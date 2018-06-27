"لارام" تسعى إلى اقتناء 42 طائرة لنقل الركاب

هسبريس - محمد لديب

تستعد الخطوط الملكية المغربية (لارام) لاقتناء 42 طائرة جديدة لنقل الركاب، وينتظر أن تعلن قريبا عن طلب عروض دولي في هذا الشأن.

وتسعى "لارام"، التابعة للحكومة المغربية، إلى تحديث أسطولها خلال السنوات السبع القادمة، مباشرة بعد الانتهاء من اقتناء طائرات "دريملاينر" للرحلات الطويلة.

وقال جون طوان، مدير المبيعات المكلف بمنطقة إفريقيا الشمالية في مجموعة "بوينغ" التي يوجد مقرها في سياتل، إن الشركة الأمريكية مهتمة بصفقة التحديث والمراقبة التي ستمس أسطول شركة "لارام"، وبالضبط ما يقارب 42 طائرة.

وأوضح طوان في التصريح نفسه أن الخطوط الملكية المغربية ستتسلم هذه السنة طائرتين، من ضمنها طائرة من طراز بوينغ 9-787 "دريملاينر"، التي توفر 274 مقعدا، منها 256 بالدرجة الاقتصادية و18 مقعدا بدرجة رجال الأعمال.

وتدخل هذه الصفقة في إطار تزويد أسطول الشركة الخاص بالطائرات بعيدة المدى ليصل إلى تسع طائرات؛ ما سيمكنها من إضافة رحلات جديدة في الخطوط البعيدة، مثل نيويورك والدوحة ومونريال وساو باولو وريو ديجانيرو وواشنطن.

وقد بلغت قيمة هذه الصفقة، التي تمت في وقت سابق بين الناقل الجوي الوطني والمصنع الأمريكي، 1.1 مليار دولار.