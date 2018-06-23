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كُتّاب وآراء
خبراء يرصدون تراجعا كبيرا في قروض المقاولات
رصد خبراء وزارة المالية تراجعا ملموسا في القروض التي تسلمها المصارف المغربية للقطاع الخاص والأفراد خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري.
وسجلت وزارة المالية في تقريرها الدوري حول الظرفية الاقتصادية تراجعا في قيمة القروض التي وجهتها البنوك للاقتصاد الوطني بنحو 13.6 مليارات درهم.
وأكد تقرير الوزارة تراجع التسهيلات التمويلية المصرفية المخصصة للمقاولات بنحو 4.8 مليارات درهم، مبررا هذا التراجع بانخفاض التسهيلات المصرفية على الحساب البنكي التي تمنح للشركات غير المالية التابعة للقطاع الخاص.
وإلى جانب التراجع الكبير في التسهيلات المالية المقدمة للمقاولات المغربية، لفت خبراء وزارة المالية انتباه المسؤولين إلى استمرار تسجيل صعوبات في استرجاع القروض من طرف المصارف.
وفي هذا الإطار أشار التقرير، الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه، إلى ارتفاع مبالغ القروض المعسرة التي تعجز المقاولات والأفراد عن سدادها إلى ما يزيد عن 578 مليون درهم، والقروض الموجهة للأسر التي ارتفعت إلى 221 مليون درهم.
التقرير ذاته سجل أيضا استمرار تفاقم مشكلة العجز على صعيد السيولة المصرفية، والتي بلغت مع نهاية شهر أبريل الماضي 55.6 ملايين درهم مقابل 51.7 ملايين درهم نهاية شهر مارس من السنة الجارية.
مقابل ذلك ارتفعت القروض العقارية بنحو 2.5 مليارات درهم، إذ ارتفعت القروض الموجهة لاقتناء الشقق السكنية بنحو 2.4 مليارات درهم، في حين تراجعت القروض المخصصة للإنعاش العقاري بما يقارب 1.2 مليار درهم.
وارتفعت قروض الاستهلاك بنحو 1.3 مليارات درهم، و994 مليون درهم بالنسبة لقروض التجهيز.