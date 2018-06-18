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الرئيسية | مال وأعمال | "المراعي" السعودية تستعد لإطلاق سلسلة إنتاج الحليب في المغرب

"المراعي" السعودية تستعد لإطلاق سلسلة إنتاج الحليب في المغرب

"المراعي" السعودية تستعد لإطلاق سلسلة إنتاج الحليب في المغرب
هسبريس – محمد لديب
الاثنين 18 يونيو 2018 - 18:24

تستعد مجموعة "المراعي" السعودية للشروع في إنتاج وتسويق الحليب ومشتقاته تحت علامة "المراعي" قبل نهاية السنة، في وقت تحرص فيه الشركة على إحاطة مشاريعها الاستثمارية في المغرب بالكتمان.

وتتزامن هذه الاستعدادات مع موجة المقاطعة التي تستهدف شركتين عاملتين في قطاع إنتاج وتسويق الحليب، إحداهما ألحقها المستهلكون بركب المقاطعة قبل أيام، نتيجة إصرارهم على خفض السعر والتوقف عن استعمال الحليب المجفف.

وأكدت مصادر مسؤولة متابعة لملف الاستثمارات السعودية أن المجمع الصناعي التابع لمجموعة "المراعي"، الذي يضم مصنعا لإنتاج منتجات الحليب ومشتقاته إلى جانب مزارع لتربية الأبقار وضيعات فلاحية، سيباشر عمله قبل نهاية العام الجاري، أو بداية سنة 2019 على أبعد تقدير، بمنطقة الوسط المغربي.

وأنهت "المراعي" السعودية، وفق مصادر هسبريس، تزويد مجموعة من الضيعات المتخصصة في تربية الأبقار المنتجة للحليب بآخر الآليات المبتكرة الموجهة لقطاع إنتاج الألبان ومشتقات الحليب، وربطها بوحداتها الصناعية مباشرة عبر سلسلة لوجستيكية لخفض كلفة الإنتاج.

وستعتمد شركة المراعي على ضيعاتها الخاصة، التي تتمركز في منطقة الوسط المغربي، لتربية الأبقار الحلوب وتوجيه الحليب الخام الذي يتم إنتاجه بهذه الضيعات صوب وحدتها الصناعية قصد معالجته وتعبئته وتصنيع مشتقاته قبل توجيه جزء من الإنتاج نحو السوق المغربي المحلي، وتصدير الجزء الثاني نحو السوق الخارجية.

وأكدت مصادرنا أن "المراعي" ستدخل سوق الحليب المغربي ومشتقاته بقوة، ويتوقع أن تكتسحه بمنتجات تتوفر فيها أعلى درجات الجودة.

وتعتبر "المراعي" واحدة من أكبر الشركات السعودية المتخصصة في صناعة وتحويل الحليب ومشتقاته، وقد تأسست سنة 1977 لتلبية الحاجة المتزايدة في السوق المحلية السعودية من هذه المنتجات.

وتم إنشاء وتطوير عدة مشاريع زراعية متنوعة عالية الكفاءة لتحقيق هذا الهدف، وبدأت المجموعة في إنتاج الحليب واللبن الطازجين، وسرعان ما تمَّ توسيع نشاطها ليشمل مزارع الألبان الحديثة والمصانع المتقدمة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - سعيد الاثنين 18 يونيو 2018 - 18:36
أقسم بالله العلي العظيم ما نشربو باراك عليا حليب صوبا ديال الفلاح المغربي
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2 - مسلم الاثنين 18 يونيو 2018 - 18:37
مقاطعون مسبقا السعودية لا لا لا قاطعونا في تنظيم المونديال سنقاطعوهم الا الابد
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3 - adil الاثنين 18 يونيو 2018 - 18:37
المراعي ماركة دات جودة عالية مرحبا بها وباستتماراتها ونؤكد أن مشكلتنا مع المسؤولين السعوديين وليس مع المستثمرين
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4 - ilyesd الاثنين 18 يونيو 2018 - 18:37
المنافسه في صالح الشعب ولكن بشحال غيكون.التر؟؟؟ هادشي لي كيهمنا اليس كدالك؟؟؟؟؟بل هو كدلك
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5 - لكم واسع النظر من ورزازات الاثنين 18 يونيو 2018 - 18:38
حنا بغينا نحركو الاقتصاد الوطني والمحلي أما حليب المراعي تشربو السعودية . حنا بغينا شركات مغربية تخرج للوجود مع وجود الجودة والمنافسة . ماشي نربح السعودية على ظهر الاقتصاد ديال بلادي . هذا مجرد رأي ولكم واسع النظر.
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6 - ayoub الاثنين 18 يونيو 2018 - 18:38
وليت شاك ان حملة المقاطعة قامت بها الدولة لتحالفها مع السعودية و تنمية اقتصادها الظي بدوره ينمي الاقتصاد الأمريكي
و فرنسا أصبحت دولة عاجزة امام الزحف الامريكي و حتى تتأكد شعبية هده المقاطعة ننتظر المرور لمنتجات اخرى حتى يزول لاشك
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7 - med zian الاثنين 18 يونيو 2018 - 18:38
‏مقاطعون إن شاء الله. ‏مقاطعون إن شاء الله
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8 - مغربي الاثنين 18 يونيو 2018 - 18:38
مصيرهم الفشل انشاء الله. ليبتعدوا عنا لا نريد استثماراتهم
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9 - متتبع الاثنين 18 يونيو 2018 - 18:39
إذا كان سعر الحليب ب 5 دراهم للتر و بجودة عالية ولا تضرب القدرة الشرائية للمواطن و تشغل اليد العاملة المغربية
فأهلا و سهلا بها
أما دون دالك فنحن مقاطعون قبل أن تبدأ
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10 - حسن الاثنين 18 يونيو 2018 - 18:39
انا اول المقاطعين يأكلوا خبزنا ويسبوا ملتنا
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