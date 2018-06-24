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الرئيسية | مال وأعمال | الواردات تفاقم عجز الميزان التجاري للمملكة

الواردات تفاقم عجز الميزان التجاري للمملكة

الواردات تفاقم عجز الميزان التجاري للمملكة
هسبريس – محمد لديب
الأحد 24 يونيو 2018 - 11:32

ساهمت الزيادة اللافتة في الكميات التي تستوردها الشركات المغربية من المواد الغذائية والاستهلاكية والمحروقات في رفع إجمالي واردات المغرب خلال الشهور الخمسة الأولى من السنة الحالية.

واستقرت واردات المغرب في مستوى 201 مليار درهم خلال الفترة الممتدة ما بين يناير وماي 2018، مقابل 184 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، أي بزيادة بنسبة 9.7 في المائة.

ورغم ارتفاع الصادرات المغربية نحو الخارج بنسبة 8.9 في المائة، إذ استقرت في مستوى 116 مليار درهم في الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري، إلا أن تفاقم عجز الميزان التجاري تواصل بشكل مضطرد بعدما بلغ 85 مليار درهم مع نهاية شهر ماي الماضي.

وسجل مكتب الصرف زيادة كبيرة في واردات المغرب من المواد الغذائية، التي بلغت في الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي 22 مليار درهم مقابل 20 مليار درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي.

ويجد هذا الارتفاع تفسيره في الزيادة الكبيرة في واردات الشركات المغربية من المكونات الصناعية للمواد الغذائية المحولة، إلى جانب زيادة واردات المغرب من التوابل والتمور على وجه الخصوص.

بدوره ساهم ارتفاع الواردات المغربية من المحروقات في تفاقم عجز الميزان التجاري، إذ تشير الأرقام الصادرة عن مكتب الصرف إلى زيادة كبيرة في قيمة ما استوردته الشركات المغربية من المشتقات النفطية.

وأشار مكتب الصرف إلى أن واردات المغرب من المحروقات استقرت في حدود 31 مليار درهم في الشهور الخمسة الأولى من سنة 2018، مقابل 28 مليار درهم في الفترة ذاتها من السنة الماضية.

واستقرت واردات المغرب من الغازوال والفيول لوحدهما في حدود 16 مليار درهم، خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري، مقابل 13.8 مليارات درهم في الفترة نفسها من سنة 2017.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - سلام ااصويري الأحد 24 يونيو 2018 - 11:49
الواردات سلاح التدمير الشامل للمنتجات الوطنية وميزانيات الدولة .
لماذا لا تقتصر الواردات على السلع والمواد الاساسية والضرورية مثل الطاقة والادوية ؟؟
لماذا تفتح الأبواب لمختلف السلع التي يوجد مثلها في البلد ؟؟
هل هناك لوبي قوي يحول دون اتخاذ إجراءات قانونية للحد من اغراق البلد بالسلع الصينية التي تهدد صحة البلاد والعباد ؟؟
لماذا تنعدم الإرادة السياسية لحماية المنتجات الوطنية ؟؟؟
لماذا تهدر العملة الصعبة في سلع الرفاهية الباذخة ؟؟؟
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10
2 - من الشعب الأحد 24 يونيو 2018 - 12:02
الواردات اقتصاد المعاكيز ......اﻹستيراد اقتصاد ريعي .....اﻹستراد ضروري ولكن يجب أن يكون في كل شئ....واش أعباد الله حتى الفوطات..والتقاشر......والبﻻغي...والكاندورات..والزرابي...والفراشات وبيوت النعاس ولعب اﻷطفال والمﻻبس بكل أنواعها و...و....و....>>> اﻹستيراد يجب أن يقنن من طرف الدولة ...يحب أن يكون في الضروريات التي نجد صعوبة في صناعتها حاليا ....ويحب على الدولة أن تشجع المقاوﻻت المواطنة ...وأن ترفع الضريبة على كل شئ يضايق الصناعة المحلية .....وفيييييييق أعثماني ورباعتو !!!!!! وحارب كل من له مصلحة في بقاء حليمة على عادتها....إلى قدرتي ها وجهي ها وجهك....و ذكر إن الذكرى تنفع (( المؤمنين ))
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2
3 - منير الأحد 24 يونيو 2018 - 12:11
يجب الاستغناء على البطرول و الاتجاه نحو الصناعات الاكولوجية ...استيراد كفاءات من الخارج و تغيير العقلية التي تسبب لنا جل المشاكل ....
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1
4 - dss الأحد 24 يونيو 2018 - 12:13
هذا هو ثمن اتفاقيات التجارة الحرة بين الدول النامية و المتقدمة .
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