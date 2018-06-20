بنك المغرب يتوقع تراجع مستوى التضخم والنمو

هسبريس من الرباط

أفادت توقعات جديدة لبنك المغرب بتراجع نسبة التضخم في السنتين المقبلتين، مع تسجيل نسبة النمو هي الأخرى لانخفاض بعدما سجلت تسارعاً السنة الماضية.

ويتوقع مجلس بنك المغرب، أن تصل نسبة التضخم إلى 2,4 في المائة في سنة 2018، قبل أن تتراجع إلى 1,4 في المائة سنة 2019.

ووفق بلاغ صادر عن بنك المغرب، أمس الثلاثاء، فإن التضخم قد تسارع بشكل ملحوظ خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة.

ويعكس هذا التطور، بحسب البنك المركزي، تأثير التعديل الذي أجرته المندوبية السامية للتخطيط في مارس الماضي على بنية السلة المرجعية لمؤشر أسعار الاستهلاك، بالإضافة إلى الزيادات الكبيرة في أسعار المواد الغذائية متقلبة الأثمنة وأسعار المنتجات المقننة.

وقال بنك المغرب إنه بعد تسارع نمو الاقتصاد الوطني إلى 4,1 في المائة سنة 2017، فإنه من المتوقع أن يتراجع إلى 3,6 في المائة في سنة 2018، وإلى 3,1 في المائة في سنة 2019، في حين ينتظر أن يواصل استهلاك الأسر والاستثمار وتيرة نمو مطردة على المدى المتوسط.

ويتوقع البنك المركزي أن تواصل الأنشطة غير الفلاحية انتعاشها بنمو نسبته 3,2 في المائة سنة 2018، و3,5 في المائة في 2019.

كما يرتقب أن ترتفع القيمة المضافة بنسبة 5,7 في المائة سنة 2018 بفضل الموسم الفلاحي الجيد، لا سيما مع تحقيق إنتاج من الحبوب يصل، حسب تقديرات وزارة الفلاحة، إلى 98,2 مليون قنطار.

لكن البنك المركزي عاد ليتوقع تراجعاً في هذه النسبة بـ 1,7 في المائة في 2019، بناءً على فرضية تسجيل موسم فلاحي عاد.

وبناءً على هذه التقييمات، اعتبر المجلس أن المستوى الحالي لسعر الفائدة الرئيسي المحدد في 2,25 في المائة مازال ملائما، وقرر إبقاءه دون تغيير.