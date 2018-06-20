أسعار "بالموري" تتكسر لولوج السكن الفاخر

هسبريس ــ الدار البيضاء

أعلنت مجموعة بالموري للتنمية، العاملة في مجال التطوير العقاري، عن اتخاذ مجموعة من التحفيزات والتخفيضات المالية لفتح المجال أمام الطبقة المتوسطة لاقتناء وحداتها السكنية العقارية الفاخرة بأسعار مخفضة مقارنة مع الأسعار المعمول بها في السوق المغربي.

وقال محمد بن عودة، المدير العام لمجموعة بالموري للتطوير العقاري، في ندوة صحافية عقدها الثلاثاء بالدار البيضاء، إن المجموعة التي يشرف على إدارتها قررت إطلاق علامتها الجديدة "بالموري العقارية"، من أجل دمقرطة الولوج إلى العقار الفاخر الذي كان حكرا على فئة معينة.

وأضاف بن عودة أن "مجموعة بالموري للتطوير العقاري قامت بإعادة تصميم استراتيجيتها للعقارات الفاخرة مع إطلاق علامتها الجديدة بالموري العقارية، التي تجمع بين تشكيلة متنوعة من المنتجات والابتكار والمرونة لتوفر لزبنائها تجربة أفضل للسعادة".

وأكد محمد بن عودة في اللقاء نفسه أن مجموع البرامج العقارية التي تم إطلاقها قبل سنة 2017 لمجموعة بالموري للتنمية، تم الانتهاء من إنجازها أو تم تسويقها بمعدل يبلغ 80 في المئة.

وأوضح المتحدث أن المشاريع المعنية تتمثل في منتجع حدائق المحيط، الذي تم إطلاقه في الدار البيضاء على مساحة 29 هكتارًا على الطريق المؤدي إلى دار بوعزة، ويضم تجزئات للفيلات تتراوح بين 400 و600 متر مربع، و44 فيلا تم تصميمها بمهارة، بشرفة واسعة ومسبح خاص بكل فيلا، إلى جانب مشروع منتجع كاليفورنيا غولف بالقرب من غابة بوسكورة، الذي يغطي مساحة 127 هكتارًا، بما في ذلك 80 هكتارًا من المساحات الخضراء.

وتضم باقي المشاريع، وفق بن عودة، حدائق بالموري III في مراكش، الذي يشمل 18 فيلا و356 شقة و72 شقة فندقية و51 رياضا، وحدائق الأطلس الذي يمتد على مساحة 150 هكتارا مندمجة بالكامل.