24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

20/06/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:2406:1313:3417:1420:4622:19
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

بعد فشله في نيل شرف تنظيم مونديال 2026 .. هل ينجح المغرب في استضافة كأس العالم 2030؟

  1. حزب الاستقلال يطالب بإجراءات استعجالية لإنقاذ المقاولات المغربية (5.00)

  2. الأوروبيون يدعمون المغرب باستثمارات مالية ضخمة لتحقيق التنمية (5.00)

  3. رصيف الصحافة: التحقيق يطال ثروات مسؤولين وبارونات للمخدرات (5.00)

  4. أيها الصحفيون، كفوا عن استخدام مصطلح "القارة السمراء"! (5.00)

  5. عريضة مغربية تدعو إلى فتح الحدود الجزائرية لتنظيم مونديال 2030 (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مال وأعمال | مهنيون يشتكون تضرر 200 ألف مرب للأبقار بسبب المقاطعة

مهنيون يشتكون تضرر 200 ألف مرب للأبقار بسبب المقاطعة

مهنيون يشتكون تضرر 200 ألف مرب للأبقار بسبب المقاطعة
هسبريس - عبد السلام الشامخ
الأربعاء 20 يونيو 2018 - 10:00

في وقت دَعَتْ فيه تعاونيات فلاحية بالمغرب الحكومة إلى فتح قنوات الحوار لتجاوز تداعيات حملة المقاطعة، التي دخلت أسبوعها السادس، ودعم "مشروع وحدة لتصنيع الحليب والاستغناء عن شركة سنطرال"، ذكر عدد من مهنيي الحليب تضرُّر حوالي 200 ألف مرب للأبقار المنتجة للحليب، الذين أصبحوا مرغمين على بيع ماشيتهم بأثمان بخسة.

وأوردت الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، التي عقدت مؤخراً جمعها العام العادي بمشاركة عدد من مهنيي الحليب، أن "صغار الكسّابين استَثْمروا في تربية الأبقار على أمل تحسين مستوى عيشهم وتأمينِ مستقبل أبنائهم، وقاموا بالتغلُّب بمشقَّة على الارتفاع المستمر لتكاليف الإنتاج، خاصة خلال السنوات العجاف المتميزة بارتفاع كلفة العلف وندرة المياه"، قبل أن تتوقف عند تداعيات حملة المقاطعة التي شملت منتوج الحليب، واصفة إيَّاها بـ "السلبية"، وبأنها "تهدد عددا من العائلات القروية".

وبينما مازالت لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب تبحث في موضوع "مقاطعة الحليب"، دقّ نقابيو "كومادير" ناقوس الخطر بشأن أوضاع بعض مربي المواشي، قائلين: "اليوم صار الكسابون أكثر تضررا من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية وتبعاتها بسبب عدم اقتناء مادة الحليب جراء حملة المقاطعة لبعض العلامات التجارية".

وفيما اضطرت الشركة الفرنسية المنتجة للحليب إلى وقف تعاملها مع 120 تعاونية بخمس مناطق مختلفة تتزود منها بالحليب، مرجعة خطوتها هذه إلى "عدم قدرتها على الصمود أمام موجة المقاطعة"، أكد مهنيو الحليب أن "الأمر يهم أكثر من 200 ألف مرب للأبقار المنتجة للحليب، منهم حوالي 95 في المائة لا يتوفرون إلا على أقل من 10 رؤوس من الأبقار، هذه الفئة أصبحت مهددة لكون نشاطها لا يمكن من الحصول على شروط العيش الكريم، بل أصبحوا مرغمين على بيع ماشيتهم بأبخس الأثمان".

وبعد تأكيدها على "النتائج الإيجابية التي حققها مخطط المغرب الأخضر، حيث مكَّن من الرفع من الإنتاج الوطني للحليب وتحسين جودته"، تابعت الكونفدرالية المغربية للفلاحة، في بيان لها، أن "هذا المشروع يساهم في تحسين الأمن الغذائي الشامل بالمغرب، ويمكن من الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من مادة الحليب"، مضيفا أنه "بفضل هذه المجهودات يتضح أن سلسلة الحليب استفادت من هيكلة متميزة لصالح مجموع المتدخلين".

ودعا مهنيو الحليب الحكومة إلى العمل على التوصل إلى حلول تحمي صغار الكسابين الذين اكتسبوا على مر السنين مهارات وخبرة عالية مكنتهم من تزويد السوق المغربية من إنتاج يناهز 2.55 مليار لتر من الحليب عالي الجودة، مشددةً على ضرورة حماية 450 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر تخلقه هاته السلسلة من أجل التنمية والاستقرار بالوسط القروي والحد من الهجرة القروية.

ومقابل تنبيههم إلى ضرورة الحفاظ على هذه المكتسبات التي صارت، بحسبهم، معرضة لمخاطر يصعب التغلب عليها ما لم تتضافر جهود كافة الأطراف المعنية من أجل مواجهة الوضع بشكل مسؤول، عبر أرباب الحليب عن مساندتهم لمربي المواشي ضمن سلسلة إنتاج الحليب التي تشكل "مصدرا هاما للتشغيل"، معربين عن تطلعهم إلى أن "تتحسن الأوضاع وتعود المياه إلى مجاريها من أجل تمكين هذه الفئة من المواطنين من الاستمرار في مزاولة نشاطهم باطمئنان ومواصلة المجهودات المبذولة خلال السنوات الأخيرة؛ وذلك بهدف تحسين ظروفهم المعيشية".

ويرتقب أن تكشف الحكومة، عبر وزارة الفلاحة، عن إجراءات لدعم سلسلة إنتاج الحليب التي تساهم بشكل كبير في النسيج الاقتصادي والاجتماعي؛ إذ تؤمن الدخل لأزيد من 200 ألف أسرة. كما أن 95 في المائة من مربي الأبقار يتوفرون على أقل من 10 أبقار؛ أي إن استمرار توقف شركة "سنطرال" عن شراء الحليب بالكمية نفسها يُهدد مصدر رزقهم ويعرضهم للتشرد.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (40)

1 - zmouri الأربعاء 20 يونيو 2018 - 10:17
الا كانوا المسؤولين كيهتموا بشؤون هادالشعب المقهور. ايديرو شي حل. التجربة كتبين ان المسؤولين كيهمهوم هير كروشهم
مقاطعون حتى تخفيض الأثمنة........
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
93
2 - خبز الدار ياكلو البراني الأربعاء 20 يونيو 2018 - 10:21
بيعوه مباشرة للمواطن فالمدن تعم الفائدة للجميع و في نفس الوقت نضرب على يد الاقطاعيين .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
100
3 - متابع الأربعاء 20 يونيو 2018 - 10:29
في الوقت الدي يجب دعم الفلاح بي رفع رسوم استراد مسحوق الحليب الاصتناعي خرجت الدولة ببلاغ صحي يشجع استهلاك البودرة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
48
4 - معلق الأربعاء 20 يونيو 2018 - 10:30
نريد من اصحاب المقاطعة الان ان يجدوا حلولا لهؤلاء الفلاحين المتظررين و كان الحليب مادة اساسية كالخبز اتقوا الله فيهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-94
5 - fmdc الأربعاء 20 يونيو 2018 - 10:31
دخول مراعي السعودية للمغرب في هده الظروف تدفعنا لطرح عدة أسئلة منها:
السؤال الاول: الم تكن حملة المقاطعة ضد الشركات الوطنية مدبرة . و هدا ما أشرنا إليه في بداية المقاطعة لأن من كان وراءها ضل مجهولا إلى حد الآن. رغم تفاعل المستهلك المغربي لهده المقاطعة و التي برهنة على وعيه العالي بحقوقه القانونية
السؤال التاني : ألم نستعمل لفتح الأبواب لاستعمار اقتصادي شرقي؟ اتمنى اكون خاطئ و الى كل من شارك في المقاطعة يتحمل نصيبه من المسؤولية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-94
6 - ثائر لا يكثر النقاش الأربعاء 20 يونيو 2018 - 10:34
قالت عائشة انهلك وفينا الصالحون ،قال ص نعم اذا كثر الخبت
وانا عائد من طريق الجديدة توقفت بالسيارة لاشتري اللبن من فلاح يعرض الحليب بجانب الطريق
اشتريت 5 لترات بعد ان اخبرني ان اللبن جيد ،كان هذا في اليوم الاخير قبل رمصان
لما وصلت الى المنزل وضعته في الثلاجةبعد صلاة التراويح اشتهيت ذالك اللبن ،وكانت المفاجئة ، ياليته ماء ،ياليته غبرة ،ياليته ... انه مزيج من الدقيق وربما الجير ،
اولئك الفلاحيين العروبية لا ثقة فيهم ، واذا اصابتهم مصيبة فمن انفسهم ، وانا صراحة أمقت الفلاحين منذ ان خانوا تشيغيفارا ،تمنيت ان اعود لذلك الذي باعني اللبن و ان اطلق رصاصة في جبينه ،
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
34
7 - mostafa الأربعاء 20 يونيو 2018 - 10:35
سياسة التحرميات و التحيمارت استوردوا حليب الغبرة و تركوا الفلاح لتاجيجه و الضغط على المقاطعة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
45
8 - ريفي الأربعاء 20 يونيو 2018 - 10:37
الله يحسن العون لينا تا احنا 40 مليون بني آدم
واش دانا 200 الف كساب
المهم والحاصول هو أننا مقاطعون حتى تلبية الاحتياجات والمطالب
مقاطعون مقاطعون مقاطعون......
إن شاء الله بحوله وقوته الفوز للمنتخب المغربي

اخوكم الغيور من المانيا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
41
9 - الذَّهَبي الأربعاء 20 يونيو 2018 - 10:38
... من خلال العنوان يظهر جليا ان اصحاب القرار من ملاكي سنطرال وما جاورها،لازالوا في تعنتهم وفي استخفاف جيب المواطن وطحنه.تفكير عدواني،قرارات استبدادية وكأن الوطن زريبة،والمواطن فيها كبش من القطيع.اضررتم المواطن قبل الفلاح.....تجاوزتم سقف الربح بحليبكم المغشوش.....موعدنا الحساب .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
40
10 - عائشة الأربعاء 20 يونيو 2018 - 10:41
ومتى سيفكر اصحاب البطون الكبرى فيمن دونهم مصالحهم اولى تعنت وجبروت واصرار على ما هم عليه
يرفضون المطالب ونحن نرفض الركوع لهم مقاطعون مقاطعون مقاطعون الى الابد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
18
11 - كابتن ماجد مقاطع الأربعاء 20 يونيو 2018 - 10:43
السﻻم عليكم ورحمة الله وبركاته. خاص الحكومة تجمع الفﻻحة أو عمال سنترال أو عمال سيدهم علي تصيفطهم إتفرجو في المونديال أو ملي إرجعو تعوضهم من مﻻيير ديال موازين صافي تحل المشكل. ﻻسامير مافيهاش العمال ? معامل زيرو ميكا مافيهاش العمال ? المسؤولين عندهم المصلحة الخاصة فقط.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
15
12 - Marocain الأربعاء 20 يونيو 2018 - 10:43
قريبا سنسمع عن تضرر بعض الفنانين المغاربة و العالميين من جراء مقاطعة موازين... اخر ما تبقى من سلاح في يد الباطرونا و حليفتها الحكومة لمواجهة حملة المقاطعة هو اللعب على وتر العاطفة. هؤلاء لهم دولة و مؤسسات و قوانين لتحميهم. لتستمر المقاطعة و لنفكر في اضافة بعض المواد للائحة. و شكرًا لهسبرس.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
19
13 - yassine الأربعاء 20 يونيو 2018 - 10:44
أنا معرفتش لاش متضررين أنا من المقاطعين مقاطع شركة بوحدها و داكشي لي كنخد كل نهار هو نفسو
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
14 - مقاطعون الأربعاء 20 يونيو 2018 - 10:45
مقاطعون والله العلي العظيم إلى الفلاح تيبيعو ب6 دراهم للتر والناس تيشريوه بكترة 5 لتر ب30 درهم أنا مقدرتش نش يه ومشريتوش جاني غالي لو كان 4 دراهم نشريه ولاكن الفلاح والله ما ضايع باراكا متهضرو على خسارتكم بإسم الفلاحة وباراكا من تجنيد التعاونيات ضد المواطن ،لكم الله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
15 - الوجدي01 الأربعاء 20 يونيو 2018 - 10:46
لست أدري لماذا تدافعون عن شركة فرنسية ..هل شركة فرنسية تساهم في اقتصاد المغرب ...بل تنهب المغاربة ...مدير شركة الماء والكهرباء ...هرب مبالغ كبيرة لفرنسا ...والدولة لم تتخذ إجراءات ضده لماذا لأن هناك مسؤولين يستفيدون من هذا النهب للمال العام ..شركة دانون بالمغرب ليست كدانون بفرنسا ...الجودة ليست نفسها لماذا لأن الفرنسي يختلف عن المغربي ... الفرنسي لو تظاهر لدقيقة واحدة لاجتمعت الحكومة لحل المشكل لأنه إنسان أما عندنا فالمغربي العظيم يعتبر حيوان لا صوت له ...يريدون إخراس شعب كامل لإرضاء فئة معينة من المسؤولين والفرنسيين ...اللهم انصرنا على القوم الظالمين ....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
16
16 - غيور الأربعاء 20 يونيو 2018 - 10:46
المهم عندكم ليس الفلاح الصغير وانما الاقطاعيين اين كنتم حينما أغلقت المعامل وطرد العمال الم يكونوا هم أيضا مغاربة أو انكم تتحركون عندما تمس مصالحكم الخاصة وتسخرون ادواتكم من مذيعين وصحافيين وابواق وكتاءب إلكترونية لتحريف الوقائع ولكن عبثا تحاولون فالشعب صار على علم تام بكل الاعيبكم وأصبح إصراره على المقاطعة ثابت
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
17 - مغربي و افتخر الأربعاء 20 يونيو 2018 - 10:47
للاسف مقاطعة الحليب لم تكن مقاطعة شركة سنطرال بقدر ما كانت مقاطعة للفلاح،،الذي لم يرتكب اي ذنب سوى انه يقوم بواجبه الوطني في توفير مادة الحليب التي لها علاقة ايضا بتوفير اللحوم ،،،و للاسف شركات الحليب التي لم تشملها المقاطعة لم تكن بديلا للفلاح عن شركة سنطرال ولم تعره اهتماما،،،فأغرقت السوق بالحليب الاصطناعي،،،فاصبح الفلاح عرضة للخسارة والمجهول،،واصبح المستهلك عرضة للنصب والامراض ،،،و اصبح المستثمرون المحتملون يتوجسون خيفة من استثمار اموالهم في بلدنا مخافة ان تصيبهم يوما ما حملة موجهة ضدهم باخبار زائفة ،،،فيصبحوا نادمين على استثمارهم ،،،فهل يا ترى هذه هي اهداف مقاطعة سنطرال
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-20
18 - Amanar Rifi الأربعاء 20 يونيو 2018 - 10:47
اليوم أصبح من الواجب على المغاربة محاسبة مسؤولي البواجدة على كل أفعالهم و تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في حقهم كما يتغنون بذلك دائما.
انتهى الكلام.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
19 - مغربية الأربعاء 20 يونيو 2018 - 10:49
الشعوب تثمن منتوجها الوطني و نحن ندمره لنستهلك جيرفيGervais...يا امة ضحكت من جهلها الامم...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
20 - مقاطع الأربعاء 20 يونيو 2018 - 10:50
دبا بان ليهم غير 200 الف مبانش ليهم 35 مليون محاسبين بها.
#مقاطعون
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
21 - الحذر الحذر الحذر الأربعاء 20 يونيو 2018 - 10:51
الأخوان المتأسلمون الدين تحركهم أجندة خارجية لزعزعة إستقرار المغرب بدأو ما يسمى المقاطعة من خلال الجيش الألكتروني لهم لكي يخرجو سنتران و يدخلوا المراعي السعودية.. أوامر اعطيت لهم و هم فقط منفدون مثل الأوامر التي يتلقاها البوليزاريو من الجزائر. يجب الحذر من الجيش الألكتروني الداعشي في الأنترنيت
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-12
22 - مقاطع الأربعاء 20 يونيو 2018 - 10:52
على الاقل الفلاح وجد ما يبيعه و يملك قطيع من الابقار اما درويش المغربي البطالي ملقا حتى لخبز حافي بقاليه غير لحليب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
23 - اسعد الأربعاء 20 يونيو 2018 - 10:52
للأسف الشديد الأمية طاغية على هؤلاء الذين يتبجحون بالمقاطعة. ولايدركون اضرارها على المواطن البسيط أعني الفلاح الصغير. لماذا لاتدعوا لمقاطعة الابناك مثلا التي تضخم من الفوائد لأن أغلب المدونين ينتظرون التسبيق قبل رأس الشهر. لهذا أنصح المغاربة إلا تقاطع الحليب أقصد الحليب فقط. لأننا أصبحنا نجد منتجات الحليب الأجنبية تغنوا الأسواق المغربية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-10
24 - انور الأربعاء 20 يونيو 2018 - 10:54
يبيعوا لينا الحليب مباشرة و يكونوا هوما رابحين و حنا رابحين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
25 - محمد الزيتون الأربعاء 20 يونيو 2018 - 10:58
مقاطعووووووووووووووووووووووون
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
26 - bouaazza الأربعاء 20 يونيو 2018 - 11:00
Le pauvre paysans n'a pas de vache laitière ou bien une ou 2 vaches pour la consommation de sa famille ce sont les voleurs qui ont investi dans la production laitières 50/100 vaches et ces gens la sont exonérer d'impôts le
Boycottage c'est une sorte d'impôts pour aider le peuple
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
27 - Rachid فيينا الأربعاء 20 يونيو 2018 - 11:01
وهل centre laitiere marocain تقول ضرب الشركات الوطنية ونضاربوها فين المشكل ادا تمن غالي مادا نستفيد من مريم بن صالح
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
28 - مغربية الأربعاء 20 يونيو 2018 - 11:01
الشركات تشغل العديد من العمال ولها مصارف لاتعد من مقر ووسائل النقل والتنقل والضرائب وووو..طبيعي أن يكون لها جانب من الربح.إضافة إلى كون الفلاحين وأنا منهم يترزقون من بيع الحليب مهما كان ثمنه .والشعب المغربي كالقطيع قيل له قاطع ففعل دون تفكير للعواقب ..فالأجدر بكم أيها المغاربة أن تقاطعوا السجائر والخمر والمخدرات ...المضرة فعلا بالصحة وبالجيب والتي تعود بأموال طائلة على أصحاب هذه المواد..فكروا قبل أن تنفدوا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
29 - مغربي غيور الأربعاء 20 يونيو 2018 - 11:02
اذا كان المخطط المغربي الأخضر قد حقق نتائج ايجابية من حيث وفرة الحليب وجودته، فان الحكومة قد تواطئت مع شركة الحليب بغش المنتوج وترويجه غير مبالية لا لصحة الشعب ولا لجيبه، فكيف يعقل الفلاح يبيع لتر الحليب للشركة ب 2.30 درهم، وتعود الشركة وتبيع دانون للفلاح نفسه ب 2.50 درهم، كيف هذا؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
30 - مافاهش الأربعاء 20 يونيو 2018 - 11:07
والله مافهمت هاد المقاطعة علاش سونطرال بالظبط و الحليب ماتزادش فتمن ربع سنين ولا كتر.
فالباك كنا تانديروles études de cas تانختارو شركة وندرسو لحالة ديالها سونترال كانت تتوفر لفلاحة سلالات مزيانة تلابقار لحلوب و لعلف و كانت تتقسم ليهوم ثمن على أقساط شهرية تتحيدهاليهم من ثمن الحليب.
الاكتفاء الذاتي لي اوصل ليه المغرب اليوم راه ساهمت فيه سونطرال.
لبارح بغيت نشري لحليب هزيت سونطرال لقيت تاريخ 18 حيت الناس ماشراوهش. كون قاطعنا كوكاكولا نقدر نفهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-3
31 - الفلاح الصغير الأربعاء 20 يونيو 2018 - 11:08
علي التعاونيات المتضررة انشاء وحدات لبسترت وتثمين انتاج الحليب وتسوقه.بدعم من وزارة الفلاحة.وبتالي قد تكون تخلصت من تبعية شركات الكبرئ المحتكرة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
32 - Akram ifnawi الأربعاء 20 يونيو 2018 - 11:11
انتاج الحليب يعرف مواكبة مهمة من طرف الوزارة الوصية و من غير المعقول هدم كل هذا التراكم لدى الفلاح الصغير و إعادته الى نقطة الصفر.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
33 - Mido casawi الأربعاء 20 يونيو 2018 - 11:11
Bravo Numero 5 fmdc

دخول مراعي السعودية للمغرب في هده الظروف تدفعنا لطرح عدة أسئلة........

En plus j'ai pas entendu boycotter les produits Saoudien comme petromin Halla 3AFIA
Et bien tôt Lait Almara3i pour remplacer Central
Il y a quelque chose qui ne va pas dans ce film
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
34 - Hafid Bangallou الأربعاء 20 يونيو 2018 - 11:14
المغرب بحاجة إلى مسؤولين أكفاء من طينة السيد عزيز أخنوش الذي يتفانى بشكل متواصل في خدمة وطنه.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-4
35 - السنهوري الأربعاء 20 يونيو 2018 - 11:17
بيعوه لينا مباشرة
انا الواليد كان تيبيع الحليب في الرباط على الموطور
شحال زوينة ديك الأيام...

#مقاطعون
#خليه يغني وحدو
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
36 - bernoussi الأربعاء 20 يونيو 2018 - 11:26
Qu'est-ce qu'on nous saoule encore avec les conséquences pour les éleveurs ? les trois secteurs visés et surtout les sociétés ne sont que les symboles d'un capitalisme sauvage qui a appauvri les marocains dans leur grande majorité qu'ils soient de la classe moyenne, de celle des employés de base ou des chômeurs!
C'est une lutte pour la dignité humaine. Une lutte de la justice contre les abus, les profiteurs, les rapaces qui nous sucent notre sang pareil à des sangsues sans humanité.
Pourquoi reprocher au citoyen de vouloir dépenser moins pour des produits de première nécessité alors que le plus riche des marocains cherche encore et toujours à gagner plus et à s'enrichir sur leur dos ?
Pourquoi l'eau minérale extraite de notre sous-sol doit nous être revendu au prix le plus cher qui soit sur terre ?
Pourquoi le lait, qui n'est pas bon pour la santé humaine malgré la propagande des lobbys occidentaux pour commencer et ceux des lobbys , suiveurs de chez nous, est si cher ?
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
37 - Mohamed الأربعاء 20 يونيو 2018 - 11:27
هادو للديرن المقاطعة من اجل تخفيض الثمن..راه حنا الفلاحة ممسلكناش نبيعو لكم الحليب ب4 دراهم خاصنا نبيعو ب 5 درهم لترو...راه كنشرو العلف غالي بزاف و نثما بغيتوه فابور اوى رعو لنا حتى حنا و الا مبيعو البقر و تبقو بلا حليب....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
38 - محمد الأربعاء 20 يونيو 2018 - 11:37
بالنظر الى الأرقام الواردة في هذا المقال فإن هناك محاولة يائسة للتأثير على الرأي العام، أولا لأن لأن هذه الأرقام مبالغ فيها فإذا افترضنا أن 200 الف مربي للأبقار الحلوب يملك كل منهم 7 ابقار فقط اي و ان كل بقرة تنتج معدل 20 لتر يوميا فإننا سنكون أمام أنتاج قرابة 30 مليون لتر يوميا فقط من طرف هذه الفئة دون احتساب باقي الفلاحين الآخرين على الصعيد الوطني
هذا يعني ثانيا أن بلادنا يجب أن يصل انتاجها من الحليب الى ازيد من 100 مليون لتر في اليوم
إما هم يكذبون أو نحن مداويخ بالفعل
و لكم واسع النظر احسبوها كما تشاؤون؟؟؟؟؟!!!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
39 - سعيد الأربعاء 20 يونيو 2018 - 11:42
السلام.عليكم, هاد الفلاحة اللي متضررين يديرو تعاونية وياخدو قرض من.الابناك بضمان.من المخطط الاخضر ويخلقو وحده لتصفيه وتوزيع الحليب ومشتقاته و مريضنا ما عندو باس, اللي متضررين هما الاقطاعيين الكبار اللي نهبو الاراضي الفلاحيه مباشره بعد ما يسمى بالاستقلال! بلا ما تبقاو تحاولو ضرقو الشمس بالغربال!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
40 - غيتة الأربعاء 20 يونيو 2018 - 11:45
الي خاصو ادخل ويحل هاد المشكل هو ملك البلاد لما له من صلاحيات ام القاء اللوم على المقاطعين فهذا هو التخربيق...انا حر ساتشري ما اريد و مقاطع مدى للحياة لهد الماركات لانه من حقي نشري الي بغبت فلوسي هادوك
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 40 | عرض: 1 - 40

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.