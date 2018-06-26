المغرب يتصدر بلدان منطقة "مينا" في محاربة إفلاس المقاولات

هسبريس - أمال كنين

استطاع المغرب أن يحافظ على مكانة ثابتة ضمن تقرير "مخاطر إفلاس الشركاء التجاريين في العالم"، الذي تصدره مؤسسة "كوفاص للتأمينات"؛ وهو ما يؤكد أن المملكة حافظت على مستوى مستقر في ما يتعلق بإفلاس المقاولات.

وبقي المغرب مستقرا ضمن الخريطة الجديدة التي ضمها تقرير المؤسسة الفرنسية للربع الثاني من العام الجاري، إذ حاز أعلى الدرجات بالقارة الإفريقية والشرق الأوسط.

وحسب التقرير فقد بقي تصنيف المغرب مستقرا عند مستوى "A4"، وهو ما يعني: "خطر متناسب"، وهو تصنيف لم تتمكن سوى ثلاثة بلدان من الحصول عليه داخل القارة الإفريقية، ويتعلق الأمر بكل من كينيا وبوتسوانا وموريشيوس. أما في منطقة الشرق الأوسط فلم يتمكن سوى المغرب والإمارات العربية المتحدة وقطر من الحصول على هذا التصنيف.

وتعمل "كوفاص" على تقييم 160 دولة عبر العالم على أساس 8 مستويات للمخاطر تتراوح بين A1 (مخاطر منخفضة جدًا) وE (مخاطر قصوى).

ووفقاً لأخصائيي المؤسسة فإنه في وقت يعود الارتفاع الأخير في أسعار النفط بالنفع على البلدان المصدرة الناشئة، فإن البلدان المستوردة تواجه تدهورًا في ميزانها التجاري، وانخفاض شهية المستثمرين الدوليين لأصولهم المالية.

وتقوم "كوفاص" بتقييم مخاطر الائتمان في 13 قطاعًا من الأنشطة في 24 دولة، والتي تمثل ما يقرب من 85 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

وأوضحت الشركة أن مخاطر عدم سداد الشركات لازالت مرتفعة للغاية بالنسبة لقطاع البناء، خاصة في الشرق الأوسط وتركيا، وكذلك الملابس النسيجية، التي لازالت مخاطرها عالية في جميع المناطق باستثناء وسط أوروبا والشرق.

وحسب الوثيقة، تمثل صناعة المستحضرات الصيدلانية مخاطرة منخفضة أو متوسطة على نطاق عالمي، إلى جانب السيارات (باستثناء آسيا) والورق (باستثناء أوروبا الغربية)؛ فيما مخاطر الصرف في العديد من الدول الناشئة تضعف القطاعات التي تتطلب عملية إنتاجها استيراد المدخلات، في حين أن الأسواق تقع أساسًا في السوق المحلية.