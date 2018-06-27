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كُتّاب وآراء
اتفاقية الصيد البحري .. البوليساريو والعائدات المالية تطيل المفاوضات
واصلت المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين في بروكسيل، مفاوضاتهما بخصوص تجديد اتفاقيات الصيد البحري التي ستنتهي في الرابع من يوليوز المقبل، أي على بعد 18 يوماً فقط.
وبعد جولتين في الرباط، انتقل المسؤولون المغاربة بداية الأسبوع الجاري إلى بروكسيل، للاستمرار في المفاوضات، في أفق الوصول إلى اتفاق نهائي يدشن استمرار السفن الأوروبية في المياه المغربية.
لكن المفاوضات هذه المرة تعرف مستجدين؛ أولهما مناورات قضائية مستمرة قادتها جبهة البوليساريو ضد المغرب في المؤسسات القضائية الأوروبية، إضافة إلى طول المفاوضات حول عائدات الاتفاقية على الجانب المغربي.
ورغم أن الحروب القضائية للبوليساريو انتهت في أغلبها في صالح المغرب؛ وذلك بالإقرار بشمول الاتفاقية للأقاليم الجنوبية، إلا أن هناك حديثاً في الصحافة الأوروبية عن مطالبة الرباط برفع العائد المالي للاتفاقية.
وتدر اتفاقية الصيد البحري الموقعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، ومدتها أربع سنوات، حوالي 40 مليون أورو سنوياً على الرباط، لكن موقع راديو فرنسا الدولي أشار إلى أن المملكة تسعى إلى رفعها في الاتفاقية الجديدة، ولفت إلى المطالبة بضعف العائد المالي الحالي.
وقال المصدر إن المغرب في "موقع قوة في هذه المفاوضات"، مشيراً إلى أن تقريراً قدم للمؤسسات الأوروبية حول الاتفاقية الجارية يؤكد أن استثمار أورو واحد من الاتحاد الأوروبي في هذه الاتفاقية يعود بـ2.78 أورو على الصيادين الأوروبيين.
كما أورد الموقع الفرنسي أن هناك نقطة متعثرة في المفاوضات، إذ قال إن الرباط تطلب تفريغ جزء من الأسماك المصطادة في الموانئ المغربية وتحويلها محلياً، لكن الأوروبيون يرون أن هذا الموانئ بمثابة محطة مرور فقط.
ويعود توقيع بروتوكول الشراكة في مجال الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي إلى ثلاثين سنة مضت. وقد استفادت المملكة في السنوات الماضية من تحقيق استثمارات هامة في البنيات التحتية ودعم تفعيل مخطط أليوتيس لتطوير قطاع الصيد البحري.
وجرى إبرام أول اتفاق بين المغرب والاتحاد الأوروبي سنة 1988، وهو اتفاق يسمح لسفن 11 بلداً أوروبيا بالصيد في البحار المغربية مقابل عائد مالي سنوي يجري الاتفاق حوله كل أربع سنوات.
وتؤكد الرباط، في مفاوضاتها مع الاتحاد الأوروبي، على احترام وحدتها الترابية ووحدتها الوطنية، فهي تعتبر أنهما "لا يمكنهما في أي حال من الأحوال أن تشكلا موضوع مفاوضات أو توافقات، لأنهما تشكلان عنصري إجماع الشعب المغربي".
وتقود كل من وزارتي الخارجية والفلاحة والصيد البحري هذه المفاوضات بقدر كبير من الاهتمام، لأن الاتفاقية تشكل ركيزة أساسية في العلاقات المغربية الأوروبية. وفي آخر بيان صدر حول هذا الموضوع قالت الخارجية المغربية إن المفاوضات أحزرت تقدما كبيرا نحو الانتهاء.
ومن المرتقب أن يعلن الطرفان في غضون الأيام المقبلة نتائج جولات المفاوضات التي عقدت منذ شهرين، رغم أن الوقت المتبقي يجعل الترقب مستمرا لعودة السفن الأوروبية، وخصوصاً الإسبانية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (16)
تفريغ جزء من الصبد في الموانئ المغرببة حتى تصل للسوق الداخلي .
و الرفع من قيمة التعويصات المالية .
و افضل شيئ الغاء اتفاق الصيد مع الاتحاد الاوربي
و دجاج متعفن و مواد غدائية مصنعة
الله اعطاهم صناعة و حنا اعطانا طبيعة
من افضل ???
خليونا نأكل حوتنا ما بغينا والو منكم
تكسر مناورات اعداء الوحدة
اناشد المسؤولين المغاربة والمفاوضين مع الاوربيين, لا للتساهل معهم. نحن في موقع قوة و الله المعين.
Et tout cela pour que l'accord concerne le Sahara.
Marocains ont vous prend pour des cons
المخزن كيضحك علينا و احنا حالين فمنا و من يريد ان يعرف تفاصيل الاتفاقية يمشي ل جوجل و يكتب Morocco
Fisheries Partnership Agreement EU
هاد الحيحة كاملة على 30 مليون اورو قيمة كل هذه المفاوضات مع استفادة المخزن من 16 مليون و 14 مليون تذهب لتنمية قطاع الصيد البحري في المغرب الذي اساسا يستفيد منه المخزن و حاشيته اصحاب الكريمات. هده ليست مفاوضات دول بل عضابات يتم ارشائها للاستغلال ثروات الشعب.
الشعب الذي يرفع اكف الدعاء لتوقيع الاتفاق الشيء الوحيد الذي يناله هو ان ثمن السمك بكافة انواعه يصبح اغلى من كل الدول المستفيدة من الاتفاقية.
احسن شيء الان هو ان نطلب من العلي القدير ان لا يكون هناك اي اتفاق و يستفيد المغاربة من خيرات بلدهم
خليونا خيرنا راكم اقهرتونا احرام اعليكم راه هاد زوج افرنك الي تعطيهالكم اوروبا والله احتا نعطيوكم اكثر منها،اوزيد اعلا دالك اليد العاملة والرواج افلبلاد اعلاش هاد لعناد امعا المواطنين