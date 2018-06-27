"اتصالات المغرب" تكشف عن مركز بيانات متطور لفائدة المقاولات

هسبريس - يوسف لخضر (صور: منير محيمدات)

كشفت شركة "اتصالات المغرب" عن مركز البيانات الموجه إلى الشركات المغربية بمعايير دولية فيما يخص الأمن والصيانة والمراقبة.

ونظمت "اتصالات المغرب" زيارة صحافية، الثلاثاء، للمركز الموجود وسط مدينة الدار البيضاء، حيث يستفيد من ميزات متعددة؛ أهمها الأمان المتقدم ونسبة التوافر العالي.

وقال مسؤولو "اتصالات المغرب"، في لقاء مع الصحافة، إن هذا المركز يوجد في منطقة آمنة وغير زلزالية وغير معرضة للفيضان، ويضم فضاء استقبال ومساحة عمل وقاعة اجتماعات وفضاء للزبناء.

ويوفر مركز البيانات للشركات بالدار البيضاء أرضيات ورفوف يمكن أن تتحمل حمولات 1,5t/m2، وغرف نظيفة محكمة الغلق ومحافظ عليها بانتظام ضد الغبار.

ومن أجل تعزيز الأمان، جرى إعداد الأسلاك الكهربائية المقاومة للنيران بجودة عالية، ورفوف مقدمة للاستضافة بإمدادات الطاقة بـ220 فولت و32 أمبير، إضافة إلى مكيف للهواء من خلال ثلاث خزانات تصل قدرتها إلى 85 كيلو واط.

كما جرى تعزيز المركز بشبكة من أجهزة الكشف والرشاشات موزعة تغطي الفضاء التقني، إضافة إلى إمكانية استخدام غاز الأرجو لإطفاء الحريق، وهي معايير تستجيب لمعايير Tiers3 الدولية.

ويتيح مركز البيانات التابع لـ"اتصالات المغرب" مستويات عالية من الأمن، إذ يمكن الوصول إلى الرف الخاص بكل زبون باستخدام شارات الوصول ورقم التعريف الشخصي، كما يتم تسجيل تواريخ الدخول ونظام مراقبة مع قدرة تسجيل تصل إلى ثلاثين تيرابايت.

وبخصوص الإشراف والمراقبة، يقدم المركز خدمة الإشراف 24 ساعة على 24 وطيلة أيام الأسبوع من خلال الإحالات عبر الإنذارات على مستوى مركز المراقبة الوطني لـ"اتصالات المغرب"، إضافة إلى مراقبة كل من درجتي الحرارة والرطوبة على مستوى كل رف.

وتقدم "اتصالات المغرب"، من خلال هذا المركز، عرض Cloud laaS الخاص بالشركات، حيث لا يلزم الزبون أي استثمار أولي ولا يدفع إلا الرسوم الشهرية التي تناسب احتياجاته وميزانيته فقط، كما أن المنصات مستضافة في المغرب وتقدم "اتصالات المغرب" مساعدة بعد البيع محلية.

وتتيح هذه الخدمة استضافة مواقع الويب وتطبيقات العمل الخاصة بالمحاسبة وإدارة المخزون والموارد البشرية والمراسلة والبريد الإلكتروني.

ولدى الشركات المغربية حرية الاختيار بين الرفوف الكاملة أو الخزائن النصفية الخاصة ذات الوصول المخصص لاستضافة الخوادم وأجهزة التوجيه وفتحات التخزين؛ وهو ما يمكن المؤسسات من تحسين استثماراتها في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات.

ويقدم هذا العرض الموجه إلى الزبناء من الشركات والمهنيين بنيات تحتية من تكنولوجيا المعلومات في شكل الحوسبة السحابية، وينقسم إلى ثلاث فئات، وهي خوادم VPS و VDS و VDC، بأقراص صلبة ما بين 10 جيغا إلى 100 جيغا، ومعالجات وذاكرات عشوائية مختلفة.

ويمكن هذا العرض إمكانية زيادة السعة أو خفضها في أي وقت ووفقاً لاحتياجاته، كما أن الزبون يؤدي ثمن ما يستهلكه فقط.

كما صممت "اتصالات المغرب" هذه الخدمة بأداة محاكاة افتراضية من الدرجة الأولى من نوع VMware.

ويقدم الفاعل الاتصالاتي الأول عروض الحوسبة السحابية منذ سنوات، وعياً منه بقيمتها لما توفره من وصول سريع إلى الخدمة وتحسين للتكاليف ومرونة الاستخدام. وقد أحدثت الحوسبة السحابية ثورة في عالم أنظمة المعلومات للشركات، بفضل نموذج أعمالها الذي يقدم الحل الأمثل للتحديات المالية والتقنية والتنظيمية للشركات.