الركود يرغم منعشين على تخفيض الأسعار وعرض "شقق مجانية"

هسبريس - محمد لديب

سارعت مجموعة من الشركات المغربية العاملة في قطاع العقار إلى إدخال تغييرات جذرية على استراتيجياتها التسويقية للترويج لمنتجاتها العقارية الفخمة، بسبب حالة الركود المقلقة التي يعاني منها القطاع منذ أزيد من أربع سنوات.

واستفاد المنعشون العقاريون بشكل كبير من فترة ازدهار القطاع ما بين 2007 و2011، التي حققوا خلالها مبيعات قياسية بأسعار خيالية فاقت حتى توقعاتهم، مما سمح لهم بمراكمة أرباح ضخمة أعيد استثمار جزء كبير منها في مشاريع عقارية أو في صناعة الإسمنت.

ومباشرة بعد دخول القطاع في حالة ركود شملت في البداية السكن الفاخر لتمتد إلى السكن المتوسط والاقتصادي، بدأت معظم الشركات العقارية تعيد حساباتها لتقليص خسائرها المتراكمة، التي كادت تعصف بمستقبل العديد منها.

الركود الذي تسبب في توقف المبيعات، دفع شركات العقار إلى إطلاق عروض تكاد تكون خيالية، ولم يسبق أن شهد السوق المغربي مثيلا لها، مثيرة استغراب بعض المهنيين العاملين في القطاع بالمغرب وبمنطقة الشرق الأوسط.

ففي الوقت الذي لجأت فيه الشركات العقارية إلى تخصيص عروض تحفيزية تشمل تقديم صالونات وتجهيز مطابخ وغرف نوم مجانية مقابل اقتناء شقق اقتصادية، انتقل المنعشون العقاريون إلى مرحلة ثانية من خلال تخصيص شقق مجانية فاخرة لزبنائهم مقابل شراء شقتين فخمتين، أو استبدالها بشقق قديمة، مع إعمال تخفيضات في الأسعار تتجاوز 50 في المئة، وهي التحفيزات والإغراءات التي لم يتجاوب معها السوق المغربي.

وكان تقرير لمكتب "أبلاين سيكورتيز" للدراسات المالية والاقتصادية، التابع لمجموعة البنك الشعبي المركزي، قد خلص إلى أن القطاع سيواصل مزيدا من الركود في ظل تراجع مستوى أعمال الشركات ومحدودية معدل النمو لمستوى معاملاتهم التي جعلت القطاع يمر من أسوأ أزمة يواجهها منذ بداية القرن الحالي.

قطاع العقار والأشغال العمومية، الذي سجل مستويات نمو غير طبيعية في النصف الثاني من العقد الماضي والسنتين الأولى والثانية من العقد الحالي، أصبح يعيش تراجعا غير معهود في معدلات التمويلات المصرفية التي تقدمها المؤسسات البنكية للمنعشين والمهنيين العقاريين في المغرب.