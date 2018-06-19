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الرئيسية | مال وأعمال | الأوروبيون يدعمون المغرب باستثمارات مالية ضخمة لتحقيق التنمية

الأوروبيون يدعمون المغرب باستثمارات مالية ضخمة لتحقيق التنمية

الأوروبيون يدعمون المغرب باستثمارات مالية ضخمة لتحقيق التنمية
هسبريس - عبد السلام الشامخ (صور: منير امحيمدات)
الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 17:30

من المتوقَّع أن يساهم الاتحاد الأوروبي بموجب خطة الاستثمار الخارجي الأوروبي، التي جرى تقديمها اليوم بالرباط، بمبلغ قدره 4.1 مليار يورو، إضافة إلى حشد ما يصل إلى 44 مليار يورو، في شكل استثمارات من القطاعين العام والخاص، في الفترة الممتدة ما بين 2017 إلى 2020، يستفيد منها المغرب ضمن مشاريع تتعلق بالسياحة والطاقات المتجددة.

وتهدفُ خطة الاستثمار الخارجي، التي جرى تقديم خطوطها العريضة خلال ندوة نظمتها المفوضية الأوروبية اليوم بالرباط، إلى حشد أكبر عدد ممكن من الاستثمارات (تحديدا من القطاع الخاص) لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدول الشريكة للاتحاد الأوروبي؛ إذ ستعمل المفوضية الأوروبية بالاتحاد الأوروبي على ضمان نشر الخطة وتوجهاتها وآلياتها على نطاق واسع من خلال توسيع شراكات الحوار مع الدول المعنية بالبرنامج.

وفي هذا السياق، قال محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، في كلمته الافتتاحية للندوة التي خُصصت لتقديم الخطة الأوروبية، بحضور ممثلين عن دول الاتحاد الأوروبي، إن "إطلاق هذا المشروع الواعد يأتي في ظرفية مناسبة وفي سياق انفتاح المغرب على أسواق جديدة كفيلة بجذب استثمارات هامة، خاصة داخل القارة الافريقية، مكرساً بذلك جهوده لتشجيع فُرص الاستثمار باعتباره بلداً يُوفر مناخا وشروطا مُغرية للشركات والمؤسسات الاقتصادية الدولية".

وأبرز المسؤول الحكومي أن المغرب انخرط في اتجاه اقتصادي يقوم على الانفتاح والليبرالية، وعمل جاهداً خلال السنوات الأخيرة على تحسين مناخ الأعمال بهدف جذب المزيد من الاستثمارات، وفي الوقت نفسه عزَّز علاقاته مع شركائه الاقتصاديين من خلال توقيع عدة اتفاقيات مع دول تجمعها علاقات قوية مع الرباط.

ومقابل تأكيده أن الاتحاد الأوروبي سيظل الحليف الأول والرئيس للمملكة، خاصة في مجال الاستثمار، قال وزير الاقتصاد والمالية في حكومة العثماني إن "المغرب يقود لائحة دول شمال إفريقيا باحتلاله المرتبة 69 عالميا من بين 190 دولة في مؤشر الاستثمار في إفريقيا 2018"، مبرزا أن "المغرب يمثل أول وجهة استثمارية لمختلف القطاعات على المستوى الإفريقي، خاصة في مجال الطاقة، السياحة والتقنيات الجديدة، وسيترسخ هذا التوجه مع انضمام المملكة إلى منظمة "سيدياو".

وأورد المتحدث ذاته أن "هذا المشروع سيوفر فرصاً حقيقية للاستفادة من الأموال الإضافية، خاصة في القطاع الخاص"، مضيفا أن "المغرب يتابع عن كثب هذه الإمكانيات الهامة التي ستسمح للمستثمرين المغاربة بأن يكونوا قادرين على تدويل وجعل بلدنا منصة إقليمية للاستثمار".

من جانبه، أكد ميشيل كوهلر، مدير الجوار المتوسطي باللجنة الأوروبية، أن "خطة الاستثمار الخارجي أكثر من مجرد أداة من أدوات التمويل الخاصة بالاتحاد الأوروبي، ويشكل تقديمها هنا اليوم في المغرب إشارة قوية جدا على ثقة الاتحاد الأوروبي في قدرات المغرب للمضي قدماً في تحقيق الإقلاع الاقتصادي"، معتبرا أن "هذه المناسبة تؤكد وقوفنا إلى جانب المغرب كحليف استراتيجي هام للأوروبيين".

وأضاف المسؤول الأوروبي في كلمة له ضمن أشغال الندوة الدولية التي حضرها سفراء أجانب ورجال أعمال من مختلف بلدان العالم، أن "الاتحاد سيدعم من خلال خطة الاستثمار الأوروبي مباشرة القطاعين العام والخاص في المغرب والنمو الاقتصادي الناجم عن ذلك، من خلال تحسين الوصول إلى التمويل، وكذلك عبر تمكين المؤسسات من الاستثمار في مشاريع البنى التحتية، بالشراكة مع الحكومة المغربية".

وبعدما توقف عند مزايا "خطة الاستثمار الأوروبي التي تهدف إلى حشد قدر كبير من الاستثمارات (خصوصا من القطاع الخاص) لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدان الحليفة للاتحاد الأوروبي، لفت المفوض الأوروبي إلى أنه "من المتوقع أن يجمع الاتحاد الأوروبي ما قيمته 4.1 مليار يورو في إطار محفظة استثمارية بقيمة 44 مليار يورو من القطاعين العام والخاص بين عامي 2017 و2020".

وتقوم خطة الاستثمار الخارجي على تحسين مناخ الأعمال والاستثمارات من أجل الوصول إلى نتائج ملموسة للاستثمارات، ولتوفير فرص عمل وتعزيز النمو، كما تقوم على إصلاح مناخ الاستثمار لمعالجة المخاطر بالبلاد وتحسين الظروف المحيطة بالقيام بالأعمال.

ولتحقيق هذه الأهداف، تعمل خطة الاستثمار الأوروبي الخارجي على ثلاثة عناصر، تتمثل في الدخول إلى البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج لتقديم طلبات تمويل الاستثمارات، وبالتالي ضمان الشفافية والكفاءة وزيادة التمويل العام والخاص، وآلية ضمان جديدة للتخفيف من أخطار الاستثمار في البيئات الصعبة، بما في ذلك البلدان الهشة والمتضررة من النزاعات.

إلى ذلك، ذكر يوهانس هان، مفوض سياسة الجوار الأوروبية ومفاوضات التوسع، أن خطة الاستثمار الأوروبي الخارجي "تتيح لنا الاستفادة من الاستثمارات الخاصة الكبيرة في قطاعات الاقتصاد الرئيسة، والحد من الأخطار ومعالجة إخفاقات السوق"، مؤكدا أن المشروع الجديد سيمكن رواد الأعمال والمستثمرين من الانفتاح على عالم الأعمال.

وفي شريط فيديو تمَّ عرضه بمناسبة تقديم الخطة الأوروبية، اعتبر هان أن "المغرب والاتحاد الأوروبي يمثلان نموذجا قويا للشراكة الاقتصادية القائمة على مبدأ رابح-رابح"، مضيفاً أن "ما يضرُّ الرباط يضر بلدان الاتحاد الأوروبي"، وتعهد بالعمل على تجاوز كل المشاكل والتحديات في المستقبل.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (30)

1 - ashraf الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 17:45
ااستثمروا كذلك في الانسان لانه هو مصدر التنمية و هو المسؤول عن ضمان سيرورتها ... التعليم ثم التعليم ثم التعليم ... العدالة ثم العدالة ثم العدالة ...
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156
2 - طاءر الفينيق الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 17:46
اللهم اغنينا عن السعودية والامارات ودول الخليج وماجاوهما ....وابق علينا احبابنا الاروبيين الذين رغم اختلافاتنا في اللغة والدين والعرق يقفون دوما بجانبنا ويتفهمون طلباتنا ولا ينتظرون منا مقابل ولا جزاء ولا شكور الا ان يروا جيرانهم امنين مستقرين
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125
3 - hayat الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 17:48
شكرا اوربا و الخزي للسعودية اتمنى ان نوطد العلاقة مع جيراننا الجزائريين نحن نصدر لهم الخضر و الفواكه و هم يصدرون لنا المواد البترولية..... يد المغرب ممددة للجزائر... شكرا لهم للتصويتcop2026
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132
4 - ‏مواطن الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 17:48
‏‏الاستثمار الضخم والمهم يجب أن يكون في التعليم وفي العنصر البشري. بدون ذلك لن يكون أي الإقلاع اجتماعي أو اقتصادي. انتهى الكلام
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83
5 - rachid الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 17:56
يجب على الاتحاد الاروبي مراقبة الاموال هل فعلا تم استتمارها في المجالات المخصصة لها وهل فعلا سيتفيد منها المواطن المغربي فيما هو اجتماعي .لان الحكومة ربما تقوم بتحويل الاموال الى اشياء اخرى ...
كما قالت هيلاري كلينتون في احدى زياراتها للمغرب استغرب لمادا كل هده الاموال والاستتمارات والخيرات والامطاروووو لا تظهر على المواطن المغربي حيث يبقى هو هو لا يتغير من الناحية الاجتماعية ...
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106
6 - حمودي الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 17:56
تنمية مادا هل جيوب السياسيين والبرلمانيين والفنانين ام التنمية البشرية للشعب المغربي مصير هده الاموال هو نفس مصير التروة التي لا زلنا نتسائل اين هي المغرب يحتل رتبة متدنية في مؤشر التنمية البشرية ليس لانه بلد فقير بل لان المال العام ينفق بافريقيا وفي المهرجانات اما الشعب فلا يصله شيئا
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74
7 - مغترب الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 18:00
الإتحاد الأوروبي يرد بقوة على دول الخليج بهذه الخطوة،لإن السعودية والإمارات و و ...لا ثقة فيهم ،بالدارجة ما عندهم كلمة.
الشراكة مع الأوروبي خير مليون مرة من البدو لأنك تستفيد من المال والتقنية ويذخولك عالم الهايتيك،وبعض دول الشرق الأوسخ يعطيك قرشين ويجرك للحروب الطائفية.دبا فهمت علاش بغاونا معاهم في دول التعاون الخليجي،معامن نتوما.
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44
8 - التنمية الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 18:07
اودي غير غادي يضيعو ففلوسهم مساكن ، راه ماكاين لا تنمية ولا هم يحزنون .
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22
9 - زرهوني الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 18:09
" يستفيد منها المغرب ضمن مشاريع تتعلق بالسياحة والطاقات المتجددة"
لكن في التعليم والصحة والصناعات الثقيلة ممنوع الاستثمار فيها.
هكذا يبقى شعب المداويخ دائما في حاجة إلى ماما أوروبا.
المهم الله يخلف عليهم ويكثر خيرهم. نستاهلوا مادام فينا كائنات من نوع بوسعيد وأخنوش والداودي ويتيم والعثماني ولشكر وزيد زيد ...
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36
10 - المنيعي الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 18:10
هل يمكن للمغرب أن يستغل الظرف الحالي لتنمية المدن والقرى الهشة والمهمشة بالمملكة، تماشياً مع التنمية التي يهدف من ورائها الإتحاد الأوروبي كسب المشاريع في افريقيا.
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11
11 - عين ميكا عاجل الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 18:11
بينما يستثمر المغرب كثاني بلد مسثتمر بإفريقيا بعد الصين الشعبية 25 مليار دولار ب 38 بلاد


ناهيك عن باناما و سويسرا و فرنسا مليارات دولارت مجمدة


و ننتظر مساهمات و مشاريع أوروبية بالمغرب
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19
12 - دكدوك الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 18:13
الى رقم ثلاثة حياة
نحن في الجزائر لسنا في حاجة الى الخضر والفواكه لأننا ننتج ذلك شكرا
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-26
13 - الحقيقة المرة الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 18:13
لكل من يظن ان المجتمعات الغربية تعطي و تسنثمر فقط لانها تريد لنا الخير . لا يا اغبياء الغرب لم يعطي سابقا و لن يعطي الا اذا اعطيت مسبقا ، الشركة الاجنبية التي تستثمر في المغرب لم تأتي الى المغرب لسواد عيونه هي هنا فقط لان العنصر البشري رخيص جدا و يعمل بدون انفقطاع و بابخس الاسعار و لا يطالب حتى بابسط الحقوق ، وهذا ما يجعلنا قبلة لهم .
و عن اي استثمار تتكلمون كم سنة و انتم تضخون الاستثمارات في المغرب هل ظهر لكم شيء بصراحة الوضع اسوء من الماضي و بكثير لان تلك الاستثمارات عبارة عن ديون بفوائد ضخمة لمدة طويلة .
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5
14 - marocaine الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 18:15
ماهو حظ المداويخ من هده الإستثمارات في التعليم و الصحة
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12
15 - wood الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 18:19
الحديث عن استثمارات مجرد كذب و تضليل ، فالمغرب مكبل بالديون ، و ما يسمى استثمارات هي مجرد مزيد من الهيمنة على الاقتصاد الوطني بحيت تصبح جميع القطاعات الحيوية للبلد في يد الاجانب و الشركات الدولية بمعنى ان المغرب يتم بيعه في مزاد علني دولي !!!
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14
16 - الملالي الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 18:23
الاستثمار الدي لا يستفيد منه الشعب عبر التشغيل وتنمية التعليم والصحة ويدهب لجيوب من وصفونا بالمداويخ ويحتكرون كل شيء ...لا فاءدة منه ...لان 44مليار ستدفع من جيوبنا لان حقيقتها ديون تحت مسمى استثمار.......
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10
17 - Ayoub الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 18:25
هذا دليل على أننا مساكن و كانقطعوا فالقلب
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6
18 - كابتن ماجد مقاطع الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 18:39
السﻻم عليكم ورحمة الله وبركاته. أطالب اﻹتحاد اﻷروبي بعدم اﻹستتمار في المغرب . ﻷن شعب المداويخ ﻻيستفيد .
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5
19 - العبدي الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 18:40
ياراك اسي الدكدوك من اﻻنانية عليك ان تنزل الى الميناء و سترى بام عينك استيراد الخضر و الفواكه المغربية عبر اوروبا وحتى عبر موريطانيا من الجنوب.التنمية مصلحة لجميع شعوب العالم يا مسلم .
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-1
20 - بودواهي الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 18:43
الاتحاد الاوربي مؤسسة امبربالية جشعة لا تقوم باي عمل اقتصادي او نشاط استثماري في خارج محيطها ألا ادا توفرت لها جميع شروط الاستغلال و الهيمنة و التحكم البشع حيث المغرب يوفر لها كل هده الميزات الرخيصة مقارنة مع الدول الاخرى التي تحافظ على كبرياءها و كرامتها حيث تراعي مصلحة الوطن و قدسية أرضه و خيراته و مواده الأولية و فرض الضرائب المستحقة و تضع كرامة المواطن العامل فوق كل اعتبار عند التشغيل .....
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0
21 - عابر سبيل الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 18:44
الأوروبيون يدعمون المغرب باستثمارات مالية ضخمة لتحقيق التنمية التي ستدهب لتنمية جيوب البرلمانين و رؤساء الاحزاب و تبدير في الحفلات و المســــــــــــــاريات .في دول اخرى . هدي هي التنمية لغدي تكون اما تنمية التي يتكلم عنها الاخوان الاربيون فهم في حلم ان شاء سيتحقق مع قيام الساعة .
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1
22 - mohamed hassan الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 18:45
نعم للاستتمار ولكن الشفافية ثم الشفافية والحكامة الجيدة وضرب بيد من حديد على التماسيح المفسدين الذين لا يشبعون وان نكون تعليمات صارمة لمنع الا نتهازيبن من افشال هذه المشاريع
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23 - العربي الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 18:49
الخليجيون استثمروا والاوربيون استثمروا والاميريكين استثمروا واللصوص نهبوا وهربوا وافقروا ولازال المواطن المغربي يعيش في الكهوف ولا يجد حتى ماء الشرب
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24 - ابو يونس الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 18:51
وماذا عن الاستثمار في العنصر البشري من تعليم صحة ومحاربة الهشاشة والفقر
هل ستكون لها انعكاسات على الحياة اليومية للمواطن المغربي فعلا هذا هو الاستثمار الحقيقي
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25 - geulmim الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 18:51
إلى الأخ دكدوك من الجزائر. أشك ربما ليست لك دراية بمعنى الاكتفاء الغذائي الذاتى. افضل متال غا الدلاع كما تسمونه. كيتباع عنكم بالطروفة. حنا ولله الحمد الدلاحة أكبر من القنبلة غا
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26 - عبدالله الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 18:52
السوالً الذي يحيرني وهو علاش الأموال تا تعطى غير هاكاك للوزارات والجماعات بلا حساب او عقاب كولشي تا يدير فيها ما بغا بلا متابعة ومسؤول واحد يمكن له التصرف فيها كما أراد.
يجب على المغرب ان ياخد مثلا من الابناك ، علاش الابناك ما تا يفلت فيها ولم سنتيم واحد ، الابناك عندها مفتشين تا يجبدو النملة منين دازت او حتى مدير البنك والله اما يفلت منها . اي حركة ديال الفلوس تا يوقع المدير وناءبه او ناءب ناءبه اذا كان ليس حاضرا.
علاش ما يكونوش لجن خاصة يتابعون الكبيرة والصغيرة باش حتى واحد ما يقدر يسرق؟ او لي سرق الأمانة ديال الشعب السجن فوق عشرة سنة او الفييت ما يخليو ليه والو غير السليب لي لابس باش كولشي اي خاف لا يبقى غير بالسليب شوهة. اخاف على هاذ الدعم الاروبي يمشي في جيوب الخوانة وعلى ما اظن متيقن منها.
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27 - سفيان الهولندي الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 18:53
هذا يعني ان الجالية المغربية في اروبا تضخ اكثر من 6 مليارات ارو في المغرب ورغم ذالك الحكومة المغربية لا تولي لها اي اهمية مقارنة ب المساعدات الاروبية .
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28 - محمد التزاريني الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 18:53
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اتمنى من الدول الأوروبية ان تساهم في تسوية ملف شيوخ التربية بالمغرب ضحايا النظامين المشؤومين85 و2003 وتكون قد اعترفت بمن علم المسؤولين المغاربة المتعاقبين على وزارة التربية الوطنية وشكرا الاوروبيين الشرفاء
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29 - moh الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 18:57
ملاحظة واضحة جدا بعض الاخوان لا شغل لهم طوال اليوم الا انتقاد المغرب وتكرار نفس الاسطوانة دون كلل او ملل ولو مع خبر مفرح لبلادنا كهدا مما يضع اكبر علامة استفهام عن اهدافهم ومصدرهم
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30 - joker الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 19:00
واش المسؤولين الاوروبيين لغدي يسهرو على هاد التنمية؟؟الى كانو عادياولنا عانكبو الما على كروشنا..
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