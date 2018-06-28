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كُتّاب وآراء
وزير السياحة يطلق مشاورات الاقتصاد الاجتماعي
أبرز محمد ساجد، وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، في كلمة خلال افتتاح المعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الأربعاء بمدينة وجدة، مجموعة من المؤهلات التي تزخر بها المنطقة الشرقية، منوها بالدور المتميز للفعاليات التي تشتغل في مجال الصناعة التقليدية والمنتجات الفلاحية كالتعاونيات والجمعيات، وكذا المبادرات البناءة التي أطلقها ويطلقها العديد من الشباب المكون والفاعل، في سبيل الرفع من مكانة الاقتصاد الاجتماعي بالمنطقة.
وأكد ساجد أن الوزارة تعطي أهمية كبرى لهذا القطاع، معلنا عن انطلاق المشاورات الأولية الخاصة بالاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الاجتماعي، الذي اعتبره "ورشا كبيرا سينطلق من جهة الشرق، المعروفة بانخراط شبابها في العمل التضامني الذي انتفع منه العديد من المواطنين".
كما توجه المتحدث في ختام كلمته بالشكر إلى والي جهة الشرق ورئيس الجهة على مجهوداتهما بخصوص الرفع من دينامية هذا القطاع، وإلى الوفود القادمة من السنغال ومالي وكوت ديفوار وبوركينافاسو على مشاركتها ودعمها.
جدير بالذكر أن هذا المعرض، الذي ينظم برعاية ملكية من طرف مجلس جهة الشرق ووزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، تحت شعار "فرص جديدة للنموذج التنموي الجديد"، يهدف إلى التعريف بمنتجات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني التي تزخر بها جهة الشرق ودعم وتقوية القدرات التسويقية لمختلف المهنيين والفاعلين من جمعيات مهنية وتعاونيات؛ وذلك بخلق فضاء لعرض منتجاتهم وتثمينها وتحديث أساليب تسويقها وطنيا ودوليا.
كما يشهد المعرض مشاركة أكثر من 200 عارض وعارضة يمثلون التعاونيات والجمعيات المهنية والتعاضديات والمؤسسات الحكومية ذات الصلة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ويقام على مساحة إجمالية تقدر بـ 3000 متر مربع.