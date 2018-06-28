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الرئيسية | مال وأعمال | "أولماس" تعلن انخفاض مبيعات "سيدي علي" جراء حملة المقاطعة

"أولماس" تعلن انخفاض مبيعات "سيدي علي" جراء حملة المقاطعة

"أولماس" تعلن انخفاض مبيعات "سيدي علي" جراء حملة المقاطعة
هسبريس – يوسف لخضر
الخميس 28 يونيو 2018 - 13:00

أعلنت شركة المياه المعدنية "أولماس" تضررها من حملة المقاطعة التي همت علامتها "سيدي علي" منذ العشرين من أبريل الماضي؛ وبالتالي انخفاض نتائجها في الفصل الأول من السنة الجارية.

وقالت شركة المياه المعدنية "أولماس"، في بلاغ لها اليوم الخميس، إن مبيعات "سيدي علي" انخفضت بشكل قوي، متوقعةً بسبب ذلك انخفاضا في رقم معاملاتها والنتائج الصافية في حدود 30 يونيو.

وأوضح بيان الشركة المغربية: "في سياق سوسيواقتصادي مطبوع بمقاطعة منتجات من بينها علامة سيدي علي، فإن الشركة تتوقع انخفاضاً في نتائجها الخاصة بالفصل الأول من السنة الجارية".

وأوضحت الشركة أن "هذه المقاطعة تُعبر بصفة عامة عن الصعوبات التي تواجهها العائلات المغربية أمام غلاء المعيشة"، وقررت إثر ذلك "اتخاذ عدد من الإجراءات للحد من التكاليف".

ومن شأن هذه الإجراءات، تقول الشركة، أن "تساهم في ترشيد وتحسين نفقاتها من أجل الحفاظ على إستراتيجية التنمية، ومن جهة أخرى الحفاظ على مناصب الشغل رغم الضغط الذي نتج عنه التباطؤ في خطوط إنتاج علامة سيدي علي".

وأكدت شركة "أولماس"، في بيانها، أنها "شركة مُواطنة وضعت دائماً المستهلك المغربي في صُلب اهتماماتها باعتماد أفضل المعايير الدولية للجودة، والعمليات الصناعية المتقدمة، والتكوين المستمر لفرقها".

وأضافت الشركة أنها "تقدم باقةً من المنتجات لفائدة مختلف فئات المستهلكين"، وأكدت في هذا الصدد "مواصلة وفائها لمبادئها وقيمها والحفاظ على جهودها من أجل الابتكار لفائدة خدمة زبنائها".

وهذه أول مرة تعلن فيها الشركة المنتجة للمياه المعدنية "سيدي علي" تضررها من حملة مقاطعة انطلقت في أبريل الماضي من "فيسبوك"، تطالب بخفض الأسعار، وهمت منتجات حليبية ومياها معدنية ومحروقات.

ويأتي تحرك شركة "أولماس" بعد إعلان شركة "سنطرال دانون" تضررها من هذه الحملة، إذ تتوقع هي الأخرى سنة مطبوعة بالانخفاض في معاملاتها وأرباحها، وهو الأمر الذي دفع مديرها الدولي إلى الحلول بالمغرب الأسبوع الجاري لبحث الحلول.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (42)

1 - souad الخميس 28 يونيو 2018 - 13:23
رد فعل بعد زيارة المدير العام لدانون واخيرا جاء من تحركهم. لم تحرككم مطالب شعب بأكمله. وحرككم فرنسي. هاذا هو المسؤؤل المغربي
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124
2 - مدوخ الخميس 28 يونيو 2018 - 13:23
لا سلطة فوق سلطة الشعب . اذا أراد الشعب شيئا فلا أحد سينافسه لأنهم بدوننا لا شيء ونحن من أوصلناهم إلى هذه المرتبة.
آن الأوان لمحاربة الفساد بطرقنا الخاصة.
#المقاطعة . ثم المقاطعة ولا شيء غير ذلك
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108
3 - محمد السلاوي الخميس 28 يونيو 2018 - 13:23
ما حدها تقاقي... و هي تزيد فالبيض.
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45
4 - mohamed chariai الخميس 28 يونيو 2018 - 13:24
بدوا تيعتارفو بالدقة لي وصلاتهم . ايوا استاجبوا للمطالب
المشكل عيدم الاستجابة غا تخلي الحملة توصل لكلشي ان شاء الله
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66
5 - مقاطعون الخميس 28 يونيو 2018 - 13:25
لا بد أن يأتي يوم و تعترف فيه الدولة بفشلها أمام هذا النضال السلمي .. لكن أتأسف لأني بدأت أشم رائحة الفتنة قادمة لا محالة
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7
6 - مواطن مغربي غيور الخميس 28 يونيو 2018 - 13:25
الضربة وصلت العظم و بوادر المقاطعة بدأت تلوح في الأفق
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9
7 - رضوان الخميس 28 يونيو 2018 - 13:25
ان شاء الله تختفي بارك علينا الماء د البراج و النطفية هو باش كبرن و الدور سيأتي على مرجان و اتصالات المغرب المساندون الرسميون لمهازيل ترقبوا مقاطعة اتصا لات المغرب عاجلا حيث من السهل تغيير الرقم الى اي فاعل اتصلات اخر بالمغرب
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5
8 - Nizar الخميس 28 يونيو 2018 - 13:25
وأكدت شركة "أولماس"، في بيانها، أنها "شركة مُواطنة وضعت دائماً المستهلك المغربي في صُلب اهتماماتها باعتماد أفضل المعايير الدولية للجودة،
منذ متى؟؟؟!!تكذبون
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6
9 - صنطيحة السياسة الخميس 28 يونيو 2018 - 13:27
قال ليك شركة مواطنة ...

هاد البلاد فيها غير خدام الدولة والشركات المواطنة ... أما الشعب ما كاينش

زعما النهار كنتو كتربحو كنتو كتفيدونا بشي حاجة ؟؟؟ تمشيو تخسروهم في أضخم الأوتيلات في أوروبا وأمريكا وتشريو أضخم سيارات 4*4 وتقريو ولادكم في أغلى المدارس والجامعات

ادا جات عليا الله يجعل الإقتصاد كامل باباه يطيح ويتعاود من جديد ... حيث الإقتصاد مبني على الريع والهمزة ومول الشكارة يحكم ...

لهدا خاصنا اقتصاد يكون مبني حول رضى المستهلك أولا وأخيرا وبعده مصلحة المستخدمين ...

وأخيرا راه المشكل كامل في الحكومة اللي شادة الضد مع الشعب ... قال ليكم ادا استاجبت ليكم دابا غادي نضسركم وغادي تطالبو بأشياء أخرى من بعد
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5
10 - مصطفى كاراطيكا الخميس 28 يونيو 2018 - 13:28
عقبال شريكة إفريقيا تا هي تهلك كما هلكت عباد الله و #كلنا_مقاطعون #مقاطعون
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8
11 - مدوخ الخميس 28 يونيو 2018 - 13:28
في انتظار تقرير مجلس إدارة موازين !!!!!!!
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12 - Abdo الخميس 28 يونيو 2018 - 13:28
يجب احداث مصالحة وحوار بين الحكومة والشعب
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13 - المراقب العام الخميس 28 يونيو 2018 - 13:29
كاذبون لم ولن تضعوا المواطنين الأحرار بين أولوياتكم
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14 - مغربي الخميس 28 يونيو 2018 - 13:30
الشركات بحال الكمون الى ماحكيتيه مايعطي المقاطعة ناجحة تحية للمغاربة الاحرار
المقاطعة متواصلة الى ان يتم التخفيض في الاثمنة
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15 - مقاطع الخميس 28 يونيو 2018 - 13:30
تضرر طفيف كمقاطع أرى إقبال على اقتناء قنينات سيدي علي من الحجم الصغير
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16 - احمد الخميس 28 يونيو 2018 - 13:30
هذا ما يسمى وجع التراب او le victimisme نحن في غنى عن هذه الخزعبلاب ومطلبنا كمقاطعون هو تخفيض الثمن ، والذي يبدو شبه مستحيل بسبب تعنتهم واكتفاؤهم برقصة الديك المذبوح،توازيا مع استمرارنا للمقاطعة الى اجل غير مسمى.
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17 - N.H الخميس 28 يونيو 2018 - 13:31
فليكن في علم المستهلك أن شركة ولماس تنتج سيدهم علي باهيا عين أطلس و ولماس لذلك المرجو قطع جميع منتوجاتها الباهظة التمن بالرغم من أن هذه المياه هي ملك للشعب و تستفيد منه مريم بن صالح لا أقل و لا أكثر مقاطعوووون صامدوووون
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18 - رشيد الخميس 28 يونيو 2018 - 13:32
السلام هليكم
سنطرال و سييدهم علي و افريقيا راسكم قاصح انتما عارفين راكم في استمرار الخسارة ولكن مارضيتوش انا تنقول ما رضيتوش ماشي مابغيتوش تهبطو تمن هيت تتسمو راسكم الى هبطنا التمن فديك الوقت كتسماو الشعب غلبكم زراه اصلا غالبينكم المداوييخ ...مهم نحن مستمروون المقاطعه انتهى كاس العالم المغرب ودخلتو زفزافي 20 عام الحبس او درتو الموازين ونحن صامدون في المقاطعه....تحياتي الشعب المغربي العظيم لا يقبل الدل ولو نرجعوها بحال سوريا مهم حنا الدل مانقبلوهاش
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19 - طارق الخميس 28 يونيو 2018 - 13:32
حين يصبح الما ديال البير يباع في القنينات و بتمن باهض فواجب محاكمة ملاك الشركة و ليست المقاطعة
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20 - #مقاطعون الخميس 28 يونيو 2018 - 13:33
ان حراك مقاطعون الشعبي العارم هو انتفاضة او ثورة شعبية صامتة على الطريقة الغاندية إن صح التعبير و لكن إبداع مغربي خالص و غير مسبوق في التاريخ السياسي المغربي اربك حسابات الطبقة السياسية المغربية الفاسدة الجاثمة على مفاصل تدبير الشأن العام المغربي المثقل بسياساتها اللاشعبية التفقيرية و التجويعية القهرية التراجعية المنتهجة من طرف حكومة خدام الدولة العاجزة والفاشل و دكاكينها السياسوية التي تحابي كبريات الاحتكارات و ديناصوراتها و حيتانها بل إن بعض وزراءها خرجوا بتصريحات مدافعة عن جشعها و عن اجهازها المتواصل على القدرة الشرائية المعدومة لعموم الطيف الشعبي المغربي الكادح المنتفض ضد الغلاء و الاحتكار و الريع و الفساد ونهب المال العام.
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2
21 - أندلسي الخميس 28 يونيو 2018 - 13:33
مرحبا إذا كان الثمن معقول ويتناسب مع ما جاءت من أجله المقاطعة فسيكون أول ماء يوضع على المائدة وإلا فستطرون إلى بدل جهد أكبر
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2
22 - نور اليقين الخميس 28 يونيو 2018 - 13:33
كثير من اصحاب اللحي وكثير مِمنالمتحجبات هنا في مراكش لايركبون الا في السيارات الفاخرة كمرسيدس وبم وجاكوار ورفر وهي سيارات ادا اطلعت على أثمانها فهي تتعدى مائة مليون وأرخصها تفوق خمسين مليون ، وهولاء الاخوان المسلمون الذين يتفاخرون أمامنا بهاته السيارات التي هي في الحقيقة لا تستحق ذلك الثمن أبدا ولا تنفع المغرب لتقليص البطالة فهي مستوردة وباهظة الثمن حبذا لو الكتائب البيجيدية طالبت بمقاطعة هاته العلامات السارقة لعملتنا ولأموالنا ولتنميتها التكنولوجية والاقتصادية ،حبذا لو تجرءت هاته الكتائب الى الدعوة الى مقاطعة التدخين الضار بصحة الناس والخمر التي تذهب بعقول الناس عِوَض الدعوة الى مقاطعة الماء والحليب .
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23 - إنتصار الشعب الخميس 28 يونيو 2018 - 13:34
نعم هذا جد جمييييل نريد قنينة ليتر ونصف 4 دراهم ...لا أقل ولا أكثر. ..شعب عظييييييم
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1
24 - صابر عبد الصبور الخميس 28 يونيو 2018 - 13:35
المهم اطلبوا دعم الحكومة كما العادة.يمكن تستفيدوا من الاعفاء الضريبي او تستفيدوا من الضريبة على القيمة المضافة .اما المستهلك خليه يتهلك.
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0
25 - liberté boumrung الخميس 28 يونيو 2018 - 13:35
un volume de 1000 litres d'eau du robinet,une eau propre,vaut au plus 2,5 dh ,
or 1,5 litre d'eau en bouteille plastique non iso car c'est iso garantie,vaut 6 dh ,donc de quoi payer 2000 litres eau potable robinet,
le choix à chacun de le faire,c'est la liberté imposée par le capitalisme sauvage qui ruine le pays,cette liberté mercantile se retourne contre les gros ventres
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26 - محلل فوق العادة الخميس 28 يونيو 2018 - 13:35
يمكن القول ان الشعب المغربي قد دخل في مرحلة الصراع مع البرجوازية والراسمالية المتوحشة المغربية التي لم تكن لتتقوى وتفرض وجودها لولا ضعف الحكومات وتواطئ المؤسسات التشريعية والنقابات وكذا الغطاء السياسي التي تحظى به .....واظن جازما ان المقاطعة ستتطور لتشمل مواد اخرى سيما بعد صدور احكام ظالمة في حق معتقلي الريف..انها البداية ما دامت الدولة غير منصفة وغير عادلة.
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0
27 - واحد من الناس الخميس 28 يونيو 2018 - 13:36
هده بداية ان شاء الله والمقاطعة ستستمر حتى ننتقم منكم لما توصلتم له هدا الشعب واقول لشركات الاخرى أنتم ايضا تنتضركم ايام عجاف فكونو أيها المغاربة كلمة واحدة وعلامة النصر ضهرت الى الأمام لا تراجع ولا استسلام ومن هدا. المنبر أوجه تحيتي لأسد الريف ناصر الزفزافي نحن معك ونصر قريب ان شاء االله .
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28 - عبد الحفيظ الخميس 28 يونيو 2018 - 13:36
مازال ما شافوا والو هذه سوى البداية اما ان تلزم الشركات بالجودة و الثمن المناسب و انا المقاطعة مستمرة ( فلوسنا ف جيبنا و سلعتهم عندهم ) مقاطعون مقاطعون مقاطعون
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29 - مغربي قح الخميس 28 يونيو 2018 - 13:36
وصلهم الصهد محيت الصيف جا وغادي يتزاد الطلب على الماء
المقاطعة حتى انخفاض السعر
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30 - مستهلك الخميس 28 يونيو 2018 - 13:36
يجب تخفيض الثمن و الرفع من الجودة خصوصا طريقة التخزين و النقل و التوزيع في شاحنات عارية و الشمس مسلطة على قنينات البلاستيك
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31 - mmm الخميس 28 يونيو 2018 - 13:36
enfin je reconnais le peuple marocain nous les rme il faudrait faire pareille

ne plus rentrer au Maroc une année ou deux enfin que l'état marocain règle nos problèmes administratif
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32 - Amal الخميس 28 يونيو 2018 - 13:36
الماء سيدهم علي للشعب المغربي كله بدون مقابل. بما ان الماء فوق مستخرج من أراضي مغربيه لا ارى جدوى احتكاره من طرف أشخاص معينين. المرجو الشرح لي وتبصيري لأني بصراحة لا افهم. شكرا
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33 - الموج العاتي الخميس 28 يونيو 2018 - 13:40
وأخيرا بدأت الشركات تعي أنه أمام موجة إرادة الشعب يجب الإنحناء والاعتراف بالخطأ وتصويب الخطأ أما التحدي فلا يجدي لأن الموج لا قيادة له لكي تتفاوض معه، الموج ينطلق ولا يتراجع حتى الدول التي تحدت موجة الشعوب إما خسرت قياداتها أو دمرت بالكامل وأخرى نجت لأنها أحسنت كسر هدير الموج عبر عراقيل في طريقه تحد من اندفاعه وتكسر شيء من قوته حتى يتلاشا بفعل الزمن وموجات صغيرة هنا وهناك.
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34 - خليه يخمج الخميس 28 يونيو 2018 - 13:40
زيدو في مقاطعة افريقيا را مابغاتش تعترف,وما تنساوش الفواكه الصيفية الغالية,را مالين الكرارس مستعمرين الطريق ,ما تايخلصو لا كرا لا ضريبة وتيكشطو الشعب
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35 - salah35 الخميس 28 يونيو 2018 - 13:40
المرجو الانتباه, فماء عين أطلس ليس سوىمنتوجا لنفس الشركة, ويلاحظ أنه أصبح متوفرا بكثرة خصوصا في المقاهي
إذن يجب إضافة عين أطلس لقائمة المنتجات المقاطعة
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36 - yassine الخميس 28 يونيو 2018 - 13:40
تريدون تعويض خسارتكم وزيادة الربح. استجيبوا لمطالب للشعب، قبل ان تخسروه.
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37 - احب وطني الخميس 28 يونيو 2018 - 13:40
أحب المغرب كا وطن وليس كالدولة
حشومة والله ناس مزال خدمة ب 2000dh في شهر كيفاش بغيتي اعيش حشومة
لله ياخد الحق في لكشفر فلوس شعب
حسبي الله ونعم الوكيل
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38 - simo الخميس 28 يونيو 2018 - 13:41
كيف لكم أن تقولوا انكم تراعون القدرة الشرائية للمواطنين و ماء سيدكم علي أغلى من البترول؟؟ حقا أنتم تضحكون على الشعب.
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39 - ولد زايو الخميس 28 يونيو 2018 - 13:43
على سبيل المثال فقط في ألمانيا نوع من الماء يباع ثمنه 19 سنت 1،5 لتر. في رأيكم ثمن الأجر الذي يتقاضاه العامل واش 2500 درهم!!! أكيد لا بل هو يساوي أقل تقدير 1500€ دخل صافي بدون احتساب الضرائب والرسوم التي يؤدى عنها من طرف العمال زائد صاحب الشركة. بالله عليكم * يا لمداويخ* وانا واحد منكم فكروا في ثمن سيدهم علي ثمنه 6 دراهم أغلى من الماء في ألمانيا والعامل أجره 250€ يعني 2500 درهم. واو واو وااافين غاديين بنا تستغلون لمداويخ باش تبنيو الثروة وتتحكموا في كل شيئ. راه حتى دانون ضارب يديه من 70 سنة. إذن هيا لتطوير المقاطعة وفضح الفساد والمفسدين. وفتح عيون الحكومة لانها عمياء لا ترى مثل هذا !!! سوى مصالحها الخاصة بها من ضرائب وتتباها بالحضور في المراسيم والبرتكولات لكي تضهر في الصف عند الإستقبال أعني هنا تلك المراسيم المدروسة والمتقنة في النقل المباشر لكي يزيد الشعب *تدويخا * على شاشة لمداويخ دافعي الضرائب من أجلها.
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40 - من المسؤول الخميس 28 يونيو 2018 - 13:43
الحكومة وكل المسؤولين لأحد يأتي بتصريح لصالح المقاطعين أو يقول نريد تحقيق مع هؤلاء الشركات
صراحة أعقل تصريح مند إبتداء المقاطعة هو لرئيس شركة دانون الأجنبي
أما المسؤولين عنا وصفونا بأبشع المواصفات وما خفي أعظم. ونحن بدورنا لا ننتضر منهم أشياء جميلة
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41 - هشام الخميس 28 يونيو 2018 - 13:43
و ما شأننا نحن بترشيد نفقاتكم و بباقاتكم المتنوعة ؟!!
لماذا لم يتطرق بلاغكم الى تخفيض الأسعار ؟ واش مزال مابغيتوش تشبعو ؟!
لا زلنا مقاطعين
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42 - محمد الخميس 28 يونيو 2018 - 13:43
الكل يقول: سنفعل سنقوم سنساهم سنسقي الكامون س... س... س... س... نسمع جعجعة ولا نرى طحين
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