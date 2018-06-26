المغرب يصرف 2500 مليار للتنقيب عن المحروقات

هسبريس- محمد بلقاسم

كشف عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، أن المغرب صرف، خلال العشر سنوات الأخيرة، ما يقارب 25 مليار درهم (أي ما يعادل 2500 مليار سنتيم)، للتنقيب عن النفط والغاز.

وجوابا عن سؤال حول حقيقة المعلومات المرتبطة بالتنقيب عن النفط والغاز للمستشارين أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، رفض رباح الاعتماد على المعلومات التي يتم تداولها خارج المصادر الرسمية، موردا أن "المكتب الوطني للهيدروكربورات يوضح للرأي العام حقيقة ما تتوفر عليه بلادنا عبر بلاغات رسمية".

وأضاف وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة في حكومة سعد العثماني أن "المعلومات في تدبير البلاد يجب أن تؤخذ من مصادرها؛ حتى نتفادى ما يمكن أن يقع، بالرغم من محاولات الصحافيين للاجتهاد"، مشيرا إلى أن "البلاغات وهي المرجع الرئيسي، انطلاقا مما هو المعمول به في المؤسسات في علاقتها بالسياسيات العمومية".

وبلغة الأرقام، وبعدما كشف رباح أن "حجم الاستثمار بين سنتي 2010 و2017 في المجال النفطي هو 25 مليار درهم"، قال إن في المغرب اليوم هناك 8 رخص للاستغلال، مضيفا أن هناك "102 من التراخيص للبحث؛ ومنها 74 رخصة في المجال البحري".

المسؤول الحكومي أوضح أن المغرب يتضمن 3 تراخيص استكشافية منها واحدة في المجال البحري، مسجلا أن "حجم الصعوبات التي يتطلبها القطاع والتكنولوجيا العالية يستغرق زمنا طويلا".

من جهة ثانية، أكد رباح، وهو يتحدث عن المناطق التي تشهد اكتشافات بترولية، أن "الاكتشافات في منطقة الغرب في الغاز تستثمر من طرف بعض المصانع الموجودة في المناطق"، موردا أن "ما اكتشف في منطقة الصويرة يستعمل في المجمع الشريف للفوسفاط".

وفي مقابل تأكيد وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة على أن التقييم في سيدي المختار لا يمكن الكشف عنها ما لم تكن نهائية، استبشر رباح خيرا بالاكتشافات في منطقة تندرارة، مسجلا أن "الاستغلال الذي تم الإعلان عنه ضمن رخصة لمدة 25 سنة يهدف إلى تخفيف العبء على استغلال الغاز الذي يكلف المغرب عملة صعبة مهمة".