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الرئيسية | مال وأعمال | رسوم البضائع التركية تنعش المنتجات المغربية

رسوم البضائع التركية تنعش المنتجات المغربية

رسوم البضائع التركية تنعش المنتجات المغربية
هسبريس - محمد لديب
الخميس 14 يونيو 2018 - 22:30

سجلت الواردات المغربية من المنتجات الغذائية والصناعية التركية تراجعا لافتا خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري، بعد تفعيل قرار الحكومة بتطبيق رسوم جمركية مرتفعة على هذه السلع لتخفيف حدة المنافسة التي تفرضها سلع تركيا على المنتجات المغربية.

وأسهم هذا القرار الحكومي، وفق تصريحات لمهنيين أدلوا بها لهسبريس، في تخفيف حدة المنافسة التي كانت تفرضها السلع الغذائية التركية على نظيرتها المحلية في السوق المغربية.

وقال عزيز بوفارس، المدير العام لستوك بارليم المتخصصة في توزيع المنتجات الغذائية بمجموعة أنوار أنفيست، إن المنتجات المغربية فرضت نفسها بقوة في السوق المغربية، بالرغم من المنافسة الشرسة التي كانت تفرضها عليها البضائع التركية.

واعتبر بوفارس أن قرار تطبيق الرسوم الجمركية على البضائع التركية من لدن المصالح الحكومية المختصة قد أسهم في فتح مزيد من الحصص السوقية للمنتجات المغربية.

وأكد مهنيون أن انعكاس القرار كان له تأثير إيجابي على نشاط الشركات المغربية العاملة في مجال تصنيع وتسويق المواد الغذائية، عكس السنوات الماضية التي كانت البضائع التركية والأجنبية تغرق الأسواق، وهو ما تؤكده الأرقام الصادرة عن مصالح وزارة المالية.

البيانات الموثقة لوزارة المالية، التي حصلت عليها هسبريس، تؤكد تسارعا كبيرا في نمو الواردات المغربية من البضائع الغذائية التركية، حيث سجلت نموا بنسبة 16 في المائة خلال السنة الماضية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - abdo lah الخميس 14 يونيو 2018 - 22:54
السلام عليكم عيد مبارك سعيد وكل عام وانتم بخير!!!!! يرفعون الرسوم ويتقلون اعباء الفقراء السلع تاتي من تركيا وتباع باقل تمن وبجودة احسن انهم يفرضون الحصار على المستهلك ليهلكوه عار عليهم!!!! المنافسة في صالح المستهلك كلما زادت انخفضت الاسعار وهدا ما نحب وهم يكرهون!!!!
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2 - رسيد الخميس 14 يونيو 2018 - 22:54
نهضرو شويا بمنطق العرض و الطلب ، هاد الناس جابو سلعة بجودة عالية و تمن مناسب ، لو كانت المقاولات المغربية كتعطي منتوج بجودة موازية ما كانش غيكون المشكل ، لي هو أصلا عندو علاقة بهامش الربح بالنسبة للمقاولات المغربية من جهة أو المستهلك لي هو حنا من جهة أخرى ، هنا دخلات الحكومة باش تحمي الارباح ديال الشركات المحلية على حساب الجودة ، إدا فيناهي العولمة و الانفتاح على العالم او طوط زطوروطوط لي فارعين لينا به راسنا ، او لاش محررين سعر الدرهم إلا ما عندناش مقاولات قادرة تنافس محليا بعدا عاد بالأحرى عالميا ، أولا حنا خاصنا نبقاو نشربو الحليب ديال سنطرال و نشربو لما ديال سيدهم علي و ندورو بالمازوط ديال خونا ، منطق فهم تسطا !!
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