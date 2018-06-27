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اتفاقية الصيد البحري .. البوليساريو والعائدات المالية تطيل المفاوضات

اتفاقية الصيد البحري .. البوليساريو والعائدات المالية تطيل المفاوضات
هسبريس – يوسف لخضر
الأربعاء 27 يونيو 2018 - 13:00

واصلت المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين في بروكسيل، مفاوضاتهما بخصوص تجديد اتفاقيات الصيد البحري التي ستنتهي في الرابع من يوليوز المقبل، أي على بعد 18 يوماً فقط.

وبعد جولتين في الرباط، انتقل المسؤولون المغاربة بداية الأسبوع الجاري إلى بروكسيل، للاستمرار في المفاوضات، في أفق الوصول إلى اتفاق نهائي يدشن استمرار السفن الأوروبية في المياه المغربية.

لكن المفاوضات هذه المرة تعرف مستجدين؛ أولهما مناورات قضائية مستمرة قادتها جبهة البوليساريو ضد المغرب في المؤسسات القضائية الأوروبية، إضافة إلى طول المفاوضات حول عائدات الاتفاقية على الجانب المغربي.

ورغم أن الحروب القضائية للبوليساريو انتهت في أغلبها في صالح المغرب؛ وذلك بالإقرار بشمول الاتفاقية للأقاليم الجنوبية، إلا أن هناك حديثاً في الصحافة الأوروبية عن مطالبة الرباط برفع العائد المالي للاتفاقية.

وتدر اتفاقية الصيد البحري الموقعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، ومدتها أربع سنوات، حوالي 40 مليون أورو سنوياً على الرباط، لكن موقع راديو فرنسا الدولي أشار إلى أن المملكة تسعى إلى رفعها في الاتفاقية الجديدة، ولفت إلى المطالبة بضعف العائد المالي الحالي.

وقال المصدر إن المغرب في "موقع قوة في هذه المفاوضات"، مشيراً إلى أن تقريراً قدم للمؤسسات الأوروبية حول الاتفاقية الجارية يؤكد أن استثمار أورو واحد من الاتحاد الأوروبي في هذه الاتفاقية يعود بـ2.78 أورو على الصيادين الأوروبيين.

كما أورد الموقع الفرنسي أن هناك نقطة متعثرة في المفاوضات، إذ قال إن الرباط تطلب تفريغ جزء من الأسماك المصطادة في الموانئ المغربية وتحويلها محلياً، لكن الأوروبيون يرون أن هذا الموانئ بمثابة محطة مرور فقط.

ويعود توقيع بروتوكول الشراكة في مجال الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي إلى ثلاثين سنة مضت. وقد استفادت المملكة في السنوات الماضية من تحقيق استثمارات هامة في البنيات التحتية ودعم تفعيل مخطط أليوتيس لتطوير قطاع الصيد البحري.

وجرى إبرام أول اتفاق بين المغرب والاتحاد الأوروبي سنة 1988، وهو اتفاق يسمح لسفن 11 بلداً أوروبيا بالصيد في البحار المغربية مقابل عائد مالي سنوي يجري الاتفاق حوله كل أربع سنوات.

وتؤكد الرباط، في مفاوضاتها مع الاتحاد الأوروبي، على احترام وحدتها الترابية ووحدتها الوطنية، فهي تعتبر أنهما "لا يمكنهما في أي حال من الأحوال أن تشكلا موضوع مفاوضات أو توافقات، لأنهما تشكلان عنصري إجماع الشعب المغربي".

وتقود كل من وزارتي الخارجية والفلاحة والصيد البحري هذه المفاوضات بقدر كبير من الاهتمام، لأن الاتفاقية تشكل ركيزة أساسية في العلاقات المغربية الأوروبية. وفي آخر بيان صدر حول هذا الموضوع قالت الخارجية المغربية إن المفاوضات أحزرت تقدما كبيرا نحو الانتهاء.

ومن المرتقب أن يعلن الطرفان في غضون الأيام المقبلة نتائج جولات المفاوضات التي عقدت منذ شهرين، رغم أن الوقت المتبقي يجعل الترقب مستمرا لعودة السفن الأوروبية، وخصوصاً الإسبانية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (16)

1 - mowatine الأربعاء 27 يونيو 2018 - 13:19
نقطتان جيدتان :
تفريغ جزء من الصبد في الموانئ المغرببة حتى تصل للسوق الداخلي .
و الرفع من قيمة التعويصات المالية .
و افضل شيئ الغاء اتفاق الصيد مع الاتحاد الاوربي
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40
2 - wood الأربعاء 27 يونيو 2018 - 13:21
المخزن يسعى جاهدا لإعادة توقيع هذه الاتفاقية و لو مجانا لانها ورقة التوت الأخيرة التي يغطي بها عورته ، اما الحديث عن رفع قيمة الاتفاقية فمجرد تضليل . فقرار المحكمة الاوروبية واضح و لا يحتاج الى تأويل بكون المنطقة متنازع عليها ، فالاوروبيون طوال السنين المادية كانوا يستغلون المنطقة مثل الذي يشتري المسروق مدعيا انه لا يعرف مصدره . فهناك جهات اوروبية و على رأسهم الإسبان هي المستفيد الاول من هذا الاتفاق و تسعى ان يعاد توقيعه و تعرف انها لن تجد مثل سخاء المخزن الذي اثبت على الدوام وفاءه و خدمته المصالح الإستعمارية !!!
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-8
3 - DR Najib الأربعاء 27 يونيو 2018 - 13:23
Pourquoi laisser notre Biens aux autres, ? pourquoi ne pas investir Sérieusement dans ce Grand Projet, à travers la mise en place de plusieurs Usines sur les Grands et petits ports du Royaume, 1. booster l'investissement Urbain 2. créer des postes d'emploi 3. résorber le Chaumage 4. créer de la richesse 5. Exporter en Devises plusieurs Milliards de H en sus des 40Meuros 5. qualifier les Pecheurs et les intervenants avec le Transfert des compétences 7. payer les impôts avec lesquelles on pourra budgétiser davantage de projets dans les Différentes Villes et agglomérations 8. booster l'image du Maroc en étant un grand Pays Agro-alimentaire Produits de la Mer,,,9. laissez le Poisson au marocain avec un prix Trop Convenable pour s'enrichir Physiquement et ne pas avoir trop de Marocains Sous-Alimentés 10-réduire la Facture des hôpitaux et autres Médicaments ,, C'est ça la VRAIE STRATÉGIE pour un PAYS qui VEUT VRAIMENT AVANCER ! Autre Choses c'est argent dans la POCHE (vous comprenez ???
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16
4 - مروان برشلونه الأربعاء 27 يونيو 2018 - 13:26
و أين هي كل هاته الأموال؟!!؟؟!!
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18
5 - Motherafrica الأربعاء 27 يونيو 2018 - 13:28
نستورد أكثر من أربعين مليون اورو أعلاف
و دجاج متعفن و مواد غدائية مصنعة
الله اعطاهم صناعة و حنا اعطانا طبيعة
من افضل ???
خليونا نأكل حوتنا ما بغينا والو منكم
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25
6 - Marocain musulman الأربعاء 27 يونيو 2018 - 13:37
اجماع الشعب المغربي هي كلمة الحل والعقد بعد مشيئة الله
تكسر مناورات اعداء الوحدة
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14
7 - بعمراني الأربعاء 27 يونيو 2018 - 13:43
انا لن اتحدت عن. السياسة. ولكن عن. البيئة. كونو على علم. ان. الشركات المستفيدة من اتفاقية. لن. ترحم المجال البيئي. للمياه. المغربية ولن تتورع عن استنزافهى لانهى تدرك بانها شركات ربحية وليست انسانية. لا تعرف. القضية الوطنية ولاسيدي. زكري. الربح. وجر الشباك. وتخزين. وتصدير السمك وما سيبقى. للمغاربة في المستقبل في البحر هو الحجر والرمال. و سنتحول من مصدر الى مستورد.
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7
8 - Abou majd الأربعاء 27 يونيو 2018 - 13:52
اربعبن مليار سنتيم قيمة ما تصطاده السفن الاجنبية لمدة اسبوع من المياه المفربية انها تعويضاا هزيلة لا تسمن ولا تغني من جوع المغرب ينفق ملايير الدراهم في تتمية الاقاليم الجنوبية والاوربيون يستعملون ورقة الانفصالين ويتكلمون على عاىد الاتفاقية اي عائد هذا والعار اتركو ا هذه لنا ثرواثنا وتدفع لكم اربعين مليون اورو انا بصفتي لبسيطة كمواطن اتعهد بذلك نيابة على الحكومة المغربية والشعب المغربي شركة طوال لوحدها حولت كارباح من المغرب سنة ٢٠١٧ تسعون مليون اورو وقبل ذلك كانت تربح ثلاثين مليون اورو هذه ارقام رسمية لمغرب مستعد لتمويل الاسواق الاروبية والاسماك وبالاثمان الحالية ايوا كين اكثر من هذا ايوا ارحلوا باركة
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9
9 - ع الخالق طابية الأربعاء 27 يونيو 2018 - 13:58
الجنب الاروبي ليعرف إلى مصلحته لوكنت هده الاتفاقية بتاكاليف منخفضة فإنهم معا الجنب المغربي نحن الشعب ليس في مصلحتنا هدا التفاق حتا تكون الأتمتة في متناول الجميع لأنهم سيكوم أمامهم إلي المستهلك المغربي او يفصد هدا سمك لان العرض سوف يكون اكتر من أطلب
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4
10 - mohcine الأربعاء 27 يونيو 2018 - 14:03
فلوس اللبن داهم زعطوط
لله غالب
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7
11 - عبد العزيز الأربعاء 27 يونيو 2018 - 14:06
انا مع هدا القرار و الا يجب على المغرب إلغاء الاتفاق مع الأوربيين لأن هنالك أسواق بديلة أخرى.
اناشد المسؤولين المغاربة والمفاوضين مع الاوربيين, لا للتساهل معهم. نحن في موقع قوة و الله المعين.
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1
12 - Tito الأربعاء 27 يونيو 2018 - 14:07
Le Maroc est prêt a donner fabour lr poisson pour l'UE.
Et tout cela pour que l'accord concerne le Sahara.
Marocains ont vous prend pour des cons
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7
13 - Liberty and Freedom الأربعاء 27 يونيو 2018 - 14:12
كل الاتفاقيات منشورة في الموقع الرسمي للاتحاد الاوربي.
المخزن كيضحك علينا و احنا حالين فمنا و من يريد ان يعرف تفاصيل الاتفاقية يمشي ل جوجل و يكتب Morocco
Fisheries Partnership Agreement EU

هاد الحيحة كاملة على 30 مليون اورو قيمة كل هذه المفاوضات مع استفادة المخزن من 16 مليون و 14 مليون تذهب لتنمية قطاع الصيد البحري في المغرب الذي اساسا يستفيد منه المخزن و حاشيته اصحاب الكريمات. هده ليست مفاوضات دول بل عضابات يتم ارشائها للاستغلال ثروات الشعب.
الشعب الذي يرفع اكف الدعاء لتوقيع الاتفاق الشيء الوحيد الذي يناله هو ان ثمن السمك بكافة انواعه يصبح اغلى من كل الدول المستفيدة من الاتفاقية.
احسن شيء الان هو ان نطلب من العلي القدير ان لا يكون هناك اي اتفاق و يستفيد المغاربة من خيرات بلدهم
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5
14 - باغي نعرف الأربعاء 27 يونيو 2018 - 14:19
اﻷفضل أﻻ تجدد .... لانعرف اين تذهب اﻷموال الممنوحة. ... والسمك في المغرب اغلى من أوروبا. . اللهم نتمتع بخيراتنا نحن اولى
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3
15 - مواطن الأربعاء 27 يونيو 2018 - 14:27
40 مليون يورو سنويا، مقابل 11 دولة اروبية تستنزف ثراوتنا الوطنية والله هذا منكر،مبلغ زهيد. للعلم فقط لاعب كرة القدم يتقاضى ضعف هذا المبلغ. على الوزارتين المعنيتين الاستتمار في هذا القطاع الوطني المهم بتجديد السطول البحري وتكوين الشباب المغربي وبناء مصانع في المدن الساحلية لمتصاص البطالة وتصدير الاسماك للعالم للتعريف بالمغرب ان له سواحل وثروة هائلة وجودة عالية. غير هذا سنظل تحت رحمة الاروبيين الى الابد. كونوا رجال يحتارموكم العالم، اععطيكم فقط اسلندا لنتعلم كيف فرضت احترام العالم بفضل الاعتماد على نفسها وسواعد ابنائها.
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1
16 - ولد لبلاد الأربعاء 27 يونيو 2018 - 14:42
نرجو من الله عز وجل ان يلغى هاد الاتفاق ولن يسهل فيه سواءا مع الاوروبيون او غيرهم،واش اعيباد الله السمك انتاعنا بجميع انواعو في اسبنيا اباثمان ارخيسا بزاف اعلى ابلادنا وهنا المواطن المغربي احرمتوه من جميع خيرات ابلادو اوهوا ايشوف ابعينيه لا حول ولاقوة له،
خليونا خيرنا راكم اقهرتونا احرام اعليكم راه هاد زوج افرنك الي تعطيهالكم اوروبا والله احتا نعطيوكم اكثر منها،اوزيد اعلا دالك اليد العاملة والرواج افلبلاد اعلاش هاد لعناد امعا المواطنين
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