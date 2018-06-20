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الرئيسية | مال وأعمال | البنوك الإسلامية وزعت قروضاً بـ1.1 مليار درهم

البنوك الإسلامية وزعت قروضاً بـ1.1 مليار درهم

البنوك الإسلامية وزعت قروضاً بـ1.1 مليار درهم
هسبريس - يوسف لخضر
الأربعاء 20 يونيو 2018 - 10:05

كشف البنك المركزي المغربي أن البنوك التشاركية في المملكة وزعت ما مجموعه 1.1 مليار درهم كقروض لزبنائها الذين أقبلوا على خدماتها، ضمن عقود المرابحة الخاصة بالعقار والسيارات.

وقال عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، في ندوة صحافية بالرباط، إن عدد الوكالات التابعة للأبناك الإسلامية المغربية بلغ 71 وكالة منتشرة في مختلف مدن المملكة، بعد انطلاق العمل بهذه البنوك منتصف السنة الماضية.

وأوضح الجواهري أن البنك المركزي يقوم بجهود كبيرة من أجل التقدم في توفير الشروط لإنجاح المنتجات التي تقدمها البنوك الإسلامية، مورداً أن عقود المرابحة الخاصة بالسيارات واجهت بعض التعقيدات مع وزارة التجهيز والنقل يجري العمل على تجاوزها.

ولفت الجواهري إلى أن أولى الصكوك الإسلامية السيادية، كمنتج بنكي إسلامي لإعادة التمويل، سترى النور في شهر يوليوز المقبل، كما أعلنت عن ذلك وزارة الاقتصاد والمالية، فيما يحتاج منتوج التكافل التأميني إلى تعديل مدونة التأمينات.

وأكد الجواهري أن مختلف المؤسسات المعنية بتوفير شروط نجاح التمويل الإسلامي بالمغرب معبأة، مشيراً إلى أن علماء المجلس العلمي الأعلى اضطروا إلى الاشتغال حتى طيلة نهايات الأسبوع من أجل إكمال النصوص القانونية الضرورية.

كما أفصح الوالي الجواهري على أن البنك المركزي توصل بأول تقرير حول مطابقة الأنشطة البنكية التشاركية مع الإسلامية، وهو تقرير يعهد بإنجازه إلى اللجنة الشرعية للمالية التشاركية المنبثقة عن المجلس العلمي الأعلى.

وتبحث هذه اللجنة، التي قدمت أول تقرير لها، المواصفات التقنية للمنتجات التشاركية وكيفية تقديمها إلى العملاء وشروط وأحكام جمع الأموال التي يودعها عملاء البنوك التشاركية للاستثمار.

جدير بالذكر أن المغرب يتوفر حالياً على خمسة أبناك تشاركية إسلامية، إضافة إلى رخصتين لتقديم منتجات نوافذ تشاركية من الأبناك العادية، تخضع لرقابة كل من المجلس العلمي الأعلى وبنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل إضافة إلى هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي.

وقد قامت هذه البنوك التشاركية بحملات إعلامية كبيرة خلال شهر رمضان المنصرم، من أجل استقطاب أكبر عدد من المغاربة الذين لا يرغبون في التعامل مع البنوك التقليدية، وقدمت لهم عروضاً في ما يخص العقار والسيارات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - bahari Montpellier الأربعاء 20 يونيو 2018 - 10:22
السؤال الذي يجب طرحه هو لماذا حرمت الربى؟ ألم يقولو العديد من الشيوخ والعلماء المسلمين أنها كانت سببا في الأزمة الإقتصادية العالمية؟ وذلك بسبب الفوائد التي تثقل كاهن المواطن المسكين، وفوائد البنوك الإسلامية تتجاوز البنوك العادية فقط غيروا الإسم، فهل تغير إسم الخمر يحلله مثلا، كذلك من أين تمول البنوك الإسلامية ههه، كفى ضحكا على الذقون وقوموا بإنشاء بنوك كما فعلت الجزائر بإنشائها بنك يقرض الشباب بفوائد بسيطة.
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12
2 - موحا الأربعاء 20 يونيو 2018 - 10:33
مفاهمين مع البنوك التقليدية ما كاين لا منافسة لا سيدي زكري ،لا فرق إلا في الشكل .تكاليف و مصاريف باهضة و طول المسطرة و....
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17
3 - سناء الغربي الأربعاء 20 يونيو 2018 - 10:41
عن أي إسلامية يتحدثون؟ ؟
البنوك التشاركية (الإسلامية )هي بنوك عادية كباقي البنوك هدفها الأساسي هو الربح ،تربح أكثر بكثير من البنوك العادية،حيث يقوم الزبون بأداء مصاريف الشراء مرتين للبائع الأصلي وللبنك ،بدل العقد عقدين ،بالإضافة إلى الثمن المرتفع الذي يبيع به البنك كبيع آجل، و زد على ذالك إجبار الزبون على التأمين على القرض وهو عقد محرم شرعا"عقد غرر"
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12
4 - ammi الأربعاء 20 يونيو 2018 - 10:43
وقولوا لينا المازوط شحال غادي يعود ثمن عفاكوم راه غالي بزاف مع موسم الصيف
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7
5 - متسائل الأربعاء 20 يونيو 2018 - 10:43
مجرد تساؤل:بعيدا عن الجانب العقدي، هل الكلفة الاجمالية لاقتناء عقار او ما شابه، هي أقل لدى الأبناك الاسلامية ام أكثر مقارنة مع غيرها من المؤسسات المالية ؟
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9
6 - الغريب الأربعاء 20 يونيو 2018 - 10:47
الربا بالحيلة هي معاملة هذه البنوك، فبدلا من إعطاء المال مباشرة كقرض، فهي تعطي المال لصاحب المَبيع (بيت مثلا) ولا تترك للشخص الحرية في شراء المطلوب بل تلزمه الشراء ب (الوعد الملزم) وب (هامش الجدية = العربون) وهذا هو سرّ الحيلة، وهو أمر محرم في المذهب المالكي أيضا، فهو عندهم من بيوع العِينة، وقد نصّ الشافعي في كتابه (الأم) على أن الإلزام مبطل للبيع، ويرى الجميع أن البيع بهذه الصورة حيلة للربا. هذا وقد حرم النبي عليه السلام بَيْعَتين في بَيْعة، وهنا البنك يشتري (البيت مثلا) من صاحبه، - هذه بيعة - ويبيعه لمن أراده، - وهذه بيعة ثانية -، لكن هل هما بيعتان منفصلتان؟ الجواب: لا. يعلم ذلك كل من تعامل مع هذه البنوك، فالشخص يقوم بإجراءات الشراء من البنك، ووثائق العمل، وكيفية الاقتطاع، وثمن البيت مثلا ... قبل شراء البنك له. ثم إن النبي عليه السلام قال: (البَيِّعان بالخِيار ما لم يتفرقا) أي: للبائع والمشتري الحق في إبطال البيع التام، ما يفترقا، والبنك يبطل هذا الحق قبل الشراء، وذلك بالوعد الملزم، مع أنه حق ثابت بعد الشراء أيضا، الخلاصة، من أراد الربا بالحيلة فالأبناك التشاركية أمامه.
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