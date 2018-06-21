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كُتّاب وآراء
حملة المقاطعة تدفع "سنطرال دانون" إلى عدم توزيع أرباح 2017
أعلنت شركة "سنطرال دانون" عدم توزيعها لأرباح السنة الماضية 2017 على المساهمين، بعد استهدافها من قبل حملة مقاطعة منذ العشرين من أبريل الماضي.
وقالت الشركة، في بيان صحافي اليوم الخميس، إن هذا القرار جرت المصادقة عليه في الجمع العام العادي للمساهمين في الشركة، المنعقد في الثالث عشر من الشهر الجاري بمدينة الدار البيضاء.
ويتعلق الأمر بأرباح وصلت إلى 148 مليون درهم كانت قد حققتها الشركة المتخصصة في إنتاج الحليب ومشتقاتها خلال السنة الماضية، وقررت الاحتفاظ بهذه الأرباح.
ويعني هذا القرار أن الشركة الأم "سنطرال دانون" الفرنسية، التي تمتلك حوالي 99 في المائة من أسهم فرعها في المغرب، لن تستفيد من أي أرباح خاصة بالسنة الماضية.
ويأتي هذا القرار بعدما كانت "سنطرال دانون" قد توقعت تراجعاً في رقم معاملاتها وأرباحها في النصف الأول من السنة الجارية، بسبب حملة المُقاطعة التي طالتها.
وأشارت الشركة سابقاً إلى أنها تتوقع انخفاضاً بالنسبة للسنة بكاملها وتراجعاً في أنشطتها، يتمثل في تراجع رقم المعاملات الموحد بـ50 في المائة.
وتفيد توقعات الشركة بأن الفصل الأول من السنة الجارية سيعرف انخفاضاً بـ20 في المائة في رقم معاملاتها، وعجزاً بقيمة 150 مليون درهم.
وبناءً على التأثير الكبير لحملة المقاطعة، قررت الشركة تقليل حجم جمع الحليب الخام من 120 ألف فلاح شريك لها عبر ربوع المملكة بنسبة 30 في المائة، ابتداءً من 29 ماي المنصرم.
كما أوضحت الشركة أنها اضطرت لوضع حد لعقود العمل المؤقتة ذات المدة القصيرة، لكنها أكدت على اتخاذها لجميع الإجراءات لـ"ضمان إرضاء المستهلك والقرارات اللازمة للتخفيف من آثار المقاطعة على مردوديتها".
يشار إلى أن شركة "سنطرال دانون"، المتواجدة في المغرب منذ سبعين سنة وتملك أكبر حصة في السوق، مُدرجة في بورصة الدار البيضاء، وتملك دانون الفرنسية 99.68 في المائة من رأسمالها.
واستشعرت الحكومة خطر هذه المقاطعة في شهرها الأول؛ ما دفعها إلى دعوة المقاطعين للعمل على تفادي المزيد من الضرر بالفلاحين والقطاع الفلاحي والاستثمار الوطني.
وكانت حملة المقاطعة هذه انطلقت في أبريل وهمت ثلاثة منتجات لشركات تعمل في مجال المحروقات والماء والحليب، وأثرت بشكل كبير على قطاع إنتاج الحليب بالخصوص.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (27)
مقاطعون حتى إشعار آخر
تحياتي للمداويخ
و لهذا السبب و "بغدايد المونديال" نخبر سنطرال أننا سنقاطعها مدى الحياة
نحن نرا بان هذه الارباح كثيرة جدا وما عليكم الا ان تخفضوا من ارباحكم اي من ثمن الحليب .والا نحن مقاطعون . ......لكم الاختيار.
مقاطعون في انتظار المقاطعة الكبرى وهي مقاطعة الانتخابات القادمة
مقاطعووون
الغريب أن أغلبية الوزراء والسياسيين ضد من يقاطع
ولا أحد صرح بإتخاذ إجراءات أو مبادرة للبحث في غلاء بعض المواد مقارنة بدول أخرى متقدمة ومقارنة بمدخول الفرد ولا أحد وكأن المقاطعين سكان جاءوا من الفضاء
فالمعركة الحقيقية عاد بدات
يجب مقاطعة شركات العقار التي تبيع لنا علب وتسميها شقة وتلف حول أعناقنا قرض بنكي لتسديده على خمسة وعشرين سنة والربا