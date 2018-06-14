استمرار نمو أسواق أمريكا وآسيا ينفخ أموال الأثرياء عبر العالم

هسبريس - رويترز

أظهرت دراسة أن الثروات المالية للأفراد نمت 12 بالمئة العام الماضي إلى حوالي 202 تريليون دولار، مسجلة أقوى نمو في خمس سنوات بفضل صعود الأسواق وتراجع الدولار أمام معظم العملات الرئيسية.

وخلص المسح الذي أجرته مجموعة بوسطن الاستشارية إلى نمو الثروات العالمية سبعة بالمئة بعد التعديل في ضوء تقلبات أسعار الصرف.

كما احتفظ الأثرياء في أمريكا الشمالية بالنصيب الأكبر من الثروات الشخصية عند حوالي 43 بالمئة، بينما أسرع نمو جاء في آسيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط.

ويقيم معظم أصحاب الثروات الأكثر ضخامة في العالم ببلدان أبرزها الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية الصين الشعبية وإمبراطورية اليابان.

وأظهرت الدراسة السنوية للمجموعة الاستشارية استمرار سويسرا كأكبر مركزي عالمي لإدارة الثروات الخارجية عند 2.3 تريليون دولار، تليها هونغ كونف عند 1.1 تريليون دولار وسنغافورة عند 0.9 تريليون.

ونما المركزان الآسيويان بمعدل سنوي بلغ 11 و10 بالمئة، على التوالي، خلال الأعوام الخمسة الأخيرة بما يزيد على ثلاثة أمثال معدل النمو الذي سجلته سويسرا؛ والبالغ 3 بالمئة.

وقالت الدراسة: "على مدى الأعوام الخمسة المقبلة، من المرجح فيما يبدو أن يستمر نمو الثروات الخارجية، بمعدل سنوي مركب، حوالي خمسة بالمئة سنويا".

ويوسع كبار مديري الثروات، مثل بنكي "يو.بي.إس" و"كريدي سويس" السويسريين، نطاق أعمالهما في تلك الأسواق سريعة النمو.

السرية المصرفية السويسرية التي سجلت الأرباح طويلا من ورائها قد ضعفت، مما يعني أنه لم يعد من السهل على أغنياء العالم إخفاء ثرواتهم عن سلطات الضرائب في بلدانهم.

ووضعت تلك التغييرات سويسرا في أتون منافسة محتدمة مع مراكز أسرع نموا عبر العالم، وتبرز من بينها هونغ كونغ وسنغافورة حاليا.