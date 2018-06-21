ارتفاع طفيف لعدد السياح الوافدين على أكادير

هسبريس - و.م.ع

بلغ عدد السياح الوافدين على مدينة أكادير خلال شهر ماي الماضي 75 ألف و991 سائحا ، مسجلين بذلك تحسنا بمعدل 1.14 في المائة ، مقارنة مع مايو 2017 الذي بلغ فيه عدد الوافدين 75 ألف و134 سائحا.

وتفيد الأرقام الصادرة عن المجلس الجهوي للسياحة لأكاديرـ سوس ماسة، أن السياح الوافدين على هذه الوجهة من مختلف المدن المغربية جاؤوا في المقدمة ، حيث بلغ عددهم 18 ألف و 514 سائحا ، مقابل 25 الف و 210 من السياح خلال الشهر الخامس من السنة الماضية ( تراجع بمعدل 26.56 في المائة).

ومقابل الانخفاض الذي عرفته السوق السياحية المغربية ، فإن السياح الفرنسيين الذين حلوا بأكادير خلال الشهر الماضي سجلوا تحسنا بمعدل 21.09 في المائة ، حيث ارتفع عدد الوافدين على مدينة الانبعاث من مختلف جهات فرنسا إلى 15 الف و 143 سائحا ، مقابل 12 ألف و 506 سياح في مايو 2017.

كما سجل ارتفاع في عدد الوافدين على مختلف وحدات الإيواء السياحي المصنفة في أكادير من السوق الألمانية ، التي احتلت الرتبة الثانية ، وذلك بمعدل 15.18 في المائة ، حيث بلغ عدد السياح الألمان الذين استقبلتهم أكادير في الشهر الماضي 11 ألفا و 115 سائحا ، مقابل 9 آلاف و 650 سائحا في مايو 2017.

وعرف توافد السياح الإنجليز على أكادير في الشهر الخامس من السنة الجارية انتعاشة بلغ معدلها 9.33 في المائة مقارنة مع شهر مايو 2017 ، حيث انتقل عدد السائحات والسياح الإنجليز الوافدين على أكادير إلى 7 آلاف و 829 سائحا ، بينما كان عددهم في ماي 2017 من السنة الماضية 7 آلاف و 161 سائحا.

وجاءت الفنادق المصنفة ضمن فئة 4 نجوم في مقدمة وحدات الإيواء السياحي بأكادير التي استقبلت العدد الأكبر من السياح خلال شهر مايو الماضي بمجموع 18 ألف و 901 من السياح ، متبوعة في الصف الثاني بالنوادي السياحية التي استقبلت 16 ألف و 424 سائحا ، ثم الفنادق الفاخرة من فئة خمس نجوم في الرتبة الثالثة بمجموع 14 ألف و 753 سائحا.

وبلغ معدل الملء في مختلف الفنادق والنوادي والإقامات السياحية المصنفة في هذه الوجهة خلال شهر مايو الماضي نسبة 44.85 في المائة ، مقابل 46.06 في المائة خلال شهر مايو من سنة 2017.