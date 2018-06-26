هذه أسباب اختيار البيضاويين السكن في بوسكورة

هسبريس من الدار البيضاء

يفكر عدد من سكان مدينة الدار البيضاء، مع مرور السنوات، في الابتعاد أكثر عن الزحمة والضجيج الذي تعرفه العاصمة الاقتصادية للمملكة، بحثاً سكن مناسب في بيئة نظيفة ومواتية بعيداً عما يمكن أن يسبب لهم التوتر والضغط.

وباتت بوسكورة وجهة الكثير من سكان البيضاء، خصوصاً مع تنامي المشاريع السكنية المبتكرة، التي تستفيد من بعدها عن وسط المدينة وقربها من الغابة، إضافة إلى توفر مساحة كافية لإيجاد مسكن مناسب يتيح ضروريات حياة سعيدة.

وتتعدد دوافع السكن في بوسكورة؛ فالبعض قام بذلك بحثاً عن بيئة جيدة لضمان صحة أفضل لأفراد عائلته، وهذا ما نجده لدى الشابة البيضاوية غيثة، ذات الستة والعشرين سنة، التي أشارت إلى أنها وُلدت وترعرعت في بوسكورة بعدما قررت أسرتها قبل 25 سنة الاستقرار هناك نظراً لقرب المنطقة من الغابة، واستجابةً لطلب الأطباء الذين نصحوا بفضاء يوفر هواء نقياً وصحياً.

كما أن ثمن العقار المنخفض في هذه المنطقة مقارنة مع المدينة هو سبب آخر دفع أسرة غيثة إلى السكن هناك؛ فبالمنطقة مساحات كبيرة تتيح للأسر تملك منازل كبيرة بمسبح وصالة للرياضة وفضاءات للألعاب.

وتُقر غيثة بشكل واضح بأن ما يزعج في مدينة كالدار البيضاء هو "الضجيج والاختناقات المرورية والتلوث"، وترى أن معايير السكن الأفضل هي وجود فضاءات خضراء، ومساحات كبيرة في المنازل، وتوفر مختلف المرافق التجارية الضرورية، بالإضافة إلى الأمن والأمان.

الأمر نفسه عبر عنه ياسين، البالغ من العمر 30 سنة، الذي اشار إلى أن اختيارات والديه جعلته يترعرع خارج الدار البيضاء، نظراً لعمل الأب في مطار محمد الخامس، وهو ما مكن الأسرة من العيش في حياة هادئة بالقرب من الطبيعة.

وقال ياسين في حديث لهسبريس عن تجربة العيش في بوسكورة: "بعد يوم عمل في الدار البيضاء، تكون العودة إلى المنزل خارج المدينة شيئاً ممتعاً؛ إذ أجد نفسي منفصلاً تماماً عن الوتيرة المحمومة للمدينة بسبب الاختناقات المرورية والضوضاء، لأستمتع براحة البال في نهاية اليوم".

ويرى ياسين هو الآخر أن التلوث والضوضاء والأسعار المبالغ فيها وعصبية سكان الدار البيضاء أسباب جعلته يؤمن بعدم إمكانية العيش وسط المدينة، ويؤكد أن معايير اختيار السكن المفضل تتجلى في توفر خدمات في المستوى، وجوار جيد، وأسعار مناسبة، والطبيعة المحيطة بفضاء السكن، والأمن.

أما سامية، البالغة من العمر 40 سنة، فقد اختارت العيش خارج الدار البيضاء بحثاً عن هواء أقل تلوثاً لابنها الذي يعاني من الربو، كما أن بوسكورة توفر منازل بمساحة أكبر بسعر مناسب عكس ما هو موجودة في المدينة.

ويرجع جمال الوالي، منعش عقاري بمدينة الدار البيضاء، دوافع الاستثمار في مشروع "Victoria"، المطور من طرف "Garan"، لما يوفره من فرص جيدة، ناهيك عن كونه يمثل فضاءً جيداً للسكن.

وقال الوالي في تصريح حول الموضوع: "أنا متفائل بخصوص المستقبل، لأن المجموعة المكلفة بالمشروع وفرت كل المتطلبات، من طرق وفضاءات خضراء، إضافة إلى الهواء النقي والطبيعة الخضراء".

ويجمع معظم السكان الذين اختاروا العيش خارج الدار البيضاء على أن توفر المساحات الكبيرة والأمن والمساحات الخضراء والثمن المناسب للسكن معايير حاسمة في قراراتهم بمغادرة المدينة، بحثاً عن فضاءات أقل تلوثاً وضجيجاً وبيئة طبيعية.

طموح العيش خارج الدار البيضاء يستجيب له مشروع حي «فيكتوريا»؛ فهو قطب حضري متميز ببوسكورة، دُشن من طرف الملك محمد السادس، وتسهر على تطويره مجموعة "Garan" من أجل توفير مكان هادئ وهواء نقي يمزج بتوازن بين السكن والخدمات العامة والأنشطة الاقتصادية.

ويهدف مشروع "فكيتوريا" إلى خلق دينامية لفائدة التجارة وتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية للساكنة، ويوفر إمكانيات هامة لتطوير العديد من المهن، بما في ذلك مهن قطاعات الصحة والتعليم والبناء.

ومن أجل ضمان بيئة عيش مُمتعة وجيدة وآمنة لفائدة الساكنة المستقبلية بالحي، وضعت مجموعة "Garan" عدداً من خدمات القرب التي تتطور مع تقدم إنجاز المشروع، ومنتجات سكنية مختلفة حسب ما يرغب فيه السكان.

ومن المرتقب أن يتم تجهيز فيكتوريا، في أفق 2020، بأكثر من 30 من المرافق الضرورية، بما في ذلك أربعة مدارس ابتدائية، ومدرستان إعداديتان، ومدرسة ثانوية، وثلاثة مراكز للرياضات الاجتماعية وللشباب، وثلاثة مراكز صحية، وأربعة مراكز للشرطة، وخمسة مساجد، ومصلحة للشرطة، ومركزان للشباب، ومركز للنساء، وسوق مركزي.