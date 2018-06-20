24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|20
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:24
|06:13
|13:34
|17:14
|20:46
|22:19
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- كنز بولمان
- الكولومبي سانشيز يحصل على أول بطاقة حمراء في المونديال
- كولومبيا بعشرة لاعبين تسقط أمام "الساموراي" الياباني في المونديال
- حوادث السير تحصد 18 قتيلا بمدن المغرب
- "أسود الأطلس" يتشبثون بالذكريات لتضميد الجراح أمام البرتغال
حزب الاستقلال يطالب بإجراءات استعجالية لإنقاذ المقاولات المغربية (5.00)
الأوروبيون يدعمون المغرب باستثمارات مالية ضخمة لتحقيق التنمية (5.00)
رصيف الصحافة: التحقيق يطال ثروات مسؤولين وبارونات للمخدرات (5.00)
أيها الصحفيون، كفوا عن استخدام مصطلح "القارة السمراء"! (5.00)
عريضة مغربية تدعو إلى فتح الحدود الجزائرية لتنظيم مونديال 2030 (5.00)
- الجواهري يحذر من خفض حملة المقاطعة لنشاط الاقتصاد بالمملكة - (149)
- "الجيش الأحمر الروسي" يجهض أحلام "فراعنة مصر" بكأس العالم - (111)
- يتيم: لا وجود لاعتداءات جنسية ضد "مغربيات الفراولة" بإسبانيا - (94)
- عريضة مغربية تدعو إلى فتح الحدود الجزائرية لتنظيم مونديال 2030 - (89)
- رونار: مواجهة "برتغال رونالدو" صعبة .. والمفاجأة غدا واردة - (85)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
مهنيون يشتكون تضرر 200 ألف مرب للأبقار بسبب المقاطعة
في وقت دَعَتْ فيه تعاونيات فلاحية بالمغرب الحكومة إلى فتح قنوات الحوار لتجاوز تداعيات حملة المقاطعة، التي دخلت أسبوعها السادس، ودعم "مشروع وحدة لتصنيع الحليب والاستغناء عن شركة سنطرال"، ذكر عدد من مهنيي الحليب تضرُّر حوالي 200 ألف مرب للأبقار المنتجة للحليب، الذين أصبحوا مرغمين على بيع ماشيتهم بأثمان بخسة.
وأوردت الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، التي عقدت مؤخراً جمعها العام العادي بمشاركة عدد من مهنيي الحليب، أن "صغار الكسّابين استَثْمروا في تربية الأبقار على أمل تحسين مستوى عيشهم وتأمينِ مستقبل أبنائهم، وقاموا بالتغلُّب بمشقَّة على الارتفاع المستمر لتكاليف الإنتاج، خاصة خلال السنوات العجاف المتميزة بارتفاع كلفة العلف وندرة المياه"، قبل أن تتوقف عند تداعيات حملة المقاطعة التي شملت منتوج الحليب، واصفة إيَّاها بـ "السلبية"، وبأنها "تهدد عددا من العائلات القروية".
وبينما مازالت لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب تبحث في موضوع "مقاطعة الحليب"، دقّ نقابيو "كومادير" ناقوس الخطر بشأن أوضاع بعض مربي المواشي، قائلين: "اليوم صار الكسابون أكثر تضررا من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية وتبعاتها بسبب عدم اقتناء مادة الحليب جراء حملة المقاطعة لبعض العلامات التجارية".
وفيما اضطرت الشركة الفرنسية المنتجة للحليب إلى وقف تعاملها مع 120 تعاونية بخمس مناطق مختلفة تتزود منها بالحليب، مرجعة خطوتها هذه إلى "عدم قدرتها على الصمود أمام موجة المقاطعة"، أكد مهنيو الحليب أن "الأمر يهم أكثر من 200 ألف مرب للأبقار المنتجة للحليب، منهم حوالي 95 في المائة لا يتوفرون إلا على أقل من 10 رؤوس من الأبقار، هذه الفئة أصبحت مهددة لكون نشاطها لا يمكن من الحصول على شروط العيش الكريم، بل أصبحوا مرغمين على بيع ماشيتهم بأبخس الأثمان".
وبعد تأكيدها على "النتائج الإيجابية التي حققها مخطط المغرب الأخضر، حيث مكَّن من الرفع من الإنتاج الوطني للحليب وتحسين جودته"، تابعت الكونفدرالية المغربية للفلاحة، في بيان لها، أن "هذا المشروع يساهم في تحسين الأمن الغذائي الشامل بالمغرب، ويمكن من الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من مادة الحليب"، مضيفا أنه "بفضل هذه المجهودات يتضح أن سلسلة الحليب استفادت من هيكلة متميزة لصالح مجموع المتدخلين".
ودعا مهنيو الحليب الحكومة إلى العمل على التوصل إلى حلول تحمي صغار الكسابين الذين اكتسبوا على مر السنين مهارات وخبرة عالية مكنتهم من تزويد السوق المغربية من إنتاج يناهز 2.55 مليار لتر من الحليب عالي الجودة، مشددةً على ضرورة حماية 450 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر تخلقه هاته السلسلة من أجل التنمية والاستقرار بالوسط القروي والحد من الهجرة القروية.
ومقابل تنبيههم إلى ضرورة الحفاظ على هذه المكتسبات التي صارت، بحسبهم، معرضة لمخاطر يصعب التغلب عليها ما لم تتضافر جهود كافة الأطراف المعنية من أجل مواجهة الوضع بشكل مسؤول، عبر أرباب الحليب عن مساندتهم لمربي المواشي ضمن سلسلة إنتاج الحليب التي تشكل "مصدرا هاما للتشغيل"، معربين عن تطلعهم إلى أن "تتحسن الأوضاع وتعود المياه إلى مجاريها من أجل تمكين هذه الفئة من المواطنين من الاستمرار في مزاولة نشاطهم باطمئنان ومواصلة المجهودات المبذولة خلال السنوات الأخيرة؛ وذلك بهدف تحسين ظروفهم المعيشية".
ويرتقب أن تكشف الحكومة، عبر وزارة الفلاحة، عن إجراءات لدعم سلسلة إنتاج الحليب التي تساهم بشكل كبير في النسيج الاقتصادي والاجتماعي؛ إذ تؤمن الدخل لأزيد من 200 ألف أسرة. كما أن 95 في المائة من مربي الأبقار يتوفرون على أقل من 10 أبقار؛ أي إن استمرار توقف شركة "سنطرال" عن شراء الحليب بالكمية نفسها يُهدد مصدر رزقهم ويعرضهم للتشرد.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (40)
مقاطعون حتى تخفيض الأثمنة........
السؤال الاول: الم تكن حملة المقاطعة ضد الشركات الوطنية مدبرة . و هدا ما أشرنا إليه في بداية المقاطعة لأن من كان وراءها ضل مجهولا إلى حد الآن. رغم تفاعل المستهلك المغربي لهده المقاطعة و التي برهنة على وعيه العالي بحقوقه القانونية
السؤال التاني : ألم نستعمل لفتح الأبواب لاستعمار اقتصادي شرقي؟ اتمنى اكون خاطئ و الى كل من شارك في المقاطعة يتحمل نصيبه من المسؤولية.
وانا عائد من طريق الجديدة توقفت بالسيارة لاشتري اللبن من فلاح يعرض الحليب بجانب الطريق
اشتريت 5 لترات بعد ان اخبرني ان اللبن جيد ،كان هذا في اليوم الاخير قبل رمصان
لما وصلت الى المنزل وضعته في الثلاجةبعد صلاة التراويح اشتهيت ذالك اللبن ،وكانت المفاجئة ، ياليته ماء ،ياليته غبرة ،ياليته ... انه مزيج من الدقيق وربما الجير ،
اولئك الفلاحيين العروبية لا ثقة فيهم ، واذا اصابتهم مصيبة فمن انفسهم ، وانا صراحة أمقت الفلاحين منذ ان خانوا تشيغيفارا ،تمنيت ان اعود لذلك الذي باعني اللبن و ان اطلق رصاصة في جبينه ،
واش دانا 200 الف كساب
المهم والحاصول هو أننا مقاطعون حتى تلبية الاحتياجات والمطالب
مقاطعون مقاطعون مقاطعون......
إن شاء الله بحوله وقوته الفوز للمنتخب المغربي
اخوكم الغيور من المانيا
يرفضون المطالب ونحن نرفض الركوع لهم مقاطعون مقاطعون مقاطعون الى الابد
انتهى الكلام.
#مقاطعون
Boycottage c'est une sorte d'impôts pour aider le peuple
فالباك كنا تانديروles études de cas تانختارو شركة وندرسو لحالة ديالها سونترال كانت تتوفر لفلاحة سلالات مزيانة تلابقار لحلوب و لعلف و كانت تتقسم ليهوم ثمن على أقساط شهرية تتحيدهاليهم من ثمن الحليب.
الاكتفاء الذاتي لي اوصل ليه المغرب اليوم راه ساهمت فيه سونطرال.
لبارح بغيت نشري لحليب هزيت سونطرال لقيت تاريخ 18 حيت الناس ماشراوهش. كون قاطعنا كوكاكولا نقدر نفهم
دخول مراعي السعودية للمغرب في هده الظروف تدفعنا لطرح عدة أسئلة........
En plus j'ai pas entendu boycotter les produits Saoudien comme petromin Halla 3AFIA
Et bien tôt Lait Almara3i pour remplacer Central
Il y a quelque chose qui ne va pas dans ce film
انا الواليد كان تيبيع الحليب في الرباط على الموطور
شحال زوينة ديك الأيام...
#مقاطعون
#خليه يغني وحدو
C'est une lutte pour la dignité humaine. Une lutte de la justice contre les abus, les profiteurs, les rapaces qui nous sucent notre sang pareil à des sangsues sans humanité.
Pourquoi reprocher au citoyen de vouloir dépenser moins pour des produits de première nécessité alors que le plus riche des marocains cherche encore et toujours à gagner plus et à s'enrichir sur leur dos ?
Pourquoi l'eau minérale extraite de notre sous-sol doit nous être revendu au prix le plus cher qui soit sur terre ?
Pourquoi le lait, qui n'est pas bon pour la santé humaine malgré la propagande des lobbys occidentaux pour commencer et ceux des lobbys , suiveurs de chez nous, est si cher ?
هذا يعني ثانيا أن بلادنا يجب أن يصل انتاجها من الحليب الى ازيد من 100 مليون لتر في اليوم
إما هم يكذبون أو نحن مداويخ بالفعل
و لكم واسع النظر احسبوها كما تشاؤون؟؟؟؟؟!!!!