24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

26/06/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:2606:1513:3517:1520:4722:20
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

من يقف وراء عدم مرور المنتخب المغربي إلى الدور الثاني من مونديال 2018؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. "أسود الأطلس" يختمون حضور "مونديال 2018" بالتعادل مع إسبانيا (5.00)

  2. هكذا انقلب الأزمي على موقف "البيجيدي" لتصفية معاشات النواب (5.00)

  3. بارقة أمل تلوح في أفق النطق بالحكم في قضية الصحافي المهداوي (5.00)

  4. إسبانيا تشيد بتعاون المغرب في التصدي للهجرة (5.00)

  5. أجواء المونديال بكالينينغراد (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مال وأعمال | تقرير: الدرهم يرتفع أمام الأورو خلال أسبوع

تقرير: الدرهم يرتفع أمام الأورو خلال أسبوع

تقرير: الدرهم يرتفع أمام الأورو خلال أسبوع
هسبريس - و.م.ع
الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 10:16

أفاد بنك المغرب، في نشرته الخاصة بالمؤشرات الأسبوعية، بارتفاع الدرهم بنسبة 0,62 في المائة مقابل الأورو، وانخفاضه بـ1,08 في المائة مقابل الدولار، خلال الفترة الممتدة ما بين 14 و20 يونيو 2018.

وأبرز البنك المركزي أنه خلال هذه الفترة، بلغ صافي الاحتياطيات الدولية 228,2 مليار درهم، حيث ظلت على حالها تقريبا من أسبوع لآخر، مع ارتفاع بنسبة 5,6 بالمائة على أساس سنوي، مشيرا إلى أنه خلال نفس الفترة لم يتم إجراء أي مناقصة في سوق بيع العملات.

وبخصوص تدخلاته في السوق النقدي، أشار بنك المغرب)إلى أنه ضخ ما مجموعه 65,3 مليار درهم، منها 61 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام بناء على طلب عروض، و3 مليار درهم ممنوحة في إطار برنامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة، و1,3 مليار درهم عبر تسبيقات لمدة 24 ساعة.

وأضاف المصدر ذاته أنه ما بين 14 و20 يونيو الجاري استقر المعدل البنكي في 2,31 بالمائة، وبلغ حجم المبادلات 4,2 مليار درهم مقابل 3,1 مليار درهم في الأسبوع السابق.

وبخصوص نشاط البورصة، أوضح المصدر ذاته أن مؤشر "مازي" انخفض خلال نفس الفترة بنسبة 0,9 بالمائة، ليصل بذلك أداؤه منذ بداية السنة إلى 0,9 في المائة، مشيرا إلى أن الحجم الإجمالي للمبادلات بلغ 707,8 مليون درهم مقابل 764,6 مليون درهم خلال الأسبوع المنصرم.

على مستوى السوق المركزي، أوضح المصدر ذاته أن رقم المعاملات بلغ 136,7 مليون درهم كمعدل يومي مقابل 149,5 مليون درهم الأسبوع المنصرم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.