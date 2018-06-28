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كُتّاب وآراء
"أولماس" تعلن انخفاض مبيعات "سيدي علي" جراء حملة المقاطعة
أعلنت شركة المياه المعدنية "أولماس" تضررها من حملة المقاطعة التي همت علامتها "سيدي علي" منذ العشرين من أبريل الماضي؛ وبالتالي انخفاض نتائجها في الفصل الأول من السنة الجارية.
وقالت شركة المياه المعدنية "أولماس"، في بلاغ لها اليوم الخميس، إن مبيعات "سيدي علي" انخفضت بشكل قوي، متوقعةً بسبب ذلك انخفاضا في رقم معاملاتها والنتائج الصافية في حدود 30 يونيو.
وأوضح بيان الشركة المغربية: "في سياق سوسيواقتصادي مطبوع بمقاطعة منتجات من بينها علامة سيدي علي، فإن الشركة تتوقع انخفاضاً في نتائجها الخاصة بالفصل الأول من السنة الجارية".
وأوضحت الشركة أن "هذه المقاطعة تُعبر بصفة عامة عن الصعوبات التي تواجهها العائلات المغربية أمام غلاء المعيشة"، وقررت إثر ذلك "اتخاذ عدد من الإجراءات للحد من التكاليف".
ومن شأن هذه الإجراءات، تقول الشركة، أن "تساهم في ترشيد وتحسين نفقاتها من أجل الحفاظ على إستراتيجية التنمية، ومن جهة أخرى الحفاظ على مناصب الشغل رغم الضغط الذي نتج عنه التباطؤ في خطوط إنتاج علامة سيدي علي".
وأكدت شركة "أولماس"، في بيانها، أنها "شركة مُواطنة وضعت دائماً المستهلك المغربي في صُلب اهتماماتها باعتماد أفضل المعايير الدولية للجودة، والعمليات الصناعية المتقدمة، والتكوين المستمر لفرقها".
وأضافت الشركة أنها "تقدم باقةً من المنتجات لفائدة مختلف فئات المستهلكين"، وأكدت في هذا الصدد "مواصلة وفائها لمبادئها وقيمها والحفاظ على جهودها من أجل الابتكار لفائدة خدمة زبنائها".
وهذه أول مرة تعلن فيها الشركة المنتجة للمياه المعدنية "سيدي علي" تضررها من حملة مقاطعة انطلقت في أبريل الماضي من "فيسبوك"، تطالب بخفض الأسعار، وهمت منتجات حليبية ومياها معدنية ومحروقات.
ويأتي تحرك شركة "أولماس" بعد إعلان شركة "سنطرال دانون" تضررها من هذه الحملة، إذ تتوقع هي الأخرى سنة مطبوعة بالانخفاض في معاملاتها وأرباحها، وهو الأمر الذي دفع مديرها الدولي إلى الحلول بالمغرب الأسبوع الجاري لبحث الحلول.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (42)
آن الأوان لمحاربة الفساد بطرقنا الخاصة.
#المقاطعة . ثم المقاطعة ولا شيء غير ذلك
المشكل عيدم الاستجابة غا تخلي الحملة توصل لكلشي ان شاء الله
منذ متى؟؟؟!!تكذبون
هاد البلاد فيها غير خدام الدولة والشركات المواطنة ... أما الشعب ما كاينش
زعما النهار كنتو كتربحو كنتو كتفيدونا بشي حاجة ؟؟؟ تمشيو تخسروهم في أضخم الأوتيلات في أوروبا وأمريكا وتشريو أضخم سيارات 4*4 وتقريو ولادكم في أغلى المدارس والجامعات
ادا جات عليا الله يجعل الإقتصاد كامل باباه يطيح ويتعاود من جديد ... حيث الإقتصاد مبني على الريع والهمزة ومول الشكارة يحكم ...
لهدا خاصنا اقتصاد يكون مبني حول رضى المستهلك أولا وأخيرا وبعده مصلحة المستخدمين ...
وأخيرا راه المشكل كامل في الحكومة اللي شادة الضد مع الشعب ... قال ليكم ادا استاجبت ليكم دابا غادي نضسركم وغادي تطالبو بأشياء أخرى من بعد
المقاطعة متواصلة الى ان يتم التخفيض في الاثمنة
سنطرال و سييدهم علي و افريقيا راسكم قاصح انتما عارفين راكم في استمرار الخسارة ولكن مارضيتوش انا تنقول ما رضيتوش ماشي مابغيتوش تهبطو تمن هيت تتسمو راسكم الى هبطنا التمن فديك الوقت كتسماو الشعب غلبكم زراه اصلا غالبينكم المداوييخ ...مهم نحن مستمروون المقاطعه انتهى كاس العالم المغرب ودخلتو زفزافي 20 عام الحبس او درتو الموازين ونحن صامدون في المقاطعه....تحياتي الشعب المغربي العظيم لا يقبل الدل ولو نرجعوها بحال سوريا مهم حنا الدل مانقبلوهاش
or 1,5 litre d'eau en bouteille plastique non iso car c'est iso garantie,vaut 6 dh ,donc de quoi payer 2000 litres eau potable robinet,
le choix à chacun de le faire,c'est la liberté imposée par le capitalisme sauvage qui ruine le pays,cette liberté mercantile se retourne contre les gros ventres
المقاطعة حتى انخفاض السعر
ne plus rentrer au Maroc une année ou deux enfin que l'état marocain règle nos problèmes administratif
إذن يجب إضافة عين أطلس لقائمة المنتجات المقاطعة
حشومة والله ناس مزال خدمة ب 2000dh في شهر كيفاش بغيتي اعيش حشومة
لله ياخد الحق في لكشفر فلوس شعب
حسبي الله ونعم الوكيل
صراحة أعقل تصريح مند إبتداء المقاطعة هو لرئيس شركة دانون الأجنبي
أما المسؤولين عنا وصفونا بأبشع المواصفات وما خفي أعظم. ونحن بدورنا لا ننتضر منهم أشياء جميلة
لماذا لم يتطرق بلاغكم الى تخفيض الأسعار ؟ واش مزال مابغيتوش تشبعو ؟!
لا زلنا مقاطعين