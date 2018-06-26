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كُتّاب وآراء
تقرير: الدرهم يرتفع أمام الأورو خلال أسبوع
أفاد بنك المغرب، في نشرته الخاصة بالمؤشرات الأسبوعية، بارتفاع الدرهم بنسبة 0,62 في المائة مقابل الأورو، وانخفاضه بـ1,08 في المائة مقابل الدولار، خلال الفترة الممتدة ما بين 14 و20 يونيو 2018.
وأبرز البنك المركزي أنه خلال هذه الفترة، بلغ صافي الاحتياطيات الدولية 228,2 مليار درهم، حيث ظلت على حالها تقريبا من أسبوع لآخر، مع ارتفاع بنسبة 5,6 بالمائة على أساس سنوي، مشيرا إلى أنه خلال نفس الفترة لم يتم إجراء أي مناقصة في سوق بيع العملات.
وبخصوص تدخلاته في السوق النقدي، أشار بنك المغرب)إلى أنه ضخ ما مجموعه 65,3 مليار درهم، منها 61 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام بناء على طلب عروض، و3 مليار درهم ممنوحة في إطار برنامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة، و1,3 مليار درهم عبر تسبيقات لمدة 24 ساعة.
وأضاف المصدر ذاته أنه ما بين 14 و20 يونيو الجاري استقر المعدل البنكي في 2,31 بالمائة، وبلغ حجم المبادلات 4,2 مليار درهم مقابل 3,1 مليار درهم في الأسبوع السابق.
وبخصوص نشاط البورصة، أوضح المصدر ذاته أن مؤشر "مازي" انخفض خلال نفس الفترة بنسبة 0,9 بالمائة، ليصل بذلك أداؤه منذ بداية السنة إلى 0,9 في المائة، مشيرا إلى أن الحجم الإجمالي للمبادلات بلغ 707,8 مليون درهم مقابل 764,6 مليون درهم خلال الأسبوع المنصرم.
على مستوى السوق المركزي، أوضح المصدر ذاته أن رقم المعاملات بلغ 136,7 مليون درهم كمعدل يومي مقابل 149,5 مليون درهم الأسبوع المنصرم.