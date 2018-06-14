رسوم البضائع التركية تنعش المنتجات المغربية

هسبريس - محمد لديب

سجلت الواردات المغربية من المنتجات الغذائية والصناعية التركية تراجعا لافتا خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري، بعد تفعيل قرار الحكومة بتطبيق رسوم جمركية مرتفعة على هذه السلع لتخفيف حدة المنافسة التي تفرضها سلع تركيا على المنتجات المغربية.

وأسهم هذا القرار الحكومي، وفق تصريحات لمهنيين أدلوا بها لهسبريس، في تخفيف حدة المنافسة التي كانت تفرضها السلع الغذائية التركية على نظيرتها المحلية في السوق المغربية.

وقال عزيز بوفارس، المدير العام لستوك بارليم المتخصصة في توزيع المنتجات الغذائية بمجموعة أنوار أنفيست، إن المنتجات المغربية فرضت نفسها بقوة في السوق المغربية، بالرغم من المنافسة الشرسة التي كانت تفرضها عليها البضائع التركية.

واعتبر بوفارس أن قرار تطبيق الرسوم الجمركية على البضائع التركية من لدن المصالح الحكومية المختصة قد أسهم في فتح مزيد من الحصص السوقية للمنتجات المغربية.

وأكد مهنيون أن انعكاس القرار كان له تأثير إيجابي على نشاط الشركات المغربية العاملة في مجال تصنيع وتسويق المواد الغذائية، عكس السنوات الماضية التي كانت البضائع التركية والأجنبية تغرق الأسواق، وهو ما تؤكده الأرقام الصادرة عن مصالح وزارة المالية.

البيانات الموثقة لوزارة المالية، التي حصلت عليها هسبريس، تؤكد تسارعا كبيرا في نمو الواردات المغربية من البضائع الغذائية التركية، حيث سجلت نموا بنسبة 16 في المائة خلال السنة الماضية.