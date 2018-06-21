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الرئيسية | مال وأعمال | حملة المقاطعة تدفع "سنطرال دانون" إلى عدم توزيع أرباح 2017

حملة المقاطعة تدفع "سنطرال دانون" إلى عدم توزيع أرباح 2017

حملة المقاطعة تدفع "سنطرال دانون" إلى عدم توزيع أرباح 2017
هسبريس – يوسف لخضر
الخميس 21 يونيو 2018 - 18:20

أعلنت شركة "سنطرال دانون" عدم توزيعها لأرباح السنة الماضية 2017 على المساهمين، بعد استهدافها من قبل حملة مقاطعة منذ العشرين من أبريل الماضي.

وقالت الشركة، في بيان صحافي اليوم الخميس، إن هذا القرار جرت المصادقة عليه في الجمع العام العادي للمساهمين في الشركة، المنعقد في الثالث عشر من الشهر الجاري بمدينة الدار البيضاء.

ويتعلق الأمر بأرباح وصلت إلى 148 مليون درهم كانت قد حققتها الشركة المتخصصة في إنتاج الحليب ومشتقاتها خلال السنة الماضية، وقررت الاحتفاظ بهذه الأرباح.

ويعني هذا القرار أن الشركة الأم "سنطرال دانون" الفرنسية، التي تمتلك حوالي 99 في المائة من أسهم فرعها في المغرب، لن تستفيد من أي أرباح خاصة بالسنة الماضية.

ويأتي هذا القرار بعدما كانت "سنطرال دانون" قد توقعت تراجعاً في رقم معاملاتها وأرباحها في النصف الأول من السنة الجارية، بسبب حملة المُقاطعة التي طالتها.

وأشارت الشركة سابقاً إلى أنها تتوقع انخفاضاً بالنسبة للسنة بكاملها وتراجعاً في أنشطتها، يتمثل في تراجع رقم المعاملات الموحد بـ50 في المائة.

وتفيد توقعات الشركة بأن الفصل الأول من السنة الجارية سيعرف انخفاضاً بـ20 في المائة في رقم معاملاتها، وعجزاً بقيمة 150 مليون درهم.

وبناءً على التأثير الكبير لحملة المقاطعة، قررت الشركة تقليل حجم جمع الحليب الخام من 120 ألف فلاح شريك لها عبر ربوع المملكة بنسبة 30 في المائة، ابتداءً من 29 ماي المنصرم.

كما أوضحت الشركة أنها اضطرت لوضع حد لعقود العمل المؤقتة ذات المدة القصيرة، لكنها أكدت على اتخاذها لجميع الإجراءات لـ"ضمان إرضاء المستهلك والقرارات اللازمة للتخفيف من آثار المقاطعة على مردوديتها".

يشار إلى أن شركة "سنطرال دانون"، المتواجدة في المغرب منذ سبعين سنة وتملك أكبر حصة في السوق، مُدرجة في بورصة الدار البيضاء، وتملك دانون الفرنسية 99.68 في المائة من رأسمالها.

واستشعرت الحكومة خطر هذه المقاطعة في شهرها الأول؛ ما دفعها إلى دعوة المقاطعين للعمل على تفادي المزيد من الضرر بالفلاحين والقطاع الفلاحي والاستثمار الوطني.

وكانت حملة المقاطعة هذه انطلقت في أبريل وهمت ثلاثة منتجات لشركات تعمل في مجال المحروقات والماء والحليب، وأثرت بشكل كبير على قطاع إنتاج الحليب بالخصوص.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (27)

1 - مغربي الخميس 21 يونيو 2018 - 18:28
يجب مقاطعة شىراء الشقق لمدة عام خاصة السكن الاقتصادي صندوق ديال لوقيد تخلصو حياتك كاملة المنكر
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72
2 - محمد الخميس 21 يونيو 2018 - 18:29
بالله عليكم 148 مليون درهم صافي الأرباح التي جنتها شركة سنطرال وتقولون أنتم مصاص دماء ذنوب المغاربة ستبقى تتيعكم إلى يوم الدين
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40
3 - hicham الخميس 21 يونيو 2018 - 18:31
جشع الشركات المتعددة الجنسيات لا حدود. و المقاطعة مستمرة إلى أن تعودوا لرشدكم. #مقاطعون
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32
4 - مواطن بسيط الخميس 21 يونيو 2018 - 18:31
حنا بغينا البطالة تنقص ماشي تزاد. الله ياخد الحق فلي كان سباب المقاطعة المسيسة
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-63
5 - من المداويخخخ الخميس 21 يونيو 2018 - 18:32
وما دخلنا نحن في دالك!!!!

مقاطعون حتى إشعار آخر

تحياتي للمداويخ
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45
6 - جمال كزاوي الخميس 21 يونيو 2018 - 18:32
الزيادة من راس الحمق هذه هي نتيجة تمديد حملة المقاطعة ... خرجتو على شركة تشغل الاف المغاربة و ما النتيجة اذا
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-53
7 - يونس السلفي الخميس 21 يونيو 2018 - 18:33
سنطرال لم تقدم مقترحات لإرضاء الشعب و قدمت فقط عرضا خاصا برمضان
و لهذا السبب و "بغدايد المونديال" نخبر سنطرال أننا سنقاطعها مدى الحياة
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38
8 - Zirlo الخميس 21 يونيو 2018 - 18:34
عجيب تحمل كل هذه الخسارة عوض خصم درهم واحد من ثمن الحليب.
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18
9 - منير الخميس 21 يونيو 2018 - 18:34
ومتى كانت الشركة تعلن عن أرقام ربحها وما يتبع ذلك؟!!!
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19
10 - Mohamed الخميس 21 يونيو 2018 - 18:35
يتعلق الأمر بأرباح وصلت إلى 148 مليون درهم كانت قد حققتها الشركة المتخصصة في إنتاج الحليب ومشتقاتها خلال السنة الماضية، وقررت الاحتفاظ بهذه الأرباح.
نحن نرا بان هذه الارباح كثيرة جدا وما عليكم الا ان تخفضوا من ارباحكم اي من ثمن الحليب .والا نحن مقاطعون . ......لكم الاختيار.
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11
11 - NOUMRI الخميس 21 يونيو 2018 - 18:35
الى المداويخ قاطعوا جميع المواد الإستهلاكية و أسضا جميع وسائل النقل الحديتة و عودوا الى العصور الوسطى بركوب الحمير و الجمال و أكل اوراق الأشجار و غيرها و أدعوا المستتمرين الى تجنب المغرب حتى لا يجد المداويخ ما يقاطعوه
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-25
12 - abderrahim الخميس 21 يونيو 2018 - 18:35
سنستمر في المقاطعة حتى تحقيق أهدافنا ولن تهمنا قرارات أي شركة إن لم تكن تصب في مصلحة الشعب كتخفيض الأسعار وضمان الجودة ولليعلم كل مسؤول أن الشعب اخد على عاتقه الدفاع عن حقوقه بنفسه ولا ينتظر من السياسيين شيء جديد فقد ابانوا عن حقيقتهم
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14
13 - مصطفى كاراطيكا الخميس 21 يونيو 2018 - 18:36
الي فاهم شي حاجة ملايين غير الأرباح الي تتوزع على المشاركين يعني على هدا الحساب هدو تيربحو الملايير ماشي 20 سنتم الي تيقول وزير سنطرال
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9
14 - حمودي الخميس 21 يونيو 2018 - 18:38
انتهى كاس العالم لكن المقاطعة مستمرة الى الابد او افلاس الشركات او خفض الاسعار التعنت لن ينفعكم وتجنيد العياشة والمواقع الصفراء ضد المقاطعة لن ينفعكم مقاطعون لكل التفاهة بالمغرب من مهراجانات وشركات محتكرة للسوق والاقتصاد والتروة حتى تقاد اللاد
مقاطعون في انتظار المقاطعة الكبرى وهي مقاطعة الانتخابات القادمة
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12
15 - مقاطع الخميس 21 يونيو 2018 - 18:38
ان لم ينخفض الثمن في هده المنتوجات ستصبح محرمة على كل مواطن يعني حرام تشريها الى الابد قصحية الراس ديال هاد الشركات المحتكرة غدي ترجع لهم بالندامة
مقاطعووون
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12
16 - مواطن الخميس 21 يونيو 2018 - 18:38
عبثا تحاولون الضغط على المغاربة ومتى وزعوا الارباح الا فيما بينهم فالشعب ارسل لاخنوش وزمرته ممن يتخكمون في ارزاق العباد لا شيء عندنا لنخسره فالشعب قرر أن يقاطعكم ومنتوجاتكم حتى يتبين الحق من الباطل
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8
17 - عبدو من الرباط الخميس 21 يونيو 2018 - 18:39
و سنظل مقاطعين الى أن تخفض الأسعار أو ان ترحل سنطرال من بلدنا وتحل محلها شركة مغربية توظف هؤلاء العمال بعقود دائمة .مقاطعووووووون.
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12
18 - fador الخميس 21 يونيو 2018 - 18:39
شيء طبيعي أن تبدأ الشركة في نقص انتاجها و أرباحها لكن الغير طبيعي هو ان الحكومة لا تبحث عن مستثمرين جدد لسد الخصاص الذي ستخلفه الشركة . نحن مقاطعون و اتمنى ان يتم مقاطعة موازين نحن نريد العمل الجاد و الاخلاص للوطن
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8
19 - لا أحد يبالي الخميس 21 يونيو 2018 - 18:39
المغاربة جلهم يعاني من علاء المعيشة ولم يعد يهمهم لا سنطرال ولا شركة أخرى فهي مجرد نقطة في بحر
الغريب أن أغلبية الوزراء والسياسيين ضد من يقاطع
ولا أحد صرح بإتخاذ إجراءات أو مبادرة للبحث في غلاء بعض المواد مقارنة بدول أخرى متقدمة ومقارنة بمدخول الفرد ولا أحد وكأن المقاطعين سكان جاءوا من الفضاء
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5
20 - ياك الخميس 21 يونيو 2018 - 18:40
148 مليون درهم أرباح صافية من جيب الشعب الله أكبر كانت ستحول إلى فرنسا بالعملة الصعبة.
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6
21 - بدر الخميس 21 يونيو 2018 - 18:41
مقاطعون حتى تنخفض الاسعار ليعيش المواطن الفقير. الذي يشتغل و يتقاضى فوق 5000 درهم يعاني فما بالك بالفقير و المعطل.
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1
22 - N.H الخميس 21 يونيو 2018 - 18:41
مقاطعون و صامدون فلتغلقي أبوابك و لترحلي كفى كن من نهب الفلاح و جيوب المواطنين إرحلي مقاطعووووون
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1
23 - سعيد من الريف الخميس 21 يونيو 2018 - 18:43
إلى الأخ "مواطن بسيط" كلنا نريد ان تنقص البطالة وتوفر الدولة لمواطنيها فرص شغل محترمة مع أجر يحترم كرامة المواطن، السميك ب 2200 درهم حتى هي فلوس والحليب أغلى من أوروبا، نعتذر لكافة الفلاحين والمواطنين التي تسببت الحملة في قطع أرزاقها لكن لقد بلغ السيل الزبى
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0
24 - عابر سبيل الخميس 21 يونيو 2018 - 18:43
تحية كبيرة كبيرة كبيرة للمغاربة المقاطعين
فالمعركة الحقيقية عاد بدات
يجب مقاطعة شركات العقار التي تبيع لنا علب وتسميها شقة وتلف حول أعناقنا قرض بنكي لتسديده على خمسة وعشرين سنة والربا
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0
25 - mouktadi abderrazak الخميس 21 يونيو 2018 - 18:44
لا افهم السبب الدي دفع شركة سنطرال عن عدم مراجعة الثمن وتخفيضه ولو ادى ذلك الى خسارة شركة باكملها وخسارة الفلاحين المنتجين للحليب وكذلك العمال والموزعين .المهم ان الشركة هي الخاسر الاول والاخير .اما المواطن المسمى بالمداويخ والقطيع والخونة فإن فلوسه في جيبه جتى تلبى مطالبه . سنبقى مقاطعون للمنتوجات الثلاثة حتى تحقيق المطالب وخفض الثمن .
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0
26 - عصام البركولي الخميس 21 يونيو 2018 - 18:47
سنطرال خصها تهتم بالفلاحة حيت كيف مكان الحال راه كيقومو بمجهود كبير.
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27 - aziz الخميس 21 يونيو 2018 - 18:50
نحن المغاربة لا نقبل التهديد وأعلى خيل عندك ألالة سنطرال ركبيه كما تعرفين أي حرب لها ضحايا وسنقاطعك حتى الإفلاس الالة سنطرال وتبعي الحكومة بتعنت ديالها ومتنقصش من تمن وغادي تشوفي المغاربة علامن قادين وعاش الشعب المداويخ والعز للمقطعين موازين
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