ما أثير من أسئلة مؤخرا حول استخدام مسحوق الحليب في تحضير الحليب الطازج بالمغرب.

وأبرزت وزارة الفلاحة، في بلاغ صادر عنها، أنه يتم بانتظام استيراد مسحوق الحليب ومستحضرات الحليب للمغرب من قبل الفاعلين في الصناعات الغذائية الفلاحية، ويتم استخدامها في تصنيع المشتقات المختلفة، مشيرة إلى أنه تم خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2018 استيراد 14.700 طن من مسحوق الحليب، موضحة أن 28 بالمائة فقط من الكميات المستوردة تم تصنيعها من قبل مصنعي الحليب (4100 طن)، أي 5 بالمائة من الإنتاج الوطني خلال هذه الفترة.

وأضاف البلاغ أن الحليب المجفف يستخدم في صناعة الحليب المبستر والحليب المعقم في العديد من البلدان، مبرزا أن المغرب اختار فرض حظر تام على استخدام مسحوق الحليب أو مستحضرات الحليب في الحليب المبستر الطازج، موضحا أنه بالنسبة للحليب المعقم "يمكن استعماله فقط في حالة استثنائية بناء على احتياجات خاصة".

كما أكدت الوزارة في بلاغها أن الهدف من هذا القرار المتخذ "نابع من قناعة المغرب بضرورة حماية القطاع الفلاحي ومصالح صغار الفلاحين من خلال الحفاظ على نشاط دائم ومنتظم في تجميع الحليب الطازج".

وأشارت الوزارة إلى أن إعادة تصنيع الحليب من مستحضرات الحليب والزبدة "لا تمثل أي فائدة اقتصادية معينة، وأن متوسط تكلفة الحليب هو 4 دراهم/ لتر، وهو ما يعادل أو أكثر من 15 بالمائة من متوسط سعر الحليب المؤدى للمنتجين".

وأضاف المصدر ذاته أنه بالنظر للظروف الخاصة التي تعرفها سلسلة الحليب ومن أجل تفادي أي عدم انتظام أو خرق للقوانين المعمول بها، فقد تم اتخاذ عدة إجراءات لحماية مصالح الفلاحين والمستهلكين.

وبخصوص عمليات المراقبة التي يقوم بها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية لمنتجات الحليب، أشار البلاغ إلى أنه تم تنفيذ تقارير المادة حول استخدام الحليب الطازج ومسحوق الحليب أو مستحضرات مسحوق الحليب خلال الأشهر الخمسة الماضية على أساس السجلات المقدمة من الشركات المصنعة.

وتبين هذه التقارير، وفق المصدر ذاته دائما، أن كميات الحليب التي يتم تجميعها من الفلاحين "تغطي احتياجات إنتاج الحليب المبستر والمعقم، كما أن الفائض من الحليب الطازج المتبقي يتم استخدامه وفقا للمصنعين في إنتاج مشتقات الحليب، ولا تمكن تقارير المادة من إثبات استخدام المسحوق في صنع الحليب المبستر والمعقم".

وأبرز البلاغ أن مسحوق الحليب أو مستحضرات مسحوق الحليب شائع في قطاع منتجات الحليب ومسموح به لإنتاج مشتقات الحليب، مثل الحليب المخمر، والزبادي، والجبن، والحلويات، مؤكدا أن عمليات المراقبة والرصد مستمرة بشكل منتظم، وأن "أي اختلال أو خرق للقوانين الجاري بها العمل، سيتعرض للعقوبات اللازمة".

وذكّرت الوزارة في هذا السياق بحظر استخدام الحليب المجفف في إنتاج الحليب المبستر والمعقم بموجب المادة 9 من المرسوم رقم 2-00-425 بتاريخ 7 دجنبر 2000، المتعلق بمراقبة إنتاج وتسويق الحليب ومنتجات الحليب.

وأشار البلاغ في الختام إلى أنه يتم تهييئ مشروع مرسوم يهدف إلى تعزيز مراقبة وتتبع استخدام الحليب المجفف من أجل حماية السلسلة من أي اختلال يصيب توازنها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (19)

1 - bouaazza الأربعاء 13 يونيو 2018 - 01:59
De la poudre importé de ne sais pas où !!!! Et le ministre " d'agriculture "du festival de Marrakech prétend que grâce à lui le Maroc est devenu autosuffisant en production de lait !!!! Encore un mensonge de cet individu !!!!
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25
2 - متابع الأربعاء 13 يونيو 2018 - 02:07
إدا أردنا الحفاظ على صحتنا فيجب علينا تفادي كل طعام دخلت يد اﻹنسان في صناعته كالحليب متلا.
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41
3 - واحد من المداويخ الأربعاء 13 يونيو 2018 - 02:08
ممكن نتيق أي واحد إلا الوزراء والمسؤلين المغاربة. مستحييييييل .مقاطعوووووووووووووون
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61
4 - نعمان الرباطي الأربعاء 13 يونيو 2018 - 02:09
نحن نثق في وزارة الفلاحة وبما جاءت به
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-90
5 - عبدالصمد الأربعاء 13 يونيو 2018 - 02:10
السيد الوزير قدم عرضا مقنعا من أجل ايجاد حلول ناجعة في مصلحة الفلاح البسيط
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-84
6 - مونى الأربعاء 13 يونيو 2018 - 02:10
الكل يشيد بمجهودات وزير الفلاحة لأنها أعطت نتائج على أرض الواقع بالرغم من الاكراهات التي يواجهها القطاع الفلاحي
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-79
7 - عزيزة المصولي الأربعاء 13 يونيو 2018 - 02:10
كلنا كنستعملو الحليب الجاف (نيدو ) وكيشربوه الدراري الصغار فينو المشكل.
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-61
8 - لطيفة الأربعاء 13 يونيو 2018 - 02:10
السيد وزير الفلاحة يسكت النقاد الفاشلين بعمله وجديته في التسيير وهذا يعترف به حتى ألد الخصوم
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-68
9 - walid الأربعاء 13 يونيو 2018 - 02:11
الفلاحة المغربية اصبحت نموذجا يحتدى به على المستوى الدولي و هذا بفضل الاستراتيجيات المعقولة التي ينهجها السيد الوزير.
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-64
10 - عزيزة الريق الأربعاء 13 يونيو 2018 - 02:12
نحن بحاجة الى المزيد من الانتاجية في القطاع الفلاحي، و الفرصة سانحة اليوم اكثر من اي وقت مضى.. لسان حال اخنوش يقول: حي على الفلاح
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-63
11 - layali الأربعاء 13 يونيو 2018 - 02:12
السيد الوزير يتحدث لغة يفهمها الجميع، لغة الارقام و المعطيات القابلة للقياس. لدى لا مجال للمغالطات و تكذيب ما تقدمه الوزارة من ارقام تترجم حجم المجهود المبذول في هذا القطاع.
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-60
12 - غريبة السلامي الأربعاء 13 يونيو 2018 - 02:12
الحليب الجاف مكيضرش لانو كبرنا بيه منين كيجبو هاد الخرافات.
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-53
13 - طاريق السكراتي الأربعاء 13 يونيو 2018 - 02:12
الحليب الزيتون التمر الحبوب و القطاني و اللحوم كلها قطاعات حققت الكثير و ما تزال بفضل المجهود المبذول في الوزارة
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-56
14 - علال القادوس الأربعاء 13 يونيو 2018 - 02:13
الوزير الاكثر فعالية في حكومة سعد الدين العثماني هو عزيز اخنوش.. الحضور الميداني قوي جدا لدى هذا الرجل
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-53
15 - حسناء العالمي الأربعاء 13 يونيو 2018 - 02:13
ترفع لك القبعة ايها الوزير واصل و لا تلتفت للجاحدين و الخاقدين عملك يتحدث عنك واصل
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-55
16 - صرغيني الأربعاء 13 يونيو 2018 - 02:13
السيد الوزير عارف شنو كيدير وميكنش ادير شي حاجة لتضر المواطن المغربي.
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-55
17 - مروى المرنيسي الأربعاء 13 يونيو 2018 - 02:13
قبل 15 سنة كنا كنقلبو على الحليب ومكنلقاوهش وكنا نشدو الصف عليه لكن الحمد لله الآن الحليب موجود بوفرة والخير كاين غير لي باغي ينكر ويبخس المجهودات ديال وزارة الفلاحة وصافي
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-54
18 - said الأربعاء 13 يونيو 2018 - 02:14
كم اتمنى ان يحدو باقي الوزراء حدو هذا الرجل.. مكتبه هو الميدان، و القرب من المواطنين  و الاصغاء اليهم.
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-54
19 - شعيب اد علي الفيلالي الأربعاء 13 يونيو 2018 - 02:14
لدي صلة وثيقة بالمجال الفلاحي لمدة 20 سنة و اعتبر ان الفترة التي تولى فيها اخنوش وزارة الفلاحة هي من احسن الفترات و انجحها كيف لا وهذا الرجل يعتبر رجل الميدان بامتياز
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-57
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