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كُتّاب وآراء
مديرية الضرائب تطلق شهادات إلكترونية جديدة
أعلنت المديرية العامة للضرائب، أمس الأربعاء، عن إطلاق ثلاث شهادات إلكترونية جديدة في إطار مسلسل رقمنة المساطر، وذلك بهدف تسهيل وتبسيط الإجراءات الضريبية لفائدة الخاضعين للضريبة.
ويتعلق الأمر بشهادة الضريبة الجزافية وشهادة عدم الخضوع لرسم السكن ورسم الخدمات الجماعية وشهادة الإقامة الجبائية.
وأوضحت المديرية أن هذه الخدمات الإلكترونية متاحة للخاضعين للضريبة المنخرطين في الخدمة الإلكترونية "Simpl" للإقرار والأداء الإلكترونيين، داعية الراغبين في الحصول على هذه الشهادات إلى تقديم طلب بهذا الشأن والحصول على الشهادات إلكترونيا عبر بوابة المديرية.